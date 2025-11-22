июн
Программа тура по дням
Праздник День России. Свободный день
Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Свободный день без экскурсионного обслуживания.
День России — важный праздник для нашей страны. Он символизирует единение народов, многовековую историю и уникальные культурные традиции.
Весь день на праздничных площадках, раскиданных по всему городу, будут работать разные тематические зоны с увлекательными программами. Вас ждут активности для всей семьи, гастрофестиваль, концерты артистов.
Загородная автобусная экскурсия с посещением Кронштадта и Нижнего парка Петергофа
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в центре города.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 10:40.
Санкт-Петербург, благодаря воле и дальновидности Петра I, гордо раскинулся на берегах Финского залива, обеспечивая России долгожданный доступ к морю и открывая окно в Европу.
Петр Великий не просто заложил основы будущего мегаполиса, но и позаботился о его защите, возведя мощные фортификационные сооружения: Кронштадт, форт Константин и Петергоф, которые надежно охраняли подступы к заливу и обеспечивали безопасность молодого города.
Представьте себе: за один день Вы сможете посетить все эти места, ощутить величие замысла императора и масштаб проделанной работы.
Наша экскурсия начнется с поездки по дамбе, во время которой Вы не только насладитесь потрясающими видами, но и услышите захватывающую историю строительства Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС).
В Кронштадте Вас ждет осмотр выдающихся памятников архитектуры и истории этого уникального города. Вы увидите Морской собор, величественное здание, поражающее своими размерами и красотой, и другие архитектурные шедевры.
Из Кронштадта мы проследуем по старинному Петергофскому тракту – дороге, хранящей в себе память о веках.
Вы услышите увлекательные рассказы о его создании, о том, как вдоль трассы вырастали роскошные загородные резиденции знатных вельмож и сановников XVIII-XIX веков, каждая из которых является уникальным архитектурным памятником, отражающим богатство и мощь Российской Империи.
Кульминацией нашей экскурсии станет посещение Петергофа — жемчужины пригородов Санкт-Петербурга. Здесь, в Нижнем парке, вас ожидает незабываемое путешествие среди великолепия фонтанов – творений талантливых мастеров, каждое из которых является произведением искусства.
Продолжительность экскурсии 8 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Обзорная экскурсия на теплоходе Hop on-Hop off и посещение Эрмитажа
Завтрак в гостинице.
Посадка на теплоход на причале Румянцевский спуск» (Университетская наб. 17).
Вас ждет увлекательное путешествие по Неве и каналам, которое вдохновляет и поражает воображение.
Это идеальный способ познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности с воды: Вы можете самостоятельно строить маршрут своего дня, выходить на причалах и заходить там, где хотите, и столько раз, сколько вам нужно. На борту работает система аудиогида.
На одной из остановок теплохода, мы предлагаем Вам посетить Эрмитаж.Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.
Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело. И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа — уникальные Золотые часы «Павлин».
Транспорт предоставляется на водную экскурсию.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой и парку
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:30.
Екатерининский дворец — официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц.
Пройдя по Золотой анфиладе, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал, где проводились царские балы и торжественные приемы – можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.
Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца — знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.
После экскурсии по дворцу Вас ждет небольшая прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга, который так же великолепен, как и сам дворец.
Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Стоимость тура указана на 1 человека в рублях:
Экскурсионная программа без проживания и питания – 12745 руб.
|Размещение
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб. до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|12.06-15.06.25
|22330
|22330
|30835
|1500
|5670
|5670
|8505
|Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс
|12.06-15.06.25
|24115
|-
|32700
|1500
|6265
|6805
|-
|Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|12.06-15.06.25
|29350
|24400
|43325
|1500
|9720
|10125
|12960
|Россия 3*, Бизнес с конд., завтрак шведский стол
|12.06-15.06.25
|26095
|20140
|35190
|1500
|7060
|8060
|9410
|Невский берег, Стандарт, завтрак "Шведский стол"
|12.06-15.06.25
|30630
|-
|44400
|1500
|10060
|10935
|-
|Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"
|12.06-15.06.25
|34885
|27235
|52705
|1500
|12760
|13635
|17010
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол
|12.06-15.06.25
|31690
|25690
|49105
|1500
|11610
|11610
|14715
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол
|12.06-15.06.25
|37010
|27260
|44505
|1500
|9990
|14985
|18090
|Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|12.06-15.06.25
|30415
|23215
|42565
|1500
|9450
|10800
|12960
|Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол
|12.06-15.06.25
|34245
|24345
|50040
|1500
|11880
|13230
|15390
|Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|12.06-15.06.25
|29565
|24465
|40905
|1500
|8910
|10260
|13095
|Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол
|12.06-15.06.25
|33180
|25530
|47965
|1500
|11205
|12555
|15390
|DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол
|12.06-15.06.25
|30630
|22980
|43790
|1500
|9855
|10935
|12960
|Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол
|12.06-15.06.25
|26690
|23315
|38910
|1500
|8170
|8440
|11140
|Станция L1 3* Стандарт, шведский стол
|12.06-15.06.25
|27220
|23470
|39575
|1500
|8505
|8775
|11475
|Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|12.06-15.06.25
|34885
|-
|49260
|1500
|11610
|13635
|-
|Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол
|12.06-15.06.25
|37010
|32360
|53415
|1500
|12960
|14985
|20385
Скидка на ребенка до 14 лет – 1500 руб.
Варианты проживания
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Трио
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
DOMINA Пулково
Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.
Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.
В качестве питания предложен ресторан или Room service.
Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.
Достоевский
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал. На нашем официальном сайте можно увидеть актуальные цены на номера, адрес и рассмотреть детально на карте, что находится рядом с отелем «Достоевский».
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе (если выбран тариф с проживанием)
- Питание, указанное в программе: завтраки (если выбран тариф с прживанием)
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без проживания) обеды и ужины
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какую информацию о туре важно знать?
Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Обзорная экскурсия проводится на теплоходе по системе «hop on - hop off». Теплоход ходит одному маршруту в течение дня с 11:15. В 20:15 отправляется заключительный рейс. Строгого графика в этот день нет, Вы можете исследовать город в своем темпе. Первую посадку необходимо совершить на основном причале маршрута –"Румянцевский спуск", а далее выходить по маршруту следования теплохода.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для ребенка до 14 лет – 1500 руб.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.