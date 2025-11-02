Пройдите путем великих предпринимателей, удостоенных звания Поставщика Двора, и раскройте секреты, скрытые за
Программа тура по дням
Суббота. Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Музей Фаберже
Прибытие в Санкт-Петербург.
Регистрация в гостинице самостоятельно (вещи можно оставить в багажной комнате гостиницы, размещение во второй половине дня после расчетного часа).
11:00 Встреча с гидом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «Петербург встречает».
Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества» в комфорт-группе. Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века.
Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула. Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.
И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.
Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.
13:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
14:30 В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.
15:30 Свободное время в центре города или в музее (Музей Фаберже работает до 20:45).
В свободное время желающие смогут оценить красоту панорамы Невского проспекта, Садовой улицы и площади Островского.
Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:
- фотосалон Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00);
- подписные издания (работают до 22:00);
- магазин Купцов Елисеевых (работает до 23:00);
- дом компании Зингер – Дом Книги (работает до 23:00);
- пышки на Большой Конюшенной (работают до 20:00).
Дополнительно (для романтиков): Экскурсия Небесная перспектива: экскурсия по безопасной крыше (1100 руб. взр., 900 руб. дети 12+).
Услышать историю Петербурга на свежем воздухе, узнать секреты Невского проспекта, тайны названий улиц и площадей, расположить достопримечательности в профессиональных бинокли и, конечно, сделать эффектные фото — все это можно сделать на экскурсиях «Небесная перспектива»!
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Петербургская Коломна». Экскурсия в особняк Половцова. Производство шоколада Rubiscookies
Завтрак. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы или на Исаакиевской пл., 6, табличка «Встречает Петербург».
09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Станция L1», «Гранд отель «Эмеральд»).
09:30 Встреча с гидом на Исаакиевской пл., 6 (для гостей из гостиниц «Иззи у Гостиного», «Резиденция Дашковой», «Станция Премьер S10», «Станция Премьер S12»,«Хелен»)
09:40 «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Адмиралтейская», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
Автобусная экскурсия «Петербургская Коломна» – по самому аутентичному району Петербурга, где ещё ощущается атмосфера 18-19 вв. Вы увидите дома, где жил юный А. Пушкин и архитектор К. Росси, работал художник И. Репин.
Обсудим, как город вдохновлял их на создание шедевров, и какие произведения могли зародиться именно здесь. Узнаем почему выбрал именно этот тихий уголок для отдыха и полководец А. Суворов.
Посетим один из красивейших действующих храмов города – Никольский собор – и Театральную площадь, где находится знаменитый Мариинский театр.
11:00 Экскурсия в особняк Половцова. Вы узнаете про самый загадочный особняк Петербурга, увидите его подлинные интерьеры и узнаете историю владельцев. Жемчужиной особняка является уникальный Бронзовый зал, где нередко проводятся концерты классической музыки.
13:00 Дегустация и мастер класс на производстве шоколада Rubiscookies. Что может быть лучше шоколада на Новый год? Только много шоколада. Почувствуй себя ребенком, выигравшим золотой билет у Вилли Вонки!
15:00 Свободное время в центре города на Садовой ул., 62 «Никольские ряды».
Понедельник. Автобусная экскурсия в Стрельну. Винная дегустация в погребе Константиновского дворца
Завтрак.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
08:45 Встреча с гидом на Площади Островского 6 (ориентир Александринский театр) для гостей из гостиниц «Достоевский», «Изззи у Гостиного», «Росси», «Хелен».
09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Станция L1», «Гранд отель «Эмеральд»).
09:30 Встреча с гидом на Исаакиевской пл., 6 (для гостей из гостиниц «Иззи у Гостиного», «Резиденция Дашковой», «Станция Премьер S10», «Станция Премьер S12»,«Хелен»).
09:40 «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Адмиралтейская», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
Автобусная экскурсия в Стрельну. Ни для кого не секрет, что именно Стрельна изначально строилась как дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, способный по красоте и масштабу затмить французский Версаль.
Однако со временем эта идея была перенесена в Петергоф – почему так было решено и действительно ли именно в Стрельне был посажен первый в России картофель – узнаете во время экскурсии!
11:00 Экскурсия по Константиновскому дворцу – Дворцу конгрессов. В наши дни Константиновский дворец известен как Дворец конгрессов, в котором проводятся самые значимые для государства встречи и саммиты.
