Погрузитесь в атмосферу города, богатого историей и архитектурой, и сделайте яркие фотографии на
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собора
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
Отъезд от гостиниц:
- 11:15 отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостейиз гостиниц «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Смарт Нео Московский», «Гранд отель Эмеральд»;
- 11:30 отъезд от гостиницы «Русь», в том числе для гостей из гостиниц «Арбат Норд», «Индиго», «Рэдиссон Соня»;
- 12:00 отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург», в том числе для гостей из гостиницы «Балтия».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова, а также увидим знаменитый и величественный Крейсер «Аврора».
14:00 Экскурсия в Исаакиевский собор* —крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.
*Можно заменить экскурсию в Исаакиевский собор на смотровую площадку колоннады Исаакиевского собора (сообщить гиду в начале экскурсионного дня).
17:00 Трансфер по трем базовым гостиницам.
18:00 Окончание программы.
Экскурсия в Петергоф
Завтрак в гостинице.
Отъезд от базовых гостиниц:
- 08:30 отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург»;
- 08:45 отъезд от гостиницы «Русь»;
- 09:00 отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Трассовая экскурсия «По Старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Мы посетим одну них – Собственную Его Императорского Величества дачу (Александрию) с небольшим уютным дворцом Коттедж – любимой летней резиденций семьи императора Николая I.
Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров. «Раскинув крылья» над водяной феерией Большого каскада, он объединяет вокруг себя стройную систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов.
Экскурсия в Екатерининский корпус, открытый в конце мая 2021 г. после 2 лет реставрации. Это один из малых дворцов середины XVIII века, предназначенный для проведения придворных балов, приемов и банкетов.
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа – Фонтаны. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (от 1400 руб. взр. в зависимости от категории билета).
16:00 Окончание программы в центре города у метро «Площадь Восстания» напротив гостиницы «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (1500 руб. взр., 1000 руб. шк., 1400 руб. ст. и пенс.).
Завершение программы. Экскурсия «Сады и парки Петербурга» и посещение Эрмитажа
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Три дня с Петербургом».
Отъезд от гостиниц:
- 09:00 отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург»;
- 09:30 отъезд от гостиницы «Русь», в том числе для гостей из гостиниц «Арбат Норд», «Индиго», «Рэдиссон Соня». Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц;
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, марсово поле, Летний сад, Александровский парк.
Прогулка в Летний сад –любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
Дополнительно: Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (800 руб. взр., 700 руб. шк., 7500 руб. ст. и пенс.).
14:30 Посещение Эрмитажа – крупнейшего музея страны, в своей коллекции насчитывающего около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.
Свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00).
Окончание программы не позднее 18:00 в центре города (ближайшие ст. м. Адмиралтейская, Гостиный двор/Невский проспект). Самостоятельное возвращение на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в20 минутах пешком от Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Взрослый на доп. кровати
|Классик стандартный
|18.07.25-08.09.25
|19850
|24200
|-
|26.09.25-29.09.25
|16700
|18950
|-
|Джуниор сюит
|18.07.25-08.09.25
|24100
|32450
|17000
|26.09.25-29.09.25
|18050
|23000
|15200
Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака):
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Взрослый на доп. месте
|Стандартный
|11.07.25-18.08.25
|23300
|33200
|-
|22.08.25-25.08.25
|22650
|31750
|-
|05.09.25-29.09.25
|21350
|28850
|-
|Комфорт
|11.07.25-18.08.25
|24650
|35750
|18500
|22.08.25-25.08.25
|23800
|34200
|17900
|05.09.25-29.09.25
|22100
|31100
|16700
Санкт-Петербург 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: Пироговская наб. 5/2. Ближайшая станция метро: Площадь Ленина. В гостинице есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Рекомендуем номера с видом на Неву. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Взрослый на доп. месте
|Стандартный с видом на Город
|11.07.25-18.08.25
|22850
|36200
|18200
|22.08.25-25.08.25
|22250
|34950
|18050
|05.09.25-29.09.25
|21050
|32450
|17750
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака):
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|11.07.25-18.08.25
|19550
|29450
|22.08.25-29.09.25
|18200
|26750
Сокрома Пая-София Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: Лиговский пр. 65 (2 этаж). Ближайшие станции метро: Маяковская/Площадь Восстания и Владимирская/Достоевская. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Взрослый на доп. месте
|Стандартный
|25.07.25-25.08.25
|17750
|24200
|11900
|05.09.25-08.09.25
|16100
|20750
|11900
|26.09.25-29.09.25
|16400
|21350
|11900
Сокрома Библиотека Апартс. Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: ул. Пушкинская, 19. Находится в самом сердце Санкт-Петербурга в 500 метрах от станции метро Владимирская и в 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Взрослый на доп. месте
|Стандартный
|25.07.25-25.08.25
|17750
|24200
|11900
|05.09.25-08.09.25
|16100
|20750
|11900
|26.09.25-29.09.25
|16400
|21350
|11900
Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. Адрес: Лиговский пр. 41/43. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. В 4 минутах от гостиницы Октябрьская 4*. Каждое утро в ресторане Du Nord сервируют завтрак. В ресторане работают собственная пекарня и кондитерская, а также подают блюда русской и европейской кухни:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Взрослый на доп. месте
