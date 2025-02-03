Вас ждет мастер-класс «Пряный глинтвейн» в Музее специй, мастер-класс по изготовлению сыра в Дворцовой ферме в Гатчине, винная дегустация в погребе Константиновского дворца, посещение фуд-молла «Вокзал 1853».
Программа тура по дням
Пятница. Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Музей Фаберже
Прибытие в Санкт-Петербург.
Регистрация в гостинице самостоятельно (вещи можно оставить в багажной комнате гостиницы, размещение во второй половине дня после расчетного часа).
11:00 Встреча с гидом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «Встречает Петербурга».
Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества» в комфорт-группе.
Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века. Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула. Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д. И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.
Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.
13:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
14:30 В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.
15:30 Свободное время в центре города или в музее (Музей Фаберже работает до 20:45).
В свободное время желающие смогут оценить красоту панорамы Невского проспекта, Садовой улицы и площади Островского.
Дополнительно: Посещение Фотосалона Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00). Кроме посещения выставок это прекрасная Возможность сфотографироваться на веранде с потрясающим видом на Невский проспект и Екатерининский сад.
Суббота. Пешеходная экскурсия "Васильевский остров - остров музеев". Мастер-класс "Пряный глинтвейн"
Завтрак.
11:00 Встреча с экскурсоводом на выходе из метро «Василеостровская» – у памятника конке. Табличка «Встречает Петербурга».
Пешеходная экскурсия «Васильевский остров – остров музеев». Васильевский – самый большой остров в дельте Невы. Это музей под открытым небом, который расскажет об истории Петербурга с первых лет его существования. Неслучайно здесь находятся первый публичный музей в России, основанный Петром I, – Кунсткамера, музей оптики, рассказывающий о последних достижениях науки, уникальный музей, посвящённый загадочному подземному миру, один из крупнейших в мире зоологических музеев и много других культурных центров, которые стремятся сохранять прошлое Петербурга и шагать в ногу со временем.
13:00 Экскурсия в Музей Специй с дегустацией. Во время экскурсии вы заново откроете для себя привычные специи и познакомитесь с совершенно экзотическими видами. Все экспонаты можно трогать, нюхать и даже пробовать
14:00 Мастер-класс «Пряный глинтвейн».
Самый теплый и приятный мастер-класс для холодного времени года. Гости сами приготовят ароматную смесь для глинтвейна, на основе которой и сварится знаменитый рождественский напиток по классическому европейскому рецепту – так, как варили его на ярмарках ганзейских городов.
После того, как он будет готов, гости смогут насладиться дегустацией (для лиц младше 18 лет – глинтвейн безалкогольный).
16:00 Дополнительно (заказывать заранее) Экскурсия во Дворец Меншикова (1000 руб.).
16:00 Свободное время для обеда.
- Рекомендуем посетить особые гастрономические пространства — Василеостровский рынок. Василеостровский рынок – одна из интереснейших гастрономических точек Петербурга, где можно найти всё: от французских круассанов до морских ежей, и попробовать блюда грузинской, тайской, дагестанской и других кухонь мира (работает до 22:00). Большой проспект В. О., 16, 3 минуты пешком от Музея специй.
- Бывшие промышленные районы тоже шагают в ногу со временем, превращаясь в арт-кластеры и арт-пространства, ведь невозможно представить себе Петербург без искусства. В этом вы убедитесь сами, посетив Севкабель порт – современный творческий кластер, разместившийся в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив. Здесь вы присоединитесь к петербуржцам и вместе с ними пройдёте по берегу моря, посмотрите выставки современного искусства и посетите дизайнерские магазины, отдохнёте в баре или ресторане. Рекомендуем посетить выставку «Виктор Цой. Легенда». Экскурсия - хроника, экскурсия – кино. (работает до 22:00). Кожевенная линия, 40Б, 20 минут на 7 автобусе от 8-й линии В. О.
- На Васильевском острове Вас ждёт Артмуза – это Музей современного искусства и творческий кластер, это 4 этажа всех проявлений творчества. На территории бывшего завода музыкальных инструментов сегодня размещается 10 галерей и множество резиденций: театр, мастерские художников, танцевальные, музыкальные, художественные и дизайнерские студии и школы. Здесь вы можете осмотреть произведения современного искусства, пообщаться с творцами, поучаствовать в мастер-классе или отдохнуть в кафе или баре (работает до 22:00). 13-я линия Васильевского острова, 70, 20 минут на 6 автобусе от 8-й линии В. О.
