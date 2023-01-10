Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Встреча с гидом, табличка по названию тура «Три дня с Петербургом».
12:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс».
12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Бест Вестерн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
13:10 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.
Экскурсия в Исаакиевский собор – одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.
Дополнительно: Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (300 руб. /чел.)
18:00-19:30 Окончание программы, трансфер в гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:30 – 09:10 Отъезд от гостиниц на программу.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.
Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской резиденции, расположившейся на вершине естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив.
Экскурсия в один из малых дворцов Петергофа.
Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт- Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 950 взр.,, 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)
16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (1200 взр., 1000 шк., студ., пенс.).
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00, выезд с вещами.
09:00 – 10:00 Отъезд от гостиниц.
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет).
Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками.
Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей Петербурга.
Прогулка в Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
14:30 Посещение Эрмитажа – крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов.
Здесь представлена вся история мировой культуры— от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.
Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (700 взр., 500 шк., 600 студ., пенс.).
Окончание программы не позднее 17:00 в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*, Континентальный завтрак
Даты заездов
|Смарт без кухни
|Смарт
|Стандартный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|28.04.23
|10750
|14100
|11200
|15000
|11700
|11200
|16050
|29.04.23
|11500
|15600
|11900
|16400
|12600
|11800
|17800
|06.05-19.05.23
|11200
|15100
|11600
|15800
|12200
|11500
|17100
|26.05-02.06
|12800
|18300
|13100
|18800
|14700
|13100
|22100
|10.06.23
|13200
|19100
|13500
|19600
|15200
|13600
|23100
|16.06.23
|12800
|18300
|13100
|18800
|14700
|13100
|22100
|23.06.23
|13200
|19100
|13500
|19600
|15200
|13600
|23100
|30.06.23
|12000
|16700
|12550
|17700
|13650
|12550
|19950
|07.07-21.07.23
|11200
|15100
|12000
|16600
|12600
|12000
|17800
|28.07.23
|11500
|15600
|12300
|17200
|13000
|12000
|18600
|04.08-25.08.23
|11000
|14600
|11300
|15300
|11800
|11200
|16300
|01.09-22.09.23
|10300
|13300
|10600
|13800
|11000
|10600
|14600
|29.09.23
|9700
|12100
|10000
|12600
|10500
|11800
|13600
Достоевский 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Стандартный
|Супериор
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|28.04.23
|11150
|14500
|12000
|11350
|15750
|29.04.23
|12000
|15900
|12700
|11900
|17200
|06.05-19.05.23
|11800
|15600
|12500
|11700
|16800
|26.05.23
|13700
|19300
|16200
|13900
|23100
|02.06.23
|14300
|20600
|16800
|14300
|24300
|10.06.23
|14600
|21100
|17200
|14600
|25000
|16.06.23
|14300
|20600
|16800
|14300
|24300
|23.06.23
|14600
|21100
|17200
|14600
|25000
|30.06.23
|13050
|18100
|14650
|13000
|20550
|07.07-21.07.23
|11800
|15600
|12500
|11700
|16800
|28.07.23
|12000
|15900
|12700
|11900
|17200
|04.08-29.09.23
|11800
|15600
|12500
|11700
|16800
Москва 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Стандартный
|Комфорт
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|28.04-29.04.23
|12300
|12000
|17000
|13800
|13000
|19900
|06.05.23
|12000
|11700
|16300
|13300
|12600
|19100
|12.05-19.05.23
|11500
|11400
|15500
|12700
|12200
|17800
|26.05-02.06
|13700
|12800
|19800
|15600
|14100
|23600
|10.06.23
|14200
|13200
|20700
|16200
|14600
|24700
|16.06.23
|13700
|12800
|19800
|15600
|14100
|23600
|23.06.23
|14200
|13200
|20700
|16200
|14600
|24700
|30.06.23
|13700
|12800
|19800
|15600
|14100
|23600
|07.07-21.07.23
|12000
|11700
|16300
|13300
|12600
|19100
|28.07.23
