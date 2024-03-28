Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Знакомство с Петербургом

5
3 отзыва
Тур на 5 дней идеально подойдет для знакомства с городом на Неве.

Вас ждет путешествие в прекрасную Северную столицу с посещением самых популярных достопримечательностей города: Эрмитажа, Царского села, Петропавловской крепости, собора Святых Петра и Павла и многого другого.
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Царское село
Царское село
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который расскажет о жизни своих владельцев
Знакомство с Эрмитажем
Знакомство с Эрмитажем
Один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях
По улицам Санкт-Петербурга
По улицам Санкт-Петербурга
Вас ждут интересные экскурсии по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург.

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).

Групповой трансфер в отель, бесплатно.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель, бесплатно.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).

Групповой трансфер только на программу, бесплатно.

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.

Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

18:00-19:00 Окончание в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
2 день

Экскурсия в Царское Село, экскурсия в Павловск

Завтрак.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» (суббота - исключение, поездка в Царское Село по дороге к отелю):

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно:

Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.).

Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.

Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.

16:00-19:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.)

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3 день

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», Эрмитаж

Завтрак.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.

Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

Окончание программы в центре города не позднее 19:00.

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Дополнительно:

Экскурсия на крышу Петербурга.

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!

(900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600)

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4 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Экскурсия «Храмы Северной столицы», Спас на крови. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счёт).

Гости из центральных отелей могут вещи оставить в багажной комнате гостиницы.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».

11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.

Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.

Это был главный храм города для всех моряков русского флота.

Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре — Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.

Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской — самой почитаемой святыни Северной столицы.

14:30 Экскурсия в Спас на крови — удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.

Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи.

Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.

15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Экскурсия «Храмы Северной столицы», Спас на крови. ОтъездЭкскурсия «Храмы Северной столицы», Спас на крови. ОтъездЭкскурсия «Храмы Северной столицы», Спас на крови. ОтъездЭкскурсия «Храмы Северной столицы», Спас на крови. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице г. Санкт-Петербурга.

Экскурсионный пакет без проживания: 5 дней – 8800 руб. с человека.

Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса):

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный
10.11.23-22.12.23146001500018400

Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона с 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный
СмартСтандартныйКомфорт
12.01.24-22.03.2415200204001560021400164001700022800
29.03.2415500210001590022000168501720023700
05.04.24-19.04.2416400228001680023800182001780026400

Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
12.01.24-15.03.2415800160002120017200 24200
22.03.24172001740023800192001880027800
29.03.24170001720023450189501855027300
05.04.24-19.04.24164001660022400182001780025800

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол". Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)Одноместный
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
12.01.24-08.03.24162002140016800160001560022600
15.03.24-05.04.24166002220017200164001600023200
12.04.24-19.04.24178002420018400174001700025400

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Сеть Сокрома: Скорома Пая-София Апартс, Сокрома Это Питер Апартс. Завтрак Ланч-бокс. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Двухуровневая студия
12.01.24-16.02.24138001300017200
23.02.24145001350018400
01.03.24-15.03.24138001300017200
22.03.24140001315017550
29.03.24-19.04.24146001360018600

Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село):

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйБизнес
12.01.24-16.02.241380018600148001440019400
23.02.241420018500152001460019800
01.03.241380016600148001440019400
08.03.241420018500152001460019800
15.03.241380016600148001440019400
22.03.241530021250158501515020150
29.03.241520021600159001510020300
05.04.24-19.04.241460020400156001480020200

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Смарт Плюс
12.01.24-08.03.24162001540020800
15.03.24165501600021800
22.03.24-19.04.24176001780024800

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и 20 минутах пешком от Площади Искусств:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. Кр.)Одноместный
СтандартныйСупериор
12.01.24-15.03.241560021600166001860023200
22.03.241565021550169001815023350
29.03.241595021750178001690023800
05.04.24-19.04.241640022800178001720023800

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместный
Стандартный
12.01.24-16.02.241540019600
23.02.241730023400
01.03.241540019600
08.03.241730023400
15.03.241540019600
22.03.24-12.04.241680022400
19.04.242060029600

Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный
Классик (стандарт)Джуниор Сюит
12.01-19.04.241760020400192001820025800

Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезонас 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)Одноместный
Комфорт
12.01.24-08.03.2416800162001580022200
15.03.24-05.04.2417200164001600022600
12.04.24-19.04.2418400176001720025600

Санкт-Петербург 4*. Завтрак "шведский стол" 2 остановки на метро без пересадок до станции «Площадь Восстания», встреча в холле гостиницы «Октябрьская»:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Стандартный ФортСтандартный с видом на НевуДелюкс с видом на Неву
12.01.24-15.03.24162002340018600176002280020400
22.03.24172002540020600188002380021000
29.03.241690016400200001840023500
05.04.24-12.04.241660016200194001800023200
19.04.241760017200206001920025400

Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.

