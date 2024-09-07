16:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время. Профессиональный каюр познакомит вас и обязательно поможет подружиться с сибирскими и аляскинскими хаски. Также можно сфотографироваться с белоснежным самоедом и большим аляскинским маламутом и понаблюдать за жизнью целой деревни беговых собак. В теплое время года Талви

15:00 – Обед в туркомплексе "Чална". Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после прогулок на свежем воздухе (за дополнительную плату).

13:00 – Заповедник и водопад Кивач, Музей природы. Водопад Кивач расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок. На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный.

11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас. В парке "Гирвас" расположен одноименный древний потухший вулкан: 2,5 миллиарда лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы диаметром более метра. Впечатляюще звучит! Спустя миллионы лет природа внесла свои коррективы в пейзаж. Местность вокруг инопланетно красива: красноватые скалы из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопады, заброшенные лодки для сплава леса. Вулкан является памятником международного значения.

09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Петрозаводск – гостеприимный северный город, который разросся из заложенного Петром Великим оружейного завода. Визитная карточка Петрозаводска – Онежская набережная, место притяжения для жителей и гостей города, где проходят все праздники и значимые события. Это настоящий музей под открытым небом с выставкой скульптур, подаренных художниками из городов-побратимов.

21:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время. Обязательно прогуляйтесь по площади Ленина и дойдите до площади Кирова – тут не только расположены интересные здания, но и постоянно проводятся концерты, фестивали и зрелищные постановки. Онежская набережная – визитная карточка города! На ней раскинулся своеобразный музей под открытым небом, экспонаты которого – оригинальные арт-объекты, подаренные столице Карелии городами-побратимами.

18:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством» со своими законами и гражданством. Не успеете вы приехать, как сразу же попадете в руки гостеприимной «Семейки весельчаков». Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть. А после гостей увлекут к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, как киндасовцы кашу варили и зачем за маслом в амбар бегали. И конечно же, вас не отпустят без карельской домашней выпечки с чаем на родниковой водичке!

15:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков. Олонец – это первый карельский город. Именно из него выросла удивительная Республика Карелия! Самым значимым местом по праву считается городской музей, в котором представлены уникальные коллекции памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков: вы наглядно познакомитесь с бытом, промыслами и обрядностями предков современных карелов, увидите специальную выставку, посвященную купеческому сословию Олонца.

13:30 – В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе (за дополнительную плату).

12:00 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю. Белокаменные стены монастырского архитектурного комплекса впечатляют с первого взгляда. Обитель была основана в XVI веке на месте явления Святой Троицы преподобному Александру Свирскому. Будучи резиденцией карельских епископов Русской православной церкви, монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на строительство и непрерывно разрастался.

10:00 – Комплекс "Фермерская усадьба". Здесь вы сможете закупиться свежей фермерской продукцией. Всегда свежая традиционная выпечка готовится в собственной пекарне (питание и услуги комплекса за дополнительную плату).

09:00 – Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья. От самого возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карелов и вепсов и о том, как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.

Укко дома не застать, зато можно заглянуть в гости во дворец карельской Снегурочки – Лумикки, а после оказаться на территории мини-фермы, где находятся уютные домики и вольеры для домашних и диких животных. По соседству с подворьем расположилась самая настоящая саамская деревня – образец национальных традиций Крайнего Севера, позволяющий увидеть, как жили древние саамы.

Есть», известный далеко за пределами региона. «Карельская горница» – это первый ресторан традиционной карельской кухни. Дизайн интерьера ресторана воссоздает дух и традиции северной культуры Карельского края. В «Ягеле» вы найдете обширное меню с карельской кухней на каждый день, а в «Йоки» вас ждут свежие и экологичные продукты из Карелии и Мурманской области.

Кроме множества кафе и ресторанов заслуживают внимания и местные театры. Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы "Творческая мастерская". Вы можете заранее посмотреть, будут ли интересные для вас спектакли в этот день, и приобрести билеты онлайн. Наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.