|12300
|12000
|17000
|13800
|13000
|19900
|04.08-25.08.23
|12000
|11700
|16300
|13300
|12600
|19100
|01.09-29.09.23
|11500
|11400
|15500
|12700
|12200
|17800
Катарина Арт Отель 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|28.04-29.04.23
|12400
|17500
|13100
|18800
|14400
|13200
|21500
|06.05-19.05.23
|12100
|16800
|12700
|18100
|14000
|12800
|20600
|26.05-02.06.23
|14000
|20600
|15200
|23100
|16200
|14300
|25100
|10.06.23
|14400
|21500
|15800
|19800
|16800
|14800
|26300
|16.06.23
|14000
|20600
|15200
|23100
|16200
|14300
|21400
|23.06.23
|14400
|21500
|15800
|24200
|16800
|14800
|26300
|30.06-14.07.23
|14000
|20600
|15200
|23100
|16200
|14300
|25100
|21.07.23
|12100
|16800
|12700
|18100
|14000
|12800
|20600
|28.07.23
|12400
|17500
|13100
|18800
|14400
|13200
|21500
|04.08-25.08.23
|12100
|16800
|12700
|18100
|14000
|12800
|20600
|01.09-22.09.23
|10800
|14100
|11500
|15300
|12100
|11600
|16600
|29.09.23
|10000
|12600
|10200
|13100
|10600
|10600
|13800
Октябрьская 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|28.04-29.04.23
|13000
|17400
|13400
|12700
|12400
|18200
|06.05-19.05.23
|12600
|16700
|13000
|12300
|12100
|17500
|26.05-02.06.23
|14500
|20500
|15200
|13800
|13600
|22000
|10.06-23.06.23
|15500
|22400
|16300
|14700
|14400
|24000
|30.06-07.07.23
|14500
|20500
|15200
|13800
|13600
|22000
|14.07-21.07.23
|13200
|13200
|13800
|12900
|12700
|19200
|28.07.23
|13600
|18700
|14300
|20000
|13300
|20000
|04.08-18.08.23
|13200
|13200
|13800
|12900
|12700
|19200
|25.08-29.09.23
|12200
|16200
|12700
|11900
|11900
|17200
Best Western Plus Center Hotel 4*, Континентальный завтрак
Даты заездов
|Комфорт
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|28.04-29.04.23
|13200
|12600
|12000
|17800
|06.05-19.05.23
|12800
|12200
|11600
|17100
|26.05-02.06.23
|14800
|13600
|13300
|21200
|10.06-23.06.23
|15900
|14400
|14100
|23200
|30.06-07.07.23
|14800
|13600
|13300
|21200
|14.07-21.07.23
|13600
|12800
|12500
|18700
|28.07.23
|14000
|13200
|12900
|19500
|04.08-18.08.23
|13600
|12800
|12500
|18700
|25.08-29.09.23
|12500
|11800
|11600
|16700
Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Стандартный
|Премиум
|Полулюкс
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|28.04.23
|13250
|17300
|20400
|14800
|16400
|15400
|23600
|29.04.23
|13800
|18300
|21500
|15400
|16400
|15400
|23600
|06.05-19.05
|13300
|17600
|20600
|14800
|15800
|14800
|22600
|26.05-02.06.23
|14600
|20100
|23800
|16500
|18300
|16500
|27600
|10.06-23.06.23
|15100
|21000
|25000
|17120
|19100
|17200
|29000
|30.06-11.08.23
|14600
|20100
|23800
|16500
|18300
|16500
|27600
|18.08-29.09.23
|13300
|17600
|20600
|14800
|15800
|14800
|22600
Izzzi у Гостиного Двора 3*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Смарт
|Комфорт
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|28.04-06.05.23
|14000
|19900
|15500
|13800
|23000
|12.05.23
|12100
|16200
|13200
|12200
|18500
|19.05-02.06.23
|13000
|19200
|14700
|13200
|21500
|10.06.23
|13400
|20000
|15200
|13600
|22400
|16.06.23
|17300
|26600
|17800
|15200
|27500
|23.06.23
|13400
|20000
|15200
|13600
|22400
|30.06.23
|13000
|19200
|14700
|13200
|21500
|07.07-25.08.23
|13200
|18500
|13600
|12400
|19200
Гранд Отель Эмеральд 5*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Стандартный
|Улучшенный
|Полулюкс
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|28.04-29.04.23
|17200
|16700
|24000
|19800
|29400
|27800
|45400
|06.05-02.06.23
|20300
|18600
|30500
|22800
|35500
|30300
|50500
|10.06-23.06.23
|21200
|19300
|32000
|23800
|37400
|31800
|53400
|30.06-21.07.23
|20300
|18600
|30500
|22800
|35500
|30300
|50500
|04.08-29.09.23
|16500
|16100
|23000
|19000
|28000
|26500
|43000
Скидки на тур:
Экскурсионный пакет без проживания: 6800 руб. /чел.
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.
В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол». В отеле «IZZZI у Гостиного двора» обустроена детская игровая площадка.
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.
Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
Да, скидки предоставляются:
Стоимость дополнительных экскурсий:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Так же на праздничных заездах (28.04 – 30.04, 29.04 – 01.05, 06.05 – 08.05,10.06 –12.06) очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.