Город с хорошим вкусом. Зимний гастрономический тур в Петербург на 5 дней

Город с хорошим вкусом
Откройте вкус имперской роскоши! Отправьтесь в мир, где история оживает в шедеврах ювелиров, изысканных десертах и благородных винах.

Пройдите путем великих предпринимателей, удостоенных звания Поставщика Двора, и раскройте секреты, скрытые за
стенами величественных дворцов.

Вас ждут уникальные мастер-классы: от создания собственного сыра в императорской ферме до дегустации элитного сидра.

Прикоснетесь к легендам Фаберже, почувствуете атмосферу творчества в Коломне и увидите крупнейший гастрономический молл Европы.

5
1 отзыв
Город с хорошим вкусом. Зимний гастрономический тур в Петербург на 5 дней
Город с хорошим вкусом. Зимний гастрономический тур в Петербург на 5 дней
Город с хорошим вкусом. Зимний гастрономический тур в Петербург на 5 дней

Программа тура по дням

1 день

Суббота. Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург.

Регистрация в гостинице самостоятельно (вещи можно оставить в багажной комнате гостиницы, размещение во второй половине дня после расчетного часа).

11:00 Встреча с гидом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «Петербург встречает».

Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества» в комфорт-группе. Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века.

Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула. Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.

И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.

Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.

13:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

14:30 В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.

15:30 Свободное время в центре города или в музее (Музей Фаберже работает до 20:45).

В свободное время желающие смогут оценить красоту панорамы Невского проспекта, Садовой улицы и площади Островского.

Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:

  • фотосалон Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00);
  • подписные издания (работают до 22:00);
  • магазин Купцов Елисеевых (работает до 23:00);
  • дом компании Зингер – Дом Книги (работает до 23:00);
  • пышки на Большой Конюшенной (работают до 20:00).

Дополнительно (для романтиков): Экскурсия Небесная перспектива: экскурсия по безопасной крыше (1100 руб. взр., 900 руб. дети 12+).

Услышать историю Петербурга на свежем воздухе, узнать секреты Невского проспекта, тайны названий улиц и площадей, расположить достопримечательности в профессиональных бинокли и, конечно, сделать эффектные фото — все это можно сделать на экскурсиях «Небесная перспектива»!

Суббота. Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Музей Фаберже

2 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Петербургская Коломна». Экскурсия в особняк Половцова. Производство шоколада Rubiscookies

Завтрак. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы или на Исаакиевской пл., 6, табличка «Встречает Петербург».

09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Станция L1», «Гранд отель «Эмеральд»).

09:30 Встреча с гидом на Исаакиевской пл., 6 (для гостей из гостиниц «Иззи у Гостиного», «Резиденция Дашковой», «Станция Премьер S10», «Станция Премьер S12»,«Хелен»)

09:40 «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Адмиралтейская», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

Автобусная экскурсия «Петербургская Коломна» – по самому аутентичному району Петербурга, где ещё ощущается атмосфера 18-19 вв. Вы увидите дома, где жил юный А. Пушкин и архитектор К. Росси, работал художник И. Репин.

Обсудим, как город вдохновлял их на создание шедевров, и какие произведения могли зародиться именно здесь. Узнаем почему выбрал именно этот тихий уголок для отдыха и полководец А. Суворов.

Посетим один из красивейших действующих храмов города – Никольский собор – и Театральную площадь, где находится знаменитый Мариинский театр.

11:00 Экскурсия в особняк Половцова. Вы узнаете про самый загадочный особняк Петербурга, увидите его подлинные интерьеры и узнаете историю владельцев. Жемчужиной особняка является уникальный Бронзовый зал, где нередко проводятся концерты классической музыки.

13:00 Дегустация и мастер класс на производстве шоколада Rubiscookies. Что может быть лучше шоколада на Новый год? Только много шоколада. Почувствуй себя ребенком, выигравшим золотой билет у Вилли Вонки!

15:00 Свободное время в центре города на Садовой ул., 62 «Никольские ряды».

