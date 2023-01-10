Три дня с Петербургом

Тур «Три дня с Петербургом» начинается в пятницу и заканчивается

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Тур «Три дня с Петербургом» начинается в пятницу и заканчивается в воскресенье, поэтому это отличная возможность сменить обстановку после тяжелой рабочей недели, приехав на выходные в Петербург.

За три дня вы посетите все главные достопримечательности города: Исаакиевский собор и, один из величайших музеев мира, Эрмитаж.

Пройдете по центру современного Петербурга и увидите Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади. А также отправитесь в Петергоф и познакомитесь с величественным Большим дворцом.
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Город на Неве
Город на Неве
Вы увидите перспективы петербургских улиц, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и изгибы рек и каналов
Билет в Эрмитаж
Билет в Эрмитаж
Посетите крупнейший музей страны, который хранит в себе всю историю мировой культуры
Петергоф
Петергоф
Вы познакомитесь с блистательной резиденцией Романовых и посетите крупнейший фонтанный парк в мире

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собора

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Встреча с гидом, табличка по названию тура «Три дня с Петербургом».

12:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс».

12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Бест Вестерн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

13:10 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

Отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.

Экскурсия в Исаакиевский собор – одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.

Дополнительно: Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (300 руб. /чел.)

18:00-19:30 Окончание программы, трансфер в гостиницы.

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собораПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собораПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собораПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собораПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собораПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собора
2 день

Экскурсия в Петергоф

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30 – 09:10 Отъезд от гостиниц на программу.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.

Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской резиденции, расположившейся на вершине естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив.

Экскурсия в один из малых дворцов Петергофа.

Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт- Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 950 взр.,, 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)

16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».

Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (1200 взр., 1000 шк., студ., пенс.).

Экскурсия в ПетергофЭкскурсия в ПетергофЭкскурсия в ПетергофЭкскурсия в ПетергофЭкскурсия в ПетергофЭкскурсия в ПетергофЭкскурсия в Петергоф
3 день

Завершение программы. Экскурсия «Сады и парки Петербурга» и посещение Эрмитажа

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00, выезд с вещами.

09:00 – 10:00 Отъезд от гостиниц.

Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет).

Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками.

Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей Петербурга.

Прогулка в Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

14:30 Посещение Эрмитажа – крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов.

Здесь представлена вся история мировой культуры— от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.

Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (700 взр., 500 шк., 600 студ., пенс.).

Окончание программы не позднее 17:00 в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Завершение программы. Экскурсия «Сады и парки Петербурга» и посещение ЭрмитажаЗавершение программы. Экскурсия «Сады и парки Петербурга» и посещение ЭрмитажаЗавершение программы. Экскурсия «Сады и парки Петербурга» и посещение ЭрмитажаЗавершение программы. Экскурсия «Сады и парки Петербурга» и посещение ЭрмитажаЗавершение программы. Экскурсия «Сады и парки Петербурга» и посещение ЭрмитажаЗавершение программы. Экскурсия «Сады и парки Петербурга» и посещение Эрмитажа

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*, Континентальный завтрак

Даты заездов

Смарт без кухниСмартСтандартный
Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
28.04.2310750141001120015000117001120016050
29.04.2311500156001190016400126001180017800
06.05-19.05.2311200151001160015800122001150017100
26.05-02.0612800183001310018800147001310022100
10.06.2313200191001350019600152001360023100
16.06.2312800183001310018800147001310022100
23.06.2313200191001350019600152001360023100
30.06.2312000167001255017700136501255019950
07.07-21.07.2311200151001200016600126001200017800
28.07.2311500156001230017200130001200018600
04.08-25.08.2311000146001130015300118001120016300
01.09-22.09.2310300133001060013800110001060014600
29.09.239700121001000012600105001180013600

Достоевский 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

СтандартныйСупериор
Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
28.04.231115014500120001135015750
29.04.231200015900127001190017200
06.05-19.05.231180015600125001170016800
26.05.231370019300162001390023100
02.06.231430020600168001430024300
10.06.231460021100172001460025000
16.06.231430020600168001430024300
23.06.231460021100172001460025000
30.06.231305018100146501300020550
07.07-21.07.231180015600125001170016800
28.07.231200015900127001190017200
04.08-29.09.231180015600125001170016800

Москва 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

СтандартныйКомфорт
Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
28.04-29.04.23123001200017000138001300019900
06.05.23120001170016300133001260019100
12.05-19.05.23115001140015500127001220017800
26.05-02.06137001280019800156001410023600
10.06.23142001320020700162001460024700
16.06.23137001280019800156001410023600
23.06.23142001320020700162001460024700
30.06.23137001280019800156001410023600
07.07-21.07.23120001170016300133001260019100
28.07.23123001200017000138001300019900
04.08-25.08.23120001170016300133001260019100
01.09-29.09.23115001140015500127001220017800