- Рекомендуем посетить музей современного искусства – Эрарта. В музее собрано более 2 800 работ современных художников. Среди них не только живопись, но и графика, скульптура, инсталляции, видео-арт. Основу коллекции Эрарты составляют работы петербургских художников, (работает до 23:00). 29-я линия В. О, 26 минут на 6 автобусе от 8-й линии В. О.
Воскресенье. Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I
Завтрак.
09:00 Встреча с гидом на Площади Островского 6 (ориентир Александринский театр) для гостей из гостиниц «Достоевский», «Изззи у Гостиного», «Росси», «Хелен».
09:20 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из гостиниц «Арт Деко Невский», «Атриум», «Крафт Невский», «Багратион», «Ярд Резиденс».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I в комфорт-группе.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
12:00 Экскурсия в Гатчинском дворце.
14:00 Посещение Дворцовой фермы в Гатчине.
Мастер-класс по изготовлению сыра.
Дворцовая ферма – это уникальный хозяйственный комплекс и, в то же время, замечательный архитектурный ансамбль, созданный по воле императора Павла I. В ходе экскурсии вы познакомитесь не только с историей и особенностями работы Фермы, но и с её мохнатыми и пернатыми обитателями – козликом Сэром, осликом Моисеем, эму Прасковьей и Ерофеем. В завершении экскурсии вы сможете попробовать себя в роли сыродела, приготовив собственную вариацию французского сыра.
18:00 Остановка для самостоятельного ужина возле фуд-молла «Вокзал 1853».
VOKZAL 1853 — самый большой фуд-молл в России и в Европе, который развернулся в историческом здании Варшавского вокзала. Три этажа и 34 000 квадратных метров объединят всю гастрономическую, развлекательную и деловую жизнь Петербурга. Рекомендуем посетить рестораны «Чайхона» и «Токио-city».
18:30 Окончание программы на Московском вокзале (ст. м «Площадь Восстания») на Невском проспекте, свободное время.
Понедельник. Автобусная экскурсия в Стрельну. Винная дегустация в погребе Константиновского дворца
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
08:45 Встреча с гидом на Площади Островского 6 (ориентир Александринский театр) для гостей из гостиниц «Достоевский», «Изззи у Гостиного», «Росси», «Хелен».
09:10 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из гостиниц «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Крафт Невский», «Ярд Резиденс».
Автобусная экскурсия в Стрельну.
Ни для кого не секрет, что именно Стрельна изначально строилась как дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, способный по красоте и масштабу затмить французский Версаль. Однако, со временем эта идея была перенесена в Петергоф – почему так было решено и действительно ли именно в Стрельне был посажен первый в России картофель – узнаете во время экскурсии!
11:00 Экскурсия по Константиновскому дворцу – Дворцу конгрессов.
В наши дни Константиновский дворец известен как Дворец конгрессов, в котором проводятся самые значимые для государства встречи и саммиты. Экскурсия по Дворцу позволит Вам перемещаться во времени – Вы сможете не только посетить современные залы для встреч и официальные апартаменты президента РФ, но и проникнуться историей бывшей резиденции Романовых – Константиновского дворца.
13:00 Винная дегустация в погребе Константиновского дворца.
На экскурсии по дворцовым погребам гости узнают об истории виноделия и сортах вин от опытного сомелье. Затем они переходят в дегустационные залы, где в уютной обстановке учатся раскрывать букеты вин и погружаются в историю. (0,05 белое сухое, Россия, красное сухое. Россия, 0,03 Шато Дересла «Токай Ассу» 5 пут. Венгрия).
15:00 Трансфер в Санкт-Петербург.
16:30-17:30 Окончание программы на Московском вокзале (ст. м «Площадь Восстания») на Невском проспекте. (время ориентировочное и зависит от времени посещения дворца).