Даты заездовДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СмартКомфорт
10.11.23-16.02.241480018800162001580021400
23.02.241750023950189501780027150
01.03.241540019600164001600022200
08.03.241750023950189501780027150
15.03.241610021050172501660023850
22.03.24-29.02.241820025400198001840028800

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
12.01.24-19.04.241860028400196001940030400

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйПолулюкс
10.11.23-22.03.242060027800256002400037800
05.04.24-19.04.242320032400

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместный
Стандартный
20.10.23-26.01.242180030400

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный
10.11.23-22.03.24248002500034200

Скидка детям до 14 лет (0-13): 5 дней 1550 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 5 дней 550 руб.

Скидка студентам(Российских Государственных вузов дневного отделения): 5 дней 550 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 5 дней 250 руб.

Варианты проживания

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Санкт-Петербург 4

4 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора.

Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4

Катарина Арт Отель 4

4 ночи

Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.

Смарт- номера 10 кв, удобства в номере

Стандарт - номера 15 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20 кв, удобства в номере

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

А-отель Фонтанка 3

4 ночи

«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке и получить стандартный набор услуг. Также большой выбор достопримечательностей поблизости тоже привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.

Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет. Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены. Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.

На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни, а также есть меню для вегетарианцев. Еще на территории ресторана находится «SKY BAR», из которого можно любоваться красивыми видами на город с высоты. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене. По утрам в отеле сервируется хороший завтрак.

Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.

Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере.
Супериор - номера 14 кв, удобства в номере. Отличается более разнообразным набором мебели.

А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3

Москва 4

4 ночи
Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Россия 3

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20-25 кв, удобства в номере

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Октябрьская 4

4 ночи

Гостиница расположена близко к одним из самых популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга, таким как Храм Спас на Крови (2,1 км) и Смольный Собор (2,8 км), Гостиница "Октябрьская" превосходно подходит для туристов.

В номерах Гостиница "Октябрьская" есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Азимут 4

4 ночи

AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург расположен на набережной реки Фонтанки всего в 2-х остановках метро от центра города. Здание отеля является самым высоким в исторической части Санкт-Петербурга. Из каждого номера открывается незабываемый панорамный вид на главные достопримечательности северной столицы. Светлые уютные номера выполнены в концепции SMART и оборудованы всем, что может потребоваться современному гостю для комфортного сна и для продуктивной работы.

Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4

Сокорома Пая-София Апартс

4 ночи

Апартаменты "Sokroma Paya-Sofia Aparts" располагаются в центральной части Санкт-Петербурга. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам отеля.

Для размещения доступны двухуровневые апартаменты различной вместимости. Они укомплектованы удобным спальными местами, функциональной мебелью и современной техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.

Для самостоятельного приготовления пищи во всех номерах имеется полностью оборудованная кухня. Также можно посетить заведения общественного питания, которые находятся в шаговой доступности.

Сокорома Пая-София АпартсСокорома Пая-София АпартсСокорома Пая-София АпартсСокорома Пая-София Апартс

Порт Комфорт Лиговский 29 4

4 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

Ибис 3

4 ночи

Отель Ибис Санкт-Петербург Центр является трехзведочным отелем европейского уровня и предлагает гостям 221 комфортный и современный номер. Гостиница расположена в центре города на Лиговском проспекте, в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта, в 500 метрах от Московского железодорожного вокзала. Наши гости смогут насладиться прекрасной кухней ресторана ibis kitchen, посетить лобби-бар отеля.

Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3

Русь 4

4 ночи

К услугам гостей бильярдный зал, массажный кабинет, сауна с бассейном, хаммам, салон красоты, стоматология. Для проведения совещаний и других деловых мероприятий гостиница предлагает конференц-залы различной площади. Отель располагает широкой зоной охраняемой парковки и стоянки, что невероятно удобно в центре большого города. Меню ресторана составляют блюда традиционной русской и европейской кухни. В баре 24 часа представлен широкий ассортимент напитков, закусок, а также кондитерских изделий от фирменной кондитерской «Русь».

Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4

Бест Вестерн 4

4 ночи

Western Plus Centre Hotel — это комфортабельный, современный отель, соответствующий мировым стандартам гостеприимства. Best Western Plus Centre Hotel является первым и пока единственным отелем бренда в Санкт-Петербурге.

Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4

Ярд Резиденс 4

4 ночи

Апарт-отель "Yard Residence" - новый 4-звездочный восьмиэтажный комплекс бизнесс-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах пешком до Невского проспекта и станции метро "Площадь Александра Невского".

Номерной фонд представлен апартаментами от компактных "Смартов" до двухкомнатных номеров категории "Резиденс" с эксклюзивным дизайном и уникальными видовыми характеристиками. Каждый номер вне зависимости от категории оборудован стиральной машиной, кухонной зоной с варочной панелью, микроволновой печью, холодильником, вытяжкой, посудомоечной машиной, необходимой посудой для сервировки и готовки, а также электрическим чайником с чайным набором. Дополнительно номера укомплектованы халатами, тапочками, гладильными принадлежностями, сушилкой.

Круглосуточную безопасность обеспечит охрана, индивидуальный контроль доступа и система видеонаблюдения. Клининговый сервис, заказ трансфера до нужной локации или доставка продуктов из любимого гастронома, стойка ресепшн, WI-fi на всей территории комплекса - все услуги доступны гостям комплекса 24/7.

Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4

Izzzi у Гостиного Двора 3

4 ночи
Услуги и удобства в отеле:
  • платная частная парковка поблизости;
  • бесплатный WiFi;
  • ресторан;
  • бесплатное размещение для детей;
  • детская игровая зона в помещении;
  • питомцы разрешены;
  • трансфер из/до аэропорта;
  • хранение багажа.
Оснащенность номера:
  • шторы, блокирующие свет;
  • звукоизоляция номеров;
  • уборка номеров;
  • имеются номера с сообщающимися комнатами;
  • обслуживание номеров;
  • мини-кухня;
  • кабельное или спутниковое ТВ;
  • душевая кабина без поддона на полу.
Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3

Cronwell Inn Стремянная 4

4 ночи

Cronwell Inn Стремянная – отель Галереи Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала и 30 минутах езды на автомобиле – от аэропорта Пулково. Цветовое решение интерьеров отеля подчеркивает классический стиль, колорит и атмосферу исторического Петербурга

Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4

Новотель 4

4 ночи

Вы сможете прекрасно отдохнуть в номерах с ТВ с плоским экраном, кондиционером и мини-баром. Вы также cможете постоянно быть на связи, так как St. Petersburg Novotel предлагает гостям бесплатный Wi-Fi.

Отель предлагает услуги консьержа и обслуживание в номер. Кроме того, к услугам гостей Novotel St Petersburg фитнес-центр и ресторан, что поможет отдохнуть после насыщенного дня.

Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4

Кравт Невский СПА 4

4 ночи

Семейный SPA-отель категории 4*, расположенный в центральном районе Санкт-Петербурга, по соседству с главной магистралью города, в исторически сложившейся бутиковой зоне Невского проспекта, а также пешей доступности от основных достопримечательностей.

Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4

Гранд Отель Эмеральд 5

4 ночи

В распоряжении гостей отеля собственный Wellness centre Emerald, в который входят SPA-комплекс, фитнес-центр и студия красоты.

Ресторанный комплекс отеля предлагает гостям ресторан современной японской кухни «Room DND», европейские блюда в Атриум-кафе, ароматный кофе и широкая коктейльная карта в лобби-баре «Суворовский».

Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 1 700 руб
  • Индивидуальный трансфер
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):автобусная экскурсия в Павловск - 900 руб. /взр., 700 руб. /шк. экскурсия на крышу Петербурга - 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 1600 руб., 900 руб. /пенс. автобусная экскурсия «Мистический Петербург» - 850 руб. /взр., 750 руб. /шк
  • Автобусная экскурсия в Павловск - 900 руб. /взр., 700 руб. /шк
  • Экскурсия на крышу Петербурга - 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 1600 руб., 900 руб. /пенс
  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» - 850 руб. /взр., 750 руб. /шк
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть скидки?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 5 дней 1550 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 5 дней 550 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 5 дней 550 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 5 дней 250 руб.
Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
З
27 мар 2024
По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
Е
26 мар 2024
Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам.
Спасибо менеджеру Валерии.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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