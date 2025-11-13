В Эрмитаже вас ждут
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Посещение Исаакиевского собора
Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение самостоятельно.
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (бронируется при оформлении тура).
Групповой трансфер.
11:00 и 13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (бронируется при оформлении тура). Групповой трансфер. Самостоятельное размещение.
13:00-14:30 Свободное время для обеда и размещения.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
1 автобус:
- 14:30 Отъезд от гостиницы «Россия». (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»);
- 15:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова»).
2 Автобус:
- 14:30 Отъезд от гостиницы «Достоевский» (в том числе для гостей из гостиниц «Йес на Марата», «Сокрома Это Питер», «Сокрома Библиотека», «Октябрьская», «Станция Марата М19»);
- 14:45 Отъезд от гостиницы «Русь» (в том числе для гостей из гостиниц «Арбат Норд», «Индиго», «Октябрьская», «Рэдиссон Соня», «Санкт-Петербург»).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова, а также увидим знаменитый и величественный Крейсер «Аврора».
16:00 Экскурсия в Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.
Продолжение обзорной экскурсии.
19:00 Трансфер по базовым гостиницам. Свободное время.
Экскурсия «Парадный Петербург». Посещение Эрмитажа
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 09:30-10:30 Отъезд от базовых гостиниц.
10:30-13:00 Экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим Площадь Островского, Дворцовую площадь, где расположился красивейший Эрмитаж, Марсово поле, Малая Садовая.
13:00-14:00 Свободное время для обеда или дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Прогулка на теплоходе — это отличная возможность отвлечься от забот, получить море положительных эмоций и полюбоваться городом с нового ракурса, (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г.).
13:30-14:30 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб. взр.)
15:30 Экскурсия в Эрмитаж. Вы посетите один из самых масштабных музеев мира, где увидите величайшие творения известных художников и скульпторов.
После экскурсии свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория»,(ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г; работает до 22:00).
Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».
18:30 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Прогулка по Екатерининскому дворцу и парку
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30-11:30 Отъезд от базовых гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Экскурсия в Екатерининский дворец и парк.
Вы отправитесь в любимую летнюю резиденцию императрицы Екатерины II, где увидите прекрасный Екатерининский дворец, прогуляетесь по саду и насладитесь пейзажами природы и архитектуры в стиле барокко.
Свободное время в Царском селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
13:30-14:30 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб. взр.)
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск. Экскурсия в Павловский дворец, прогулка по парку,(ориентировочно 1300 взр., 1000 шк.,1200 студ.,1200 пенс. цены уточнять весной 2025 г).
Павловск третья по величине жемчужина в ожерелье дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга. Поездка обещает отдых от бешеного ритма огромного мегаполиса, тишину, покой, почти уединение.
19:00Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».Самостоятельное возвращение в гостиницу.
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург», (ориентировочно 1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс. цены уточнять весной 2025 г).
Многие всем известные достопримечательности Петербурга открываются с новой стороны, если любоваться ими во время ночной прогулки.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Экскурсия по Нижнему парку
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». «Петергофская дорога» – не только основная магистраль, соединяющая Санкт-Петербург с Петергофом, но и настоящий культурно-исторический памятник, вдоль которого расположены лучшие образцы дворцово-парковых ансамблей XVII и XVIII веков.
На автобусной экскурсии, благодаря возможности увидеть поместья приближенных императорам, Вы сможете проникнуться духом петровского времени и «золотого века» Екатерины II.
Экскурсия по Нижнему парку. Нижний парк Петергофа – место, являющееся обязательным пунктом к посещению каждого туриста, приезжающего в Санкт-Петербург.
Прежде всего, Нижний парк знаменит ансамблем центральной части с фонтаном «Самсон, раздирающий пасть льва». Помимо фонтанов-шутих, Вас будут ждать местные жители – белки, которые всегда рады угощениям!
Дополнительно:Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор»из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную, (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк., цены уточнять весной 2025 г).
16:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга». Посещение Спаса на Крови и Александро-Невской Лавры
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:00-10:00 Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Отъезд от гостиниц.
