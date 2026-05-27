1 день

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, экскурсия в Петропавловскую крепость

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

Гости, проживающие в отелях «Акьян», «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл ИНН», «Невский Берег», «Новотель», «Октябрьская», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд» размещаются самостоятельно, поскольку эти отели находятся напротив Московского вокзала.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает». График отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга. В ходе исторической прогулки вы пройдете вдоль каменных стен величественной крепости, познакомитесь ее историей и ощутите дух времени, когда город только начинал путь Северной столицы.

Внутри крепости вы сможете увидеть современную городскую скульптуру, посетите главный храм Петербурга – Петропавловский собор, широко известный как место, где нашли свой последний покой почти все российские императоры.

Трансфер по базовым гостиницам.

18:30 Окончание программы.

