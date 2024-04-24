Экскурсионные туры на 10 дней по Санкт-Петербургу

Найдено 3 тура в категории «Туры на 10 дней» в Санкт-Петербурге, цены от 16 050 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 050 за человека
Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 10 дней
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 10 дней
Начало: Санкт-Петербург
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 40 140 за человека
Легенды Севера: Петербург и Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Легенды Севера: Петербург и Карелия
Начало: Санкт-Петербург
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 41 050 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Максим
    24 апреля 2024
    Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
    Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
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    Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.

  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на
  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
    Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Легенды Севера: Петербург и Карелия
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 10 дней
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 10 дней
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 10 дней
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Легенды Севера: Петербург и Карелия
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Легенды Севера: Петербург и Карелия
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры на 10 дней»

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  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 3 тура от 16 050 до 41 050. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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