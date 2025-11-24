Раскроете блестящие секреты в музее Фаберже и почувствуете атмосферу княжеской жизни в Юсуповском дворце.
Завершится путешествие нарядной прогулкой по заснеженному Петербургу и ярмаркой с ароматом глинтвейна.
Программа тура по дням
Пешеходная прогулка на вечернее мероприятие. Посещение спектакля «Щелкунчик» в Михайловском театре
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.
Размещение в гостинице с 15:00.
Свободное время до отправления на программу.
С 17:00 до 18:00 в холле гостиницы Вас встречает экскурсовод с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.
18:00 Трансфер на вечернее мероприятие в сопровождении гида.
19:00 Посещение спектакля «Щелкунчик» в Михайловском театре (места в партере). Балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» считается символом волшебных перемен и постоянного обновления жизни.
История о том, как деревянная кукла оказалась заколдованным принцем, который с помощью доброй и самоотверженной девочки Маши победил злого Мышиного короля — не просто красивая сказка.
Это взволнованный рассказ о том скоротечном времени, когда на смену беззаботному детству приходят светлая грусть юности, мечты о любви и гармонии.
Именно в Михайловском театре зрители получают уникальную возможность прочувствовать всю глубину эмоциональных переживаний персонажей и испытать волшебство классической хореографии в исполнении прославленного балетного коллектива.
Особенно привлекает то, что билет приобретается именно в партер, откуда сцена видна идеально и ничто не мешает насладиться каждым движением танцоров и игрой оркестра.
Продолжительность: 1 ч. 50 мин., 2 акта с 1 антрактом.
Возвращение в отель.
Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~21:30).
Автобусная экскурсия в Гатчину
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на комфортабельном микроавтобусе.
Автобусная экскурсия в Гатчину «Аудиенция у Императора Павла I» в Гатчинском дворце. Приглашаем вас на костюмированную театрализованную программу для взрослых!
Государь Император уже принял доклад о прибытии в Гатчину достопочтенных господ и пожелал дать им Высочайшую Аудиенцию. Статс-даме и Фрейлине Двора поручил встретить гостей и в преддверии аудиенции, и ознакомить с Его любимейшей загородной резиденцией — Гатчинским Дворцом.
Вы совершите прогулку по интерьерам дворца в сопровождении экскурсовода – Фрейлины Двора, услышите придворных музыкантов и узнаете любопытные факты из жизни Императорской семьи.
Легкие закуски по окончании мероприятия. Свободное время для небольшой прогулки в Гатчинском парке.
Возвращение в Санкт-Петербург.
14:45 Обед в ресторане.
16:00 Возвращение в гостиницу.
Свободное время, подготовка в Новогодней ночи.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6,5 часа.
Предлагаем за дополнительную плату (специальный тариф для участников тура – 20 000 руб. /чел.): Новогодний банкет в ресторане отеля.
20:30 Сбор гостей и начало праздника.
Рекомендованный дресс-код мероприятия: вечерние платья и украшения у дам / классические костюмы у джентельменов, коктейль / новогодний стиль и аксессуары, праздничный образ.
Экскурсия в музее Фаберже. Посещение новогодней ярмарки на Манежной площади. Экскурсия в Юсуповский дворец
Поздний завтрак «шведский стол» в гостинице.
12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на комфортабельном микроавтобусе.
Первый день нового года — это отличный повод совершить прогулку по самым красивым местам Северной столицы и почувствовать особую зимнюю атмосферу города.
Экскурсия в музее Фаберже «Ювелирный мастер самых влиятельных особ». Вы узнаете удивительную историю жизни и творчества выдающегося ювелира Карла Фаберже.
А также познакомитесь с особенностями работы его фирмы, раскроете тайны главных ювелирных техник и, конечно же, увидите уникальное собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже.
По окончании экскурсии приглашаем вас в кафе музея, пусть праздник продолжается! Бокал шампанского с фирменным десертом «Яйцо Фаберже» в кафе музея. Фирменный десерт, который вы точно не попробуете больше нигде!
Яйцо покрыто тонким слоем белого шоколада. Лёгким движением руки разбиваем скорлупу и вуаля: перед нами имитация белка из нежного крем-брюле, а сам «желток» — сочетание манго и маракуйи.
Посещение новогодней ярмарки на Манежной площади. Приглашаем вас прикоснуться к настоящей зимней сказке в центре Петербурга.
На ярмарке вас ждут аттракционы, карусели, авторские ёлочные игрушки, изделия ручной работы и сувениры с символикой Санкт-Петербурга, уютные шарфы, варежки и множество других памятных вещей. Мерцание огней, веселая музыка, аромат глинтвейна и расписных пряников…
15:00 Обед в ресторане.
Экскурсия в Юсуповский дворец. Маршрут «По княжеским жилым покоям». Юсуповский дворец на Мойке – это бывшая фамильная резиденция пяти поколений князей Юсуповых в Санкт-Петербурге. Экскурсия для тех, кто интересуется повседневной жизнью аристократической семьи.