Вариант 2:

08:00 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол). Посещение музея-заповедника «Кижи» ( оплачивается дополнительно при покупке тура ). .

оплачивается дополнительно при покупке тура . 10:15 – Отправление на "Метеоре" на остров Кижи. Отправление на "Метеоре" на остров Кижи. Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера. Для посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы должны получить на ресепшене вашего отеля и самостоятельно добираетесь до Александровской пристани. .

. Прибытие на остров Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом. На острове расположен музей под открытым небом традиционной крестьянской культуры и религии Русского Севера. Комплекс Кижей входит в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, наравне с Московским Кремлем и петербургским Эрмитажем. Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (она займет примерно 2 часа 15 минут). Дома, амбары, мельницы, северные храмы – здесь всё дышит благородной стариной. Центром ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Одна из самых древних деревянных церквей, сохранившаяся со времен Руси, – церковь Воскрешения Лазаря Муромского – также будет удостоена внимания. .

. 14:00 – Свободное время на острове Кижи (примерно 1 час 45 минут). В свободное время вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулку на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, узнать о таинстве реставрации и др. А особенно приятно будет просто прогуляться и насладиться колокольным звоном, раздающимся над островом. .

. 15:45 – Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск. После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие фотографии панорамы Онежского озера. .

. 17:00 – Прибытие в Петрозаводск. Свободное время. После возвращения с острова Кижи у вас будет свободное время для ужина в одном из многочисленных ресторанов города и прогулки по городу. Советуем обратить внимание на блюда настоящей карельской кухни. .

3 день

08:00 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол).

09:00 – Отправление в сторону горного парка "Рускеала". .

. 13:00 – Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски. Край тысячи озер и рек известен также своими невысокими, но стремительными водопадами. Среди них заслуживают отдельного внимания каскады бурной лесной реки Тохмайоки, также именуемые Рускеальскими водопадами, которые не замерзают даже в самое холодное время года! Пейзажная идиллия этой местности привлекала кинорежиссеров и была запечатлена в сценах военной драмы «А зори здесь тихие…» и фэнтези «Темный мир». Самые головокружительные фотокадры и незабываемые впечатления ждут вас на «Аллее сказок». Это специальный маршрут по подвесным веревочным мостам, протянутым прямо над водопадами (вход на экотропу за дополнительную плату). 15:00 – Горный парк "Рускеала". Обзорная экскурсия и свободное время. Горный парк "Рускеала" – одна из главных достопримечательностей Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Представьте огромный парк с причудливым рельефом, вечнозелеными лесами, тропинками и необычными локациями, а в самом сердце его визитная карточка – Мраморный каньон. Это большое вытянутое озеро с отвесными берегами из настоящего мрамора, которые отражаются в кристально чистой воде. Посещение парка начинается с экскурсии от местного лицензированного гида. Вы не только услышите подробную историю Мраморного каньона, но и узнаете, какие еще интересные места можно посетить в свободное время, которое ждет вас после экскурсии. .

. 17:00 – Выезд из горного парка «Рускеала» на ретропоезде. Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на поезде со старинными интерьерами и настоящим паровозом. В высокий сезон билеты на ретропоезд желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают (билеты на ретропоезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура). .

. 18:00 – Выезд автобуса из горного парка. Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретропоезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке. .

. 18:40 – Заселение в отель в городе Сортавала. Свободное время для ужина и отдыха. Тихий городок Сортавала совсем не похож на Петрозаводск. Воздух еще прозрачнее, а закат, теряющийся в линии лесов Ладоги, – ярче. Кафе в городе также будут рады посетителям. .

4 день

В четвертый день вашего путешествия вы можете выбрать свою программу самостоятельно. Мы предлагаем вам отправится к главной святыне Карелии – на остров Валаам. Вам остается только сделать выбор в пользу классической программы с гидом на "Метеоре" или же в пользу увлекательной водной прогулки на Валаам на катере, приятным бонусом к которой станет посещение Ладожских шхер с высадкой на необитаемом острове. Данные экскурсии не входят в стоимость и бронируются вместе с заказом за дополнительную плату.

Большинство отелей, которые мы вам предлагаем для проживания в городе Сортавала, находятся в центре города. От любого из них можно будет легко дойти прогулочным шагом до причала, откуда отправляется на Валаам скоростной теплоход "Метеор". Однако в зависимости от наполненности группы может быть организован трансфер от отеля. Более точную информацию вам сообщит ваш гид в туре. После экскурсии на Валаам вы самостоятельно возвращаетесь в отель от причала.

Вариант 1. На остров Валаам на "Метеоре":

07:30 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол). Сбор на экскурсию. Большинство отелей, которые мы вам предлагаем для проживания в городе Сортавала, находятся в центре города. От любого из них можно будет легко дойти прогулочным шагом до причала, откуда отправляется на Валаам скоростной теплоход "Метеор". Однако в зависимости от наполненности группы может быть организован трансфер от отеля. Более точную информацию вам сообщит ваш гид в туре.

09:00 – Отправление на остров Валаам на "Метеоре". Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен (Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий).

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен (Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий). 10:00 – Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия (2 часа). Увлекательную историю монастыря и прилегающих территорий вам расскажет гид. Вы подниметесь по святой лестнице на гору Фавор, откуда можно запечатлеть красочный вид на монастырь, сад, Монастырскую бухту. Вы увидите мраморную Знаменскую часовню, пройдете под сводами Святых врат, над которыми располагается Петропавловская церковь. Далее вас ждет прогулка в монастырское каре, к келейным корпусам, где живут монахи. Вы увидите старинную Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. Особое внимание уделяется главному священному объекту – отреставрированному Свято-Преображенскому собору, где вы сможете поклониться мощам валаамских чудотворцев, основателей обители Сергия и Германа.

12:30 – Обед в трапезной монастыря (включён в стоимость тура). Вы отведаете блюда монастырской трапезной, приготовленные из натуральных продуктов по старинным рецептам.

13:30 – Пешеходная экскурсия по острову Валаам (1,5 часа). Маршрут экскурсии проходит по местности, получившей в начале ХХ в. название "Новый Иерусалим". Центром ее является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г. В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу. Обратите внимание! Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию "Новый Иерусалим" на экскурсию "Никольский скит".

Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию "Новый Иерусалим" на экскурсию "Никольский скит". 16:00 – Возвращение в Сортавала. Свободное время. Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавала, о которых вам рассказал гид во время экскурсии, а также и попробовать карельскую кухню.

Вариант 2. Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер:

07:30 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол).

08:30 – Сбор группы на причале.

09:00 – Отправление на Валаам на катере (1 час). В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.

10:00 – Прибытие в центральную усадьбу. Наш катер причалит в удивительной красоты месте – Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным отсюда предстает монастырь, расположенный на высокой скале. У вас есть время на самостоятельное изучение Валаама. Архитектурным центром острова является монастырское каре, которое начало формироваться еще в XVIII веке. Здесь вы также увидите уникальную Успенскую трапезную церковь – старейшую на Валааме. Обязательно посетите главную достопримечательность – Спасо-Преображенский собор, где хранятся мощи святых основателей обители.

13:00 – Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.

14:00 – Ладожские шхеры. Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые являются одной из главных природных достопримечательностей Карелии. Ладожские шхеры – это скалистый архипелаг в Ладожском озере, который запоминается благодаря впечатляющему виду – десятки небольших островов с изрезанными каменистыми побережьями на глади огромного озера.

15:00 – Прибытие. Свободное время. После возвращения у вас будет 3 - 3,5 часа свободного время, когда вы сможете поужинать в кафе города и попробовать местную кухню.

5 день

В заключительный день вашего путешествия мы предлагаем вам отправиться в увлекательную экспедицию к лесным водопадам и месторождению камня граната или побывать на водной прогулке по Ладожским шхерам с высадкой на необитаемом острове. Обе экскурсии можно совместить и за один день побывать везде и максимально наполниться впечатлениями! Данные экскурсии не входят в стоимость и бронируются вместе с заказом за дополнительную плату.

