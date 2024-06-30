Вы познакомитесь с Петербургом на обзорной экскурсии, прокатитесь на теплоходе по Неве, прогуляетесь по Екатерининскому дворцу и парку.
А после узнаете историю города муз — Царского села, побываете в Царскосельском лицее, где когда-то учился Пушкин и проедете в Павловск с удивительной по красоте летней императорской резиденцией.
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
С 14:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отеле «Октябрьская» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостиницах «Космос Санкт-Петербург» и «Port Comfort on Ligovskiy», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (3 мин пешком).
14:30 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции.
Экскурсия в «Спас на Крови».
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Главной особенностью «Спаса на Крови» являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам.
Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~ 4,5 часа.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
Царское село: Екатерининский дворец и парк
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров. Выезд из отеля с вещами. Переезд в Царское Село.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга - примерно в часе езды. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом». Сейчас это один из лучших образцов русского барокко. Большой зал дворца, площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна и воздушной росписи плафона, казалось, что в огромном зале нет ни стен ни потолка. Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната, таинственно исчезнувшая во время войны.
Посещение Агатовых комнат.
Вы побываете в Агатовых комнатах, которые являются парадной частью 2-х этажного комплекса Холодные бани, расположенного в Екатерининском парке. Интерьеры Агатовых комнат декорированы мрамором, росписями, золоченой бронзой, наборными паркетами, цветной уральской и алтайской яшмой.
Экскурсия по Екатерининскому парку.
После посещения Агатовых комнат вас ждем экскурсия по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Размещение в отеле «Форт Колесник».
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.
Царское село: Федоровский собор и Царскосельский лицей
Завтрак в гостинице.
07:30-11:00 Бесплатное посещение фитнес-зала и бассейна.
Возьмите с собой плавательные принадлежности - купальный костюм, шапочка, резиновую обувь!
11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Город муз – Царское Село».
Удивительна и необычна судьба Царского Села. Рожденное как летняя императорская резиденция, оно становится местом притяжения не только сановников, но и людей творческих. Здесь в Лицее воспитывался А. С. Пушкин, писал «Историю государства Российского» Н. М. Карамзин, служил в гусарском полку М. Ю. Лермонтов, жили, учились, служили И. Анненский, А. Ахматова, Н. Гумилев … Недаром Царское Село по праву называют «городом муз».
Вы побываете в Лицее, Александровском дворце и Федоровском соборе, погуляете по Александровскому парку.
Посещение Федоровского собора.
В начале нашей прогулки Вы посетите одну из достопримечательностей Царского Села – Федоровский Государев собор. Он был построен по поручению Императора Николая II для собственного конвоя Его Величества и сводного пехотного полка. Там располагалась личная моленьня императорской семьи.
Экскурсия в Александровский дворец.
Александровский дворец был построен в конце XVIII века по распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию её внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I). Проект дворца составил знаменитый итальянский архитектор Джакомо Кваренги. Вокруг дворца был разбит обширный парк с озером.
Обед в Певческой башне.
Экскурсия в Царскосельский лицей.
Вы увидите Большой зал, Библиотеку, газетную комнату, учебные классы и спальни воспитанников, услышите рассказ о вольной лицейской жизни и принципах воспитания, благодаря которым русская культура получила новые громкие имена.
Место окончания программы: Царскосельский лицей.
Продолжительность программы: ~ 5,5 часов.
Павловск, Павловский дворец
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Свои вещи вы оставите в багажном отделении автобуса.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Павловск «Приют любви, источник вдохновенья».
На берегах извилистой реки Славянки во второй половине XVIII века появилась еще одна жемчужина в ожерелье летних императорских резиденций - Павловск. Она считается одним из самых романтичных пригородов Санкт-Петербурга. В ходе экскурсии Вы побываете в нарядном Павловском дворце, где во всем так чувствуется «женская рука» императрицы Марии Федоровны.
Экскурсия в Павловский дворец.
