Три дня с Петербургом
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и Петропавловская крепость
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер только на программу, бесплатно.
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский»,
- «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Экскурсия в Царское Село
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский»,
- «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» (суббота - исключение, поездка в Царское Село по дороге к отелю):
Завершение программы. Экскурсия «Парадный Петербург» и посещение Эрмитажа
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский»,
- «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Скидки на тур:
- детям до 14 лет (0-13): 1300 руб.;
- детям 14-16 лет: 300 руб.;
- студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 300 руб..
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения и даты заезда:
Катарина Арт Отель 4*.
Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу.
По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
|Даты заездов
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|20.10.23-29.03.24
9800
12400
10000
12900
10400
10400
13600
|10.11.23-29.03.24
|9800
|12400
|10000
|12900
|10400
|10400
|13600
Сеть Сокрома: Сокрома Пая-София Апартс или Сокрома Это Питер Апартс.
Завтрак Ланч-бокс. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Двухуровневая студия
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|12.01.24-16.02.24
9000
|8600
|10500
|23.02.24
9100
|8700
|10800
|01.03.24-22.03.24
9800
9200
|12000
|29.03.24-19.04.24
9100
8700
|10800
Россия 3*.
Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село).
|Даты заездов
|Стандартный
|Бизнес
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|12.01.24-16.02.24
9100
|11500
|10000
9600
|12600
23.02.24
|9500
12400
10600
|10100
|14600
01.03.24
|9100
|10500
10000
9600
|13400
08.03.24
|9500
|12400
|10600
|10100
|14600
15.03.24
|9100
|10500
|10000
|9600
|13400
22.03.24
|9600
|12050
10550
|12600
|14500
29.03.24
10100
|13600
|11100
|15600
|15600
05.04.24-19.04.24
|9500
12400
|10600
|10400
|14600
Достоевский 4*.
Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств.
|Даты заездов
|Стандартный
|Супериор
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
12.01.24-22.03.24
|10000
|13000
|10500
|11500
|13800
29.03.24
|10100
|12900
|11100
|10600
|14100
Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.
|Даты заездов
|Стандартный
|Комфорт
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|10.11.23-16.02.24
9600
11600
|10300
10100
|12900
23.02.24
|11300
|14900
|12100
|11400
|16600
01.03.24
|9900
|12000
|10400
|10200
|13300
08.03.24
|11300
|14900
|12100
|11400
|16600
15.03.24
|9900
|12000
|10400
|10200
|13300
22.03.24-29.03.24
|11300
|14900
|12100
|11400
|16600
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*.
Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Полулюкс
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|10.11.23-29.03.24
12500
16100
15000
14200
|21100
Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Двухместный*
|Одноместный
20.10.23-26.01.24
13100
|17400
Данный тур возможно приобрести без проживания. Стоимость 6600 руб/чел. Туристов приобретших тур без проживания гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва».
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам сервируется завтрак «шведский стол».
Рядом отелем гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.
Сокрома Пая-София Апартс
Апартаменты располагаются в центральной части Санкт-Петербурга. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам отеля.
Для размещения доступны двухуровневые апартаменты различной вместимости. Они укомплектованы удобным спальными местами, функциональной мебелью и современной техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.
Заказать завтрак вы можете у администратора до 19:30. Завтрак доставляется в специальных контейнерах рано утром, после пробуждения вы сможете забрать его в удобное для вас время. Также в апартах Sokroma действуют обеды и ужины. Подробную информацию уточняйте у администратора или менеджера по бронированию. Для самостоятельного приготовления пищи во всех номерах имеется полностью оборудованная кухня. Также можно посетить заведения общественного питания, которые находятся в шаговой доступности.
Поблизости расположен Московский железнодорожный вокзал, крупный торговый комплекс "Галерея", театр Комедианты. В пределах двух километров находится музей Достоевского, сад Сан-Галли, Владимирский собор, достопримечательности Колокольня. Расстояние до аэропорта Пулково составит около 23 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть. Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Новотель 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская».
К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков. Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Кравт Невский СПА 4
Спа-отель Kravt Nevsky с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров — кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Гостям всех номеров спа-отеля Kravt Nevsky предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить снэк-бар и воспользоваться услугами бизнес-центра.
Спа-отель Kravt Nevsky находится в 2,2 км от станции метро «Маяковская» и в 1,7 км от Московского вокзала. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 24 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе «Важно знать»)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора. Сбор будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Да, скидки предоставляются:
- детям до 14 лет (0-13): 3 дня 1300 руб.
- детям 14-16 лет: 3 дня 300 руб.
- студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 300 руб.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?
Стоимость дополнительных экскурсий:
- экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.): 900 рублей для взрослых, 700 рублей для школьников;
- автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел): 850 рублей для взрослых, 750 рублей для школьников;
- экскурсия на крышу Петербурга: 900 рублей для взрослых, 900 рублей для студентов, 900 рублей для пенсионеров, 1600 рублей для 1 взрослого + 1 ребенка от 12 лет.
(заказ экскурсий за доп. плату, оплачиваются на месте у гида при наборе группы)
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Можно ли в тур с животными?
IZZZI у Гостиного двора
пер. Крылова, 5 Б
Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Я первый раз была в Питере, и осталось под впечатлениями!