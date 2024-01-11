1 день

Обзорная экскурсия и Эрмитаж

Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00.

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение. Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.

Посещение Эрмитажа - величайшего музея мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно- прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию.

За дополнительную оплату: Встреча Нового года в ресторане гостиницы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!