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Авторский тур
10 дней
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 050₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 10 дней
Начало: Санкт-Петербург
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 40 140₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легенды Севера: Петербург и Карелия
Начало: Санкт-Петербург
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 41 050₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим24 апреля 2024Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
- ИИгорь24 апреля 2024Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
- ООльга24 апреля 2024Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры на 10 дней»
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