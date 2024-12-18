4 день

Выборг. Парк Монрепо. Экскурсия по Старому городу

Завтрак (самостоятельно заказать накануне вечером сухой паёк на ресепшен).

08:00 Отправление от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский просп., д. 10), в том числе для отелей «Москва», «Азимут» и «А Отель Фонтанка» (сбор за 30 минут до отправления) - в 07:30.

До места отправления на экскурсию Вы добираетесь самостоятельно.

Возможен заказ индивидуального трансфера от гостиницы до места отправления за доп. плату.

Трассовая экскурсия «Выборг: путешествие в Средневековье по Королевской дороге».

Выборг – уникальный город с богатой историей, побывав в котором Вы попадете в Средневековую Европу на территории России.

Кирха Преображения Господня в городе Зеленогорске.

По дороге в Выборг автобус сделает остановку в городе Зеленогорск у главной достопримечательности этих краёв.

Здесь, в сквере, стоит лютеранская кирха Преображения Господня – величественное творение известного финского архитектора Йозефа Стенбека.

В этих же краях, как белый лебедь по водам залива, расположился среди сосен и елей белокаменный Храм Иконы Божией Матери.

Посещение Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Парк Монрепо».

Монрепо – «Мой покой», «Моё отдохновение» – единственный в России скальный пейзажный парк эпохи романтизма, «Финляндия в миниатюре».

Парк воплотил в себе всю природу Карельского перешейка и завораживает своей естественной природой.

На высоких холмах растут сосны и ели, рядом «соседствуют» скалы и болота.

Вы сможете полюбоваться красотами его дикой природы и увидеть Хижину отшельника, источник «Нарцисс», а также ущелье Св. Николая и грот.

В Монрепо бывали многие знаменитые люди: Баратынский, Батюшков, Денис Давыдов, Анна Керн, Глинка, Владимир Соловьев.

В 1863 году Монрепо посетил император Александр II, наслышанный о красоте этого места и пожелавший увидеть её лично.

Обед в кафе города (по желанию, оплата на месте).

Посещение Замкового острова. Осмотр Выборгского замка.

Выборгский замок, основан в 1293 г., во время третьего шведского Крестового похода. Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари.

После экскурсии Вы сможете самостоятельно (за доп. плату) посетить выставки на территории крепости.

Важно! Башня Св. Олафа закрыта на реконструкцию.

Экскурсия по Старому городу.

Обзорная экскурсия по городу, во время которой Вы не спеша пройдете по узким мощеным улочкам и старинным площадям этого удивительного города, привлекающего туристов и путешественников из многих стран.

Увидите военные укрепления XIII – XIX вв., полюбуетесь «каскадом площадей»: Соборной – Пионерской – Рыночной.

Осмотрите памятник Торгельсу Кнутссону, основателю Выборга и прогуляетесь по набережной Большого Ковша, а также посетите усадьбу Бюргера, где у Вас будет возможность попробовать скандинавский глег, шведский лимонад или просто выпить кофе с местным кренделем.

Осмотр Бастиона Панцерлакс и библиотеки Алвара Аалто (экскурсия по библиотеке за доп. плату).

Бастион Панцерлакс – важнейший элемент крепостного сооружения на побережье Выборгского залива.

Рядом с бастионом, в зеленом сквере, расположилась центральная библиотека, построенная по проекту финского архитектора Алвара Аалто в стиле функционального модернизма, который характерен сочетанием строгости функционализма и нежной плавности природных линий.

Сенсацию в архитектурном мире вызвал волнообразный акустический потолок лекционного зала, восстановленный в настоящее время по оригинальным чертежам, а также оригинальное освещение читального зала круглыми окнами, находящимися на потолке.

Через них поступает солнечный свет, при этом стены зала окон не содержат.

Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Лиговский пр. д. 10, станция метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 14 часов.