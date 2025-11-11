Мои заказы

Крендель Фест в Выборге с прогулкой по Петербургу

Откройте для себя тур по Санкт-Петербургу и Выборгу, погрузившись в средневековую атмосферу, историю и гастрономию.

Вас ждет фестиваль, интерактивные игры, мастер-класс по выпечке кренделей и экскурсия по старинной усадьбе с дегустацией пива. Погрузитесь в легенды Выборга, прогуляетесь по замкам и рыночным площадям Выборга.

В Петербурге пройдетесь среди здания Биржи и Двенадцати коллегий, Кунсткамеры, древних сфинксов и грифонов.
5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

Встреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. «Крендель Фест»

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург. Табличка «Крендель Фест».

Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия. Трансфер в гостиницы, регистрация, вещи в камеру хранения гостиницы. Гид проводит Вас до Замкового острова, на нем находится средневековый рыцарский Выборгский замок, на территории которого пройдут все основные мероприятия.

12:30-15:00 Участие в фестивале «Крендель Фест». Несколько, интерактивных площадок тематической игры по станциям разместятся в исторической части города и Выборгском замке.

Фестиваль также включает участие местных заведений, которые предложат различные активности, подчеркивающие гостеприимство Выборга. Интерактивная программа включает игры, ярмарки и мастер-классы, которые проходят на нескольких тематических площадках.

В Старом городе, Выборгском замке, Усадьбе Бюргера, Ганзейском дворе, Ремесленном городе, Средневековой таверне и на многих других локациях развернутся активности с метанием кренделей, стрельбой из лука, турниры на мягких мечах и фотозоны в средневековом стиле.

Участников ждет увлекательное гастрономическое путешествие по средневековому Выборгу с дегустацией кренделей, приготовленных по традиционным рецептам. Для тех, кто захочет согреться в осенний день, будут организованы мастер-классы по старинным танцам и конкурсы с веселыми призами.

Все это создаст неповторимую атмосферу старинного Выборга, полной радости, тепла и гостеприимства. Принять участие в игре можно будет с 11:00 до 17:00.

15:00 Встреча с экскурсоводом у входа перед Замковым островом.

15:00-17:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Можно самостоятельно посетить:

  1. Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1.
  2. Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1.
  3. Городской рынок, ежедневно с 08:00 до 18:00, ул. Северный вал, 2.
  4. Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15.
  5. Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А.
  6. Рыцарский дом в костеле Святого Гиацинта, ср. -воск. 10:00-18:00, ул. Водной Заставы, д. 4.
  7. Усадьба Бюргера, ежедневно с 10:00 до 18:00, Прогонная ул., 7 А.
2 день

Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя. Экскурсия в усадьбу Киискиля. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

09:40 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».

09:50 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».

10:00 Много кренделей не бывает, поэтому приглашаем всех гостей на мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту горожанки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой).

12:30 Обед в кафе за доп. плату (950 руб.).

13:30 Переезд в поселок Подберезье для знакомства со старинной усадьбой Выборгского района.

14:00 Экскурсия в усадьбу Киискиля, принадлежавшей семье Крон и основанной в 1562 году. Главное здание построено в 1816 году.

Вам представится уникальная возможность посетить усадьбу, в которой еще продолжается процесс реставрации и восстановления и прикоснуться к истории одной из старейших усадеб Ленинградской области.

История усадьбы тесно связана с историей российского пивоварения. Абрахам Крон, первый российский фабричный пивовар, является отцом Леопольда Крона — одного из владельцев усадьбы.

Поэтому в завершении экскурсии вас ожидает посещение дегустация усадебного пива (светлое – кёльш, пейл эль, стаут, вишневое) и сидра.

Часть из производимых сортов проходит выдержку в старинном гранитном погребе усадьбы, где вы побываете — в частности, именно там зреет русский имперский стаут, один из самых плотных и насыщенных сортов тёмного пива, разливающийся в шампанские бутылки.

18:00 Возвращение в Санкт-Петербург.

3 день

Петербург. Автобусная экскурсия на Васильевский остров. Экскурсия во дворец Меншикова

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения гостиницы. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербург встречает».

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум».

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Смарт Нео Московский», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Васильевский остров – Остров мечты». По замыслу Петра I именно здесь должен был расположиться культурный и политический центр Петербурга.

Васильевский остров — почти отдельный город со своей историей и множеством тайн и загадок. Во время экскурсии вы увидите символы нашего города – стрелку Васильевского острова, здания Биржи и Двенадцати коллегий, Кунсткамеру, древних сфинксов и грифонов на Университетской набережной.

Также мы отправимся в бывший промышленный район Васильевского острова, увидим ледокол «Красин» и заглянем в современный творческий кластер Севкабель порт, который разместился в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив.

14:00 Экскурсия во дворец Меншикова – первого губернатора Петербурга и ближайшего сподвижника Петра I. Его дворец был центром петербургской жизни: здесь проходили праздничные пиры, торжественные приёмы и знаменитые ассамблеи, а сегодня восстановлена уникальная атмосфера быта XVIII в.

15:30 Свободное время на Васильевском острове. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Рекомендуем посетить в этот день:

  1. Севкабель порт – современный творческий кластер, разместившийся на Васильевском острове в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив. Здесь вы присоединитесь к петербуржцам и вместе с ними пройдёте по берегу моря, посмотрите выставки современного искусства и посетите дизайнерские магазины, отдохнёте в баре или ресторане. Рекомендуем посетить выставку «Виктор Цой. Легенда». Экскурсия — хроника, экскурсия – кино. (работает до 22:00). Кожевенная линия, 40Б, 20 минут на 7 автобусе от 8-й линии В. О.
  2. Арт-пространство «Василеостровский рынок». Василеостровский рынок – одна из интереснейших гастрономических точек Петербурга, где можно найти всё: от французских круассанов до морских ежей, и попробовать блюда грузинской, тайской, дагестанской, корейской и других кухонь мира.
  3. Музей современного искусства «Артмуза». Артмуза - Музей современного искусства и творческий кластер в исторической части Санкт-Петербурга — это 4 этажа всех проявлений творчества. На территории бывшего завода музыкальных инструментов сегодня размещается 10 галерей и множество резиденций: театр, мастерские художников, танцевальные, музыкальные, художественные и дизайнерские студии и школы. Здесь вы можете осмотреть произведения современного искусства, пообщаться с творцами, поучаствовать в мастер-классе или отдохнуть в кафе или баре.
  4. Музеи: Аптека доктора Пеля работает до 20:00. Ледокол Красин работает до 17:00. Музей специй работает до 20:00 Музей-квартира Академика Павлова до 17:00.
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура указана за одного человека в руб:

Атриум 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд до 07:00 + 100% Ранний Заезд после 07:30 + 50% (с завтраком) + Выборг 3* Завтрак «шведский стол».

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
02.11.202516 70020 600

Атриум 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд до 07:00 + 100% Ранний Заезд после 07:30 + 50% (с завтраком) + Дружба 3*. Завтрак «шведский стол».

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
02.11.202517 10021 750

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака)+ Выборг 3* Завтрак «шведский стол».

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
02.11.202517 35020 350

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака) + Дружба 3*. Завтрак «шведский стол».

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
02.11.202517 75021 500

Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 + 100% тарифа, 06:00-12:00 + 50% тарифа (без завтрака) + Выборг 3* Завтрак «шведский стол».

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
02.11.202516 55020 600

Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 + 100% тарифа, 06:00-12:00 + 50% тарифа (без завтрака) + Дружба 3*. Завтрак «шведский стол».

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
02.11.202516 95021 750

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 + 100% тарифа + Выборг 3* Завтрак «шведский стол».

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
02.11.202517 10021 700

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 + 100% тарифа + Дружба 3*. Завтрак «шведский стол».

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
02.11.202517 50022 850

Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле "Элкус" также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 –13:59 – 50% без завтрака + Выборг 3* Завтрак «шведский стол».

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
02.11.202515 70018 700

Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле "Элкус" также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 – 13:59 – 50% без завтрака + Дружба 3*. Завтрак «шведский стол».

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
02.11.202516 10019 850

Скидка детям до 14 лет: 600 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 300 руб.

Варианты проживания

Выборг 3

1 ночь

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

Дружба 3

1 ночь

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

Отель «Атриум»

1 ночь

Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

Отель «Достоевский»

1 ночь

Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал. На нашем официальном сайте можно увидеть актуальные цены на номера, адрес и рассмотреть детально на карте, что находится рядом с отелем «Достоевский».

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Cronwell Inn Стремянная

1 ночь

Отель Cronwell Inn Стремянная находится в Санкт-Петербурге в 3 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.

Cronwell Inn Стремянная — это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в то же время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy»

1 ночь

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный Wi-Fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Элкус

1 ночь

«Элкус» — современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.

Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.

В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.

На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия — Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково — 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала — 3,4 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака «шведский стол», мастер-класс, дегустация пива и сидра (детям замена на сок)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе обеды (можно приобрести заранее: 1 обед 950 руб.), ужины
  • Доп. экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение в 15:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 14 лет: 600 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 300 руб.

Могут ли быть изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Долотова
11 ноя 2025
Всё прошло замечательно: гиды опытные, внимательные; транспорт комфортный, всегда вовремя и в указанном месте; гостиницы (у меня "Москва" и "Выборг") находились в удачном месте, комфортные.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

