Новый год в Петербурге. 5 праздничных дней
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Новый год в Петербурге

5
3 отзыва
Этот тур предоставит вам возможность окунуться в магию новогодних праздников и богатое культурное наследие Санкт-Петербурга. Вы сможете исследовать Санкт-Петербург в своем собственном темпе в свободные от экскурсий дни.
Новый год в Петербурге. 5 праздничных дней
Новый год в Петербурге. 5 праздничных дней
Новый год в Петербурге. 5 праздничных дней
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Праздничная атмосфера
Праздничная атмосфера
Прогуляйтесь по вечерним улицам города, украшенного новогодней иллюминацией и насладитесь ароматным кофе или бокалом вина в уютных кафе
Культурные богатства Эрмитажа
Культурные богатства Эрмитажа
Вы погрузитесь в мир искусства и истории, увидите уникальные коллекции и величественные интерьеры
Историческое наследие Царского села
Историческое наследие Царского села
Удивительное путешествие в историю и роскошь места связанного с императорской семьей

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия и Эрмитаж

Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00.

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение. Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.

Посещение Эрмитажа - величайшего музея мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно- прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию.

За дополнительную оплату: Встреча Нового года в ресторане гостиницы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

Обзорная экскурсия и ЭрмитажОбзорная экскурсия и ЭрмитажОбзорная экскурсия и ЭрмитажОбзорная экскурсия и ЭрмитажОбзорная экскурсия и Эрмитаж
2 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург». Начнется экскурсия в парадном центре города.

Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дальше Ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора, по району Коломны — самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника. Закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды. Удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного, отреставрированного гостиного двора. Здесь царит атмосфера Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, новогодняя пушистая ель, «обжорные» ряды, где мы побалуем себя вкусным горячим глинтвейном!

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
3 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века». Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор. Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек. Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия». Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.

За дополнительную оплату:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже. Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить. И в завершении Вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
4 день

Царское Село

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка. Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы, балы и маскарады.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.

Царское СелоЦарское СелоЦарское Село
5 день

Экскурсия «Здесь зарождался Петербург» и Петропавловская крепость

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» рассказывает о возникновении города, о первом этапе его строительства, о той роли, которую играл Санкт-Петербург в развитии экономики, политики и культуры России в первой четверти XVIII века.

Экскурсия по Петропавловской крепости познакомит Вас с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Окончание у м. Горьковская не позднее 15:00-16:00.

Экскурсия «Здесь зарождался Петербург» и Петропавловская крепостьЭкскурсия «Здесь зарождался Петербург» и Петропавловская крепостьЭкскурсия «Здесь зарождался Петербург» и Петропавловская крепость

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от варианта размещения:

РазмещениеДвухместное*Одноместное
Доп. место
Кирочная
Туркласс (удобства на блок)
11470
15890
11470
Кирочная
Стандарт (удобства в номере)		124701793012470
Достоевский 4*
Комфорт		1433521485-
Санкт-Петербург 4*
Стандарт Двор		154552585513455
Санкт-Петербург 4*
Делюкс Нева		221853960517385
Москва 4*
Стандарт		144602226014460
Театральная Площадь 4*
Стандарт
196903139012690
СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
184453092516045
DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
153352417514535
Без проживания и питания
5750

Стоимость дополнительных суток, цена за номер:

Размещение2-мест. 1-мест.
2-мест. + доп. место
Кирочная
Туркласс (удобства на блок)
3120
2665
4680
Кирочная
Стандарт (удобства в номере)		364031855460
Достоевский 4*
Комфорт		46154095-
Санкт-Петербург 4*
Стандарт Двор		520052007150
Санкт-Петербург 4*
Делюкс Нева		8710871010660
Москва 4*
Стандарт		468042907020
Театральная Площадь 4*
Стандарт
741066308840
СТАНЦИЯ S13 3*
676065008710

Варианты проживания

Кирочная

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Завтрак - накрытие.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

Москва 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой. На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Санкт-Петербург 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4

Театральная площадь 4

4 ночи

Отель расположен в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.

Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, телевизор, мини-бар, сейф.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4

DOMINA Пулково 4

4 ночи

DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.

Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной

экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.

DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице 4 суток при выборе тарифа с проживанием
  • Питание: 4 завтрака при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
  • Новогодний банкет в гостинице
  • Услуги, указанные как «за дополнительную плату»
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Питание не указанное в программе
  • Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Откуда стартуют экскурсии?

Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города, за исключением первого дня, когда мы собираем группу на вокзале и развозим после экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий

Есть ли скидки в туре?
Скидка на ребенка до 14 лет: 1200 рублей
На чем мы будем передвигаться?

Тип транспорта (в дни с транспортными экскурсиями) зависит от количества человек в группе. Обычно при группе до 18 чел это микроавтобус, выше – большой автобус на 45-50 мест.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
11 янв 2024
Мне все понравилось!!!!!
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
О
15 мар 2024
Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Все туры5-дневные турыНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Россия, Санкт-Петербург
31 дек
от 8 200 за человека
Праздничный Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Праздничный Санкт-Петербург
Россия, Санкт-Петербург
3 янв
от 13 750 за человека
Зимние истории дворцов Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние истории дворцов Петербурга
Санкт-Петербург
31 дек
от 10 050 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
All Airlines
ХорошоТам