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Петербургская Коломна». Экскурсия в особняк Половцова. Производство шоколада Rubiscookies

3 день

Понедельник. Автобусная экскурсия в Стрельну. Винная дегустация в погребе Константиновского дворца

Завтрак.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».

08:45 Встреча с гидом на Площади Островского 6 (ориентир Александринский театр) для гостей из гостиниц «Достоевский», «Изззи у Гостиного», «Росси», «Хелен».

09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Станция L1», «Гранд отель «Эмеральд»).

09:30 Встреча с гидом на Исаакиевской пл., 6 (для гостей из гостиниц «Иззи у Гостиного», «Резиденция Дашковой», «Станция Премьер S10», «Станция Премьер S12»,«Хелен»).

09:40 «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Адмиралтейская», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

Автобусная экскурсия в Стрельну. Ни для кого не секрет, что именно Стрельна изначально строилась как дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, способный по красоте и масштабу затмить французский Версаль.

Однако со временем эта идея была перенесена в Петергоф – почему так было решено и действительно ли именно в Стрельне был посажен первый в России картофель – узнаете во время экскурсии!

11:00 Экскурсия по Константиновскому дворцу – Дворцу конгрессов. В наши дни Константиновский дворец известен как Дворец конгрессов, в котором проводятся самые значимые для государства встречи и саммиты.

Экскурсия по Дворцу позволит Вам перемещаться во времени – Вы сможете не только посетить современные залы для встреч и официальные апартаменты президента РФ, но и проникнуться историей бывшей резиденции Романовых – Константиновского дворца.

13:00 Винная дегустация в погребе Константиновского дворца. На экскурсии по дворцовым погребам гости узнают об истории виноделия и сортах вин от опытного сомелье.

Затем они переходят в дегустационные залы, где в уютной обстановке учатся раскрывать букеты вин и погружаются в историю (0,05 белое сухое, Россия, красное сухое. Россия, 0,03 Шато Дересла «Токай Ассу» 5 пут. Венгрия).

15:00 Трансфер в Санкт-Петербург.

16:30-17:30 Окончание программы на Московском вокзале (ст. м «Площадь Восстания») на Невском проспекте (время ориентировочное и зависит от времени посещения дворца).

Внимание: при проведении представительских мероприятий «Дворец конгрессов» закрывается для посетителей, в этом случае замена на экскурсию в Александровский дворец в Царском Селе.

Понедельник. Автобусная экскурсия в Стрельну. Винная дегустация в погребе Константиновского дворца

4 день

Гатчина. Мастер-класс по изготовлению сыра

Завтрак.

09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Станция L1», «Гранд отель «Эмеральд»).

09:30 Встреча с гидом на Исаакиевской пл., 6 (для гостей из гостиниц «Иззи у Гостиного», «Резиденция Дашковой», «Станция Премьер S10», «Станция Премьер S12»,«Хелен»)

09:40 «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Адмиралтейская», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I в комфорт-группе.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.

И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.

Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.

12:00 Экскурсия в Гатчинском дворце.

14:00 Посещение Дворцовой фермы в Гатчине. Мастер-класс по изготовлению сыра. Дворцовая ферма – это уникальный хозяйственный комплекс и, в то же время, замечательный архитектурный ансамбль, созданный по воле императора Павла I.

В ходе экскурсии вы познакомитесь не только с историей и особенностями работы Фермы, но и с её мохнатыми и пернатыми обитателями – козликом Сэром, осликом Моисеем, эму Прасковьей и Ерофеем.

В завершении экскурсии вы сможете попробовать себя в роли сыродела, приготовив собственную вариацию французского сыра.

18:00 Остановка для самостоятельного ужина возле фуд-молла «Вокзал 1853». VOKZAL 1853 — самый большой фуд-молл в России и в Европе, который развернулся в историческом здании Варшавского вокзала.

Три этажа и 34 000 квадратных метров объединят всю гастрономическую, развлекательную и деловую жизнь Петербурга. Рекомендуем посетить рестораны «Чайхона» и «Токио-city».

18:30 Окончание программы на Московском вокзале (ст. м «Площадь Восстания») на Невском проспекте, свободное время.