Экскурсия по Дворцу позволит Вам перемещаться во времени – Вы сможете не только посетить современные залы для встреч и официальные апартаменты президента РФ, но и проникнуться историей бывшей резиденции Романовых – Константиновского дворца.
13:00 Винная дегустация в погребе Константиновского дворца. На экскурсии по дворцовым погребам гости узнают об истории виноделия и сортах вин от опытного сомелье.
Затем они переходят в дегустационные залы, где в уютной обстановке учатся раскрывать букеты вин и погружаются в историю (0,05 белое сухое, Россия, красное сухое. Россия, 0,03 Шато Дересла «Токай Ассу» 5 пут. Венгрия).
15:00 Трансфер в Санкт-Петербург.
16:30-17:30 Окончание программы на Московском вокзале (ст. м «Площадь Восстания») на Невском проспекте (время ориентировочное и зависит от времени посещения дворца).
Внимание: при проведении представительских мероприятий «Дворец конгрессов» закрывается для посетителей, в этом случае замена на экскурсию в Александровский дворец в Царском Селе.
Гатчина. Мастер-класс по изготовлению сыра
Завтрак.
09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Станция L1», «Гранд отель «Эмеральд»).
09:30 Встреча с гидом на Исаакиевской пл., 6 (для гостей из гостиниц «Иззи у Гостиного», «Резиденция Дашковой», «Станция Премьер S10», «Станция Премьер S12»,«Хелен»)
09:40 «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Адмиралтейская», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I в комфорт-группе.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.
И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
12:00 Экскурсия в Гатчинском дворце.
14:00 Посещение Дворцовой фермы в Гатчине. Мастер-класс по изготовлению сыра. Дворцовая ферма – это уникальный хозяйственный комплекс и, в то же время, замечательный архитектурный ансамбль, созданный по воле императора Павла I.
В ходе экскурсии вы познакомитесь не только с историей и особенностями работы Фермы, но и с её мохнатыми и пернатыми обитателями – козликом Сэром, осликом Моисеем, эму Прасковьей и Ерофеем.
В завершении экскурсии вы сможете попробовать себя в роли сыродела, приготовив собственную вариацию французского сыра.
18:00 Остановка для самостоятельного ужина возле фуд-молла «Вокзал 1853». VOKZAL 1853 — самый большой фуд-молл в России и в Европе, который развернулся в историческом здании Варшавского вокзала.
Три этажа и 34 000 квадратных метров объединят всю гастрономическую, развлекательную и деловую жизнь Петербурга. Рекомендуем посетить рестораны «Чайхона» и «Токио-city».
18:30 Окончание программы на Московском вокзале (ст. м «Площадь Восстания») на Невском проспекте, свободное время.
Павловск. Экскурсия и дегустация на сидродельне «Бюльви»
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд с вещами.
09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Станция L1», «Гранд отель «Эмеральд»).
09:30 Встреча с гидом на Исаакиевской пл., 6 (для гостей из гостиниц «Хелен», «Резиденция Дашковой»).
09:40 «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля – летней резиденции великокняжеской четы будущего императора Павла I и его супруги.
10:30 Экскурсия по Павловскому дворцу. Вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны интерьеры дворца, бережно восстановленные реставраторами после войны, обширный пейзажный парк создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
14:00 Экскурсия и дегустация на сидродельне «Бюльви». Вас ждёт игристый напиток Bullevie, название которого в переводе с французского означает «пузырьки жизни». Знакомство с производством, дегустация нескольких сортов сидра, созданных по уникальным рецептам Этьена Дюпонта и Дмитрия Тихомирова.
Ведущий покажет и расскажет о традиционных приёмах сабража, а также объяснит, как используют сабли в сидроделии. Дегустация будет дополнена лёгкими закусками, чтобы подчеркнуть вкусовые качества напитков.
