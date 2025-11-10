Полюбуетесь Медным всадником и величественными площадями, прогуляетесь по стрелке Васильевского острова и почувствуете дух истории
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия и Исаакиевский собор
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы.
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 и 13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
13:00-14:30 Свободное время для самостоятельного обеда и размещения.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург»:
- 13:50 отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»;
- 14:30 отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»);
- 15:00 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая», встреча в холле «Театральной) (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова»).
15:15 Встреча с гидом на Площади Островского 6 (ориентир Александринский театр) для гостей из гостиниц «Изззи у Гостиного», «Росси», «Достоевский».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении.
А также увидим Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, знаменитый и величественный Крейсер «Аврора», проедем по стрелке Васильевского острова.
16:00 Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.
Продолжение обзорной экскурсии.
Трансфер по базовым гостиницам.
19:00-20:00 Окончание программы.
Дворцы Петербурга
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.
10:00-13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Кажется, что в этом волшебном городе каждое здание — это дворец, что, конечно, не совсем так, но богатство архитектуры поразительно.
Дворец невозможно представить без живописи, скульптуры, великолепных балов, музыки, уютных садов и парков — именно такая атмосфера царит вокруг владельцев этих изысканных особняков и станет предметом нашего изучения.
13:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб.) или свободное время в центре города.
14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец — один из немногих сохранившихся дворянских особняков Санкт-Петербурга, где прекрасно сохранились не только роскошные парадные апартаменты и залы картинной галереи, но и миниатюрный домашний театр вместе с уютными жилыми покоями семьи Юсуповых.
Здесь вы сможете почувствовать тепло и харизму поколений, которые жили в этих стенах. Эта экскурсия сделает ваше знакомство с Санкт-Петербургом поистине волшебным и незабываемым!
Дополнительно:Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс.; работает до 22:00).
Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».
18:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Петергоф
Завтрак в гостинице.
Самостоятельный переезд до начала программы на общественном транспорте.
11:00 Встреча с гидом на Адмиралтейской наб., 2 (спуск со львами). Табличка «Встречает Петербург».
11:30 Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» – трансфер в Петергоф.
12:30-14:00 Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.
14:00-16:00 Свободное время.
16:00 Трансфер на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.
17:00 Свободное время в центре города на Адмиралтейской набережной. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (ориентировочно 1300 взр., 1100 шк., 1100 студ., 1100 пенс.).
Свободный день и по желанию экскурсия в Выборг
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Дополнительно:
Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.
08:00-20:00Экскурсия в Выборг (ориентировочно 3400 руб. взр., 2900 руб. шк., 3200 руб. студ., 3200 руб. пенс.).
Во время экскурсии вы познакомитесь с величественным Выборгским замком и пройдётесь по узким улочкам Старого города, вымощенным брусчаткой, где каждый шаг рассказывает свою историю, совершите путешествие по скальному пейзажному парку Монрепо.
11:00 Экскурсия в Монрепо.
13:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб. взр.) или свободное время в центре города.
14:00 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.
15:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга —Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.
16:30 Свободное время в Старом городе
18:00 Выезд в Санкт-Петербург.
Трансфер по базовым гостиницам.
20:00-21:00 Окончание программы.
Пешеходная экскурсия «Петербург в деталях» и Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.
09:30-10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на автобусе до пешеходной зоны.
Пешеходная экскурсия «Петербург в деталях» по историческому центру Санкт-Петербурга откроет вам уникальные уголки города, недоступные для автобусного обзора города.
Вы пройдётесь по очаровательной Малой Конюшенной улице, исследуете тихие Дворики капеллы и насладитесь живописными набережными реки Мойки и Зимней канавки, которые неизменно ведут вас к самой главной площади города – Дворцовой.
Для комфорта всем гостям предоставляется каждый день радиооборудование.
13:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб.) или свободное время в центре города.
13:00-14:00 Свободное время для обеда или дополнительная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Прогулка на теплоходе — это отличная возможность отвлечься от забот, получить море положительных эмоций и полюбоваться городом с нового ракурса (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс.).
15:00 Экскурсия в Эрмитаж. Погружение в мир искусства ждет вас в Эрмитаже, пятом по величине музее на планете.
Каждая галерея этого выдающегося учреждения словно раскрывает страницы истории мирового искусства, а в Зимнем дворце, бывшей резиденции российских монархов, вы ощутите величие и великолепие императорской эпохи.
После экскурсии свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.
10:00 Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I. Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.
И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
12:00 Экскурсия в Гатчинский дворец.
14:00 Экскурсия по Гатчинскому парку.
15:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб.) или свободное время.
15:50 Трансфер в Санкт-Петербург.
18:00-19:00 Окончание в центре города у Площади Восстания (Московский вокзал).
