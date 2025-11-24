Мои заказы

В Петербург - недорого! Осенне-весенний тур на 5 дней со вторника

Откройте мистический Петербург — город-загадку, вознесшийся среди болот! Вы пройдете по следам призраков и легенд и встретитесь с печальными духами старинных особняков. Вас ждет погружение в мир императорской роскоши Царского
читать дальше

Села и сокровищ мирового искусства.

Вы увидите воссозданное чудо — Янтарную комнату и блеск Екатерининского дворца, а в Эрмитаже сами оцените несметные богатства, от шедевров Леонардо да Винчи до загадочных древних артефактов.

5
2 отзыва
В Петербург - недорого! Осенне-весенний тур на 5 дней со вторникаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В Петербург - недорого! Осенне-весенний тур на 5 дней со вторникаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В Петербург - недорого! Осенне-весенний тур на 5 дней со вторникаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля.

В первый день тура до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отеле «Октябрьская» и «Россия», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в отелях «Станция L1» и «Русь», на встречу и отправление на экскурсии подходят/подъезжают в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10).

18:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

18:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга». «Северная Пальмира», «Северная Венеция», «Новый Амстердам»… Как только не называли Санкт-Петербург, говоря о его красоте и самобытности.

Европейские путешественники удивлялись, когда посреди бескрайних северных лесов, полей и болот перед их глазами вырастали роскошные дворцы, прямые проспекты, вереницы фасадов с колоннами.

Поэтому неудивительно, что стали появляться многочисленные мифы и легенды, связанные с Санкт-Петербургом.

Во время экскурсии Вы узнаете, что пророчили городу с момента его основания, где живут самый Печальный призрак Санкт-Петербурга и дух Старой Графини.

Место окончания программы: гостиница «Октябрьская» и гостиница «Россия».

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~22:00).

Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Царское Село

Завтрак в гостинице.

10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.

В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.

Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет час свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Место окончания программы: гостиница «Октябрьская» и гостиница «Россия».

Продолжительность программы: ~5,5 часа (окончание в ~16:00).

Царское СелоЦарское СелоЦарское СелоЦарское Село
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия в Эрмитаж

Завтрак в гостинице. Пешеходный день.

14:00 Встреча с экскурсоводом на Дворцовой площади у Александровской колонны, табличка «Про Петербург» (ближайшая станция метро: «Адмиралтейская»).

К месту начала экскурсии вы приезжаете самостоятельно.

Экскурсия в Эрмитаж. Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.

Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.

Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.

После экскурсии у вас будет возможность прогуляться по залам Эрмитажа самостоятельно.

Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро — «Адмиралтейская».

Продолжительность программы: ~2 часа (окончание в ~16:00).

Экскурсия в ЭрмитажЭкскурсия в ЭрмитажЭкскурсия в ЭрмитажЭкскурсия в Эрмитаж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно.