Маршрут включает все княжеские жилые покои XIX века, среди которых Музыкальная и Мавританская гостиные, Турецкий кабинет, Персидская, Фарфоровый будуар, Домовая церковь, а также один из «непарадных» интерьеров — Бельевая кладовая.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~18:30).
Экскурсия по украшенному огнями Петербургу. Экскурсия в Особняке А.А. Половцева
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
Освобождение номеров, свои вещи вы можете оставить в камере хранения отеля.
10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на микроавтобусе.
Новый год и Рождество – самые любимые праздники в году. Они окутаны сказочным флером волшебства и различных чудесных историй. Именно таким, чуточку волшебным, Вы и увидите Санкт-Петербург этим зимним предрождественским утром.
Вы проедете по нарядному Невскому проспекту и сделаете остановку у самой красивой елки в городе на Дворцовой площади.
Экскурсия по Дворцовой площади. Для вашего удобства и комфортной прогулки выдаём наушники.
Во время экскурсии не упустите возможность сделать памятные фото с главной городской красавицей! Последние годы Ёлка была украшена в ретро-стиле, как картинка из детства… Флажки, игрушки и яркие гирлянды… Образ дополняют тысячи сияющих лампочек.
Экскурсия в Особняке А. А. Половцова. Он расположен в самом центре Петербурга, недалеко от Исаакиевского собора и сейчас известен в городе как Дом архитектора.
Здание поражает контрастом между простым классическим фасадом, выходящим на Большую Морскую улицу, и роскошью внутренних интерьеров, выполненных в разных стилях.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание ~14:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в номерах отеля Рэдиссон Соня Отель 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|гостиница Radisson Cоня, Санкт-Петербург****
|стандартный
|30.12.2025
|02.01.2026
|61990
|-
|78560
Варианты проживания
Radisson Соня Санкт-Петербург
Дизайнерская гостиница «Radisson Соня Санкт-Петербург» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.
Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец.
На территории открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Доступны для бронирования 4 конференц-зала.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака «шведский стол», 2 обеда в ресторане
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Билет в театр (места в партере)
- Микроавтобус бизнес-класса по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: 2 обеда, 4 ужина
- Новогодний ужин в ресторане отеля
- Встреча и проводы на ж/д вокзале или аэропорту
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Какие программа и стоимость новогоднего банкета в отеле Helen Hotel?
Начало программы: 21:30
Завершение программы: 03:00.
Дамы и господа!
Приглашаем Вас встретить Новый Год в ресторане «TILLANDER».
Что вас ждет:
- поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;
- обращение Президента;
- бой курантов и новогодние гуляния;
- живая музыка;
- музыкальное выступление в течение вечера;
- ТВ-трансляция;
- новогодняя программа на большом экране;
- фотозона;
- стилизованная красочная локация для памятных снимков на фотоаппарат моментальной печати.
Стоимость билетов:
- взрослый билет — 19900 руб.
- детский (от 4 до 11 лет включительно) — 9950 руб.
- детский (0 до 3 лет включительно) — бесплатно.
Меню.
Новогодний буфет ОТ шев-повара Евгения Антоневич:
- новогодний Оливье с языком;
- праздничная сельдь под шубой c зеленым яблоком;
- вальдорф с нежным куриным филе и сельдереем;
- креветки с авокадо и соусом 1000 островов;
- салатный микс с ростбифом, языком и заправкой на основе каперсов, лимона и хрена;
- традиционный русский холодец с чесноком и специями;
- индейка, фаршированная салатом Вальдорф;
- осетрина, фаршированная муссом из судака;
- лосось слабой соли Палтус, лосось и масляная рыба холодного копчения;
- говяжий язык, пикантные итальянские колбасы, ростбиф из говяжьей вырезки;
- подкопченная утка с брусничным соусом;
- русские разносолы – чеснок, черемша, томаты, огурцы, капуста;
- малосольная сельдь с картофелем;
- стоун и маринованным луком;
- свежие овощи – томаты черри, огурцы, сладкий перец, редис, зелень;
- креветки гриль с соусом унаги и томатами черри;
- лосось гриль в соусе терияки с яркой паприкой Куриное филе в чесночном маринаде с соусом сладкий чили и кунжутом;
- говяжья вырезка в красном вине с соусом BBQ;
- овощи гриль – баклажан, томат черри, сладкий перец, цукини и шампиньоны с соусом песто;
- картофель стоун с соусом тар-тар;
- картофельный гратен с сыром пармезан;
- рис басмати с кокосовым молоком;
- овощи в азиатском стиле;
- ассорти сезонных фруктов и ягод станет украшением праздничного стола;
- тарталетки из песочного теста, с ванильным кремом и свежими ягодами;
- сладости, оформленные в Новогоднем стиле Памятный аксессуар для каждого гостя, который; сохранит воспоминания о праздничном вечере.
Безалкогольные напитки:
- морс ягодный;
- свежесваренный кофе;
- ароматный листовой чай.
Алкогольные напитки:
- игристое, белое и красное вино;
- крепкий алкоголь (водка, виски);
- специальный новогодний коктейль от команды ресторана «Tillander».