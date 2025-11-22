2 день

Загородная автобусная экскурсия с посещением Кронштадта и Нижнего парка Петергофа

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в центре города.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 10:40.

Санкт-Петербург, благодаря воле и дальновидности Петра I, гордо раскинулся на берегах Финского залива, обеспечивая России долгожданный доступ к морю и открывая окно в Европу.

Петр Великий не просто заложил основы будущего мегаполиса, но и позаботился о его защите, возведя мощные фортификационные сооружения: Кронштадт, форт Константин и Петергоф, которые надежно охраняли подступы к заливу и обеспечивали безопасность молодого города.

Представьте себе: за один день Вы сможете посетить все эти места, ощутить величие замысла императора и масштаб проделанной работы.

Наша экскурсия начнется с поездки по дамбе, во время которой Вы не только насладитесь потрясающими видами, но и услышите захватывающую историю строительства Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС).

В Кронштадте Вас ждет осмотр выдающихся памятников архитектуры и истории этого уникального города. Вы увидите Морской собор, величественное здание, поражающее своими размерами и красотой, и другие архитектурные шедевры.

Из Кронштадта мы проследуем по старинному Петергофскому тракту – дороге, хранящей в себе память о веках.

Вы услышите увлекательные рассказы о его создании, о том, как вдоль трассы вырастали роскошные загородные резиденции знатных вельмож и сановников XVIII-XIX веков, каждая из которых является уникальным архитектурным памятником, отражающим богатство и мощь Российской Империи.

Кульминацией нашей экскурсии станет посещение Петергофа — жемчужины пригородов Санкт-Петербурга. Здесь, в Нижнем парке, вас ожидает незабываемое путешествие среди великолепия фонтанов – творений талантливых мастеров, каждое из которых является произведением искусства.

Продолжительность экскурсии 8 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

