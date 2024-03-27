Классический Петербург за четыре дня

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Четырехдневный тур для знакомства с этим прекрасным городом.

Экскурсионная программа тура сделана так, что за 4 дня вы увидите главные достопримечательности Санкт-Петербурга, а также посетите Екатерининский дворец в Царском селе и Кронштадт!
Классический Петербург за четыре дня
Классический Петербург за четыре дня
Классический Петербург за четыре дня
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Что вас ожидает:

Роскошь Царского села
Роскошь Царского села
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих владельцев
Город-крепость
Город-крепость
Вы совершите прогулку по Кронштадту, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастными к морю
Знакомство с Эрмитажем
Знакомство с Эрмитажем
Один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург.

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).

Групповой трансфер в отель, бесплатно.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель, бесплатно.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).

Групповой трансфер только на программу, бесплатно.

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.

Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

18:00-19:00 Окончание в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
2 день

Экскурсия в Царское Село, экскурсия в Павловск

Завтрак.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» (суббота - исключение, поездка в Царское Село по дороге к отелю):

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно:

Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.).

Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.

Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.

16:00-19:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.)

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3 день

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», Эрмитаж

Завтрак.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.

Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

Окончание программы в центре города не позднее 19:00.

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Дополнительно:

Экскурсия на крышу Петербурга.

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!

(900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600)

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург», ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург», ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург», ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург», ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург», Эрмитаж
4 день

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счёт).

Гости из центральных отелей могут вещи оставить в багажной комнате гостиницы.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».

11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.

Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский.

В наши дни Морской собор — это главный храм Военно-морского флота России.

13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская», Московский вокзал.

Автобусная экскурсия в Кронштадт. ОтъездАвтобусная экскурсия в Кронштадт. ОтъездАвтобусная экскурсия в Кронштадт. ОтъездАвтобусная экскурсия в Кронштадт. ОтъездАвтобусная экскурсия в Кронштадт. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва»): 9550 руб.

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях: базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы)

Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный
СмартСтандартныйКомфорт
12.01.24-29.03.2414350182501465019000152501570020050
15.04.24-19.04.2415250200501555020800166001630022750

Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
22.03.24-29.03.24158501600020800173501705023800
05.04.24-19.04.24152501540019750166001630022300

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол". Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)Одноместный
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
15.03.24-05.04.24154001960015850152501495020350
12.04.24-19.04.2416300211001675016001570022000

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Сеть Сокрома: Скорома Пая-София Апартс, Сокрома Это Питер Апартс. Завтрак Ланч-бокс. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Двухуровневая студия
01.03.24-22.03.24133001270015850
29.03.24-19.04.24139001315016900

Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село):

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйБизнес
22.03.241430018500147501425018000
29.03.241450019450149501435018200
05.04.24-19.04.241390018250146501405018100

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Смарт Плюс
22.03.24-19.04.23161501630021550

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСупериор
12.01.24-22.03.241465019150154001690020350
29.03.241480019000163001555020800
05.04.241525020050163001585020800

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместный
Стандартный
22.03.24-12.04.241555019750
19.04.241840025150

Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный
Классик (стандарт)Джуниор Сюит
12.01.24-19.04.241615018250173501660022300

Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)Одноместный
Комфорт
15.03.24-05.04.2415850152501495019900
12.04.24-19.04.2416750161501585022150

Санкт-Петербург 4*. Завтрак "шведский стол" 2 остановки на метро без пересадок до станции «Площадь Восстания», встреча в холле гостиницы «Октябрьская»:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Стандартный ФортСтандартный с видом на НевуДелюкс с видом на Неву
22.03.24158502200018400208002080018700

Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.

Даты заездовДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СмартКомфорт
22.03.24-29.03.241660022000178001675024550

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
12.01.24-19.04.241690024250176501750025750

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйПолулюкс
10.11.23-29.03.241840023800221502095031300
05.04.24-19.04.242035027250221502095031300

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный
10.11.23-22.03.24215502170028600

Скидка детям до 14 лет (0-13): 4 дня 1400 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 4 дня 400 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 4 дня 300 руб.

Варианты проживания

Достоевский 4

3 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Санкт-Петербург 4

3 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора.

Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4

Катарина Арт Отель 4

3 ночи

Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.

Смарт- номера 10 кв, удобства в номере

Стандарт - номера 15 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20 кв, удобства в номере

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

А-отель Фонтанка 3

3 ночи

«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке и получить стандартный набор услуг. Также большой выбор достопримечательностей поблизости тоже привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.

Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет. Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены. Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.

На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни, а также есть меню для вегетарианцев. Еще на территории ресторана находится «SKY BAR», из которого можно любоваться красивыми видами на город с высоты. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене. По утрам в отеле сервируется хороший завтрак.

Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.

Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере.
Супериор - номера 14 кв, удобства в номере. Отличается более разнообразным набором мебели.

А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3

Москва 4

3 ночи
Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Россия 3

3 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20-25 кв, удобства в номере

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Октябрьская 4

3 ночи

Гостиница расположена близко к одним из самых популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга, таким как Храм Спас на Крови (2,1 км) и Смольный Собор (2,8 км), Гостиница "Октябрьская" превосходно подходит для туристов.

В номерах Гостиница "Октябрьская" есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Азимут 4

3 ночи

AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург расположен на набережной реки Фонтанки всего в 2-х остановках метро от центра города. Здание отеля является самым высоким в исторической части Санкт-Петербурга. Из каждого номера открывается незабываемый панорамный вид на главные достопримечательности северной столицы. Светлые уютные номера выполнены в концепции SMART и оборудованы всем, что может потребоваться современному гостю для комфортного сна и для продуктивной работы.

Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4

Сокорома Пая-София Апартс

3 ночи

Апартаменты "Sokroma Paya-Sofia Aparts" располагаются в центральной части Санкт-Петербурга. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам отеля.

Для размещения доступны двухуровневые апартаменты различной вместимости. Они укомплектованы удобным спальными местами, функциональной мебелью и современной техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.

Для самостоятельного приготовления пищи во всех номерах имеется полностью оборудованная кухня. Также можно посетить заведения общественного питания, которые находятся в шаговой доступности.

Сокорома Пая-София АпартсСокорома Пая-София АпартсСокорома Пая-София АпартсСокорома Пая-София Апартс

Порт Комфорт Лиговский 29 4

3 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

Ибис 3

3 ночи

Отель Ибис Санкт-Петербург Центр является трехзведочным отелем европейского уровня и предлагает гостям 221 комфортный и современный номер. Гостиница расположена в центре города на Лиговском проспекте, в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта, в 500 метрах от Московского железодорожного вокзала. Наши гости смогут насладиться прекрасной кухней ресторана ibis kitchen, посетить лобби-бар отеля.

Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3

Русь 4

3 ночи

К услугам гостей бильярдный зал, массажный кабинет, сауна с бассейном, хаммам, салон красоты, стоматология. Для проведения совещаний и других деловых мероприятий гостиница предлагает конференц-залы различной площади. Отель располагает широкой зоной охраняемой парковки и стоянки, что невероятно удобно в центре большого города. Меню ресторана составляют блюда традиционной русской и европейской кухни. В баре 24 часа представлен широкий ассортимент напитков, закусок, а также кондитерских изделий от фирменной кондитерской «Русь».

Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4

Бест Вестерн 4

3 ночи

Western Plus Centre Hotel — это комфортабельный, современный отель, соответствующий мировым стандартам гостеприимства. Best Western Plus Centre Hotel является первым и пока единственным отелем бренда в Санкт-Петербурге.

Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4

Ярд Резиденс 4

3 ночи

Апарт-отель "Yard Residence" - новый 4-звездочный восьмиэтажный комплекс бизнесс-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах пешком до Невского проспекта и станции метро "Площадь Александра Невского".

Номерной фонд представлен апартаментами от компактных "Смартов" до двухкомнатных номеров категории "Резиденс" с эксклюзивным дизайном и уникальными видовыми характеристиками. Каждый номер вне зависимости от категории оборудован стиральной машиной, кухонной зоной с варочной панелью, микроволновой печью, холодильником, вытяжкой, посудомоечной машиной, необходимой посудой для сервировки и готовки, а также электрическим чайником с чайным набором. Дополнительно номера укомплектованы халатами, тапочками, гладильными принадлежностями, сушилкой.

