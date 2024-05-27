Познавательные туры на природе в Санкт-Петербурге

Найдено 34 тура в категории «Природа и пейзажи» в Санкт-Петербурге, цены от 5 900 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
37 отзывов
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
«Это путешествие для тех, кто хочет увидеть все чудеса природы Карелии – региона, знаменитого своей дикой красотой: хвойными лесами, причудливыми скалами, водопадами и реками»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250 за человека
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
80 отзывов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
«А главное - природа Карелии во всем ее разнообразии – водопады, бурные реки, сосновые леса, мраморный каньон, изумрудные озера»
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990 за человека
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
51 отзыв
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
«Карелия — это девственная природа и уникальные памятники»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 15 950 за человека
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
49 отзывов
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
«Продуманная программа с посещением культовой святыни Северо-Запада России и знакомством с великолепной природой Карелии»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 950 за человека
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 18 часов
2 отзыва
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
«Вы увидите великолепную природу Карелии и прогуляетесь по аутентичным улочкам старинного города Сортавала, а при желании познакомитесь с искусством карельского художника Кронида Гоголева и побываете в уникальном музее минералов»
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490 за человека
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«Озеро и сосны, шашлык и баня, прогулки на свежем воздухе — у вас будет много свободного времени, чтобы отдохнуть за городом и насладиться природой и общением с близкими»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4398021 990 за человека
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«Приглашаем отключиться от забот и суеты и насладиться природой и прогулками в загородном туристическом комплексе у Ладожского озера»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2306114 990 за человека
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«Вы насладитесь тишиной, чистым воздухом, пахнущим хвоей, и умиротворяющими пейзажами»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
149807 490 за человека
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
«Вы познакомитесь с их традициями и укладом жизни и насладитесь пасторальными пейзажами в зимних нарядах — густыми лесами, высокими холмами и долинами рек с деревянными домами по берегам»
15 июня в 08:00
10 авг в 08:00
10 390 за человека
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
«Пейзажи запомнятся вам надолго, истории, которые вы услышите, будут увлекательными, а места, где будем обедать и ужинать порадуют отличной кухней и сервисом»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
44 900 за человека
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Экскурсия в Александровский дворец, окружённый одноимённым пейзажным парком, – один из самых интересных архитектурных памятников Царского села, ставший резиденцией последнего российского императора»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 12 300 за человека
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
«Это удивительная возможность насладиться красотами северной природы, историческими достопримечательностями и культурным наследием этих неповторимых мест»
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 34 360 за человека
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
🚀 На метеоре
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
Начало: Санкт-Петербург
«А затем вы совершите путешествие на метеоре к острову Валаам, где сможете насладиться красотой природы, побывать в старинных монастырях и познакомиться с уникальной архитектурой и историей этого места»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 26 770 за человека
Дворцы, театры и сады Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дворцы, театры и сады Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Впервые в российской практике зрители могут соприкоснуться с закрытым и таинственным процессом восстановления живописного полотна»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 090 за человека
Путешествие из Санкт-Петербурга в Карелию: от истории к природе
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путешествие из Санкт-Петербурга в Карелию: от истории к природе
Начало: Санкт-Петербург
«Увлекательный тур, в котором вы погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, прикоснетесь к истории города и насладитесь красотами природы Карелии»
26 июня в 10:00
3 июля в 10:00
от 33 050 за человека
Закованный в мрамор. В Петербург на 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Закованный в мрамор. В Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«По дороге Вы увидите живописные пейзажи Ленинградской области, и мы поговорим об особенностях северной природы»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 020 за человека
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«В этот раз мы отправимся на берег Ладожского озера, в залив Лехмалахти»
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
5 900 за человека
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«По пути посещая природные и исторические места Ленобласти и Приладожья»
31 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 53 500 за человека
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
Увидеть шедевры деревянного зодчества на острове Кижи и зайти в гости к карелам-ливвикам
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания», 07:00
«После завтрака в отеле вас ждёт увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
14 795 за человека
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
Устроить поиск драгоценностей на гранатовым прииске и исследовать финскую заброшенную ГЭС
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 05:45
«Комфортная база отдыха на природе недалеко от Сортавалы»
1 июля в 05:45
44 990 за человека
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
«Будем жить на природе среди фантастически красивых мест, ловить баланс на сапбордах, заниматься йогой и пилатесом на берегу озера и общаться возле костра по вечерам»
28 июня в 08:00
2 авг в 08:00
17 900 за человека
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Начало: Санкт-Петербург, отправление автобуса в 00:30
«Вы посмотрите на монастыри и златоглавые церкви, старинные торговые ряды, площади и купеческие дома, полюбуетесь живописными пейзажами»
11 июля в 08:00
8 авг в 08:00
10 490 за человека
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополните...
«Посетим дендрарий, чтобы познакомиться с флорой Карелии, и зайдём в Музей природы, в котором представлена экспозиция, рассказывающая об обитателях карельских лесов и истории заповедника»
22 июня в 08:00
26 июня в 08:00
169808 490 за человека
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
5 дней
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Отключиться от суеты в загородном комплексе и выбрать экскурсионную программу на свой вкус
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«В остальные дни мы посетим знаменитый горный парк «Рускеала», заглянем в Центр шунгита и прогуляемся у водопадов»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5598027 990 за человека
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
«Увидим средневековую крепость, полюбуемся водопадами Ахвенкоски и заглянем в дом, где воссозданы финские интерьеры и в чьей пекарне испекут калитки специально для нас»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
9 900 за человека
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
«Станем ещё ближе к заповедной северной природе в парке «Долина водопадов», маршрут тут простой, но очень живописный»
14 июня в 09:00
5 июля в 09:00
2850024 225 за человека
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
«Затем прогуляемся по царству скал — редкому по красоте пейзажному парку «Монрепо»»
21 июня в 09:15
5 июля в 09:15
21 400 за человека
10 чудес Карелии. Лучшее за 2 дня
Авторский тур
1 день 18 часов
10 чудес Карелии. Лучшее за 2 дня
«Топ-10 главных достопримечательностей раскроет вам, почему природа этих мест так манит туристов и множество людей едут изучать культуру и историю этого края»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30
12 950 за человека
Рускеала, Валаам и Кижи: 3 сочных дня в Карелии
Авторский тур
2 дня 17 часов
Рускеала, Валаам и Кижи: 3 сочных дня в Карелии
«Приглашаем на трехдневный тур в Карелию с включенными в стоимость экскурсиями на самые известные острова Карелии: Кижи – музей-заповедник, объект культурного наследия ЮНЕСКО, и Валаам – один из самых посещаемых монастырей России»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:30
36 450 за человека
Вся Карелия и Валаам: гран-тур за 4 дня
Авторский тур
3 дня 16 часов
Вся Карелия и Валаам: гран-тур за 4 дня
«Вы соприкоснетесь с нетронутой природой региона и проедете по продуманному, насыщенному маршруту с интерактивами и этнокультурными программами»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
31 450 за человека
В Пушкинские Горы на выходные (2 дня)
Авторский тур
1 день 16 часов
В Пушкинские Горы на выходные (2 дня)
«Приглашаем вас отправиться в край живописных пейзажей, которые дарили вдохновение великому классику русской литературы – А»
Расписание: Среда, Суббота в 06:45
7 950 за человека
На сапбордах по реке Оредеж
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
2 дня
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 11:00 (можно добраться от станции С...
«Будем ночевать в палатках, готовить на костре, слушать звуки природы и наслаждаться свежим воздухом»
7 сен в 08:00
7 000 за человека
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
Погулять по Олонецким мостам, увидеть величественный Мраморный каньон и узнать историю Сортавалы
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 07...
«Посетим дендрарий, чтобы познакомиться с флорой Карелии, и зайдём в Музей природы, в котором представлена экспозиция, рассказывающая об обитателях карельских лесов и истории заповедника»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1998412 990 за человека
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
🚌 На автобусе
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Увидеть все топовые места Карелии за три дня и насладиться шедеврами деревянного зодчества
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 8:00
«И завершим сегодняшний день в заповеднике Кивач со знаменитым одноименным водопадом»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2921518 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Поездка понравилась. Много интересной информации.
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
  • Д
    Дарья
    21 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Одни самых прекрасных видов Росси! Чудесный, понимающий ГИД Оксана! Красато, чистота и море впечатлений. Белые мосты, отдельный вид искусства и восторга, водопады и
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    природа ашеломительна! Экскурсовод в "Городе ангелов", рассказывал так интересно, захватывающее, с ноткой юмора, что я впервые слушала Отель тоже очень крутой и уютный! В следующем году, я вернусь туда!

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Рускеальская сказка: самые живописные уголки Карелии за 3 дня
    Природа исключительная, город Сортавала не впечатлил, но это уже не зависит от туроператора. Из минусов, мало информации о гостиницах, трудно ориентироваться при заказе. В целом три дня прошли замечательно!
  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Добрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
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    чем для взрослых). На месте организаторов я бы разделила на категории - для родителей с детьми и для взрослых. На мой взгляд потеряли время. Если бы пояснили, не поехала. - Гостиница в Петразоводске Вилла Айно (конкретно не понравилось ее расположение-очень далеко. Гостиница находится рядом с проезжей дорогой, и очень шумно. Все остальное в гостинице понравилось. Организатором лучше перед поездкой все таки туристам давать выбор. Возможно доплатили бы) - к сожалению чуть-чуть не сложилась поездка в заповедник Кивач. Водой снесло мосты, была только на одной площадки. Понравилось: -гид и рассказы. Спасибо -природа всех заповедников и т. д. - Парк Русакела -Завтраки и обеды, кормили хорошо.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
    Программа была насыщенная, но посетить успели всё, очень плотненько, но благодаря гиду Анне мы все успели. Даже дождь не помешал
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    нашему хорошему настроению. По дороге Анна нас пррсвещала, выдавала много интересного. Да и просто она могла рассказать много-много интересного. Спасибо ей за это, она человек с юмором, знаниями, и хороший организатор. Просто умничка. Спасибо водителю Сергею за комфортную поездку,. После такой поездки хочется перечитать Пушкина, но уже с новыми знаниями, и под другим углом.

  • Л
    Лилия
    11 мая 2024
    Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
    Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
  • А
    Александра
    7 мая 2024
    Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
    Понравилось все. Гид Ирина Домбравская / могу переврать фио/ - отлично спланировала время экскурсий и вообще расписание дней, выше всяческих
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    похвал. Водитель внимательный, уравновешенный. То, что экскурсия в Пушгоры на микроавтобусе- это очень хорошо, удобно, комфортно. А в целом повезло с погодой, замечательное место, экскурсии познавательные, адекватные экскурсанты. СПАСИБО!!

  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Очень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 34
  1. Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
  2. Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
  3. Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
  4. Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
  5. «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
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