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободный день. По желанию экскурсия «Жемчужина Карелии - Рускеала»
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Дополнительно: 07:00-23:00 Жемчужина Карелии – «Рускеала».
Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.
Кронштадт
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.
09:15 встреча с гидом на Площади Островского 6 (ориентир Александринский театр).
09:00-09:30 Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.
14:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб.) или свободное время в Кронштадте.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля (ориентировочно 1000 руб. взр., 800 руб. шк., 900 руб. студ., 900 руб. пенс.).
Возвращение в центр города на Московский вокзал (Невский проспект, ст. м. «Площадь Восстания») к 17:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободный день. По желанию экскурсия на о. Валаам
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Дополнительно: 07:30-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам.
Трансфер на о. Валаам. Автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением главной усадьбы монастыря, собора и памятных мест, концерт певчих.
Царское село
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.
10:30-11:30 Отъезд от базовых гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Экскурсия в Екатерининский дворец и парк.
Вы отправитесь в любимую летнюю резиденцию императрицы Екатерины II, где увидите прекрасный Екатерининский дворец, прогуляетесь по саду и насладитесь пейзажами природы и архитектуры в стиле барокко.
Свободное время в Царском селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
13:30-14:30 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб.) или свободное время.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск. Экскурсия в Павловский дворец, прогулка по парку. Павловск третья по величине жемчужина в ожерелье дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга.
Поездка обещает отдых от бешеного ритма огромного мегаполиса, тишину, покой, почти уединение.
19:00 Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания» на Московский вокзал. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Летний сад и Михайловский дворец
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.
09:00 Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» — это уникальное путешествие по зелёным оазисам нашего великолепного города, где вас ждут знаменитые парковые решётки и живописные ландшафты.
В ходе экскурсии вы посетите Михайловский сад с его изысканной атмосферой, культурное сердце города — Марсово поле, величественный Летний сад и романтичный Александровский парк, наполненный историей и природной красотой.
12:00 Прогулка по Летнему саду, излюбленному детищу Петра I, станет настоящим погружением в мир красоты и гармонии.
Этот удивительный парк, воспетый поэтами и художниками, является жемчужиной в бесценном ожерелье парков Петербурга, где встречи с великолепными фонтанами и скульптурами дарят непередаваемые ощущения и вдохновение.
13:00 Экскурсия в Михайловский дворец — это не только посещение одного из самых значительных зданий Русского музея, но и возможность прикоснуться к богатейшему наследию русского искусства.
Здесь хранится одно из крупнейших в мире собраний произведений искусства — от древних икон, пронизанных духовностью, до шедевров современности, отражающих динамичное развитие художественной мысли.
Погружаясь в эту коллекцию, вы откроете для себя бесконечное разнообразие талантов и эпох, которые сделали наш культурный фонд таким уникальным.
14:30 После экскурсии свободное время в Русском музее (работает до 18:00). Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободный день или по желанию экскурсии в Псков - Изборск - Печоры. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Свободный день. Самостоятельный выезд.
Дополнительно:06:00Псков – Изборск – Печоры. Крепости, монастыри, пещеры (ориентировочно 4500 руб. взр., 4350 руб. шк., 4400 руб. студ., 4300 руб. пенс.).
Завтрак накануне экскурсии вам нужно будет в отеле попросить сделать в формате ланч-бокса, чтобы утром перед дорогой забрать.
Окончание экскурсии примерно в 23:30-23:50 с возвращением в Петербург.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека, руб:
Без проживания и завтраков (в этом случае гид забирает гостей от площади Островского 6).
|1 чел.
|2 чел.
|3 чел.
|4 чел.
|5 чел.
|28700
|54650
|80600
|106550
|132500
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы)
Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|02.06.25
|58400
|90850
|09.06.25
|цены под запрос
|цены под запрос
|23.06.25-30.06.25
|58400
|90850
|07.07.25
|56400
|86650
|14.07.25-18.08.25
|52900
|79300
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии).
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|02.06.25-09.06.25
|69950
|110100
|23.06.25
|67700
|105600
|30.06.25
|62450
|95100
|07.07.25-18.08.25
|61700
|93600
Гостиница izzzi 3* у Гостиного двора 3* Адрес: пер. Крылова, 7. Гостиница расположена рядом с Александринским театром, в 1 минуте пешком от Невского проспекта и 5 минутах от ст. м. «Гостиный двор».
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|02.06.25
|77450
|116800
|09.06.25
|84450
|132550
|23.06.25
|81450
|127250
|30.06.25-18.08.25
|72700
|110100
Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа.
