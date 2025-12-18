1 день

Суббота. Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург.

Регистрация в гостинице самостоятельно (вещи можно оставить в багажной комнате гостиницы, размещение во второй половине дня после расчетного часа).

11:00 Встреча с гидом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «Петербург встречает».

Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества» в комфорт-группе. Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века.

Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула. Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.

И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.

Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.

13:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

14:30 В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.

15:30 Свободное время в центре города или в музее (Музей Фаберже работает до 20:45).

В свободное время желающие смогут оценить красоту панорамы Невского проспекта, Садовой улицы и площади Островского.

Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:

фотосалон Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00);

подписные издания (работают до 22:00);

магазин Купцов Елисеевых (работает до 23:00);

дом компании Зингер – Дом Книги (работает до 23:00);

пышки на Большой Конюшенной (работают до 20:00).

Дополнительно (для романтиков): Экскурсия Небесная перспектива: экскурсия по безопасной крыше (1100 руб. взр., 900 руб. дети 12+).

Услышать историю Петербурга на свежем воздухе, узнать секреты Невского проспекта, тайны названий улиц и площадей, расположить достопримечательности в профессиональных бинокли и, конечно, сделать эффектные фото — все это можно сделать на экскурсиях «Небесная перспектива»!

