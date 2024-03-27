Экскурсионная программа тура сделана так, что за 4 дня вы увидите главные достопримечательности Санкт-Петербурга, а также посетите Екатерининский дворец в Царском селе и Кронштадт!
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Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург.
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).
Групповой трансфер в отель, бесплатно.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель, бесплатно.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).
Групповой трансфер только на программу, бесплатно.
13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
18:00-19:00 Окончание в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия в Царское Село, экскурсия в Павловск
Завтрак.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» (суббота - исключение, поездка в Царское Село по дороге к отелю):
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея.
В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно:
Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.).
Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.
Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
16:00-19:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.)
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», Эрмитаж
Завтрак.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00.
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Дополнительно:
Экскурсия на крышу Петербурга.
Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!
(900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600)
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счёт).
Гости из центральных отелей могут вещи оставить в багажной комнате гостиницы.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».
11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.
Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский.
В наши дни Морской собор — это главный храм Военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская», Московский вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва»): 9550 руб.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях: базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы)
Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|12.01.24-29.03.24
|14350
|18250
|14650
|19000
|15250
|15700
|20050
|15.04.24-19.04.24
|15250
|20050
|15550
|20800
|16600
|16300
|22750
Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|22.03.24-29.03.24
|15850
|16000
|20800
|17350
|17050
|23800
|05.04.24-19.04.24
|15250
|15400
|19750
|16600
|16300
|22300
Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол". Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|15.03.24-05.04.24
|15400
|19600
|15850
|15250
|14950
|20350
|12.04.24-19.04.24
|16300
|21100
|16750
|1600
|15700
|22000
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Сеть Сокрома: Скорома Пая-София Апартс, Сокрома Это Питер Апартс. Завтрак Ланч-бокс. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухуровневая студия
|01.03.24-22.03.24
|13300
|12700
|15850
|29.03.24-19.04.24
|13900
|13150
|16900
Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село):
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Бизнес
|22.03.24
|14300
|18500
|14750
|14250
|18000
|29.03.24
|14500
|19450
|14950
|14350
|18200
|05.04.24-19.04.24
|13900
|18250
|14650
|14050
|18100
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт Плюс
|22.03.24-19.04.23
|16150
|16300
|21550
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|12.01.24-22.03.24
|14650
|19150
|15400
|16900
|20350
|29.03.24
|14800
|19000
|16300
|15550
|20800
|05.04.24
|15250
|20050
|16300
|15850
|20800
Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Стандартный
|22.03.24-12.04.24
|15550
|19750
|19.04.24
|18400
|25150
Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный
|Классик (стандарт)
|Джуниор Сюит
|12.01.24-19.04.24
|16150
|18250
|17350
|16600
|22300
Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Комфорт
|15.03.24-05.04.24
|15850
|15250
|14950
|19900
|12.04.24-19.04.24
|16750
|16150
|15850
|22150
Санкт-Петербург 4*. Завтрак "шведский стол" 2 остановки на метро без пересадок до станции «Площадь Восстания», встреча в холле гостиницы «Октябрьская»:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный Форт
|Стандартный с видом на Неву
|Делюкс с видом на Неву
|22.03.24
|15850
|22000
|18400
|20800
|20800
|18700
Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Комфорт
|22.03.24-29.03.24
|16600
|22000
|17800
|16750
|24550
Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|12.01.24-19.04.24
|16900
|24250
|17650
|17500
|25750
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Полулюкс
|10.11.23-29.03.24
|18400
|23800
|22150
|20950
|31300
|05.04.24-19.04.24
|20350
|27250
|22150
|20950
|31300
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|10.11.23-22.03.24
|21550
|21700
|28600
Скидка детям до 14 лет (0-13): 4 дня 1400 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 4 дня 400 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 4 дня 300 руб.
Варианты проживания
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Санкт-Петербург 4
Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора.
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
Смарт- номера 10 кв, удобства в номере
Стандарт - номера 15 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20 кв, удобства в номере
А-отель Фонтанка 3
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке и получить стандартный набор услуг. Также большой выбор достопримечательностей поблизости тоже привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.
Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет. Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены. Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.
На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни, а также есть меню для вегетарианцев. Еще на территории ресторана находится «SKY BAR», из которого можно любоваться красивыми видами на город с высоты. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене. По утрам в отеле сервируется хороший завтрак.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере.
Супериор - номера 14 кв, удобства в номере. Отличается более разнообразным набором мебели.
Москва 4
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20-25 кв, удобства в номере
Октябрьская 4
Гостиница расположена близко к одним из самых популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга, таким как Храм Спас на Крови (2,1 км) и Смольный Собор (2,8 км), Гостиница "Октябрьская" превосходно подходит для туристов.
В номерах Гостиница "Октябрьская" есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Азимут 4
AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург расположен на набережной реки Фонтанки всего в 2-х остановках метро от центра города. Здание отеля является самым высоким в исторической части Санкт-Петербурга. Из каждого номера открывается незабываемый панорамный вид на главные достопримечательности северной столицы. Светлые уютные номера выполнены в концепции SMART и оборудованы всем, что может потребоваться современному гостю для комфортного сна и для продуктивной работы.