Гатчина. Мастер-класс по изготовлению сыра

5 день

Павловск. Экскурсия и дегустация на сидродельне «Бюльви»

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд с вещами.

09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Станция L1», «Гранд отель «Эмеральд»).

09:30 Встреча с гидом на Исаакиевской пл., 6 (для гостей из гостиниц «Хелен», «Резиденция Дашковой»).

09:40 «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля – летней резиденции великокняжеской четы будущего императора Павла I и его супруги.

10:30 Экскурсия по Павловскому дворцу. Вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны интерьеры дворца, бережно восстановленные реставраторами после войны, обширный пейзажный парк создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.

14:00 Экскурсия и дегустация на сидродельне «Бюльви». Вас ждёт игристый напиток Bullevie, название которого в переводе с французского означает «пузырьки жизни». Знакомство с производством, дегустация нескольких сортов сидра, созданных по уникальным рецептам Этьена Дюпонта и Дмитрия Тихомирова.

Ведущий покажет и расскажет о традиционных приёмах сабража, а также объяснит, как используют сабли в сидроделии. Дегустация будет дополнена лёгкими закусками, чтобы подчеркнуть вкусовые качества напитков.

18:30 Окончание программы на Московском вокзале (ст. м «Площадь Восстания») на Невском проспекте, свободное время.

Павловск. Экскурсия и дегустация на сидродельне «Бюльви»


Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в 2-й-5-й дни тура):

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер с одной/с двумя кроватями4910063100-
Номер Комфорт с одной/с двумя кроватями505006590040500
Номер Джуниор Сюит с одной/с двумя кроватями533007170040500

КОРТ ИНН 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд + 100%.

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Делюкс с одной/с двумя кроватями4650059100-
Номер Делюкс c дополнительным местом585005910044100

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Адмиралтейская 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 12 минут пешком до гостиницы «Корт ИНН». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Арт Адмиралъ с одной/с двумя кроватями421005410038100
Номер Арт-стандарт с одной/с двумя кроватями405005110038100
Стандартный номер с одной двуспальной кроватью397004970039700
Стандартный номер с двумя односпальными кроватями397004970038100

Ибис 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Лиговский проспект. В 10 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%.

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт, вид во двор или на город с одной/с двумя кроватями4755061700-

Гостиница izzzi 3* у Гостиного двора 3*, завтрак «шведский стол. Отель расположена рядом с Александринским театром, в 1 минуте пешком от Невского проспекта и 5 минутах от ст. м. «Гостиный двор». Адрес: пер. Крылова, 7. До места встречи можно дойти пешком (1,9 км) или 2 остановки на автобусе. Цены будут позже.

Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт с одной/с двумя кроватями4355057850--

Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд До 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер с одной/с двумя кроватями4590059900-
Номер Комфорт с одной/с двумя кроватями515007090040300

Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. В 5 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. С 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер с одной/с двумя кроватями4590059900-
Номер Комфорт с одной/с двумя кроватями515007090040300
Номер люкс с сауной651009850040300

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт с одной/с двумя кроватями4790066700-

Станция L1. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 1. Ближайшая станция метро: Маяковская/Площадь Восстания. В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала, Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%.

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер с одной/с двумя кроватями (с завтраками)441005810043100
Стандартный номер с одной/с двумя кроватями (без завтраками)435005670041700

Станция Премьер S10 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Столярный переулок, д. 10-12, лит А между набережной канала Грибоедова и Мойкой, неподалеку от Исаакиевского собора. Ближайшие станции метро: Сенная площадь/Садовая/Спасская и Адмиралтейская, 6 минутах пешком до места встречи – Исаакиевская площадь, 6.

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер с одной/с двумя кроватями (с завтраками)4490058100-
Стандартный номер с одной/с двумя кроватями (без завтраками)4410056700-

Станция Премьер S12 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Столярный пер., 12. Ближайшие станции метро: Сенная площадь/Садовая/Спасская и Адмиралтейская. Находится в самом центре города рядом с Исаакиевским собором, 6 минутах пешком до места встречи – Исаакиевская площадь, 6.