18:30 Окончание программы на Московском вокзале (ст. м «Площадь Восстания») на Невском проспекте, свободное время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в 2-й-5-й дни тура):
Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер с одной/с двумя кроватями
|49100
|63100
|-
|Номер Комфорт с одной/с двумя кроватями
|50500
|65900
|40500
|Номер Джуниор Сюит с одной/с двумя кроватями
|53300
|71700
|40500
КОРТ ИНН 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд + 100%.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Делюкс с одной/с двумя кроватями
|46500
|59100
|-
|Номер Делюкс c дополнительным местом
|58500
|59100
|44100
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Адмиралтейская 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 12 минут пешком до гостиницы «Корт ИНН». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Арт Адмиралъ с одной/с двумя кроватями
|42100
|54100
|38100
|Номер Арт-стандарт с одной/с двумя кроватями
|40500
|51100
|38100
|Стандартный номер с одной двуспальной кроватью
|39700
|49700
|39700
|Стандартный номер с двумя односпальными кроватями
|39700
|49700
|38100
Ибис 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Лиговский проспект. В 10 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Стандарт, вид во двор или на город с одной/с двумя кроватями
|47550
|61700
|-
Гостиница izzzi 3* у Гостиного двора 3*, завтрак «шведский стол. Отель расположена рядом с Александринским театром, в 1 минуте пешком от Невского проспекта и 5 минутах от ст. м. «Гостиный двор». Адрес: пер. Крылова, 7. До места встречи можно дойти пешком (1,9 км) или 2 остановки на автобусе. Цены будут позже.
Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Стандарт с одной/с двумя кроватями
|43550
|57850
|-
|-
Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд До 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер с одной/с двумя кроватями
|45900
|59900
|-
|Номер Комфорт с одной/с двумя кроватями
|51500
|70900
|40300
Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. В 5 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. С 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер с одной/с двумя кроватями
|45900
|59900
|-
|Номер Комфорт с одной/с двумя кроватями
|51500
|70900
|40300
|Номер люкс с сауной
|65100
|98500
|40300
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Стандарт с одной/с двумя кроватями
|47900
|66700
|-
Станция L1. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 1. Ближайшая станция метро: Маяковская/Площадь Восстания. В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала, Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер с одной/с двумя кроватями (с завтраками)
|44100
|58100
|43100
|Стандартный номер с одной/с двумя кроватями (без завтраками)
|43500
|56700
|41700
Станция Премьер S10 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Столярный переулок, д. 10-12, лит А между набережной канала Грибоедова и Мойкой, неподалеку от Исаакиевского собора. Ближайшие станции метро: Сенная площадь/Садовая/Спасская и Адмиралтейская, 6 минутах пешком до места встречи – Исаакиевская площадь, 6.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер с одной/с двумя кроватями (с завтраками)
|44900
|58100
|-
|Стандартный номер с одной/с двумя кроватями (без завтраками)
|44100
|56700
|-
Станция Премьер S12 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Столярный пер., 12. Ближайшие станции метро: Сенная площадь/Садовая/Спасская и Адмиралтейская. Находится в самом центре города рядом с Исаакиевским собором, 6 минутах пешком до места встречи – Исаакиевская площадь, 6.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер с одной/с двумя кроватями (с завтраками)
|52700
|73700
|45100
|Стандартный номер с одной/с двумя кроватями (без завтраками)
|51900
|72100
|43700
Хелен Отель 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Большая Морская, 28/13. Новый отель премиум класса в топовой локации. Отель открылся в 2023 году в самом центре С-Петербурга на углу Гороховой и Большой Морской улиц, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и Эрмитажа:
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер с двуспальной кроватью
|60900
|84100
|-
|Номер Классик с одной/с двумя кроватями
|61900
|86300
|-
|Номер Модерн с одной/с двумя кроватями
|63100
|88300
|-
|Номер Супериор с одной/с двумя кроватями
|65100
|92500
|53100
|Номер Делюкс с двумя односпальными кроватями
|-
|-
|53100
|Номер Делюкс с двуспальной кроватью
|74700
|111500
|53100
|Номер Люкс
|85300
|132700
|53100
Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер с одной/с двумя кроватями
|57500
|79500
|45700
|Стандартный премиум номер с одной/с двумя кроватями
|60100
|84500
|45700
|Улучшенный номер с одной/с двумя кроватями
|62500
|89500
|45700
|Улучшенный премиум с одной/с двумя кроватями
|65100
|94500
|45700
|Номер Полулюкс с одной двуспальной кроватью
|77500
|119500
|45700
Гостиница «Резиденция Дашковой», завтрак «шведский стол». Адрес: Галерная ул., 15. расположена в самом центре Петербурга: 10 минут пешком до Невского проспекта, 3 минуты пешком до Медного всадника и 15 минутах пешком до Исаакиевской площади, 15 минут пешком до станции метро «Адмиралтейская». В пешей доступности – главные парадные площади города, Государственный Эрмитаж.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный с одной/с двумя кроватями
|46700
|61100
|40300
Скидка детям до 16 лет: 1100 руб.
