Мои заказы

Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту

Вы погрузитесь в атмосферу Невского проспекта, где история встречается с современностью, а величественные площади хранят тайны декабристов и большевиков.

Ощутите величие Петергофа, прогуливаясь по Нижнему парку и восхищаясь Гротами Большого каскада, где каждый уголок рассказывает о роскоши имперского времени.

Узнаете о скрытых лабиринтах петербургских дворов, где живут истории обитателей, и насладитесь потрясающим видом со смотровой площадки, открывающей панораму города.
Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецептуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецептуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецептуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
10
июл31
июл25
сен

Программа тура по дням

1 день

Большая обзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Прибытие в Санкт-Петербург.

11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка с названием тура «Город авантюристов».

Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу» – одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие. Само появление этого города стало авантюрой в мировой истории.

Мы начнём с Невского проспекта, где сошлись строгий классицизм и кричащий модерн. Здесь герои Гоголя пускаются в любовные приключения, Пушкин собирается на дуэль, а уличные музыканты устраивают невероятные концерты.

Нас ждут парадные площади: Дворцовая, Исаакиевская и Сенатская. Они то прекрасно помнят главных авантюристов: декабристов и большевиков!

Мы также посетим своевольный Васильевский остров, который не подчинился замыслам Петра и не стал центром города, зато показал России множество музеев и университетов.

Прокатимся и по Петроградке, чтобы рассмотреть фасады домов в стиле модерн – неожиданном для чопорного Петербурга XIX века. Петербург бывает разным, какой Вам ближе, узнаете на этой экскурсии.

Примерные остановки по маршруту: Площадь Искусств, Дворцовая площадь, Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, Аврора, Смольный. Остановки в центре города для фотопаузы.

Остановка для самостоятельного обеда возле фуд-молла «Вокзал 1853».VOKZAL 1853 — самый большой фуд-молл в России и в Европе, который развернется в историческом здании Варшавского вокзала. Три этажа и 34 000 квадратных метров объединят всю гастрономическую, развлекательную и деловую жизнь Петербурга.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости – месту основания непохожего на другие — города Санкт-Петербурга. Сама крепость стала новинкой для России XVIII века, которая ещё не видела подобных фортеций.

Петропавловский собор также нарушил традиции – вместо привычного невысокого храма с пятью куполами в России появляется массивный острый шпиль. Прославили крепость и заключённые тюрьмы Трубецкого бастиона – бунтовщики и заговорщики, мифы о которых разлетелись по городу.

Трансфер по базовым гостиницам.

За доп. плату: Музей железных дорог России – главного железнодорожного музея России и одного из крупнейших музеев железных дорог в мире.

Здесь вас ждут редкие и легендарные паровозы, тепловозы, вагоны самых разных типов и, конечно, интерактивные панели и инсталляции (600р. взрослый, 400р. льготн.).

Большая обзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепостиБольшая обзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепостиБольшая обзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепостиБольшая обзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепостиБольшая обзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепостиБольшая обзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепостиБольшая обзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепостиБольшая обзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск Петергофа»

Завтрак в гостинице.

09:00 Отъезд от гостиницы «Москва»,в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

09:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».

Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск Петергофа» с посещением Нижнего парка и Гротов Большого каскада. В любую погоду это здание привлекает внимание гостя сверкающими позолотой куполами корпуса под Гербом и Церковного.

Последний из них – храм, который был свидетелем многих ярких событий жизни Дома Романовых – вы увидите не только снаружи, но и изнутри. Барочный алтарь, созданный по проекту Ф. Б. Растрелли не оставит вас равнодушными.

А после приятно совершить прогулку по Нижнему парку, любуясь открывающимися перспективами и просторами Финского залива.

14:30 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб. взр.).

16:30 Возвращение в Петербург, свободное время в центре города.

Дополнительно: Вечерняя пешеходная прогулка «По барам Рубинштейна». Улица Рубинштейна сегодня считается средоточием главных баров и ресторанов Петербурга, но она куда интереснее, чем просто гастрономический уголок города.

Посещение от 8 до 12 (насколько хватит сил) ночных заведений, баров, клубов, арт-кафе, с рассказом о необычном и забавном, эпизодической дегустацией фирменных коктейлей, мастер-классом по игре в кикер (настольный футбол).

Ну и, конечно, душевная компания с настроем на отрыв!

Продолжительность 5-6 часов. Стоимость: 3000р – 5 шотов.

Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск Петергофа»Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск Петергофа»Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск Петергофа»Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск Петергофа»Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск Петергофа»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия «Дворы и парадные Петербурга, и их жители»

Завтрак в гостинице.

11:00 Встреча с гидом у памятника Достоевскому напротив станции метро «Владимирская». Табличка «Встречает Петербург».

Экскурсия «Дворы и парадные Петербурга, и их жители». Петербург – это не только парадные набережные и дворцы, но и доходные дома, в которых живёт большинство его обитателей.

За их главными фасадами скрываются лабиринты внутренних пространств: парадные и чёрные лестницы, дворы-колодцы, отвесные стены брандмауэров, коммунальные квартиры, подворотни.

