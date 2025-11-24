1 день

Пешеходная прогулка на вечернее мероприятие. Посещение спектакля «Щелкунчик» в Михайловском театре

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

Размещение в гостинице с 15:00.

Свободное время до отправления на программу.

С 17:00 до 18:00 в холле гостиницы Вас встречает экскурсовод с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.

18:00 Трансфер на вечернее мероприятие в сопровождении гида.

19:00 Посещение спектакля «Щелкунчик» в Михайловском театре (места в партере). Балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» считается символом волшебных перемен и постоянного обновления жизни.

История о том, как деревянная кукла оказалась заколдованным принцем, который с помощью доброй и самоотверженной девочки Маши победил злого Мышиного короля — не просто красивая сказка.

Это взволнованный рассказ о том скоротечном времени, когда на смену беззаботному детству приходят светлая грусть юности, мечты о любви и гармонии.

Именно в Михайловском театре зрители получают уникальную возможность прочувствовать всю глубину эмоциональных переживаний персонажей и испытать волшебство классической хореографии в исполнении прославленного балетного коллектива.

Особенно привлекает то, что билет приобретается именно в партер, откуда сцена видна идеально и ничто не мешает насладиться каждым движением танцоров и игрой оркестра.

Продолжительность: 1 ч. 50 мин., 2 акта с 1 антрактом.

Возвращение в отель.

Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~21:30).