10:00 Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга». Мы увидим воинские храмы, храмы эпохи барокко и классицизма: Смольный собор, Казанский собор и Спасо-Преображенский собор, посетим Спас-на-Крови и Александро-Невскую Лавру.
10:30 Экскурсия в Спас на крови – удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.
13:30 Посещение Александро-Невской Лавры — первого и наиболее крупного монастыря города.
15:00 Окончание программы на Московском вокзале.
15:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб. взр.)
15:30-22:00Дополнительно: Автобусная экскурсия «Вечерний Кронштадт». Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение Морского собора (цены будут в марте или апреле).
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещениемузейно-исторического парка «Остров фортов». (ориентировочно 2000 руб. взр., 1900 шк., студ.,пенс.;цены уточнять весной 2025 г). В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание.
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга.
Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (ориентировочно 900 руб. взр., студ.,пенс.;цены уточнять весной 2025 г, работают до 21:00).
Дополнительно: Петропавловская крепость (1600 руб с человека).
22:00Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания» на Московском вокзале.
Экскурсия в Кронштадт. Посещение библиотеки Алвара Аалто. Экскурсия по центру Выборга
Завтрак в гостинице. Самостоятельный выезд из номеров с вещами.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербурга, табличка «Истории и тайны Средневекового Выборга».
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». Кронштадт — самый маленький район города Санкт-Петербурга. Город на острове Котлин, история которого началась с крепости на воде — форта Кроншлот.
Посетим жемчужину Кронштадта — Морской Никольский собор: последний и самый крупный из морских соборов, построенных в Российской империи.
13:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 950 руб. взр.).
Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.
16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Библиотека — это неповторимая «шкатулка» в сокровищнице финского модернизма Выборга, «белый цветок», выросший 90 лет назад в городском парке Ленина (Эспланада).
В лекционном зале услышим безупречную акустику, посидим на знаменитом табурете-60, увидим оригинальные перила и лоток для оберточной бумаги, а на самом дне шкатулки подышим вместе со старыми книгами хранилища.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Каждая эпоха и культура оставили в облике города свои яркие отпечатки.
На узких, мощеных брусчаткой улицах соседствуют: самый старый в России каменный дом; ведьмин дом; разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.
Каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с «храмами» торговли и банков; и посередине выборгский трамвай. Площади Красная и Сиговая.
Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.
Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к Замку.
Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии башня — Святого Олафа; артефакты морской археологии — шведские якорь и пушка; настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике.
19:00 Размещение. Свободное время.
20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (в период навигации май — сентябрь).
Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.
На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.
Экскурсия по парку Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя
Завтрак в ресторане гостиницы. Выезд из номеров с вещами.
09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».
09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».
09:30 Экскурсия по парку Монрепо. В ходе экскурсии в пределах небольшого парка мы совершим путешествие в различные страны и исторические эпохи, вспомним мифы и легенды.
Побываем на Елисейских полях, откуда полюбуемся китайскими мостиками и деревянным усадебным домом в стиле классицизм, с холма качелей увидим самый интернациональный обелиск братьям Броглио и почувствуем морской запах бухты Защитная.
Очутившись на полуострове Нептуна, погрузимся в историю владельцев и создателей парка баронов Николаи, чей прах покоится на гранитном острове Мёртвых.
Самой дальней точкой нашего путешествия станет Конец света, путь к которому пройдёт сквозь Грот желаний и ущелье Святого Николая, где нас встретит первый памятник литературному герою. А свежим воспоминанием о парке Монрепо останется радоновая вода источника Нарцисс.
12:00 Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя на Фабрике Кренделей в Домусе Поссо,на перекрестке «5 балконов». Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
15:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 950 руб. взр.).
16:00 Участие в интерактивной программе «Усадебный крендель». Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем.
Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга. После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.
18:00 Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Петербурге).
Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Выборг 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Эконом
|02.06.25-07.07.25
|40350
|57000
|28.07.25-18.08.25
|37850
|51750
|08.09.25
|34850
|46000
Русь 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Классик + Стандартный
|02.06.25-07.07.25
|49250
|58850
|28.07.25-08.09.25
|43500
|53350
Экспресс Садовая 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.06.25-18.08.25
|49250
|68350
|08.09.25
|45500
|60850
Театральная Площадь 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.06.25-18.08.25
|49750
|69600
|08.09.25
|46000
|62100
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.06.25-07.07.25
|51750
|70100
|28.07.25
|51000
|68700
|04.08.25-08.09.25
|48000
|63100
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в Петербурге.
Элкус 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведская линия" + Выборг 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Элкус 3* Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1, в 16 минут пешком до места встречи — гостиницы «Россия».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Комфорт + Эконом
|02.06.25-23.06.25
|40600
|56250
|30.06.25
|38200
|51250
|07.07.25
|37600
|50000
|28.07.25
|37450
|49750
|04.08.25-18.08.25
|36850
|48750
|08.09.25
|36350
|47500
Адмиралтейская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Выборг 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Адмиралтейская 3*. Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская», 20 минут пешком до гостиницы «Театральная».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Эконом
|02.06.25
|39350
|52000
|23.06.25-18.08.25
|41350
|55750
|08.09.25
|38600
|50000
Сокрома Библиотека Апартс - (Санкт-Петербург), Ланч-бокс + Выборг 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Сокрома Библиотека Апартс. Во всех номерах мини-кухня. Адрес: ул. Пушкинская, 19. Находится в самом сердце Санкт-Петербурга в 500 метрах от станции метро Владимирская и в 7 минутах пешком от гостиницы «Достоевский».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Эконом
|02.06.25-23.06.25
|41100
|55500
|30.06.25-07.07.25
|40350
|53750
|28.07.25-18.08.25
|39350
|52000
|08.09.25
|37100
|47250
Азимут 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Азимут 4*. Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Театральная площадь 4*:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Смарт стандарт + Стандартный
|02.06.25-23.06.25
|45000
|61350
|30.06.25
|44600
|60350
|07.07.25-18.08.25
|44500
|60100
|08.09.25
|38250
|53850
Порт Комфорт Сенная 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Порт Комфорт Сенная 4* Адрес: Садовая ул., 53. Напротив Юсуповского сада, недалеко от Казанского собора, в 6 минутах пешком до гостиницы «Театральная»:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.06.25-23.06.25
|51250
|78850
|30.06.25-18.08.25
|46750
|69600
|08.09.25
|42000
|60100
Скидка школьникам до 14 лет(РФ): 2850 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет(РФ): 1350 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения)и пенсионерам(РФ): 750 руб.
Варианты проживания
Достоевский 4
Отель «Достоевский» ждёт Вас в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся Вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Отель AZIMUT Санкт-Петербург
«АЗИМУТ отель Санкт-Петербург» расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под Ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Адмиралтейская 3
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.
Апарт-отель Port Comfort by Sennaya Square
Апарт-отель «Port Comfort by Sennaya Square» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от Юсуповского сада и в шаговой доступности от метро Садовая. К услугам гостей Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Отдохнуть после насыщенного дня туристы смогут в подготовленных уютных апартаментах. В них выполнен свежий современный ремонт в теплых оттенках. Имеется приятная мягкая мебель, телевизор, а также собственная ванная комната с гигиеническими принадлежностями.
Кухня оснащена гарнитуром, варочной поверхностью, чайником и набором посуды. Поблизости есть кафе и рестораны, где можно пообедать.
Среди достопримечательностей - музеи, старинные архитектурные постройки, парковые зоны. Расстояние до аэропорта - 13,2 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Русь 4
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Элкус 3
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Сокрома Библиотека Апартс
Апартаменты «Sokroma Библиотека» находятся в Центральном районе Санкт-Петербурга. Поблизости располагаются важные объекты инфраструктуры и достопримечательности города.
Светлые апартаменты обустроены с уютом и вниманием к декоративным деталям. Установлена комфортабельная мягкая и корпусная мебель, ЖК-телевизор, свободно работает Wi-fi. Собственная ванная комната оборудована душем.