Вариант 1. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната.

07:30 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол).

08:45 – Сбор на экскурсию от вашего отеля и освобождение номера.

09:00 – Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия. По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавала и Карелии в целом. Чем знаменит этот небольшой город и почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона?

ГЭС в Ляскеля. Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики. Особенно примечательными считаются две вещи. Первая – то, что ГЭС Ляскеля в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала. Вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция. Сверху вам откроется потрясающий вид на бурные потоки воды!

Водопад Койриноя-2 или Верхний Койриноя расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Водопад похож на горку: шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком. Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается живописный вид на водопад и реку ниже по течению.

Посещение месторождения полудрагоценного камня граната. Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!

Посещение водопадов Белые Мосты (Юканкоски). "Братья-падуны", как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались два водопада – 18-метровый и 11-метровый. Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу. К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии. Обратите внимание! Посещение водопадов Белые Мосты может быть отменено из-за погодных условий или непроходимости дороги, ведущей к водопадам. В случае отмены, вы посетите долину реки Янисйоки (пороги реки Янисйоки, Хямекоски ГЭС).

Посещение водопадов Белые Мосты может быть отменено из-за погодных условий или непроходимости дороги, ведущей к водопадам. В случае отмены, вы посетите долину реки Янисйоки (пороги реки Янисйоки, Хямекоски ГЭС). Долина реки Янисйоки. Среди всех рек региона Янисйоки - наиболее полноводная река, длина которой 95 километров. С финского языка название реки переводится как "заячья река". Сначала может показаться, течение воды неспешное и спокойное, но приглядевшись, можно увидеть, что потоки движутся очень стремительно, и даже на небольшом промежутке водная гладь превращается в матовое зеркало, в котором можно увидеть свое отражение.

Пороги реки Янисйоки привлекают многих туристов порогами с большим перепадом высот! Целый каскад порогов, плотин, перекатов и островков по ходу течения наполняют лес оглушительным шумом несущейся среди камней бурной реки. Благодаря необычному рельефу летом этот участок реки является идеальным местом для любителей сплавов!

Хямекоски ГЭС. Во время прогулки мы посетим одну из самых старых ГЭС в России – она вырабатывает электроэнергию с 1903 года! Главная достопримечательность Хямекоски – водоводный канал длиной около полукилометра, который частично вырублен в скалах: с одной стороны реку обнимает скалистый берег, а с другой стороны – мощная бетонная стена.

14:00 – Возвращение в Сортавала. Обед (за дополнительную плату).

15:00 – Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (за дополнительную плату по желанию). На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды "карельских фьордов" и увидите фантастические природные красоты Ладоги: остров Хавус и его высокий обрыв, названный Ястребиной скалой, остров Каарнетсаари, Падающую скалу, а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. Самую высокую его вершину называли "Крышей Ладоги", и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг. Важно! При неблагоприятных погодных условиях прогулка на катере может быть отменена.

При неблагоприятных погодных условиях прогулка на катере может быть отменена. 17:00 – Возвращение с прогулки на катере.

Общее продолжение для всех программ:

Далее вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавала, о которых вам расскажет наш гид. В Карелии трепетно хранят традиции и историю. Сортавала долгое время был населен финнами, что отразилось на облике города. Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским постройкам относится здание Национального акционерного банка – дом Леандера. Историческая часть Сортавала связана с религиозной жизнью населения. Здесь располагается один из старейших православных храмов города – храм Николая Чудотворца.

18:45 – Отправление на автобусе в Санкт-Петербург. После самостоятельного знакомства с городом Сортавала вы отправитесь на комфортабельном автобусе в Санкт-Петербург. Место посадки вам заранее объявит сопровождающий вас гид.

21:00 – Техническая остановка в Приозерске.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:00 – ст. м. "Озерки"

Конечная остановка: 23:30 – ст. м. "Площадь Восстания".