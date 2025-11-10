2 день

Дворцы Петербурга

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.

10:00-13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Кажется, что в этом волшебном городе каждое здание — это дворец, что, конечно, не совсем так, но богатство архитектуры поразительно.

Дворец невозможно представить без живописи, скульптуры, великолепных балов, музыки, уютных садов и парков — именно такая атмосфера царит вокруг владельцев этих изысканных особняков и станет предметом нашего изучения.

13:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб.) или свободное время в центре города.

14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец — один из немногих сохранившихся дворянских особняков Санкт-Петербурга, где прекрасно сохранились не только роскошные парадные апартаменты и залы картинной галереи, но и миниатюрный домашний театр вместе с уютными жилыми покоями семьи Юсуповых.

Здесь вы сможете почувствовать тепло и харизму поколений, которые жили в этих стенах. Эта экскурсия сделает ваше знакомство с Санкт-Петербургом поистине волшебным и незабываемым!

Дополнительно:Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс.; работает до 22:00).

Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».

18:00 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160