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер с одной/с двумя кроватями (с завтраками)527007370045100
Стандартный номер с одной/с двумя кроватями (без завтраками)519007210043700

Хелен Отель 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Большая Морская, 28/13. Новый отель премиум класса в топовой локации. Отель открылся в 2023 году в самом центре С-Петербурга на углу Гороховой и Большой Морской улиц, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и Эрмитажа:

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер с двуспальной кроватью6090084100-
Номер Классик с одной/с двумя кроватями6190086300-
Номер Модерн с одной/с двумя кроватями6310088300-
Номер Супериор с одной/с двумя кроватями651009250053100
Номер Делюкс с двумя односпальными кроватями--53100
Номер Делюкс с двуспальной кроватью7470011150053100
Номер Люкс8530013270053100

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер с одной/с двумя кроватями575007950045700
Стандартный премиум номер с одной/с двумя кроватями601008450045700
Улучшенный номер с одной/с двумя кроватями625008950045700
Улучшенный премиум с одной/с двумя кроватями651009450045700
Номер Полулюкс с одной двуспальной кроватью7750011950045700

Гостиница «Резиденция Дашковой», завтрак «шведский стол». Адрес: Галерная ул., 15. расположена в самом центре Петербурга: 10 минут пешком до Невского проспекта, 3 минуты пешком до Медного всадника и 15 минутах пешком до Исаакиевской площади, 15 минут пешком до станции метро «Адмиралтейская». В пешей доступности – главные парадные площади города, Государственный Эрмитаж.

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный с одной/с двумя кроватями467006110040300

Скидка детям до 16 лет: 1100 руб.

Варианты проживания

Гранд Отель Эмеральд

2 ночи

Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».

Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.

На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.

Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.

Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.

Гранд Отель Эмеральд


Хелен Отель 4

2 ночи

Новый отель в топовой локации. «Helen Hotel» — современная история в монохромных тонах, эффектно наполненная всеми необходимыми атрибутами комфорта

108 функциональных номеров в неоклассическом стиле с собственной ванной комнатой с душем. Номера различаются по метражу и комплектации и представлены в категориях: Люкс, Делюкс, Супериор, Модерн, Классик, Стандарт. В нескольких номерах есть балкон. Окна выходят на Большую Морскую и Гороховую улицы, а также во внутренний двор.

Ресторан Tillander с завтраками «Шведский стол», лобби-бар Suzor.

Конференц-зал на 30 человек.

Самый центр Санкт-Петербурга. 500 м до Исаакиевского собора, 600 м до Адмиралтейства и 700 м до Эрмитажа, в пешей доступности до всех основных достопримечательностей.

Хелен Отель 4


Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3

2 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.

В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.

По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол». В отеле «IZZZI у Гостиного двора» обустроена детская игровая площадка.

Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3


Октябрьская

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Октябрьская


CORT INN St.-Petersburg Hotel

2 ночи

«CORT INN St.-Petersburg Hotel & Conference Center» приглашает гостей Санкт-Петербурга ощутить высокий уровень сервиса 4* и оценить комфорт.

На ресепшен вас приветливо встретят, оформят процедуру заселения, которая доступна в круглосуточном режиме. Здесь предлагают полный спектр услуг от базовых (прачечная, трансфер, парковка) до дополнительных (тренажерный зал, организация торжеств).

Простота и при этом изысканность 273-х номеров - это то, что располагает к отдыху. В комнатах представлено все для уюта: удобная и функциональная мебель, современная техника, собственная ванная комната с гигиеническими принадлежностями.

На территории работают несколько ресторанов, представляющих международную, русскую и немецкую кухни: «Поэма», «Бирштубе», «Онегин».

В аренду предоставляются несколько конференц-залов для проведения деловых мероприятий разного масштаба. Залы оснащены современным оборудованием. Сотрудники помогут с подключением и настройкой техники.

До Балтийского железнодорожного вокзала всего 1,5 км. Локация отеля позволяет быстро добираться до остановок общественного транспорта, достопримечательностей, до набережной Невы.

CORT INN St.-Petersburg Hotel


Адмиралтейская

2 ночи

Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.

Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.

В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.

Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.

Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.

Адмиралтейская


Ибис

2 ночи

Открытый в 2008 году отель «Ибис Санкт-Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 54. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.

В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.

Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.

Ибис


Cronwell Inn Стремянная

2 ночи

Отель Cronwell Inn Стремянная находится в Санкт-Петербурге в 3 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане «Фаворит» для гостей сервируется завтрак «шведский стол», с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие «Five o’clock» с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната «Стаффорд», оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель «Кронвелл Инн Стремянная» расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Cronwell Inn Стремянная


Невский Берег 93 и 122

2 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93 и 122.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.

Невский Берег 93 и 122


Port Comfort on Ligovskiy

2 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный Wi-Fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Port Comfort on Ligovskiy


Станция L1

2 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Станция L1


Station Premier S10

2 ночи

Современный комфортабельный отель «Station Premier S10» расположен в центральной части города Санкт-Петербург. Для своих гостей здесь рады предложить комфортное размещение, услуги трансфера.

Комфортабельные номера оформлены в оригинальной цветовой гамме и имеют интересный дизайн. Индивидуальная ванная комната оборудована встроенным феном, банными принадлежностями и халатами. Среди стандартных удобств номера — телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, холодильник, мини-бар, высокоскоростной Wi-Fi. Уборка проводится ежедневно.

По утрам в уютном кафе сервируется завтрак в формате «шведский стол». Возможно заказать завтрак в номер. Кроме того, вблизи отеля расположены многочисленные заведения питания на любой вкус.

В пешей доступности от «Станция Премьер S10» находится Исаакиевский собор, Мариинский театр, Адмиралтейство. Кроме того, рядом расположены станции метро и остановки общественного театра.

Station Premier S10


Станция Премьер S12

2 ночи

Гостиница «Станция Премьер S12» располагается в исторической части Санкт-Петербурга, недалеко от деловых и культурных центров города.

Гостиница может обеспечить максимальный комфорт и заряд положительных эмоций как тем, кому по душе респектабельность исторических построек, так и ценителям современных удобств. Гостей ждут стильные номера, где имеется всё необходимое для проживания и приятного отдыха.

Также в распоряжении гостей интернет, общий холл, услуги прачечной, администрация, работающая круглосуточно, конференц-зал. Для удобства гостей в отеле функционирует лифт.

Завтрак шведский стол подается с 07-30 до 10-30. В номере есть холодильник и электрический чайник. В 0,2 км от объекта расположено кафе «Ложка».

Сотрудники стойки регистрации с радостью окажут необходимую помощь при заказе экскурсий, поездок и трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала и обратно. Поблизости располагаются достопримечательности. Расстояние до аэропорта — 13,6 км. Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала — 1,4 км.

Станция Премьер S12


Dashkova Residence

2 ночи

Отель «Dashkova Residence» располагает для удобства гостей круглосуточной стойкой регистрации, которая порадует гостей города быстрым обслуживанием. Есть бесплатный Wi-Fi. Возможность бронирования семейных номеров и заселения совместно с домашними питомцами.

Номера порадуют уютным интерьером и разнообразием различных вариантов на любой вкус. В каждом номере есть удобства в виде отдельного санузла. Имеются люксы для новобрачных и гипоаллергенные номера для гостей с особыми требованиями.

Лобби-бар на территории отеля и огромное количество ресторанов и кафе поблизости даст отличные возможности вкусно и сытно перекусить и набраться сил для осмотра огромного количества местных достопримечательностей.

В непосредственной близости целый ряд памятников культуры, которые придутся по душе, любителю истории и стариной архитектуры, такие как Исакиевский собор, Медный всадник, Ботанический сад, Дворец Юсуповых.

Dashkova Residence


Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтраки после первого ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды (заказываются и оплачиваются заранее) и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер по запросу
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 16 лет: 1100 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Инесса
2 ноя 2025
Организовано было все хорошо. Везде было все забронировано, практически не было никаких стычек и конфликтов.
Организовано было все хорошо. Везде было все забронировано, практически не было никаких стычек и конфликтов.

