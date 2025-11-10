Ощутите величие Петергофа, прогуливаясь по Нижнему парку и восхищаясь Гротами Большого каскада, где каждый уголок рассказывает о роскоши имперского времени.
Узнаете о скрытых лабиринтах петербургских дворов, где живут истории обитателей, и насладитесь потрясающим видом со смотровой площадки, открывающей панораму города.
Программа тура по дням
Большая обзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Прибытие в Санкт-Петербург.
11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка с названием тура «Город авантюристов».
Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу» – одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие. Само появление этого города стало авантюрой в мировой истории.
Мы начнём с Невского проспекта, где сошлись строгий классицизм и кричащий модерн. Здесь герои Гоголя пускаются в любовные приключения, Пушкин собирается на дуэль, а уличные музыканты устраивают невероятные концерты.
Нас ждут парадные площади: Дворцовая, Исаакиевская и Сенатская. Они то прекрасно помнят главных авантюристов: декабристов и большевиков!
Мы также посетим своевольный Васильевский остров, который не подчинился замыслам Петра и не стал центром города, зато показал России множество музеев и университетов.
Прокатимся и по Петроградке, чтобы рассмотреть фасады домов в стиле модерн – неожиданном для чопорного Петербурга XIX века. Петербург бывает разным, какой Вам ближе, узнаете на этой экскурсии.
Примерные остановки по маршруту: Площадь Искусств, Дворцовая площадь, Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, Аврора, Смольный. Остановки в центре города для фотопаузы.
Остановка для самостоятельного обеда возле фуд-молла «Вокзал 1853».VOKZAL 1853 — самый большой фуд-молл в России и в Европе, который развернется в историческом здании Варшавского вокзала. Три этажа и 34 000 квадратных метров объединят всю гастрономическую, развлекательную и деловую жизнь Петербурга.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости – месту основания непохожего на другие — города Санкт-Петербурга. Сама крепость стала новинкой для России XVIII века, которая ещё не видела подобных фортеций.
Петропавловский собор также нарушил традиции – вместо привычного невысокого храма с пятью куполами в России появляется массивный острый шпиль. Прославили крепость и заключённые тюрьмы Трубецкого бастиона – бунтовщики и заговорщики, мифы о которых разлетелись по городу.
Трансфер по базовым гостиницам.
За доп. плату: Музей железных дорог России – главного железнодорожного музея России и одного из крупнейших музеев железных дорог в мире.
Здесь вас ждут редкие и легендарные паровозы, тепловозы, вагоны самых разных типов и, конечно, интерактивные панели и инсталляции (600р. взрослый, 400р. льготн.).
Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск Петергофа»
Завтрак в гостинице.
09:00 Отъезд от гостиницы «Москва»,в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
09:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».
Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск Петергофа» с посещением Нижнего парка и Гротов Большого каскада. В любую погоду это здание привлекает внимание гостя сверкающими позолотой куполами корпуса под Гербом и Церковного.
Последний из них – храм, который был свидетелем многих ярких событий жизни Дома Романовых – вы увидите не только снаружи, но и изнутри. Барочный алтарь, созданный по проекту Ф. Б. Растрелли не оставит вас равнодушными.
А после приятно совершить прогулку по Нижнему парку, любуясь открывающимися перспективами и просторами Финского залива.
14:30 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб. взр.).
16:30 Возвращение в Петербург, свободное время в центре города.
Дополнительно: Вечерняя пешеходная прогулка «По барам Рубинштейна». Улица Рубинштейна сегодня считается средоточием главных баров и ресторанов Петербурга, но она куда интереснее, чем просто гастрономический уголок города.
Посещение от 8 до 12 (насколько хватит сил) ночных заведений, баров, клубов, арт-кафе, с рассказом о необычном и забавном, эпизодической дегустацией фирменных коктейлей, мастер-классом по игре в кикер (настольный футбол).
Ну и, конечно, душевная компания с настроем на отрыв!
Продолжительность 5-6 часов. Стоимость: 3000р – 5 шотов.
Экскурсия «Дворы и парадные Петербурга, и их жители»
Завтрак в гостинице.
11:00 Встреча с гидом у памятника Достоевскому напротив станции метро «Владимирская». Табличка «Встречает Петербург».
