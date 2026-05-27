Раскроете тайны восстановленной Янтарной
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, экскурсия в Петропавловскую крепость
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
Гости, проживающие в отелях «Акьян», «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл ИНН», «Невский Берег», «Новотель», «Октябрьская», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд» размещаются самостоятельно, поскольку эти отели находятся напротив Московского вокзала.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает». График отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга. В ходе исторической прогулки вы пройдете вдоль каменных стен величественной крепости, познакомитесь ее историей и ощутите дух времени, когда город только начинал путь Северной столицы.
Внутри крепости вы сможете увидеть современную городскую скульптуру, посетите главный храм Петербурга – Петропавловский собор, широко известный как место, где нашли свой последний покой почти все российские императоры.
Трансфер по базовым гостиницам.
18:30 Окончание программы.
Царское село
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает». График отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село на протяжении двух веков являлось летней резиденцией российских императоров, особенно любимо было место императрицей Екатериной II.
На территории общей площадью около 300 гектаров рассредоточено более сотни памятников: это величественные дворцы и тихие павильоны, мосты, мраморные монументы.
А также экзотические сооружения в стилистике готической, турецкой, китайской архитектуры, придающие этому месту особую романтическую атмосферу.
11:15 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой, известной своей таинственной историей и Екатерининским парком – великолепным произведением русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Екатерининский дворец – образец архитектуры русского барокко. Интерьеры внутри здания умело воссозданы, благодаря чему прогулка во дворце позволит вам полноценно погрузиться в роскошную жизнь царской знати и расскажет о жизни самих венценосных владельцев изнутри.
Свободное время в Царском селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (ориентировочно 2400 руб. взр., 2000 руб. шк., 2400 руб. студ., 2400 руб. пенс. цены уточнять весной 2026 г.).
16:00 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Посещение Эрмитажа
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Петербург встречает». График отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад.
Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточнять весной 2026 г.).
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Длинные коридоры, помпезные залы, галереи, стены которых пестрят картинами самых разных художников, скульптуры греческих богов, возвышающиеся на пьедесталах.
Древние вазы с причудливыми узорами – в наши дни огромная коллекция музея включает в себя почти три миллиона экспонатов, почти каждый из которых можно смело назвать уникальным.
Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., цены уточнять весной 2026 г; работает до 22:00).
Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (ориентировочно 1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс. цены уточнять весной 2026 г). Многие всем известные достопримечательности Петербурга открываются с новой стороны, если любоваться ими во время ночной прогулки.
Свободный день или доп. экскурсии по желанию
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Дополнительно: 05:30 (07:30)-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам. Автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих. (ориентировочно 15000 руб. взр.).
Дополнительно:06:30-23:00 Жемчужина Карелии-Рускеала. Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону. (ориентировочно 5450 руб. взр.).
Дополнительно:Однодневная экскурсия в Выборг.
Дополнительно:посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (ориентировочно до 31.05/с 01.06- 900/950 руб. взр., 400/400 дети до 6 лет, 700/750 руб. шк. и студенты, 450 руб. пенс.).
Дворцы Петербурга и их владельцы. Музей Фаберже
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Петербург встречает». График отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Петергоф
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает». Отъезд от базовых гостиниц. График отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.
Дополнительно:Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк., цены уточнять весной 2026 г.).
17:30 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Кронштадт
Завтрак в гостинице.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
График отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.
Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (ориентировочно 1000 руб. взр., 800 руб. шк., 900 руб. студ., 900 руб. пенс. цены уточнять весной 2026 г.).
18:00 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Свободный день или экскурсии за доп. плату
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Дополнительно:Автобусная однодневная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденцией, где более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским монархом (ориентировочно 3350 руб. взр., 3050 руб. шк., 3300 руб. студ. пенс.).
Дополнительно: Экскурсия на 2,5 часа: За парадным фасадом: тайны петербургских дворов.
Экскурсия в Михайловский дворец
Завтрак в гостинице.
10:30 Встреча с гидом в холле станции метро «Гостиный двор – канал Грибоедова», табличка «Петербург встречает». Пешеходная экскурсия по центру города.
12:00 Экскурсия в Михайловский дворец — это не только посещение одного из самых значительных зданий Русского музея, но и возможность прикоснуться к богатейшему наследию русского искусства.
Здесь хранится одно из крупнейших в мире собраний произведений искусства — от древних икон, пронизанных духовностью, до шедевров современности, отражающих динамичное развитие художественной мысли.
Погружаясь в эту коллекцию, вы откроете для себя бесконечное разнообразие талантов и эпох, которые сделали наш культурный фонд таким уникальным.
14:30 После экскурсии свободное время в Русском музее (работает до 18:00) и центре города.
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд на экскурсию с вещами или сдача вещей в камеру хранения гостиницы, табличка «Петербург встречает».
09:00 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум, который задумывался как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю, уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.
10:30 Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, Александра Меншикова.
13:30 Экскурсия в Китайский дворец Ораниенбаума. Внешне строгий и сдержанный Китайский дворец внутри поражает разнообразием и богатством своих интерьеров, среди которых – уникальный Стеклярусный кабинет, украшенный ворсистым шёлком и вышивкой стеклярусом ещё в середине XVIII в.
19:00-20:00 Возвращение в центр города на Московский вокзал.
Проживание
Стоимость тура указана при размещении в 2-местных номерах “стандарт” на 1 человека, руб. (зависит от гостиницы и даты заезда):
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
|Гостиница
|Цена “от”
|Космос Прибалтийская 4*
|54350
|Москва 4*
|58400
|Октябрьская 4*
|66050
|Россия 3*
|45800
|Ривер Палас Отель 4*
|70800
|Театральная Площадь 4*
|74600
|Экспресс Садовая 4*
|71900
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
|Гостиница
|Цена “от”
|Адмиралтейская 3*
|49650
|Акьян 4*
|65100
|Азимут 4*
|60350
|Атриум 3*
|54150
|Отель на Римского-Корсакова 3*
|50750
|Элкус 3*
|51350
|Ярд Резиденс Апарт Отель 4*
|53050
Цены уточнять у менеджера перед бронированием!
Скидка детям до 14 лет: 2000 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 400 руб.
Скидка пенсионерам и студентам: 200 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 7400 руб. : Нижний парк Петергофа (пн) 1300 руб. , Екатерининский дворец (чтв) 1250 руб., Ораниенбаум оба дворца (птн) 4000 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.
Варианты проживания
Адмиралтейская
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Театральная площадь
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Элкус
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Экспресс Садовая
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Космос Пулковская
«Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel» предоставляет своим гостям размещение в северной столице. К достоинствам сервиса относятся: скоростной интернет, парковка, трансфер, круглосуточная стойка регистрации, прачечная, ежедневная уборка, массаж, бассейн, сауна, вечерняя программа, экскурсионное обслуживание.
Просторные номера, оформленные в лаконичном стиле, оснащены всеми удобствами для проживания с комфортом. В распоряжении постояльцев будут: телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная, средства личной гигиены, тапочки, фен.
На территории отеля работает баварский ресторан-пивоварня Paulaner, который понравится ценителям немецкой культуры питания. А уютный ресторан KamInn с камином поможет насладиться вкусными завтраками, подающимися по системе «Шведский стол».
В организации корпоративных мероприятий поможет 21 современный зал и современный конгресс-холл, который вмещает до 600 человек.
