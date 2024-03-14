Три дня с Петербургом. Осень-весна
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Три дня с Петербургом

5
3 отзыва
Приезжайте в Санкт-Петербург и окунитесь в атмосферу великолепия и красоты! Вас ждут захватывающие экскурсии по городу, включая посещение Петропавловской крепости и Эрмитажа, а также загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца. Насладитесь видами гранитных набережных Невы, фасадами роскошных дворцов и воздушными узорами оград.
Три дня с Петербургом. Осень-весна
Три дня с Петербургом. Осень-весна
Три дня с Петербургом. Осень-весна
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Что вас ожидает:

Величественная архитектура
Величественная архитектура
Погрузитесь в роскошь и величие архитектуры императорской России
Романтика улиц Санкт-Петербурга
Романтика улиц Санкт-Петербурга
Прогуляйтесь по вечерним улицам, насладитесь ароматным кофе или бокалом вина в уютных кафе
Знакомство с прошлым Петропавловской крепости
Знакомство с прошлым Петропавловской крепости
Посещение Петропавловской крепости оставит глубокие впечатления о могучей архитектуре и таинственной атмосфере этого уникального места
Богатство коллекции Эрмитажа
Богатство коллекции Эрмитажа
Очаруйтесь произведениями искусства великих художников, таких как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рембрандт
Историческое наследие Царского села
Историческое наследие Царского села
Удивительное путешествие в историю и роскошь места связанного с императорской семьей

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и Петропавловская крепость

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель, бесплатно.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель, бесплатно.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер только на программу, бесплатно.
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский»,
  • «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла. Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
18:00-19:00 Окончание в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и Петропавловская крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и Петропавловская крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и Петропавловская крепость
2 день

Экскурсия в Царское Село

Завтрак.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский»,
  • «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» (суббота - исключение, поездка в Царское Село по дороге к отелю):
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой. Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.). Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
16:00-19:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.)
Экскурсия в Царское СелоЭкскурсия в Царское СелоЭкскурсия в Царское СелоЭкскурсия в Царское СелоЭкскурсия в Царское Село
3 день

Завершение программы. Экскурсия «Парадный Петербург» и посещение Эрмитажа

Завтрак. Освобождение номеров.
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счёт). Гости из центральных отелей могут вещи оставить в багажной комнате гостиницы.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский»,
  • «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00. Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Дополнительно: Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600)
Завершение программы. Экскурсия «Парадный Петербург» и посещение ЭрмитажаЗавершение программы. Экскурсия «Парадный Петербург» и посещение ЭрмитажаЗавершение программы. Экскурсия «Парадный Петербург» и посещение ЭрмитажаЗавершение программы. Экскурсия «Парадный Петербург» и посещение ЭрмитажаЗавершение программы. Экскурсия «Парадный Петербург» и посещение ЭрмитажаЗавершение программы. Экскурсия «Парадный Петербург» и посещение Эрмитажа

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Скидки на тур:

  • детям до 14 лет (0-13): 1300 руб.;
  • детям 14-16 лет: 300 руб.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 300 руб..

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения и даты заезда:

Катарина Арт Отель 4*.
Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу.
По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездовСмартСтандартныйКомфорт
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
20.10.23-29.03.24
9800
12400
10000
12900
10400
10400
13600
10.11.23-29.03.249800124001000012900104001040013600

Сеть Сокрома: Сокрома Пая-София Апартс или Сокрома Это Питер Апартс.
Завтрак Ланч-бокс. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовДвухуровневая студия
Двухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
12.01.24-16.02.24
9000
860010500
23.02.24
9100
870010800
01.03.24-22.03.24
9800
9200
12000
29.03.24-19.04.24
9100
8700
10800

Россия 3*.
Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село).

Даты заездовСтандартныйБизнес
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
12.01.24-16.02.24
9100
1150010000
9600
12600
23.02.24
9500
12400
10600
1010014600
01.03.24
910010500
10000
9600
13400
08.03.24
950012400106001010014600
15.03.24
91001050010000960013400
22.03.24
960012050
10550
1260014500
29.03.24
10100
13600111001560015600
05.04.24-19.04.24
9500
12400
106001040014600

Достоевский 4*.
Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств.

