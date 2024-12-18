Вас ждет посещение Эрмитажа, прогулки по известным проспектам и площадям Петербурга и поездка в Петергоф.
А также вы посетите Выборг – удивительный средневековый городок на берегу Финского залива с историческими зданиями, уютными улочками и красивым набережным.
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 09:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва», «Октябрьская», «Азимут Отель Санкт-Петербург», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус).
12:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
12:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Отель Санкт-Петербург».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу.
Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.
Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость.
Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Экскурсия в Эрмитаж.
Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.
Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.
Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов.
Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.
Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро - «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~16:00).
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»
Завтрак в гостинице.
09:30 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого».
Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.
Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.
Программа до 13 октября 2024 (Нижний парк): Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.
У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.
Программа после 14 октября 2024 года (Большой дворец): Экскурсия в Большой Императорский дворец.
Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля.
Он поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов.
Дворец соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 6 часов (окончание ~ в 16:00).
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Выборг. Парк Монрепо. Экскурсия по Старому городу
Завтрак (самостоятельно заказать накануне вечером сухой паёк на ресепшен).
08:00 Отправление от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский просп., д. 10), в том числе для отелей «Москва», «Азимут» и «А Отель Фонтанка» (сбор за 30 минут до отправления) - в 07:30.
До места отправления на экскурсию Вы добираетесь самостоятельно.
Возможен заказ индивидуального трансфера от гостиницы до места отправления за доп. плату.
Трассовая экскурсия «Выборг: путешествие в Средневековье по Королевской дороге».
Выборг – уникальный город с богатой историей, побывав в котором Вы попадете в Средневековую Европу на территории России.
Кирха Преображения Господня в городе Зеленогорске.
По дороге в Выборг автобус сделает остановку в городе Зеленогорск у главной достопримечательности этих краёв.
Здесь, в сквере, стоит лютеранская кирха Преображения Господня – величественное творение известного финского архитектора Йозефа Стенбека.
В этих же краях, как белый лебедь по водам залива, расположился среди сосен и елей белокаменный Храм Иконы Божией Матери.
Посещение Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Парк Монрепо».
Монрепо – «Мой покой», «Моё отдохновение» – единственный в России скальный пейзажный парк эпохи романтизма, «Финляндия в миниатюре».
Парк воплотил в себе всю природу Карельского перешейка и завораживает своей естественной природой.
На высоких холмах растут сосны и ели, рядом «соседствуют» скалы и болота.
Вы сможете полюбоваться красотами его дикой природы и увидеть Хижину отшельника, источник «Нарцисс», а также ущелье Св. Николая и грот.
В Монрепо бывали многие знаменитые люди: Баратынский, Батюшков, Денис Давыдов, Анна Керн, Глинка, Владимир Соловьев.
В 1863 году Монрепо посетил император Александр II, наслышанный о красоте этого места и пожелавший увидеть её лично.
Обед в кафе города (по желанию, оплата на месте).
Посещение Замкового острова. Осмотр Выборгского замка.
Выборгский замок, основан в 1293 г., во время третьего шведского Крестового похода. Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари.
После экскурсии Вы сможете самостоятельно (за доп. плату) посетить выставки на территории крепости.
Важно! Башня Св. Олафа закрыта на реконструкцию.
Экскурсия по Старому городу.
Обзорная экскурсия по городу, во время которой Вы не спеша пройдете по узким мощеным улочкам и старинным площадям этого удивительного города, привлекающего туристов и путешественников из многих стран.
Увидите военные укрепления XIII – XIX вв., полюбуетесь «каскадом площадей»: Соборной – Пионерской – Рыночной.
Осмотрите памятник Торгельсу Кнутссону, основателю Выборга и прогуляетесь по набережной Большого Ковша, а также посетите усадьбу Бюргера, где у Вас будет возможность попробовать скандинавский глег, шведский лимонад или просто выпить кофе с местным кренделем.
Осмотр Бастиона Панцерлакс и библиотеки Алвара Аалто (экскурсия по библиотеке за доп. плату).
Бастион Панцерлакс – важнейший элемент крепостного сооружения на побережье Выборгского залива.
Рядом с бастионом, в зеленом сквере, расположилась центральная библиотека, построенная по проекту финского архитектора Алвара Аалто в стиле функционального модернизма, который характерен сочетанием строгости функционализма и нежной плавности природных линий.
Сенсацию в архитектурном мире вызвал волнообразный акустический потолок лекционного зала, восстановленный в настоящее время по оригинальным чертежам, а также оригинальное освещение читального зала круглыми окнами, находящимися на потолке.
Через них поступает солнечный свет, при этом стены зала окон не содержат.
Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Лиговский пр. д. 10, станция метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 14 часов.
Свободный день. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Москва****
|стандартный
|08.01.2025
|12.01.2025
|17960
|16620
|16470
|17820
|26320
|15.01.2025
|16.03.2025
|17270
|15920
|15920
|17270
|24950
Доплата за иностранного туриста составит 1300 руб.
Варианты проживания
А Отель Фонтанка**
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В отеле нет номеров дабл, только номера с раздельными кроватями. Одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами.
Стандарт: одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: одна или две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор с БК: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Азимут Отель Санкт-Петербург***
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Москва***
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки со второго дня тура
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки оплачивается непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Доплата за иностранного туриста 1300 руб
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.