Сокорома Пая-София Апартс
Апартаменты "Sokroma Paya-Sofia Aparts" располагаются в центральной части Санкт-Петербурга. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам отеля.
Для размещения доступны двухуровневые апартаменты различной вместимости. Они укомплектованы удобным спальными местами, функциональной мебелью и современной техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.
Для самостоятельного приготовления пищи во всех номерах имеется полностью оборудованная кухня. Также можно посетить заведения общественного питания, которые находятся в шаговой доступности.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Ибис 3
Отель Ибис Санкт-Петербург Центр является трехзведочным отелем европейского уровня и предлагает гостям 221 комфортный и современный номер. Гостиница расположена в центре города на Лиговском проспекте, в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта, в 500 метрах от Московского железодорожного вокзала. Наши гости смогут насладиться прекрасной кухней ресторана ibis kitchen, посетить лобби-бар отеля.
Русь 4
К услугам гостей бильярдный зал, массажный кабинет, сауна с бассейном, хаммам, салон красоты, стоматология. Для проведения совещаний и других деловых мероприятий гостиница предлагает конференц-залы различной площади. Отель располагает широкой зоной охраняемой парковки и стоянки, что невероятно удобно в центре большого города. Меню ресторана составляют блюда традиционной русской и европейской кухни. В баре 24 часа представлен широкий ассортимент напитков, закусок, а также кондитерских изделий от фирменной кондитерской «Русь».
Бест Вестерн 4
Western Plus Centre Hotel — это комфортабельный, современный отель, соответствующий мировым стандартам гостеприимства. Best Western Plus Centre Hotel является первым и пока единственным отелем бренда в Санкт-Петербурге.
Ярд Резиденс 4
Апарт-отель "Yard Residence" - новый 4-звездочный восьмиэтажный комплекс бизнесс-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах пешком до Невского проспекта и станции метро "Площадь Александра Невского".
Номерной фонд представлен апартаментами от компактных "Смартов" до двухкомнатных номеров категории "Резиденс" с эксклюзивным дизайном и уникальными видовыми характеристиками. Каждый номер вне зависимости от категории оборудован стиральной машиной, кухонной зоной с варочной панелью, микроволновой печью, холодильником, вытяжкой, посудомоечной машиной, необходимой посудой для сервировки и готовки, а также электрическим чайником с чайным набором. Дополнительно номера укомплектованы халатами, тапочками, гладильными принадлежностями, сушилкой.
Круглосуточную безопасность обеспечит охрана, индивидуальный контроль доступа и система видеонаблюдения. Клининговый сервис, заказ трансфера до нужной локации или доставка продуктов из любимого гастронома, стойка ресепшн, WI-fi на всей территории комплекса - все услуги доступны гостям комплекса 24/7.
Izzzi у Гостиного Двора 3
- платная частная парковка поблизости;
- бесплатный WiFi;
- ресторан;
- бесплатное размещение для детей;
- детская игровая зона в помещении;
- питомцы разрешены;
- трансфер из/до аэропорта;
- хранение багажа.
- шторы, блокирующие свет;
- звукоизоляция номеров;
- уборка номеров;
- имеются номера с сообщающимися комнатами;
- обслуживание номеров;
- мини-кухня;
- кабельное или спутниковое ТВ;
- душевая кабина без поддона на полу.
Cronwell Inn Стремянная 4
Cronwell Inn Стремянная – отель Галереи Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала и 30 минутах езды на автомобиле – от аэропорта Пулково. Цветовое решение интерьеров отеля подчеркивает классический стиль, колорит и атмосферу исторического Петербурга
Новотель 4
Вы сможете прекрасно отдохнуть в номерах с ТВ с плоским экраном, кондиционером и мини-баром. Вы также cможете постоянно быть на связи, так как St. Petersburg Novotel предлагает гостям бесплатный Wi-Fi.
Отель предлагает услуги консьержа и обслуживание в номер. Кроме того, к услугам гостей Novotel St Petersburg фитнес-центр и ресторан, что поможет отдохнуть после насыщенного дня.
Кравт Невский СПА 4
Семейный SPA-отель категории 4*, расположенный в центральном районе Санкт-Петербурга, по соседству с главной магистралью города, в исторически сложившейся бутиковой зоне Невского проспекта, а также пешей доступности от основных достопримечательностей.
Гранд Отель Эмеральд 5
В распоряжении гостей отеля собственный Wellness centre Emerald, в который входят SPA-комплекс, фитнес-центр и студия красоты.
Ресторанный комплекс отеля предлагает гостям ресторан современной японской кухни «Room DND», европейские блюда в Атриум-кафе, ароматный кофе и широкая коктейльная карта в лобби-баре «Суворовский».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):автобусная экскурсия в Павловск - 900 руб. /взр., 700 руб. /шк. экскурсия на крышу Петербурга - 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 1600 руб., 900 руб. /пенс. автобусная экскурсия «Мистический Петербург» - 850 руб. /взр., 750 руб. /шк
- Автобусная экскурсия в Павловск - 900 руб. /взр., 700 руб. /шк
- Экскурсия на крышу Петербурга - 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 1600 руб., 900 руб. /пенс
- Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» - 850 руб. /взр., 750 руб. /шк
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть скидки?
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.