Откройте для себя волшебный Петербург, где вы увидите легендарный памятник Медный всадник, Исаакиевский собор и величественный Крейсер «Аврора».Погрузитесь в атмосферу города, богатого историей и архитектурой, и сделайте яркие фотографии на

фоне главных достопримечательностей. Дополнительно вас ждут прогулки по Петергофскому дворцу и парку, экскурсия в Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира, и знакомство с зелёными уголками города, такими как Летний и Михайловский сады. Незабываемая комбинация истории, искусства и природы!

Окончание программы не позднее 18:00 в центре города (ближайшие ст. м. Адмиралтейская, Гостиный двор/Невский проспект). Самостоятельное возвращение на вокзал.

Свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00).

14:30 Посещение Эрмитажа – крупнейшего музея страны, в своей коллекции насчитывающего около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.

Дополнительно: Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами ( 800 руб. взр., 700 руб. шк., 7500 руб. ст. и пенс.).

Прогулка в Летний сад –любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Три дня с Петербургом» .

Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (от 1400 руб. взр. в зависимости от категории билета).

Экскурсия по Нижнему парку Петергофа – Фонтаны . Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.

Экскурсия в Екатерининский корпус, открытый в конце мая 2021 г. после 2 лет реставрации. Это один из малых дворцов середины XVIII века, предназначенный для проведения придворных балов, приемов и банкетов.

Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров. «Раскинув крылья» над водяной феерией Большого каскада, он объединяет вокруг себя стройную систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов.

Мы посетим одну них – Собственную Его Императорского Величества дачу (Александрию) с небольшим уютным дворцом Коттедж – любимой летней резиденций семьи императора Николая I.

Трассовая экскурсия «По Старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

* Можно заменить экскурсию в Исаакиевский собор на смотровую площадку колоннады Исаакиевского собора (сообщить гиду в начале экскурсионного дня).

14:00 Экскурсия в Исаакиевский собор* —крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова, а также увидим знаменитый и величественный Крейсер «Аврора».

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке) .

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в20 минутах пешком от Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу:

Даты заездов Двухместный Одноместный Взрослый на доп. кровати Классик стандартный 18.07.25-08.09.25 19850 24200 - 26.09.25-29.09.25 16700 18950 - Джуниор сюит 18.07.25-08.09.25 24100 32450 17000 26.09.25-29.09.25 18050 23000 15200

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака):

Даты заездов Двухместный Одноместный Взрослый на доп. месте Стандартный 11.07.25-18.08.25 23300 33200 - 22.08.25-25.08.25 22650 31750 - 05.09.25-29.09.25 21350 28850 - Комфорт 11.07.25-18.08.25 24650 35750 18500 22.08.25-25.08.25 23800 34200 17900 05.09.25-29.09.25 22100 31100 16700

Санкт-Петербург 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: Пироговская наб. 5/2. Ближайшая станция метро: Площадь Ленина. В гостинице есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Рекомендуем номера с видом на Неву. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%:

Даты заездов Двухместный Одноместный Взрослый на доп. месте Стандартный с видом на Город 11.07.25-18.08.25 22850 36200 18200 22.08.25-25.08.25 22250 34950 18050 05.09.25-29.09.25 21050 32450 17750

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака):

Даты заездов Двухместный Одноместный Стандартный 11.07.25-18.08.25 19550 29450 22.08.25-29.09.25 18200 26750

Сокрома Пая-София Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: Лиговский пр. 65 (2 этаж). Ближайшие станции метро: Маяковская/Площадь Восстания и Владимирская/Достоевская. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4:

Даты заездов Двухместный Одноместный Взрослый на доп. месте Стандартный 25.07.25-25.08.25 17750 24200 11900 05.09.25-08.09.25 16100 20750 11900 26.09.25-29.09.25 16400 21350 11900

Сокрома Библиотека Апартс. Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: ул. Пушкинская, 19. Находится в самом сердце Санкт-Петербурга в 500 метрах от станции метро Владимирская и в 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%:

Даты заездов Двухместный Одноместный Взрослый на доп. месте Стандартный 25.07.25-25.08.25 17750 24200 11900 05.09.25-08.09.25 16100 20750 11900 26.09.25-29.09.25 16400 21350 11900

Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. Адрес: Лиговский пр. 41/43. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. В 4 минутах от гостиницы Октябрьская 4*. Каждое утро в ресторане Du Nord сервируют завтрак. В ресторане работают собственная пекарня и кондитерская, а также подают блюда русской и европейской кухни:

Даты заездов Двухместный Одноместный Взрослый на доп. месте Комфорт 11.07.25-18.08.25 24050 34550 18500 22.08.25-25.08.25 23200 33050 17900

Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак:

Даты заездов Двухместный Одноместный Стандартный 06.06.25-18.08.25 24800 37550 22.08.25-25.08.25 24200 36650

Невский берег 93 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%:

Даты заездов Двухместный Одноместный Стандартный 22.08.25-25.08.25 24200 36650

Смарт Нео Московский 3*. Завтрак "шведский стол". Адрес: Лиговский проспект, 16. Отель полностью отреставрирован и расположен в здании ж/д вокзала «Московский». В 4 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд с 00:00 - 08:00 – 100% от стоимости суток, с 08:00 – 12:00 – 50% от стоимости суток. Поздний выезд: 12:00-20:00 – 50% от стоимости суток, после 20:00 – 100% от стоимости суток:

Даты заездов Двухместный Одноместный Двухместный взрослый на доп. кровати Стандартный 06.06.25-25.08.25 26750 41750 15500 05.09.25-29.09.25 23300 34700 15500

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%:

Даты заездов Двухместный Одноместный Стандартный 06.06.25-29.09.25 24050 33950

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):

Даты заездов Двухместный Одноместный Взрослый на доп. месте Стандартный 18.07.25-29.09.25 22550 30050 - Улучшенный 18.07.25-29.09.25 24500 33950 24500

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака):

Даты заездов Двухместный Одноместный Взрослый на доп. месте Стандартный 06.06.25-25.08.25 32300 50000 21950 05.09.25-29.09.25 26600 38750 21950

Порт Комфорт Сенная 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 53. Напротив Юсуповского сада, недалеко от Казанского собора, в 6 минутах пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Даты заездов Двухместный Одноместный Стандартный 01.08.25-18.08.2025 21800 33950 22.08.25-25.08.2025 20850 32050 05.09.25-29.09.2025 18950 28250

Рэдиссон Соня 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Литейный просп., 5/19. Ближайшая станции метро - «Чернышевская».В 17 минутах пешком до Летнего сада и Михайловского замка, в 9 минутах пешком от гостиницы «Русь». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 08:00 + 100%, после 08:00 + 50% к тарифу: