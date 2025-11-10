1 день

Большая обзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Прибытие в Санкт-Петербург.

11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка с названием тура «Город авантюристов».

Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу» – одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие. Само появление этого города стало авантюрой в мировой истории.

Мы начнём с Невского проспекта, где сошлись строгий классицизм и кричащий модерн. Здесь герои Гоголя пускаются в любовные приключения, Пушкин собирается на дуэль, а уличные музыканты устраивают невероятные концерты.

Нас ждут парадные площади: Дворцовая, Исаакиевская и Сенатская. Они то прекрасно помнят главных авантюристов: декабристов и большевиков!

Мы также посетим своевольный Васильевский остров, который не подчинился замыслам Петра и не стал центром города, зато показал России множество музеев и университетов.

Прокатимся и по Петроградке, чтобы рассмотреть фасады домов в стиле модерн – неожиданном для чопорного Петербурга XIX века. Петербург бывает разным, какой Вам ближе, узнаете на этой экскурсии.

Примерные остановки по маршруту: Площадь Искусств, Дворцовая площадь, Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, Аврора, Смольный. Остановки в центре города для фотопаузы.

Остановка для самостоятельного обеда возле фуд-молла «Вокзал 1853».VOKZAL 1853 — самый большой фуд-молл в России и в Европе, который развернется в историческом здании Варшавского вокзала. Три этажа и 34 000 квадратных метров объединят всю гастрономическую, развлекательную и деловую жизнь Петербурга.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости – месту основания непохожего на другие — города Санкт-Петербурга. Сама крепость стала новинкой для России XVIII века, которая ещё не видела подобных фортеций.

Петропавловский собор также нарушил традиции – вместо привычного невысокого храма с пятью куполами в России появляется массивный острый шпиль. Прославили крепость и заключённые тюрьмы Трубецкого бастиона – бунтовщики и заговорщики, мифы о которых разлетелись по городу.

Трансфер по базовым гостиницам.

За доп. плату: Музей железных дорог России – главного железнодорожного музея России и одного из крупнейших музеев железных дорог в мире.

Здесь вас ждут редкие и легендарные паровозы, тепловозы, вагоны самых разных типов и, конечно, интерактивные панели и инсталляции (600р. взрослый, 400р. льготн.).

