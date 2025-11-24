Мои заказы

Четыре дня из жизни аристократа. Новый год в Санкт-Петербурге

Окунитесь в новогоднюю сказку Северной столицы, где магия искусства и история оживают! Вас ждёт волшебный балет «Щелкунчик» в легендарном Михайловском театре и костюмированная аудиенция у самого императора Павла I в таинственном Гатчинском дворце.

Раскроете блестящие секреты в музее Фаберже и почувствуете атмосферу княжеской жизни в Юсуповском дворце.

Завершится путешествие нарядной прогулкой по заснеженному Петербургу и ярмаркой с ароматом глинтвейна.
Программа тура по дням

1 день

Пешеходная прогулка на вечернее мероприятие. Посещение спектакля «Щелкунчик» в Михайловском театре

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

Размещение в гостинице с 15:00.

Свободное время до отправления на программу.

С 17:00 до 18:00 в холле гостиницы Вас встречает экскурсовод с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.

18:00 Трансфер на вечернее мероприятие в сопровождении гида.

19:00 Посещение спектакля «Щелкунчик» в Михайловском театре (места в партере). Балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» считается символом волшебных перемен и постоянного обновления жизни.

История о том, как деревянная кукла оказалась заколдованным принцем, который с помощью доброй и самоотверженной девочки Маши победил злого Мышиного короля — не просто красивая сказка.

Это взволнованный рассказ о том скоротечном времени, когда на смену беззаботному детству приходят светлая грусть юности, мечты о любви и гармонии.

Именно в Михайловском театре зрители получают уникальную возможность прочувствовать всю глубину эмоциональных переживаний персонажей и испытать волшебство классической хореографии в исполнении прославленного балетного коллектива.

Особенно привлекает то, что билет приобретается именно в партер, откуда сцена видна идеально и ничто не мешает насладиться каждым движением танцоров и игрой оркестра.

Продолжительность: 1 ч. 50 мин., 2 акта с 1 антрактом.

Возвращение в отель.

Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~21:30).

2 день

Автобусная экскурсия в Гатчину

Завтрак «шведский стол» в гостинице.

09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на комфортабельном микроавтобусе.

Автобусная экскурсия в Гатчину «Аудиенция у Императора Павла I» в Гатчинском дворце. Приглашаем вас на костюмированную театрализованную программу для взрослых!

Государь Император уже принял доклад о прибытии в Гатчину достопочтенных господ и пожелал дать им Высочайшую Аудиенцию. Статс-даме и Фрейлине Двора поручил встретить гостей и в преддверии аудиенции, и ознакомить с Его любимейшей загородной резиденцией — Гатчинским Дворцом.

Вы совершите прогулку по интерьерам дворца в сопровождении экскурсовода – Фрейлины Двора, услышите придворных музыкантов и узнаете любопытные факты из жизни Императорской семьи.

Легкие закуски по окончании мероприятия. Свободное время для небольшой прогулки в Гатчинском парке.

Возвращение в Санкт-Петербург.

14:45 Обед в ресторане.

16:00 Возвращение в гостиницу.

Свободное время, подготовка в Новогодней ночи.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6,5 часа.

Предлагаем за дополнительную плату (специальный тариф для участников тура – 20 000 руб. /чел.): Новогодний банкет в ресторане отеля.

20:30 Сбор гостей и начало праздника.

Рекомендованный дресс-код мероприятия: вечерние платья и украшения у дам / классические костюмы у джентельменов, коктейль / новогодний стиль и аксессуары, праздничный образ.

3 день

Экскурсия в музее Фаберже. Посещение новогодней ярмарки на Манежной площади. Экскурсия в Юсуповский дворец

Поздний завтрак «шведский стол» в гостинице.

12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на комфортабельном микроавтобусе.

Первый день нового года — это отличный повод совершить прогулку по самым красивым местам Северной столицы и почувствовать особую зимнюю атмосферу города.

Экскурсия в музее Фаберже «Ювелирный мастер самых влиятельных особ». Вы узнаете удивительную историю жизни и творчества выдающегося ювелира Карла Фаберже.

А также познакомитесь с особенностями работы его фирмы, раскроете тайны главных ювелирных техник и, конечно же, увидите уникальное собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже.

По окончании экскурсии приглашаем вас в кафе музея, пусть праздник продолжается! Бокал шампанского с фирменным десертом «Яйцо Фаберже» в кафе музея. Фирменный десерт, который вы точно не попробуете больше нигде!

Яйцо покрыто тонким слоем белого шоколада. Лёгким движением руки разбиваем скорлупу и вуаля: перед нами имитация белка из нежного крем-брюле, а сам «желток» — сочетание манго и маракуйи.

Посещение новогодней ярмарки на Манежной площади. Приглашаем вас прикоснуться к настоящей зимней сказке в центре Петербурга.

На ярмарке вас ждут аттракционы, карусели, авторские ёлочные игрушки, изделия ручной работы и сувениры с символикой Санкт-Петербурга, уютные шарфы, варежки и множество других памятных вещей. Мерцание огней, веселая музыка, аромат глинтвейна и расписных пряников…

15:00 Обед в ресторане.

Экскурсия в Юсуповский дворец. Маршрут «По княжеским жилым покоям». Юсуповский дворец на Мойке – это бывшая фамильная резиденция пяти поколений князей Юсуповых в Санкт-Петербурге. Экскурсия для тех, кто интересуется повседневной жизнью аристократической семьи.