В окружении роскошного пейзажного парка блистает удивительное по красоте и гармоничности здание - Павловский дворец, в котором Вы увидите изысканное убранство парадных залов и личных покоев, по праву считающихся подлинными щедеврами классического стиля.
Прогулка по Павловскому парку.
Место окончания программы: Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 5,5 часов (окончание ~14:30).
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отелях Санкт-Петербурга 2 ночи и в Царском селе 2 ночи.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиница.
Категория номеров
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Санкт-Петербург
пт-вс
|Царское Село
вс-вт
|Port Comfort on Ligovskiy**** смарт плюс DBL (без завтрака)
|Арт-отель ФОРТ КОЛЕСНИК*** стандартный
|02.08.2024
|06.08.2024
|22440
|20240
|-
|-
|32180
|Port Comfort on Ligovskiy**** смарт плюс DBL
|02.08.2024
|06.08.2024
|23720
|21520
|-
|-
|33470
|Октябрьская**** стандартный (туркласс)/ стандартный (туркласс) DBL
|02.08.2024
|06.08.2024
|23990
|21840
|-
|-
|32990
|Октябрьская**** комфорт/ комфорт DBL
|02.08.2024
|06.08.2024
|24820
|22620
|18320
|20520
|34490
|Космос Санкт-Петербург Невский Отель**** стандартный
|02.08.2024
|06.08.2024
|25890
|23700
|-
|-
|36790
Доплата за иностранного туриста — 650 рублей.
Варианты проживания
Port Comfort on Ligovskiy***
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Октябрьская***
Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживния. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Космос Санкт-Петербург Невский Отель***
«Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, благодаря такому выгодному расположению постояльцы могут добраться до основных достопримечательностей, затратив при этом минимум времени. Отель отвечает всем требованиям современной гостиничной индустрии и станет прекрасным выбором для гостей, которые ценят уют и качество. К услугам клиентам отеля круглосуточная стойка регистрации с приветливым персоналом, готовым проконсультировать и оказать помощь по любому вопросу.
Обширный номерной фонд представлен светлыми и комфортными двухместными номерами в числе удобств которых: кровати с мягкими ортопедическими матрасами, мебель из натурального дерева, кондиционер и собственная ванная комната с современной душевой кабиной и туалетно-косметическими принадлежностями, которые предоставляются бесплатно. Стильный интерьер выдержан в приятных пастельных тонах и помогает гостям отеля окунуться в домашнюю атмосферу.
Питание организовано на высшем уровне. На территории гостиницы работает отличный ресторан, где можно заказать изысканные блюда по доступным ценам, а в баре представлен огромный ассортимент напитков на любой вкус.
Для проведения деловых встреч, конференций, переговоров, можно воспользоваться одним из двух современных конференц-залов.
Поблизости от отеля есть остановки общественного транспорта и станции метро «Площадь Восстания» и «Маяковская». В нескольких метрах находится Московский железнодорожный вокзал. В шаговой доступности от отеля также расположены такие достопримечательности, как Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор и торговый центр «Стокманн». Расстояние до аэропорта Пулково - 15,7 км, до ж/д вокзала - 222 м.
Арт-отель Форт Колесник
Арт-отель «Форт Колесник» расположен в Пушкине, в 2,4 км от Александровского дворца. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В 3-звездочном отеле есть общий лаундж и экскурсионное бюро.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По желанию осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств номеров — кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.
Во всех номерах арт-отеля «Форт Колесник» предоставляется постельное белье и полотенца. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В отеле «Форт Колесник» можно поиграть в настольный теннис.
Музей-заповедник «Царское Село» находится в 3,7 км, а Екатерининский дворец — в 3,7 км. Расстояние от арт-отеля «Форт Колесник» до аэропорта Пулково составляет 14 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»), 1 обед
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
- Пользование бассейном в отеле Форт Колесник
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи, доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Программа тура меня сразу заинтересовала и не обманула мои ожидания.
Путешествие было увлекательным, познавательным и комфортным, благодаря четкой организации