Экскурсия «Дворы и парадные Петербурга, и их жители». Петербург – это не только парадные набережные и дворцы, но и доходные дома, в которых живёт большинство его обитателей.
За их главными фасадами скрываются лабиринты внутренних пространств: парадные и чёрные лестницы, дворы-колодцы, отвесные стены брандмауэров, коммунальные квартиры, подворотни.
Свободное время для обеда в арт-пространстве «Двор Гостинки» (ориентировочно 850 руб. взр.).
Подъем на смотровую площадку на Думской башне.
Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. Может, так нам откроется истинное лицо Петербурга? (цены уточнять).
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (цены уточнять).
Автобусная экскурсия «Петербург в стиле модерн». Экскурсия по Витебскому вокзалу
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 4-дн. тура (вещи в камеру хранения гостиницы).
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.
09:30 Отъезд от гостиницы «Россия»,в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».
10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
10:00 Автобусная экскурсия «Петербург в стиле модерн». На рубеже XIX-XX вв. Петербург пережил множество перемен: в истории, культуре, архитектуре.
Несмотря на роскошь, блеск, активное развитие, атмосфера была пропитана ожиданием больших перемен, повсюду чувствовалось приближение чего-то могучего, тревожного, сокрушительного, и это придавало особо острый, яркий вкус жизни «накануне».
Мы осмотрим самые яркие здания Петербурга в стиле модерн: Особняк Кшесинской, Дом Купцов Елисеевых, и узнаем, что происходило за модными фасадами.
12:30 Обед в кафе-кабаре «Приют бродячей собаки»,которое было одним из главных мест притяжения богемы дореволюционного Петербурга.
Всего за три года его существования там произошло столько авантюр, что «собаку» пришлось «зарыть», однако слава кабаре живёт до сих пор. Обед входит в стоимость экскурсии.
14:30 Экскурсия по Витебскому вокзалу с подъемом на часовую башню. Петербург не перестаёт удивлять. Поставили страну на новые «рельсы» здесь, когда провели первую в России железную дорогу.
Именно от перрона Витебского вокзала отправился первый поезд. Однако со временем Витебский серьёзно изменился. Сегодня здесь от входа в вестибюль до посадки на поезд вас сопровождают интерьеры начала ХХ века в духе модерна.
Нас ждёт полуторачасовая экскурсия по роскошным залам Витебского вокзала с посещением скрытых для обычных пассажиров Великокняжеских покоев и чердака. Интерьеры вокзала начала XX века приковывают взгляд пассажиров.
16:00-16:30 Окончание в центре города у ст. метро «Пушкинская».Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес:площадь Чернышевского д. 11. Ближайшие станции метро – «Электросила», «Московская».
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|11.07.25
|20000
|28850
|01.08.25
|18500
|25700
|26.09.25
|16700
|22250
Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станция метро – «Площадь Александра Невского» (3-4 линии).
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|11.07.25
|20900
|29600
|01.08.25
|20900
|29600
|26.09.25
|20000
|27650
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Элкус 3*. Завтрак «шведская линия». Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. 16 минут пешком до места встречи — гостиницы «Россия».
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Комфорт
|11.07.25
|18350
|24650
|01.08.25
|17900
|23900
|26.09.25
|17600
|23150
Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4* или 1 остановка на 253 автобусе.
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|11.07.25
|19850
|28400
|01.08.25
|17150
|23150
|26.09.25
|15200
|19100
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком.
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Смарт без кухни
|11.07.25
|20600
|29450
|01.08.25
|19400
|27200
Атриум 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский пр., д. 170/Конная ул., 21. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. До места встречи гостиницы «Москва» 8 минут пешком.
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|11.07.25
|20900
|29600
|01.08.25
|20900
|29600
|26.09.25
|19850
|27350
Скидка школьникам до 14 лет(РФ): 600 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет(РФ): 600 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 200 руб.
Варианты проживания
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Элкус 3
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Москва 4
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Арт Деко Невский 4
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Ярд Резиденс Апарт Отель 4
Апарт-отель «Yard Residence» - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Атриум 3
Отель «Атриум» находится в центра Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки после ночлега, 1 обед
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды (заказывать заранее за доп. плату) и ужины
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 1650 руб. (все экскурсии на русском)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Скидка школьникам до 14 лет(РФ): 600 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет(РФ): 600 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 200 руб.
Возможны изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой расчетный час в гостиницах?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