Маршрут включает все княжеские жилые покои XIX века, среди которых Музыкальная и Мавританская гостиные, Турецкий кабинет, Персидская, Фарфоровый будуар, Домовая церковь, а также один из «непарадных» интерьеров — Бельевая кладовая.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~18:30).

4 день

Экскурсия по украшенному огнями Петербургу. Экскурсия в Особняке А.А. Половцева

Завтрак «шведский стол» в гостинице.

Освобождение номеров, свои вещи вы можете оставить в камере хранения отеля.

10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на микроавтобусе.

Новый год и Рождество – самые любимые праздники в году. Они окутаны сказочным флером волшебства и различных чудесных историй. Именно таким, чуточку волшебным, Вы и увидите Санкт-Петербург этим зимним предрождественским утром.

Вы проедете по нарядному Невскому проспекту и сделаете остановку у самой красивой елки в городе на Дворцовой площади.

Экскурсия по Дворцовой площади. Для вашего удобства и комфортной прогулки выдаём наушники.

Во время экскурсии не упустите возможность сделать памятные фото с главной городской красавицей! Последние годы Ёлка была украшена в ретро-стиле, как картинка из детства… Флажки, игрушки и яркие гирлянды… Образ дополняют тысячи сияющих лампочек.

Экскурсия в Особняке А. А. Половцова. Он расположен в самом центре Петербурга, недалеко от Исаакиевского собора и сейчас известен в городе как Дом архитектора.

Здание поражает контрастом между простым классическим фасадом, выходящим на Большую Морскую улицу, и роскошью внутренних интерьеров, выполненных в разных стилях.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание ~14:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в номерах отеля Рэдиссон Соня Отель 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLТретий в номере взрослыйОдноместный номер
гостиница Radisson Cоня, Санкт-Петербург****стандартный30.12.202502.01.202661990-78560

Варианты проживания

Radisson Соня Санкт-Петербург

3 ночи

Дизайнерская гостиница «Radisson Соня Санкт-Петербург» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.

Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец.

На территории открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Доступны для бронирования 4 конференц-зала.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака «шведский стол», 2 обеда в ресторане
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Билет в театр (места в партере)
  • Микроавтобус бизнес-класса по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: 2 обеда, 4 ужина
  • Новогодний ужин в ресторане отеля
  • Встреча и проводы на ж/д вокзале или аэропорту
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какие программа и стоимость новогоднего банкета в отеле Helen Hotel?

Начало программы: 21:30

Завершение программы: 03:00.

Дамы и господа!

Приглашаем Вас встретить Новый Год в ресторане «TILLANDER».

Что вас ждет:

  • поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;
  • обращение Президента;
  • бой курантов и новогодние гуляния;
  • живая музыка;
  • музыкальное выступление в течение вечера;
  • ТВ-трансляция;
  • новогодняя программа на большом экране;
  • фотозона;
  • стилизованная красочная локация для памятных снимков на фотоаппарат моментальной печати.

Стоимость билетов:

  • взрослый билет — 19900 руб.
  • детский (от 4 до 11 лет включительно) — 9950 руб.
  • детский (0 до 3 лет включительно) — бесплатно.

Меню.

Новогодний буфет ОТ шев-повара Евгения Антоневич:

  • новогодний Оливье с языком;
  • праздничная сельдь под шубой c зеленым яблоком;
  • вальдорф с нежным куриным филе и сельдереем;
  • креветки с авокадо и соусом 1000 островов;
  • салатный микс с ростбифом, языком и заправкой на основе каперсов, лимона и хрена;
  • традиционный русский холодец с чесноком и специями;
  • индейка, фаршированная салатом Вальдорф;
  • осетрина, фаршированная муссом из судака;
  • лосось слабой соли Палтус, лосось и масляная рыба холодного копчения;
  • говяжий язык, пикантные итальянские колбасы, ростбиф из говяжьей вырезки;
  • подкопченная утка с брусничным соусом;
  • русские разносолы – чеснок, черемша, томаты, огурцы, капуста;
  • малосольная сельдь с картофелем;
  • стоун и маринованным луком;
  • свежие овощи – томаты черри, огурцы, сладкий перец, редис, зелень;
  • креветки гриль с соусом унаги и томатами черри;
  • лосось гриль в соусе терияки с яркой паприкой Куриное филе в чесночном маринаде с соусом сладкий чили и кунжутом;
  • говяжья вырезка в красном вине с соусом BBQ;
  • овощи гриль – баклажан, томат черри, сладкий перец, цукини и шампиньоны с соусом песто;
  • картофель стоун с соусом тар-тар;
  • картофельный гратен с сыром пармезан;
  • рис басмати с кокосовым молоком;
  • овощи в азиатском стиле;
  • ассорти сезонных фруктов и ягод станет украшением праздничного стола;
  • тарталетки из песочного теста, с ванильным кремом и свежими ягодами;
  • сладости, оформленные в Новогоднем стиле Памятный аксессуар для каждого гостя, который; сохранит воспоминания о праздничном вечере.

Безалкогольные напитки:

  • морс ягодный;
  • свежесваренный кофе;
  • ароматный листовой чай.

Алкогольные напитки:

  • игристое, белое и красное вино;
  • крепкий алкоголь (водка, виски);
  • специальный новогодний коктейль от команды ресторана «Tillander».
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