Свободное время для обеда в арт-пространстве «Двор Гостинки» (ориентировочно 850 руб. взр.).

Подъем на смотровую площадку на Думской башне.

Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. Может, так нам откроется истинное лицо Петербурга? (цены уточнять).

Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (цены уточнять).

Экскурсия «Дворы и парадные Петербурга, и их жители»Экскурсия «Дворы и парадные Петербурга, и их жители»Экскурсия «Дворы и парадные Петербурга, и их жители»Экскурсия «Дворы и парадные Петербурга, и их жители»Экскурсия «Дворы и парадные Петербурга, и их жители»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Автобусная экскурсия «Петербург в стиле модерн». Экскурсия по Витебскому вокзалу

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 4-дн. тура (вещи в камеру хранения гостиницы).

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.

09:30 Отъезд от гостиницы «Россия»,в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».

10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

10:00 Автобусная экскурсия «Петербург в стиле модерн». На рубеже XIX-XX вв. Петербург пережил множество перемен: в истории, культуре, архитектуре.

Несмотря на роскошь, блеск, активное развитие, атмосфера была пропитана ожиданием больших перемен, повсюду чувствовалось приближение чего-то могучего, тревожного, сокрушительного, и это придавало особо острый, яркий вкус жизни «накануне».

Мы осмотрим самые яркие здания Петербурга в стиле модерн: Особняк Кшесинской, Дом Купцов Елисеевых, и узнаем, что происходило за модными фасадами.

12:30 Обед в кафе-кабаре «Приют бродячей собаки»,которое было одним из главных мест притяжения богемы дореволюционного Петербурга.

Всего за три года его существования там произошло столько авантюр, что «собаку» пришлось «зарыть», однако слава кабаре живёт до сих пор. Обед входит в стоимость экскурсии.

14:30 Экскурсия по Витебскому вокзалу с подъемом на часовую башню. Петербург не перестаёт удивлять. Поставили страну на новые «рельсы» здесь, когда провели первую в России железную дорогу.

Именно от перрона Витебского вокзала отправился первый поезд. Однако со временем Витебский серьёзно изменился. Сегодня здесь от входа в вестибюль до посадки на поезд вас сопровождают интерьеры начала ХХ века в духе модерна.

Нас ждёт полуторачасовая экскурсия по роскошным залам Витебского вокзала с посещением скрытых для обычных пассажиров Великокняжеских покоев и чердака. Интерьеры вокзала начала XX века приковывают взгляд пассажиров.

16:00-16:30 Окончание в центре города у ст. метро «Пушкинская».Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Автобусная экскурсия «Петербург в стиле модерн». Экскурсия по Витебскому вокзалуАвтобусная экскурсия «Петербург в стиле модерн». Экскурсия по Витебскому вокзалуАвтобусная экскурсия «Петербург в стиле модерн». Экскурсия по Витебскому вокзалу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес:площадь Чернышевского д. 11. Ближайшие станции метро – «Электросила», «Московская».

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Стандартный
11.07.252000028850
01.08.251850025700
26.09.251670022250

Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станция метро – «Площадь Александра Невского» (3-4 линии).

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Стандартный
11.07.252090029600
01.08.252090029600
26.09.252000027650

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Элкус 3*. Завтрак «шведская линия». Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. 16 минут пешком до места встречи — гостиницы «Россия».

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Комфорт
11.07.251835024650
01.08.251790023900
26.09.251760023150

Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4* или 1 остановка на 253 автобусе.

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Стандартный
11.07.251985028400
01.08.251715023150
26.09.251520019100

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком.

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Смарт без кухни
11.07.252060029450
01.08.251940027200

Атриум 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский пр., д. 170/Конная ул., 21. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. До места встречи гостиницы «Москва» 8 минут пешком.

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Стандартный
11.07.252090029600
01.08.252090029600
26.09.251985027350

Скидка школьникам до 14 лет(РФ): 600 руб.

Скидка школьникам 14-16 лет(РФ): 600 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 200 руб.

Варианты проживания

Россия 3

3 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Элкус 3

3 ночи

«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.

Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.

В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.

На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.

Элкус 3Элкус 3Элкус 3Элкус 3Элкус 3Элкус 3Элкус 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Москва 4

3 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Арт Деко Невский 4

3 ночи

Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.

Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.

Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.

Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.

Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ярд Резиденс Апарт Отель 4

3 ночи

Апарт-отель «Yard Residence» - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Атриум 3

3 ночи

Отель «Атриум» находится в центра Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтраки после ночлега, 1 обед
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды (заказывать заранее за доп. плату) и ужины
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 1650 руб. (все экскурсии на русском)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Скидка школьникам до 14 лет(РФ): 600 руб.

Скидка школьникам 14-16 лет(РФ): 600 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 200 руб.

Возможны изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой расчетный час в гостиницах?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Петербургская коллекция. Летний тур на 7 дней
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция. Летний тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 26 400 ₽ за человека
Петербургская коллекция. Весенне-летний тур на 6 дней
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция. Весенне-летний тур на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 22 950 ₽ за человека
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 18 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга