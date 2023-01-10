1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собора

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Встреча с гидом, табличка по названию тура «Три дня с Петербургом».

12:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс».

12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Бест Вестерн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

13:10 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

Отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.

Экскурсия в Исаакиевский собор – одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.

Дополнительно: Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (300 руб. /чел.)

18:00-19:30 Окончание программы, трансфер в гостиницы.