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Русь****эконом30.09.202518.10.20251457012920--21930
21.10.202525.10.20251509013440--22960
28.10.202501.11.20251663014980--25990
04.11.202508.11.20251439012990--22250
11.11.202527.12.20251387012470--21220
13.01.202621.03.20261534013940--24160
24.03.202628.03.20261682015420--27090
классик30.09.202518.10.20251663015230145901599020750
21.10.202525.10.20251715015490148401649021780
28.10.202501.11.20251869016990161701782024870
04.11.202508.11.20251644014990143801578021120
11.11.202527.12.20251593014530139401534019990
06.01.202610.01.20262328021880177601916039990
13.01.202621.03.20261739015990154201682021820
24.03.202628.03.20261887017470168801828022990
джуниор сюит30.09.202518.10.20251839016750143401599027220
21.10.202525.10.20251892017270148401649028250
28.10.202501.11.20252046018820161701782031340
04.11.202508.11.20251822016820143801578027540
11.11.202527.12.20251769016290139401534026520
06.01.202610.01.20262682025420177601916044160
13.01.202621.03.20261946018120154201682029460
24.03.202628.03.20262093019530168801828032390
Россия***стандартный30.09.202504.10.20251766015990--28090
07.10.202525.10.20251546013820--23690
28.10.202501.11.20251693015280--26630
04.11.202527.12.20251357012170--20630
06.01.202610.01.20261549014090--24460
бизнес30.09.202504.10.20251809016450132201487028990
07.10.202525.10.20251599014390120401369024870
28.10.202501.11.20251752015870123401399027820
04.11.202527.12.20251475013350115901299022990
06.01.202610.01.20261612014670123201372025630
комфорт30.09.202504.10.20251999018370132201487032820
07.10.202525.10.20251796016320120401369028690
28.10.202501.11.20251943017780123401399031630
Станция L1***стандартный с мансардным окном30.09.202504.10.20252046018820158701752032220
07.10.202525.10.20251722015570155701722025460
28.10.202501.11.20251809016450164401809027220
04.11.202508.11.20251586014220142101586023430
11.11.202527.12.20251534013690136901534022390
06.01.202610.01.20261959017950179401959030930
13.01.202621.03.20261593014280142801593023570
24.03.202628.03.20261828016880168801828028280
31.03.202618.04.20261652015120151201652024750
стандартный30.09.202504.10.20252099019390158701752033390
07.10.202525.10.20251782016160161701782026630
28.10.202501.11.20251869016990170401869028390
04.11.202508.11.20251644014790147901644024590
11.11.202527.12.20251593014280142801593023570
06.01.202610.01.20262019018540185402019032090
13.01.202621.03.20261652014870148701652024750
24.03.202628.03.20261887017470174701887029460
31.03.202618.04.20261709015690156901709025930
Октябрьская****стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL		30.09.202504.10.20252075019090--29870
07.10.202511.10.20251899017340--27220
14.10.202518.10.20251922017560--27540
21.10.202501.11.20251987018220--28520
04.11.202527.12.20251746016120--24990
06.01.202610.01.20262769026290--42090
13.01.202607.03.20261823016830--25340
10.03.202614.03.20261862017220--25930
17.03.202604.04.20261975018350--27690
07.04.202618.04.20262063019230--29160
комфорт/
комфорт DBL		30.09.202504.10.20252163019980155701722031630
07.10.202511.10.20251987018220149801663028690
14.10.202518.10.20251999018370151301678028990
21.10.202501.11.20252046018820155701722029870
04.11.202527.12.20251809016690135901499026220
06.01.202610.01.20262922027820180601946044930
13.01.202607.03.20261899017640161201752026990
10.03.202614.03.20261944017990160201742027490
17.03.202604.04.20262063019230156901709028990
07.04.202618.04.20262146020120159901739030340
джуниор сьют30.09.202504.10.20252432022670155701722036570
07.10.202511.10.20252222020570149801663032930
14.10.202518.10.20252237020720151301678033340
21.10.202501.11.20252282021160155701722034570
04.11.202527.12.20252039018990135901499030930
06.01.202610.01.20263209030690180601946050630
13.01.202607.03.20262119019790161201752031220
10.03.202614.03.20262157020170160201742031820
17.03.202604.04.20262269021290156901709033570
07.04.202618.04.20262439022990159901739036220
джуниор сьют DBL10.03.202614.03.20262157020170160201742031820
17.03.202604.04.20262269021290156901709033570
07.04.202618.04.20262439022990159901739036220

Доплата за иностранного туриста составляет 1200 руб.

Варианты проживания

Россия 3

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Русь

4 ночи

«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

РусьРусьРусьРусьРусь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Станция L1

4 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Станция L1Станция L1Станция L1Станция L1Станция L1
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Октябрьская

4 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

ОктябрьскаяОктябрьскаяОктябрьскаяОктябрьская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе: 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Оля
24 ноя 2025
Отдыхали в гостинице Октябрьская, отличный сервис.
Никаких проблем по туру не возникло, все автобусы с экскурсиями приезжали во время, гид был замечательный. В честь дня рождения подарили зонтик, приятная мелочью.)
Н
Наталья
5 ноя 2025
Немного смутило, что в первый день экскурсии попала в другой список и меня не забрали на экскурсию. Но вопрос очень быстро решился.
Немного смутило, что в первый день экскурсии попала в другой список и меня не забрали на экскурсию. Но вопрос очень быстро решился.Немного смутило, что в первый день экскурсии попала в другой список и меня не забрали на экскурсию. Но вопрос очень быстро решился.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Парадный Петербург. Осенне-зимний тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Парадный Петербург. Осенне-зимний тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 32 910 ₽ за человека
Родители с детьми в Петербург. Осенне-зимний тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Родители с детьми в Петербург. Осенне-зимний тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
2 дек в 10:00
7 дек в 10:00
от 29 370 ₽ за человека
В Петербург - недорого! Осенне-весенний тур на 6 дней со вторника
На автобусе
6 дней
1 отзыв
В Петербург - недорого! Осенне-весенний тур на 6 дней со вторника
Начало: Санкт-Петербург
2 дек в 10:00
9 дек в 10:00
от 20 250 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга