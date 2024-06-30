1 день

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).



С 14:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.



Важная информация:

туристы, проживающие в отеле «Октябрьская» отправляются на экскурсии от отеля проживания;

отправляются на экскурсии от отеля проживания; туристы, проживающие в гостиницах «Космос Санкт-Петербург» и «Port Comfort on Ligovskiy», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (3 мин пешком).

14:30 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции.



Экскурсия в «Спас на Крови».

Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Главной особенностью «Спаса на Крови» являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам.

Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.



Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~ 4,5 часа.