Варианты проживания
Гранд Отель Эмеральд
Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».
Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.
На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.
Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.
Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.
Хелен Отель 4
Новый отель в топовой локации. «Helen Hotel» — современная история в монохромных тонах, эффектно наполненная всеми необходимыми атрибутами комфорта
108 функциональных номеров в неоклассическом стиле с собственной ванной комнатой с душем. Номера различаются по метражу и комплектации и представлены в категориях: Люкс, Делюкс, Супериор, Модерн, Классик, Стандарт. В нескольких номерах есть балкон. Окна выходят на Большую Морскую и Гороховую улицы, а также во внутренний двор.
Ресторан Tillander с завтраками «Шведский стол», лобби-бар Suzor.
Конференц-зал на 30 человек.
Самый центр Санкт-Петербурга. 500 м до Исаакиевского собора, 600 м до Адмиралтейства и 700 м до Эрмитажа, в пешей доступности до всех основных достопримечательностей.
Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.
В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол». В отеле «IZZZI у Гостиного двора» обустроена детская игровая площадка.
Октябрьская
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
CORT INN St.-Petersburg Hotel
«CORT INN St.-Petersburg Hotel & Conference Center» приглашает гостей Санкт-Петербурга ощутить высокий уровень сервиса 4* и оценить комфорт.
На ресепшен вас приветливо встретят, оформят процедуру заселения, которая доступна в круглосуточном режиме. Здесь предлагают полный спектр услуг от базовых (прачечная, трансфер, парковка) до дополнительных (тренажерный зал, организация торжеств).
Простота и при этом изысканность 273-х номеров - это то, что располагает к отдыху. В комнатах представлено все для уюта: удобная и функциональная мебель, современная техника, собственная ванная комната с гигиеническими принадлежностями.
На территории работают несколько ресторанов, представляющих международную, русскую и немецкую кухни: «Поэма», «Бирштубе», «Онегин».
В аренду предоставляются несколько конференц-залов для проведения деловых мероприятий разного масштаба. Залы оснащены современным оборудованием. Сотрудники помогут с подключением и настройкой техники.
До Балтийского железнодорожного вокзала всего 1,5 км. Локация отеля позволяет быстро добираться до остановок общественного транспорта, достопримечательностей, до набережной Невы.
Адмиралтейская
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.
Ибис
Открытый в 2008 году отель «Ибис Санкт-Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 54. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.
В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.
Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.
Cronwell Inn Стремянная
Отель Cronwell Inn Стремянная находится в Санкт-Петербурге в 3 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане «Фаворит» для гостей сервируется завтрак «шведский стол», с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие «Five o’clock» с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната «Стаффорд», оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель «Кронвелл Инн Стремянная» расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Невский Берег 93 и 122
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93 и 122.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Port Comfort on Ligovskiy
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Station Premier S10
Современный комфортабельный отель «Station Premier S10» расположен в центральной части города Санкт-Петербург. Для своих гостей здесь рады предложить комфортное размещение, услуги трансфера.
Комфортабельные номера оформлены в оригинальной цветовой гамме и имеют интересный дизайн. Индивидуальная ванная комната оборудована встроенным феном, банными принадлежностями и халатами. Среди стандартных удобств номера — телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, холодильник, мини-бар, высокоскоростной Wi-Fi. Уборка проводится ежедневно.
По утрам в уютном кафе сервируется завтрак в формате «шведский стол». Возможно заказать завтрак в номер. Кроме того, вблизи отеля расположены многочисленные заведения питания на любой вкус.
В пешей доступности от «Станция Премьер S10» находится Исаакиевский собор, Мариинский театр, Адмиралтейство. Кроме того, рядом расположены станции метро и остановки общественного театра.
Станция Премьер S12
Гостиница «Станция Премьер S12» располагается в исторической части Санкт-Петербурга, недалеко от деловых и культурных центров города.
Гостиница может обеспечить максимальный комфорт и заряд положительных эмоций как тем, кому по душе респектабельность исторических построек, так и ценителям современных удобств. Гостей ждут стильные номера, где имеется всё необходимое для проживания и приятного отдыха.
Также в распоряжении гостей интернет, общий холл, услуги прачечной, администрация, работающая круглосуточно, конференц-зал. Для удобства гостей в отеле функционирует лифт.