Внимание: при проведении представительских мероприятий «Дворец конгрессов» закрывается для посетителей, в этом случае замена на экскурсию в Александровский дворец в Царском Селе и на сидродельню.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Базовый отель (отели, в которых происходит сбор группы в 3-й и 4-й день тура):
Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа:
Даты заездов
4 дня
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|08.05.25
|26000
|34700
|20.06.25
|28250
|39200
|18.07.25
|26000
|34700
|22.08.25
|26000
|34700
Гостиница izzzi 3* у Гостиного двора 3*, завтрак «шведский стол. Отель расположена рядом с Александринским театром, в 1 минуте пешком от Невского проспекта и 5 минутах от ст. м. «Гостиный двор». Адрес: пер. Крылова, 7. До места встречи можно дойти пешком (1,9 км) или на автобусах: 27, 22, 3, троллейбусах 5, 22.
Даты заездов
4 дня
|Двухместный
|Одноместный
|Смарт
|08.05.25
|30050
|41000
|20.06.25
|32750
|46550
|18.07.25
|29000
|39200
|22.08.25
|29000
|39200
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%. (цены округленные, перед продажей сверять цены в он-лайне):
Даты заездов
4 дня
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|08.05.25
|22700
|29000
|20.06.25
|24950
|33500
|18.07.25
|24950
|33500
|22.08.25
|22250
|28250
Атриум 3*, Завтрак "шведский стол". Адрес: Невский пр., д. 170/ Конная ул. 21. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. До места встречи гостиницы «Москва» 8 минут пешком. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд до 07:00 + 100% Ранний Заезд после 07:30 +50% (с завтраком)
Даты заездов
4 дня
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|08.05.25
|26000
|34700
|20.06.25
|28250
|39200
|18.07.25
|26000
|34700
|22.08.25
|26000
|34700
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%:
Даты заездов
4 дня
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|08.05.25
|24500
|32300
|20.06.25
|25700
|34550
|18.07.25
|25700
|34550
|22.08.25
|24500
|32300
Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):
Даты заездов
4 дня
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
Взрослый на доп. кровати
|Стандартный
|Улучшенный
|08.05.25
|29300
|36800
|31250
|40700
|31250
|20.06.25
|31550
|41000
|уточняется
|уточняется
|уточняется
|18.07.25
|31550
|41000
|уточняется
|уточняется
|уточняется
|22.08.25
|29300
|36800
|уточняется
|уточняется
|уточняется
Хелен Отель 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Большая Морская, 28/13. Новый отель премиум класса в топовой локации. Отель открылся в 2023 году в самом центре С-Петербурга на углу Гороховой и Большой Морской улиц, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и Эрмитажа:
Даты заездов
4 дня
|Двухместный
|Одноместный
|Классик
|08.05.25
|36950
|51200
|20.06.25
|67100
|111300
|18.07.25
|44450
|66350
|22.08.25
|44150
|65750
Скидка детям до 16 лет: 450 руб.
Уточняйте цены при бронировании.
Варианты проживания
Апарт-отель Yard Residence
Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Спа-отель Kravt Nevsky Hotel SPA
Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.
Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.
При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.
Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.
В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.
Гранд Отель Эмеральд
Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».
Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.
На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.
Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.
Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.
Хелен Отель 4
Новый отель в топовой локации. «Helen Hotel» — современная история в монохромных тонах, эффектно наполненная всеми необходимыми атрибутами комфорта
108 функциональных номеров в неоклассическом стиле с собственной ванной комнатой с душем. Номера различаются по метражу и комплектации и представлены в категориях: Люкс, Делюкс, Супериор, Модерн, Классик, Стандарт. В нескольких номерах есть балкон. Окна выходят на Большую Морскую и Гороховую улицы, а также во внутренний двор.
Ресторан Tillander с завтраками «Шведский стол», лобби-бар Suzor.
Конференц-зал на 30 человек.
Самый центр Санкт-Петербурга. 500 м до Исаакиевского собора, 600 м до Адмиралтейства и 700 м до Эрмитажа, в пешей доступности до всех основных достопримечательностей.
Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.
В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол». В отеле «IZZZI у Гостиного двора» обустроена детская игровая площадка.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
Отель Москва Санкт-Петербург
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Арт Деко Невский 4
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Отель Атриум Санкт-Петербург
Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки после первого ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер по запросу
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.