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Авторский тур
2 дня
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
«Ещё одну остановку сделаем в кафе: вы сможете перекусить и купить фермерские продукты»
15 июня в 08:00
10 авг в 08:00
10 390₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Погрузитесь в изысканную атмосферу Северной столицы, попробуйте самые известные блюда и напитки в нашем гастрономическом туре на 5 дней»
12 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 33 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Откройте для себя вкусы Санкт-Петербурга в нашем трехдневном гастрономическом туре»
14 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Побаловать свои вкусовые рецепторы в лучших ресторанах города и познакомиться со звёздными шефами
Начало: Санкт-Петербург, Манежный переулок, 2, 19:30
«Настроимся на получение гастрономических удовольствий, погрузимся в атмосферу отдыха и расслабленности и начнём странствие в мир изысканной еды и шикарных заведений города на Неве»
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
150 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей28 марта 2024Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический турОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический турПо оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ЕЕлена26 марта 2024Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический турСпасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.
- ММарина29 февраля 2024С гидом ездили в гости к вепсам, все было великолепно, все понравилось. особенно забота о смене питания на вегетарианское!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 тура от 10 390 до 150 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Санкт-Петербурга, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024