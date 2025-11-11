Вас ждет фестиваль, интерактивные игры, мастер-класс по выпечке кренделей и экскурсия по старинной усадьбе с дегустацией пива. Погрузитесь в легенды Выборга, прогуляетесь по замкам и рыночным площадям Выборга.
В Петербурге пройдетесь среди здания Биржи и Двенадцати коллегий, Кунсткамеры, древних сфинксов и грифонов.
Программа тура по дням
Встреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. «Крендель Фест»
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург. Табличка «Крендель Фест».
Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия. Трансфер в гостиницы, регистрация, вещи в камеру хранения гостиницы. Гид проводит Вас до Замкового острова, на нем находится средневековый рыцарский Выборгский замок, на территории которого пройдут все основные мероприятия.
12:30-15:00 Участие в фестивале «Крендель Фест». Несколько, интерактивных площадок тематической игры по станциям разместятся в исторической части города и Выборгском замке.
Фестиваль также включает участие местных заведений, которые предложат различные активности, подчеркивающие гостеприимство Выборга. Интерактивная программа включает игры, ярмарки и мастер-классы, которые проходят на нескольких тематических площадках.
В Старом городе, Выборгском замке, Усадьбе Бюргера, Ганзейском дворе, Ремесленном городе, Средневековой таверне и на многих других локациях развернутся активности с метанием кренделей, стрельбой из лука, турниры на мягких мечах и фотозоны в средневековом стиле.
Участников ждет увлекательное гастрономическое путешествие по средневековому Выборгу с дегустацией кренделей, приготовленных по традиционным рецептам. Для тех, кто захочет согреться в осенний день, будут организованы мастер-классы по старинным танцам и конкурсы с веселыми призами.
Все это создаст неповторимую атмосферу старинного Выборга, полной радости, тепла и гостеприимства. Принять участие в игре можно будет с 11:00 до 17:00.
15:00 Встреча с экскурсоводом у входа перед Замковым островом.
15:00-17:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Можно самостоятельно посетить:
- Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1.
- Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1.
- Городской рынок, ежедневно с 08:00 до 18:00, ул. Северный вал, 2.
- Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15.
- Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А.
- Рыцарский дом в костеле Святого Гиацинта, ср. -воск. 10:00-18:00, ул. Водной Заставы, д. 4.
- Усадьба Бюргера, ежедневно с 10:00 до 18:00, Прогонная ул., 7 А.
Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя. Экскурсия в усадьбу Киискиля. Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
09:40 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».
09:50 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».
10:00 Много кренделей не бывает, поэтому приглашаем всех гостей на мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.
Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту горожанки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой).
12:30 Обед в кафе за доп. плату (950 руб.).
13:30 Переезд в поселок Подберезье для знакомства со старинной усадьбой Выборгского района.
14:00 Экскурсия в усадьбу Киискиля, принадлежавшей семье Крон и основанной в 1562 году. Главное здание построено в 1816 году.
Вам представится уникальная возможность посетить усадьбу, в которой еще продолжается процесс реставрации и восстановления и прикоснуться к истории одной из старейших усадеб Ленинградской области.
История усадьбы тесно связана с историей российского пивоварения. Абрахам Крон, первый российский фабричный пивовар, является отцом Леопольда Крона — одного из владельцев усадьбы.
Поэтому в завершении экскурсии вас ожидает посещение дегустация усадебного пива (светлое – кёльш, пейл эль, стаут, вишневое) и сидра.
Часть из производимых сортов проходит выдержку в старинном гранитном погребе усадьбы, где вы побываете — в частности, именно там зреет русский имперский стаут, один из самых плотных и насыщенных сортов тёмного пива, разливающийся в шампанские бутылки.
18:00 Возвращение в Санкт-Петербург.
Петербург. Автобусная экскурсия на Васильевский остров. Экскурсия во дворец Меншикова
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения гостиницы. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербург встречает».
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум».
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Смарт Нео Московский», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Васильевский остров – Остров мечты». По замыслу Петра I именно здесь должен был расположиться культурный и политический центр Петербурга.
Васильевский остров — почти отдельный город со своей историей и множеством тайн и загадок. Во время экскурсии вы увидите символы нашего города – стрелку Васильевского острова, здания Биржи и Двенадцати коллегий, Кунсткамеру, древних сфинксов и грифонов на Университетской набережной.
Также мы отправимся в бывший промышленный район Васильевского острова, увидим ледокол «Красин» и заглянем в современный творческий кластер Севкабель порт, который разместился в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив.
14:00 Экскурсия во дворец Меншикова – первого губернатора Петербурга и ближайшего сподвижника Петра I. Его дворец был центром петербургской жизни: здесь проходили праздничные пиры, торжественные приёмы и знаменитые ассамблеи, а сегодня восстановлена уникальная атмосфера быта XVIII в.
15:30 Свободное время на Васильевском острове. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Рекомендуем посетить в этот день:
- Севкабель порт – современный творческий кластер, разместившийся на Васильевском острове в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив. Здесь вы присоединитесь к петербуржцам и вместе с ними пройдёте по берегу моря, посмотрите выставки современного искусства и посетите дизайнерские магазины, отдохнёте в баре или ресторане. Рекомендуем посетить выставку «Виктор Цой. Легенда». Экскурсия — хроника, экскурсия – кино. (работает до 22:00). Кожевенная линия, 40Б, 20 минут на 7 автобусе от 8-й линии В. О.
- Арт-пространство «Василеостровский рынок». Василеостровский рынок – одна из интереснейших гастрономических точек Петербурга, где можно найти всё: от французских круассанов до морских ежей, и попробовать блюда грузинской, тайской, дагестанской, корейской и других кухонь мира.
- Музей современного искусства «Артмуза». Артмуза - Музей современного искусства и творческий кластер в исторической части Санкт-Петербурга — это 4 этажа всех проявлений творчества. На территории бывшего завода музыкальных инструментов сегодня размещается 10 галерей и множество резиденций: театр, мастерские художников, танцевальные, музыкальные, художественные и дизайнерские студии и школы. Здесь вы можете осмотреть произведения современного искусства, пообщаться с творцами, поучаствовать в мастер-классе или отдохнуть в кафе или баре.
- Музеи: Аптека доктора Пеля работает до 20:00. Ледокол Красин работает до 17:00. Музей специй работает до 20:00 Музей-квартира Академика Павлова до 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура указана за одного человека в руб:
Атриум 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд до 07:00 + 100% Ранний Заезд после 07:30 + 50% (с завтраком) + Выборг 3* Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.11.2025
|16 700
|20 600
Атриум 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд до 07:00 + 100% Ранний Заезд после 07:30 + 50% (с завтраком) + Дружба 3*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.11.2025
|17 100
|21 750
Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака)+ Выборг 3* Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.11.2025
|17 350
|20 350
Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака) + Дружба 3*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.11.2025
|17 750
|21 500
Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 + 100% тарифа, 06:00-12:00 + 50% тарифа (без завтрака) + Выборг 3* Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.11.2025
|16 550
|20 600
Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 + 100% тарифа, 06:00-12:00 + 50% тарифа (без завтрака) + Дружба 3*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.11.2025
|16 950
|21 750
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 + 100% тарифа + Выборг 3* Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.11.2025
|17 100
|21 700
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 + 100% тарифа + Дружба 3*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.11.2025
|17 500
|22 850
Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле "Элкус" также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 –13:59 – 50% без завтрака + Выборг 3* Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.11.2025
|15 700
|18 700
Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле "Элкус" также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 – 13:59 – 50% без завтрака + Дружба 3*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.11.2025
|16 100
|19 850
Скидка детям до 14 лет: 600 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 300 руб.
Варианты проживания
Выборг 3
Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.
В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.
Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.
Дружба 3
Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.
Отель «Атриум»
Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Отель «Достоевский»
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал. На нашем официальном сайте можно увидеть актуальные цены на номера, адрес и рассмотреть детально на карте, что находится рядом с отелем «Достоевский».
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Cronwell Inn Стремянная
Отель Cronwell Inn Стремянная находится в Санкт-Петербурге в 3 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
Cronwell Inn Стремянная — это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в то же время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy»
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Элкус
«Элкус» — современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия — Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково — 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала — 3,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака «шведский стол», мастер-класс, дегустация пива и сидра (детям замена на сок)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе обеды (можно приобрести заранее: 1 обед 950 руб.), ужины
- Доп. экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение в 15:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 14 лет: 600 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 300 руб.
Могут ли быть изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?
В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):
