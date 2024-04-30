Туры по паркам Санкт-Петербурга

Найдено 4 тура в категории «Парки» в Санкт-Петербурге, цены от 8 490 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 18 часов
2 отзыва
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
«горный парк «Рускеала» и тот самый Мраморный каньон»
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490 за человека
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«Мы предложим вам большой выбор развлечений и увлекательные экскурсии с посещением топовых достопримечательностей края: парка «Рускеала», водопадов и музеев»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2306114 990 за человека
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 12 300 за человека
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
«В историческом парке «Бастион», который знакомит с эпохой Средневековья, вы посмотрите на доспехи и костюмы, поучаствуете в увлекательных мастер-классах»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
9 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    30 апреля 2024
    «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
    В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
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    много новых интересных мест. Минусы конечно тоже есть. Я бы сократила мини экскурсии, например, как музей город Ангелов, крепость Корела и дала бы возможность в более спокойном темпе путешественникам наслаждаться отдыхом. А то даже обед порой приходилось запихивать в себя в темпе вальса, чтобы успеть за группой. Не посетили во 2-й день залив Кирьявалахти и музей Кронида Гоголева, хотя было заявлено в программе. Также не посетили храм Коневской иконы Божией матери. Также не хватило времени чтобы пойти на экскурсию в саму крепость Корела. Нам дали на все про все 15 минут. Поэтому ожидание программы и реальности совпало не на 100%. Спасибо.

  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • И
    Ирина
    1 декабря 2023
    Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
    Тур прошел замечательно, остались только положительные эмоции! Спасибо за комфорт в общении, да и в поездке в целом!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
  2. Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
  3. Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
  4. Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Парки" можно забронировать 4 тура от 8 490 до 14 990 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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