|Комфорт
|11.07.25-18.08.25
|24050
|34550
|18500
|22.08.25-25.08.25
|23200
|33050
|17900
Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|06.06.25-18.08.25
|24800
|37550
|22.08.25-25.08.25
|24200
|36650
Невский берег 93 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|22.08.25-25.08.25
|24200
|36650
Смарт Нео Московский 3*. Завтрак "шведский стол". Адрес: Лиговский проспект, 16. Отель полностью отреставрирован и расположен в здании ж/д вокзала «Московский». В 4 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд с 00:00 - 08:00 – 100% от стоимости суток, с 08:00 – 12:00 – 50% от стоимости суток. Поздний выезд: 12:00-20:00 – 50% от стоимости суток, после 20:00 – 100% от стоимости суток:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный взрослый на доп. кровати
|Стандартный
|06.06.25-25.08.25
|26750
|41750
|15500
|05.09.25-29.09.25
|23300
|34700
|15500
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|06.06.25-29.09.25
|24050
|33950
Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Взрослый на доп. месте
|Стандартный
|18.07.25-29.09.25
|22550
|30050
|-
|Улучшенный
|18.07.25-29.09.25
|24500
|33950
|24500
Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака):
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Взрослый на доп. месте
|Стандартный
|06.06.25-25.08.25
|32300
|50000
|21950
|05.09.25-29.09.25
|26600
|38750
|21950
Порт Комфорт Сенная 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 53. Напротив Юсуповского сада, недалеко от Казанского собора, в 6 минутах пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|01.08.25-18.08.2025
|21800
|33950
|22.08.25-25.08.2025
|20850
|32050
|05.09.25-29.09.2025
|18950
|28250
Рэдиссон Соня 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Литейный просп., 5/19. Ближайшая станции метро - «Чернышевская».В 17 минутах пешком до Летнего сада и Михайловского замка, в 9 минутах пешком от гостиницы «Русь». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 08:00 + 100%, после 08:00 + 50% к тарифу:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|04.07.2025-08.09.2025
|27000
|39950
|26.09.2025-29.09.2025
|24850
|35650
Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 1350 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 850 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения РФ): 250 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2900 руб. (все экскурсии на русском).
Варианты проживания
Гостиница «Октябрьская» 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
Отель «Best Western Plus Centre» 4
Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Отель Санкт-Петербург
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной. В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона.
Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно. В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни.
По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин. Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.
На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Cronwell Inn Стремянная
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Невский берег
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Русь
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Гранд Отель Эмеральд
Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».
Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.
На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.
Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.
Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.
Апартаменты Sokroma Paya-Sofia Aparts
Апартаменты "Sokroma Paya-Sofia Aparts" располагаются в центральной части Санкт-Петербурга. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам отеля.
Для размещения доступны двухуровневые апартаменты различной вместимости. Они укомплектованы удобным спальными местами, функциональной мебелью и современной техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.
Для самостоятельного приготовления пищи во всех номерах имеется полностью оборудованная кухня. Также можно посетить заведения общественного питания, которые находятся в шаговой доступности.
Поблизости расположен Московский железнодорожный вокзал, крупный торговый комплекс "Галерея", театр Комедианты. В пределах двух километров находится музей Достоевского, сад Сан-Галли, Владимирский собор, достопримечательности Колокольня. Расстояние до аэропорта Пулково составит около 23 км.
Отель Достоевский
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал. На нашем официальном сайте можно увидеть актуальные цены на номера, адрес и рассмотреть детально на карте, что находится рядом с отелем «Достоевский».
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Radisson Sonya Hotel, St. Petersburg
Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.
Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец.
На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Доступны для бронирования 4 конференц-зала.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.
Sokroma Библиотека
Апартаменты «Sokroma Библиотека» находятся в Центральном районе Санкт-Петербурга. Поблизости располагаются важные объекты инфраструктуры и достопримечательности города.
Светлые апартаменты обустроены с уютом и вниманием к декоративным деталям. Установлена комфортабельная мягкая и корпусная мебель, ЖК-телевизор, свободно работает Wi-fi. Собственная ванная комната оборудована душем.
На кухонной зоне размещена необходимая бытовая техника и набор посуды. В шаговой доступности находится большое количество ресторанов и кафе, где подают разнообразные блюда.
Гости могут посетить Музей Арктики и Антарктики - в 101 м, Музей нонконформистского искусства - в 255 м, Владимирский собор - в 411 м или прогуляться в саду Сан-Галли, расположенном в 544 метрах от апартаментов. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15,2 км, а до Московского ж/д вокзала - 421 км.
Smart Hotel Neo Московский
Отель «Smart Hotel Neo Московский» расположен в Санкт-Петербурге, в 0,4 км от достопримечательности «Доходный дом Ф. А. Понамарёва». На всей территории работает бесплатный wi-fi.
Во всех категориях номеров, вне зависимости от стоимости, есть все необходимое для комфортного пребывания и досуга гостей.
На территории отеля работают кондитерская «Тили-тесто», сети быстрого питания «Subway» и «Бургер Кинг». Магазин «Белорусский Дворик» расположен в 0,4 км.
На досуге туристы могут посетить визитную карточку района «Конторский корпус Николаевского вокзала», до него добираться 0,4 км. Бар «Дымоход» отдален на 0,3 км. Аэропорт Пулково-2 размещен в 14,2 км, путь до Московского железнодорожного вокзала составляет 0,2 км.
Port Comfort by Sennaya Square
Апарт-отель «Port Comfort by Sennaya Square» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от Юсуповского сада и в шаговой доступности от метро Садовая. К услугам гостей Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Отдохнуть после насыщенного дня туристы смогут в подготовленных уютных апартаментах. В них выполнен свежий современный ремонт в теплых оттенках. Имеется приятная мягкая мебель, телевизор, а также собственная ванная комната с гигиеническими принадлежностями.
Кухня оснащена гарнитуром, варочной поверхностью, чайником и набором посуды. Поблизости есть кафе и рестораны, где можно пообедать.
Среди достопримечательностей — музеи, старинные архитектурные постройки, парковые зоны. Расстояние до аэропорта - 13,2 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки после первого ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе: обеды (заказывать заранее за доп. плату) и ужины
- Дополнительные экскурсии
- Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2900 руб. (все экскурсии на русском)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 1350 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 850 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения РФ): 250 руб.
В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?
В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):
|Название
|Номер в реестре и ссылка на страницу в реестре
|Станция Премьер S12
|С782024018797
|Смарт Нео Московский
|С782024018435
|Порт Комфорт Мойка
|С782024017469
|Порт Комфорт Сенная площадь
|С782024000309
|Коринтия
|С782024010657
|Гранд Отель Мойка 22
|С782024004585
|Бутик-отель Оникс
|С782024004790
|Элкус
|С782024003199
|Вало Бизнес
|С782024004770
|Балтия
|С782024011948
|Хелен отель
|С782024014377
|Вало Рамада Плаза
|С782024004769
|Русь
|С782024004054
|IZZZI у Владимирской
|С782024012345
|Репинский курорт
|С782024019681
|Азимут Парк Отель и Спа Репино
|С782025003900
|Порт Комфорт на Лиговском
|С782024001158
|IZZZI на Банковском
|С782024022482
|Кравт Невский
|С782024000500
|Невский Берег 93
|С782025003929
|Невский Берег 122
|С782025003929
|Новотель Санкт-Петербург Центр
|С782024016019
|Сокрома Бохо
|С782024001182
|Ривер Палас Отель
|С782024005857
|Ярд Резиденс Апарт Отель
|С782024003123
|Атриум
|С782024002811
|IZZZI у Гостиного двора
|С782024022470
|Талион Империал Отель
|С782024007601
|Гранд Отель Эмеральд
|С782024015550
|Космос Селекшен Невский Роял Отель
|С782024000889
|Палас Бридж
|С782024011687
|Лотте Отель Санкт-Петербург
|С782024000428
|Гранд Отель Европа
|С782024013240
|Англетер
|С782024014066
|Космос Невский
|С782024013054
|Космос Прибалтийская
|С782024022202
|Москва
|С782024013026
|Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц Центр
|С782024017451
|Амбассадор
|С782024000663
|Индиго Санкт-Петербург - Чайковского
|С782024019843
|Ибис
|С782024007799
|Экспресс Садовая
|С782024005332
|Рэдиссон Соня
|С782024003700
|Достоевский
|С782024015569
|Азимут Отель Санкт-Петербург
|С782024008882
|Арт Деко Невский
|С782024019973
|Арт Нуво Палас
|С782024020006
|Кронвелл Инн Стремянная
|С782024014938
|Резиденция Дашковой
|С782024006859
|Бест Вестерн Плюс Центр Отель
|С782024010272
|Вало Нетворк
|С782024008718
|Россия
|С782024020386
|Театральная Площадь
|С782024007993
|Адмиралтейская
|С782024013136
|Отель Санкт-Петербург
|С782024013950
|Новый Петергоф
|С782024012530
|Станция М19
|С782024014633
|Самсон
|С782024006946
|Станция L1
|С782024017055
|Октябрьская
|С782024015106
|Отель на Римского-Корсакова
|С782024013237
|Петровский Арт Лофт
|С782024011398
|Отель Парк Крестовский
|С782024005893