Катарина Арт Отель 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

СмартСтандартныйКомфорт
Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
28.04-29.04.2312400175001310018800144001320021500
06.05-19.05.2312100168001270018100140001280020600
26.05-02.06.2314000206001520023100162001430025100
10.06.2314400215001580019800168001480026300
16.06.2314000206001520023100162001430021400
23.06.2314400215001580024200168001480026300
30.06-14.07.2314000206001520023100162001430025100
21.07.2312100168001270018100140001280020600
28.07.2312400175001310018800144001320021500
04.08-25.08.2312100168001270018100140001280020600
01.09-22.09.2310800141001150015300121001160016600
29.09.2310000126001020013100106001060013800

Октябрьская 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный
28.04-29.04.23130001740013400127001240018200
06.05-19.05.23126001670013000123001210017500
26.05-02.06.23145002050015200138001360022000
10.06-23.06.23155002240016300147001440024000
30.06-07.07.23145002050015200138001360022000
14.07-21.07.23132001320013800129001270019200
28.07.23136001870014300200001330020000
04.08-18.08.23132001320013800129001270019200
25.08-29.09.23122001620012700119001190017200

Best Western Plus Center Hotel 4*, Континентальный завтрак

Даты заездов

Комфорт
Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный
28.04-29.04.2313200126001200017800
06.05-19.05.2312800122001160017100
26.05-02.06.2314800136001330021200
10.06-23.06.2315900144001410023200
30.06-07.07.2314800136001330021200
14.07-21.07.2313600128001250018700
28.07.2314000132001290019500
04.08-18.08.2313600128001250018700
25.08-29.09.2312500118001160016700

Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

СтандартныйПремиумПолулюкс
Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйОдноместный Двухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный
28.04.2313250173002040014800164001540023600
29.04.2313800183002150015400164001540023600
06.05-19.0513300176002060014800158001480022600
26.05-02.06.2314600201002380016500183001650027600
10.06-23.06.2315100210002500017120191001720029000
30.06-11.08.2314600201002380016500183001650027600
18.08-29.09.2313300176002060014800158001480022600

Izzzi у Гостиного Двора 3*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

СмартКомфорт
Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
28.04-06.05.231400019900155001380023000
12.05.231210016200132001220018500
19.05-02.06.231300019200147001320021500
10.06.231340020000152001360022400
16.06.231730026600178001520027500
23.06.231340020000152001360022400
30.06.231300019200147001320021500
07.07-25.08.231320018500136001240019200

Гранд Отель Эмеральд 5*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

СтандартныйУлучшенныйПолулюкс
Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместный
28.04-29.04.2317200167002400019800294002780045400
06.05-02.06.2320300186003050022800355003030050500
10.06-23.06.2321200193003200023800374003180053400
30.06-21.07.2320300186003050022800355003030050500
04.08-29.09.2316500161002300019000280002650043000

Скидки на тур:

  • школьникам до 16 лет (РФ): 800 руб. /чел.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб. /чел.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения): 250 руб. /чел.

Экскурсионный пакет без проживания: 6800 руб. /чел.

Варианты проживания

Апарт-отель «Yard Residence» 4

2 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4

Отель «Достоевский» 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Отель «Москва» 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

«Катарина Арт Отель» 4

2 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4

Гостиница «Октябрьская» 4

2 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

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Отель «Best Western Plus Centre» 4

2 ночи

Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.

Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.

Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4

2 ночи

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4

Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3

2 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.

В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.

По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол». В отеле «IZZZI у Гостиного двора» обустроена детская игровая площадка.

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Гранд-отель «Эмеральд» 5

2 ночи

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.

Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

Гранд-отель «Эмеральд» 5Гранд-отель «Эмеральд» 5Гранд-отель «Эмеральд» 5Гранд-отель «Эмеральд» 5Гранд-отель «Эмеральд» 5Гранд-отель «Эмеральд» 5Гранд-отель «Эмеральд» 5Гранд-отель «Эмеральд» 5Гранд-отель «Эмеральд» 5

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе Важно знать)
  • Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (300 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • школьникам до 16 лет: 800 руб. /чел.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб. /чел.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения): 250 руб. /чел.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий:

  • прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» – места по тарифу стандарт: 950 взр.,, 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.;
  • автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – 1200 взр., 1000 шк., студ., пенс.;
  • экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга – 700 взр., 500 шк., 600 студ., пенс.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Так же на праздничных заездах (28.04 – 30.04, 29.04 – 01.05, 06.05 – 08.05,10.06 –12.06) очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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