1 день

Встреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. «Крендель Фест»

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург. Табличка «Крендель Фест».

Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия. Трансфер в гостиницы, регистрация, вещи в камеру хранения гостиницы. Гид проводит Вас до Замкового острова, на нем находится средневековый рыцарский Выборгский замок, на территории которого пройдут все основные мероприятия.

12:30-15:00 Участие в фестивале «Крендель Фест». Несколько, интерактивных площадок тематической игры по станциям разместятся в исторической части города и Выборгском замке.

Фестиваль также включает участие местных заведений, которые предложат различные активности, подчеркивающие гостеприимство Выборга. Интерактивная программа включает игры, ярмарки и мастер-классы, которые проходят на нескольких тематических площадках.

В Старом городе, Выборгском замке, Усадьбе Бюргера, Ганзейском дворе, Ремесленном городе, Средневековой таверне и на многих других локациях развернутся активности с метанием кренделей, стрельбой из лука, турниры на мягких мечах и фотозоны в средневековом стиле.

Участников ждет увлекательное гастрономическое путешествие по средневековому Выборгу с дегустацией кренделей, приготовленных по традиционным рецептам. Для тех, кто захочет согреться в осенний день, будут организованы мастер-классы по старинным танцам и конкурсы с веселыми призами.

Все это создаст неповторимую атмосферу старинного Выборга, полной радости, тепла и гостеприимства. Принять участие в игре можно будет с 11:00 до 17:00.

15:00 Встреча с экскурсоводом у входа перед Замковым островом.

15:00-17:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Можно самостоятельно посетить:

Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1. Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1. Городской рынок, ежедневно с 08:00 до 18:00, ул. Северный вал, 2. Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15. Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А. Рыцарский дом в костеле Святого Гиацинта, ср. -воск. 10:00-18:00, ул. Водной Заставы, д. 4. Усадьба Бюргера, ежедневно с 10:00 до 18:00, Прогонная ул., 7 А.