Удобное расположение отеля на Московском проспекте обеспечивает лёгкий доступ ко многим достопримечательностям в округе. Например, к площади Победы, Парку городов-героев и архитектурным памятникам города. Расстояние до аэропорта Пулково - 5,7 км, до Балтийского ж/д вокзала - 7,3 км.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Ривер Палас отель
Четырёхзвёздочный «River Palace Hotel» - отель в центре Санкт-Петербурга, который расположен в грандиозном здании Васильевского острова на набережной Макарова с видом на Неву, а так же башню Лахта. Среди услуг круглосуточный ресепшн, высокоскоростной Wi-Fi, прачечная и обслуживание в номерах. Рядом с отелем есть платная городская парковка.
Для размещения подготовлены стильные и современные номера с уютной обстановкой. В числе удобств имеется комфортабельная и изящная мебель, мини-бар, ЖК-телевизор и собственная ванная комната. Одной из особенностей отеля является наличие видовых террас на 7 этаже.
Для гостей оборудован ресторан итальянской и русской кухни с утонченным меню от бренд-шефа и модный лобби бар с большим выбором коктейлей.
Просторные конференц-залы полностью обустроены техникой и необходимой мебелью.
На территории отеля есть экспресс-офис и фитнес-зал. Расстояние до аэропорта Пулково - 16,8 км, до Витебского железнодорожного вокзала - 4,4 км. Рядом Благовещенский сад, Храм Святой Екатерины, Художественный музей и Музей парфюмерии.
Акьян
Отель «AKYAN St. Petersburg» находится по адресу улица Восстания, 19 в Санкт-Петербурге. Уборка номеров производится в своевременном режиме. За отдельную плату предоставляются услуги прачечной. Персонал разговаривает на двух языках.
В каждом номере гостя ждут комфортабельные кровати с анатомическим матрасом, современной техникой и ванной комнатой со всеми средствами для личной гигиены. Предоставляется набор постельного белья.
В атриуме отеля расположен итальянский ресторан «MIA Strada», здесь же с утра сервируются завтраки в формате «шведский стол». Также при отеле работает бар «Серж», гостям предлагают авторские коктейли и средиземноморские закуски.
Провести деловые переговоры или бизнес-мероприятия можно в специализированном конференц-зале с необходимым оборудованием.
Не надо тратить время на проезд к деловым и торгово-развлекательным центрам, паркам и достопримечательностям города - все расположено рядом. Путь до железнодорожного вокзала займет 0,8 км.
Атриум
Меблированные комнаты «Атриум» расположены в центре культурной столицы России, в красивом историческом здании.
Гостям предлагается расположиться в комфортабельных номерах, которые имеют современную технику и мебель. Дизайн номеров выполнен в оригинальном стиле, что придает уют и особый шарм. В распоряжении отдыхающих индивидуальная ванная комната и фен.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни, в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведского стола».
Меблированные комнаты имеют отличное расположение, поблизости к Александро-Невской Лавре, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы. Расстояние до аэропорта — 14 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 0,9 км.
На Римского-Корсакова
Отель «На Римского-Корсакова» 3* расположился в городе Санкт-Петербург. Точный адрес на карте города пр. Римского-Корсакова, д. 45 — центр Питера, вблизи Никольского сада. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.
Уютные и современные номера выполнены согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети интернет.
Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.
В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.
Ярд Резиденс
Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание указанное в программе: завтраки
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание не указанное в программе: обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер
- Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 7400 руб: Нижний парк Петергофа (пн) 1300 р., Екатерининский дворец (чтв) 1250 р., Ораниенбаум оба дворца (птн) 4000 руб
Место начала и завершения?
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 14 лет: 2000 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 400 руб.
Скидка пенсионерам и студентам: 200 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой график отъезда автобусов от гостиниц?
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
- 12:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».
- 13:10 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Римского-Корсакова».
ВТОРОЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 08:45 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 09:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 08:15 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
- 08:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 08:45 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».
- 09:15 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская»
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».
ПЯТЫЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:10 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
- 10:25 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».
ШЕСТОЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 10:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).
СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
3 автобус:
- 09:30 Отъезд от гостиницы «Россия»
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).