Круглосуточную безопасность обеспечит охрана, индивидуальный контроль доступа и система видеонаблюдения. Клининговый сервис, заказ трансфера до нужной локации или доставка продуктов из любимого гастронома, стойка ресепшн, WI-fi на всей территории комплекса - все услуги доступны гостям комплекса 24/7.

Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4

Izzzi у Гостиного Двора 3

3 ночи
Услуги и удобства в отеле:
  • платная частная парковка поблизости;
  • бесплатный WiFi;
  • ресторан;
  • бесплатное размещение для детей;
  • детская игровая зона в помещении;
  • питомцы разрешены;
  • трансфер из/до аэропорта;
  • хранение багажа.
Оснащенность номера:
  • шторы, блокирующие свет;
  • звукоизоляция номеров;
  • уборка номеров;
  • имеются номера с сообщающимися комнатами;
  • обслуживание номеров;
  • мини-кухня;
  • кабельное или спутниковое ТВ;
  • душевая кабина без поддона на полу.
Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3

Cronwell Inn Стремянная 4

3 ночи

Cronwell Inn Стремянная – отель Галереи Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала и 30 минутах езды на автомобиле – от аэропорта Пулково. Цветовое решение интерьеров отеля подчеркивает классический стиль, колорит и атмосферу исторического Петербурга

Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4

Новотель 4

3 ночи

Вы сможете прекрасно отдохнуть в номерах с ТВ с плоским экраном, кондиционером и мини-баром. Вы также cможете постоянно быть на связи, так как St. Petersburg Novotel предлагает гостям бесплатный Wi-Fi.

Отель предлагает услуги консьержа и обслуживание в номер. Кроме того, к услугам гостей Novotel St Petersburg фитнес-центр и ресторан, что поможет отдохнуть после насыщенного дня.

Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4

Кравт Невский СПА 4

3 ночи

Семейный SPA-отель категории 4*, расположенный в центральном районе Санкт-Петербурга, по соседству с главной магистралью города, в исторически сложившейся бутиковой зоне Невского проспекта, а также пешей доступности от основных достопримечательностей.

Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4

Гранд Отель Эмеральд 5

3 ночи

В распоряжении гостей отеля собственный Wellness centre Emerald, в который входят SPA-комплекс, фитнес-центр и студия красоты.

Ресторанный комплекс отеля предлагает гостям ресторан современной японской кухни «Room DND», европейские блюда в Атриум-кафе, ароматный кофе и широкая коктейльная карта в лобби-баре «Суворовский».

Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):автобусная экскурсия в Павловск - 900 руб. /взр., 700 руб. /шк. экскурсия на крышу Петербурга - 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 1600 руб., 900 руб. /пенс. автобусная экскурсия «Мистический Петербург» - 850 руб. /взр., 750 руб. /шк
  • Автобусная экскурсия в Павловск - 900 руб. /взр., 700 руб. /шк
  • Экскурсия на крышу Петербурга - 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 1600 руб., 900 руб. /пенс
  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» - 850 руб. /взр., 750 руб. /шк
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть скидки?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 4 дня 1400 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 4 дня 400 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 4 дня 300 руб.
Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
З
27 мар 2024
Все отлично, от гостиницы до возврата в нее: все спланировано по времени начиная от времени приезда в город до времени выезда, без непредвиденных ситуаций, без задержек, транспорт на отлично, экскурсоводу огромное спасибо (очень вежливая, тактичная, много интересной информации). Жаль, что тур имеет свойство заканчивается.
Р
26 янв 2024
Хотела выразить огромную благодарность компании Большая Страна, за прекрасную организацию тура. Особая благодарность Михаилу, за оперативность и поддержку.
Хотела выразить огромную благодарность компании Большая Страна, за прекрасную организацию тура. Особая благодарность Михаилу, за оперативность
О
16 апр 2024
Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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