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|02.06.25-18.08.25
|76550
|112850
Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|02.06.25-18.08.25
|77650
|115600
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Адмиралтейская 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|02.06.25
|56600
|80600
|09.06.25
|59400
|85850
|23.06.25-11.08.25
|60600
|88100
|18.08.25
|57850
|82350
Элкус 3*, Завтрак «шведская линия». Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле «Элкус» также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до места встречи - гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Комфорт
|02.06.25-09.06.25
|58950
|89200
|23.06.25
|57150
|85450
|30.06.25
|52950
|76700
|07.07.25-21.07.25
|52350
|75450
|28.07.25
|51300
|73700
|04.08.25-18.08.25
|50700
|72700
Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Театральная площадь 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|02.06.25
|67200
|97450
|23.06.25
|66900
|96700
|30.06.25
|66200
|94950
|07.07.25-18.08.25
|66100
|94700
Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол". 10 минут пешком до отеля «Театральная площадь».
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|02.06.25 - 23.06.25
|77650
|115600
|30.06.25
|76150
|112350
|07.07.25 - 14.07.25
|74350
|108450
|21.07.25
|70850
|101650
|28.07.25 - 11.08.25
|67200
|94700
|18.08.25
|64200
|88450
Порт Комфорт Сенная 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 53. Напротив Юсуповского сада, недалеко от Казанского собора, в 6 минутах пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|02.06.25-09.06.25
|80950
|135950
|23.06.25
|76450
|126700
|30.06.25-14.07.25
|71050
|115600
|21.07.25
|72850
|119300
|28.07.25-11.08.25
|71050
|115600
|18.08.25
|66300
|106100
Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|02.06.25-21.07.25
|82050
|116700
|28.07.25
|76800
|106900
|04.08.25-18.08.25
|73800
|101300
Скидка детям до 14 лет (0-13): 2400 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 900 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб. за тур.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 550 руб. за тур
Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2250 руб. (все экскурсии на русском).
Варианты проживания
Адмиралтейская
Гостиница «Амаранта Адмиралтейская» расположена в Санкт-Петербурге, близ дома-музея Александра Блока, в 10-ти минутах ходьбы от Мариинского театра и Никольского собора. Гостиница "Амаранта Адмиралтейская" отличается превосходным дизайном и расположена на тихой улице, недалеко от реки Невы.
Гостиница идеально подходит в качестве отправной точки для осмотра достопримечательностей. Множество достопримечательностей расположены в направлении Дворцовой площади. Если вы планируете совершить путешествие, обратитесь в экскурсионное бюро, где вам дадут рекомендации и продадут билеты. Гостям также предлагаются упакованные ланчи.
Для длительных экскурсий предлагается аренда автомобилей. После возвращения в гостиницу вы можете написать о своем путешествии, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi. Кроме того, вы можете начать свой день с восхитительного завтрака, а затем переместиться в зал для проведения конференций.
После работы вы можете отведать великолепные блюда европейской и русской кухни в элегантном ресторане. Затем вы можете отдохнуть в баре с расслабляющим напитком. Отель предоставляет бесплатный трансфер до станции метро "Сенная"/"Садовая", которая находится всего в 10 минутах езды на автомобиле.
Гостиница Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
AZIMUT Отель Санкт-Петербург
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.
К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем. На территории установлены банкоматы.
В экскурсионном бюро отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» можно получить информацию о местных достопримечательностях. По запросу для гостей организуют трансфер до аэропорта Пулково.
Сеть/бренд отелей: Azimut.
Театральная Площадь 4
В Адмиралтейском районе города Санкт-Петербург находится отель под названием "Theatre Square Hotel". К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал.
Отель Элкус 3
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.
Апарт-отель Port Comfort by Sennaya Square
Апарт-отель «Port Comfort by Sennaya Square» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от Юсуповского сада и в шаговой доступности от метро Садовая. К услугам гостей Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Отдохнуть после насыщенного дня туристы смогут в подготовленных уютных апартаментах. В них выполнен свежий современный ремонт в теплых оттенках. Имеется приятная мягкая мебель, телевизор, а также собственная ванная комната с гигиеническими принадлежностями.
Кухня оснащена гарнитуром, варочной поверхностью, чайником и набором посуды. Поблизости есть кафе и рестораны, где можно пообедать.
Среди достопримечательностей - музеи, старинные архитектурные постройки, парковые зоны. Расстояние до аэропорта - 13,2 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км.
Москва
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Гостиница izzzi 3* у Гостиного двора 3
Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.
Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Express Sadovaya Hotel
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Отель «Амбассадор»
Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, ресторан, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.
Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.
В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.
Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (если выбран тариф с проживанием)
- Питание указанное в программе: завтраки (если выбран тариф с проживанием)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Проживание (если выбрали тариф без проживания)
- Питание указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без проживания), обеды (ориентировочно за 1 обед 850 руб. взр.), ужины
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер
- Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2250 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 2400 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 900 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 550 руб.
Какой расчетный час в гостиницах?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