На кухонной зоне размещена необходимая бытовая техника и набор посуды. В шаговой доступности находится большое количество ресторанов и кафе, где подают разнообразные блюда.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15,2 км, а до Московского ж/д вокзала - 421 км.
Гостиница Дружба 3* Выборг
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.
Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.
Выборг 3
Гостиница «Выборг» названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.
Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены с блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.
В 7 минутах ходьбы расположен железнодорожный вокзал, в 15 минутах пешей прогулки - старинный Выборгский замок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание: обеды (можно приобрести за доп. плату заранее: 5 обедов 4450 руб.) и ужины
- Дополнительные экскурсии
- Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2250 руб. (все экскурсии на русском)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Также на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Какой расчетный час в гостиницах?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Какие скидки есть в туре?
Скидка школьникам до 14 лет(РФ): 2850 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет(РФ): 1350 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения)и пенсионерам(РФ): 750 руб.
В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?
В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):
|Название
|Номер в реестре и ссылка на страницу в реестре
|Станция Премьер S12
|С782024018797
|Смарт Нео Московский
|С782024018435
|Порт Комфорт Мойка
|С782024017469
|Порт Комфорт Сенная площадь
|С782024000309
|Коринтия
|С782024010657
|Гранд Отель Мойка 22
|С782024004585
|Бутик-отель Оникс
|С782024004790
|Элкус
|С782024003199
|Вало Бизнес
|С782024004770
|Балтия
|С782024011948
|Хелен отель
|С782024014377
|Вало Рамада Плаза
|С782024004769
|Русь
|С782024004054
|IZZZI у Владимирской
|С782024012345
|Репинский курорт
|С782024019681
|Азимут Парк Отель и Спа Репино
|С782025003900
|Порт Комфорт на Лиговском
|С782024001158
|IZZZI на Банковском
|С782024022482
|Кравт Невский
|С782024000500
|Невский Берег 93
|С782025003929
|Невский Берег 122
|С782025003929
|Новотель Санкт-Петербург Центр
|С782024016019
|Сокрома Бохо
|С782024001182
|Ривер Палас Отель
|С782024005857
|Ярд Резиденс Апарт Отель
|С782024003123
|Атриум
|С782024002811
|IZZZI у Гостиного двора
|С782024022470
|Талион Империал Отель
|С782024007601
|Гранд Отель Эмеральд
|С782024015550
|Космос Селекшен Невский Роял Отель
|С782024000889
|Палас Бридж
|С782024011687
|Лотте Отель Санкт-Петербург
|С782024000428
|Гранд Отель Европа
|С782024013240
|Англетер
|С782024014066
|Космос Невский
|С782024013054
|Космос Прибалтийская
|С782024022202
|Москва
|С782024013026
|Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц Центр
|С782024017451
|Амбассадор
|С782024000663
|Индиго Санкт-Петербург - Чайковского
|С782024019843
|Ибис
|С782024007799
|Экспресс Садовая
|С782024005332
|Рэдиссон Соня
|С782024003700
|Достоевский
|С782024015569
|Азимут Отель Санкт-Петербург
|С782024008882
|Арт Деко Невский
|С782024019973
|Арт Нуво Палас
|С782024020006
|Кронвелл Инн Стремянная
|С782024014938
|Резиденция Дашковой
|С782024006859
|Бест Вестерн Плюс Центр Отель
|С782024010272
|Вало Нетворк
|С782024008718
|Россия
|С782024020386
|Театральная Площадь
|С782024007993
|Адмиралтейская
|С782024013136
|Отель Санкт-Петербург
|С782024013950
|Новый Петергоф
|С782024012530
|Станция М19
|С782024014633
|Самсон
|С782024006946
|Станция L1
|С782024017055
|Октябрьская
|С782024015106
|Отель на Римского-Корсакова
|С782024013237
|Петровский Арт Лофт
|С782024011398
|Отель Парк Крестовский
|С782024005893