Завтрак шведский стол подается с 07-30 до 10-30. В номере есть холодильник и электрический чайник. В 0,2 км от объекта расположено кафе «Ложка».
Сотрудники стойки регистрации с радостью окажут необходимую помощь при заказе экскурсий, поездок и трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала и обратно. Поблизости располагаются достопримечательности. Расстояние до аэропорта — 13,6 км. Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала — 1,4 км.
Dashkova Residence
Отель «Dashkova Residence» располагает для удобства гостей круглосуточной стойкой регистрации, которая порадует гостей города быстрым обслуживанием. Есть бесплатный Wi-Fi. Возможность бронирования семейных номеров и заселения совместно с домашними питомцами.
Номера порадуют уютным интерьером и разнообразием различных вариантов на любой вкус. В каждом номере есть удобства в виде отдельного санузла. Имеются люксы для новобрачных и гипоаллергенные номера для гостей с особыми требованиями.
Лобби-бар на территории отеля и огромное количество ресторанов и кафе поблизости даст отличные возможности вкусно и сытно перекусить и набраться сил для осмотра огромного количества местных достопримечательностей.
В непосредственной близости целый ряд памятников культуры, которые придутся по душе, любителю истории и стариной архитектуры, такие как Исакиевский собор, Медный всадник, Ботанический сад, Дворец Юсуповых.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки после первого ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды (заказываются и оплачиваются заранее) и ужины
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер по запросу
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?
В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):
|Название
|Номер в реестре и ссылка на страницу в реестре
|Станция Премьер S12
|С782024018797
|Смарт Нео Московский
|С782024018435
|Порт Комфорт Мойка
|С782024017469
|Порт Комфорт Сенная площадь
|С782024000309
|Коринтия
|С782024010657
|Гранд Отель Мойка 22
|С782024004585
|Бутик-отель Оникс
|С782024004790
|Элкус
|С782024003199
|Вало Бизнес
|С782024004770
|Балтия
|С782024011948
|Хелен отель
|С782024014377
|Вало Рамада Плаза
|С782024004769
|Русь
|С782024004054
|IZZZI у Владимирской
|С782024012345
|Репинский курорт
|С782024019681
|Азимут Парк Отель и Спа Репино
|С782025003900
|Порт Комфорт на Лиговском
|С782024001158
|IZZZI на Банковском
|С782024022482
|Кравт Невский
|С782024000500
|Невский Берег 93
|С782025003929
|Невский Берег 122
|С782025003929
|Новотель Санкт-Петербург Центр
|С782024016019
|Сокрома Бохо
|С782024001182
|Ривер Палас Отель
|С782024005857
|Ярд Резиденс Апарт Отель
|С782024003123
|Атриум
|С782024002811
|IZZZI у Гостиного двора
|С782024022470
|Талион Империал Отель
|С782024007601
|Гранд Отель Эмеральд
|С782024015550
|Космос Селекшен Невский Роял Отель
|С782024000889
|Палас Бридж
|С782024011687
|Лотте Отель Санкт-Петербург
|С782024000428
|Гранд Отель Европа
|С782024013240
|Англетер
|С782024014066
|Космос Невский
|С782024013054
|Космос Прибалтийская
|С782024022202
|Москва
|С782024013026
|Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц Центр
|С782024017451
|Амбассадор
|С782024000663
|Индиго Санкт-Петербург - Чайковского
|С782024019843
|Ибис
|С782024007799
|Экспресс Садовая
|С782024005332
|Рэдиссон Соня
|С782024003700
|Достоевский
|С782024015569
|Азимут Отель Санкт-Петербург
|С782024008882
|Арт Деко Невский
|С782024019973
|Арт Нуво Палас
|С782024020006
|Кронвелл Инн Стремянная
|С782024014938
|Резиденция Дашковой
|С782024006859
|Бест Вестерн Плюс Центр Отель
|С782024010272
|Вало Нетворк
|С782024008718
|Россия
|С782024020386
|Театральная Площадь
|С782024007993
|Адмиралтейская
|С782024013136
|Отель Санкт-Петербург
|С782024013950
|Новый Петергоф
|С782024012530
|Станция М19
|С782024014633
|Самсон
|С782024006946
|Станция L1
|С782024017055
|Октябрьская
|С782024015106
|Отель на Римского-Корсакова
|С782024013237
|Петровский Арт Лофт
|С782024011398
|Отель Парк Крестовский
|С782024005893
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 16 лет: 1100 руб.