Даты заездовСтандартныйСупериор
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
12.01.24-22.03.24
1000013000105001150013800
29.03.24
1010012900111001060014100

Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.

Даты заездовСтандартныйКомфорт
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
10.11.23-16.02.24
9600
11600
10300
10100
12900
23.02.24
1130014900121001140016600
01.03.24
990012000104001020013300
08.03.24
1130014900121001140016600
15.03.24
990012000104001020013300
22.03.24-29.03.24
1130014900121001140016600

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*.
Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовСтандартныйПолулюкс
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
10.11.23-29.03.24
12500
16100
15000
14200
21100

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.

Даты заездовСтандартный
Двухместный*Одноместный
20.10.23-26.01.24
13100
17400

Данный тур возможно приобрести без проживания. Стоимость 6600 руб/чел. Туристов приобретших тур без проживания гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва».

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Катарина Арт Отель 4

2 ночи

Арт-отель идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.

В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам сервируется завтрак «шведский стол».

Рядом отелем гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Сокрома Пая-София Апартс

2 ночи

Апартаменты располагаются в центральной части Санкт-Петербурга. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам отеля.

Для размещения доступны двухуровневые апартаменты различной вместимости. Они укомплектованы удобным спальными местами, функциональной мебелью и современной техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.

Заказать завтрак вы можете у администратора до 19:30. Завтрак доставляется в специальных контейнерах рано утром, после пробуждения вы сможете забрать его в удобное для вас время. Также в апартах Sokroma действуют обеды и ужины. Подробную информацию уточняйте у администратора или менеджера по бронированию. Для самостоятельного приготовления пищи во всех номерах имеется полностью оборудованная кухня. Также можно посетить заведения общественного питания, которые находятся в шаговой доступности.

Поблизости расположен Московский железнодорожный вокзал, крупный торговый комплекс "Галерея", театр Комедианты. В пределах двух километров находится музей Достоевского, сад Сан-Галли, Владимирский собор, достопримечательности Колокольня. Расстояние до аэропорта Пулково составит около 23 км.

Сокрома Пая-София АпартсСокрома Пая-София АпартсСокрома Пая-София АпартсСокрома Пая-София АпартсСокрома Пая-София АпартсСокрома Пая-София Апартс

Россия 3

2 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть. Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Достоевский 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

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Izzzi у Гостиного Двора 3

2 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

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Новотель 4

2 ночи

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская».

К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков. Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

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Кравт Невский СПА 4

2 ночи

Спа-отель Kravt Nevsky с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров — кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Гостям всех номеров спа-отеля Kravt Nevsky предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить снэк-бар и воспользоваться услугами бизнес-центра.

Спа-отель Kravt Nevsky находится в 2,2 км от станции метро «Маяковская» и в 1,7 км от Московского вокзала. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 24 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора. Сбор будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • детям до 14 лет (0-13): 3 дня 1300 руб.
  • детям 14-16 лет: 3 дня 300 руб.
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 300 руб.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий:

  • экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.): 900 рублей для взрослых, 700 рублей для школьников;
  • автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел): 850 рублей для взрослых, 750 рублей для школьников;
  • экскурсия на крышу Петербурга: 900 рублей для взрослых, 900 рублей для студентов, 900 рублей для пенсионеров, 1600 рублей для 1 взрослого + 1 ребенка от 12 лет.

(заказ экскурсий за доп. плату, оплачиваются на месте у гида при наборе группы)

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Можно ли в тур с животными?

IZZZI у Гостиного двора

пер. Крылова, 5 Б

Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
14 мар 2024
Ездили вдвоем с женой на мартовские праздники. Все очень понравилось. Очень интересный тур. Все прошло как мы и планировали. Побывали в тех местах которые и хотели увидеть. Спасибо всем организаторам этого тура.
Л
13 мар 2024
Очень благодарна туроператору «Большая Страна»!
Я первый раз была в Питере, и осталось под впечатлениями!
Очень благодарна туроператору «Большая Страна»!Очень благодарна туроператору «Большая Страна»!Очень благодарна туроператору «Большая Страна»!
А
21 фев 2024
Нам всё понравилось! Всё во время в компании с интересным и знающим экскурсоводом. Погода тоже порадовала: два дня из трёх Петербуржских, февральских дней выдались солнечными. Спасибо!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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