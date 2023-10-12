Из Санкт-Петербурга в Карелию: тур на выходные с посещением острова Кижи
Карелия — это девственная природа и уникальные памятники. За этим приезжают туристы в Карелию. Мы решили объединить все главные достопримечательности этого края в одной экскурсии. С нами вы отправитесь в двухдневное путешествие по Карелии. За два дня вы посетите город Сортавала, Рускеальский парк и остров Кижи. Познакомьтесь с чудесами северной природы.
Ближайшие даты:
18
мая
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель "Бюджет". Цена за человека в 2-х местном номере
|15 950 ₽
|Отель "Бюджет". Одноместный номер
|18 100 ₽
|Отель "Оптима". Цена за человека в 2-х местном номере
|16 950 ₽
|Отель "Оптима". Одноместный номер
|19 650 ₽
|Отель "Хит". Цена за человека в 2-х местном номере
|18 950 ₽
|Отель "Хит". Одноместный номер
|23 150 ₽
Что вас ожидает:
- Приозерск. Крепость Корела
- Лахденпохья
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Петрозаводск
- Остров Кижи
Описание
Программа тура позволит всего за два дня увидеть самые яркие достопримечательности региона в их летнем очаровании: музей-заповедник «Кижи», горный парк «Рускеала», Онежское озеро и столицу Карелии Петрозаводск. Если у вас есть всего два дня, а вы хотите увидеть все самое интересное в Карелии, этот тур для вас!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приозерск. Крепость Корела
- Лахденпохья
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Петрозаводск
- Остров Кижи
Что включено
- Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по острову Кижи с профессиональным местным гидом
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу - Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь. Есть возможность бронирования трехместного размещения. В таком случае при бронировании указываете 3 человек при двухместном размещении. Оформив бронирование, обязательно сообщите об этом гиду.
- Осмотр крепости Корела в Приозерске
- Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Обратный билет на поезд из Петрозаводска
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 51 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
12 окт 2023
В данной экскурсии только Кижи достойны внимания, остальное - деньги на ветер. Во-первых, нам достался ужасный гид Ольга, которая не могла и предложения произнести чтобы не запнуться. Информацию подавала очень сухо и скомкано, с кучей повторений и ошибок. Во-вторых, как сказала сама гид, это эконом вариант, в который не входит дополнительное экскурсионное сопровождение, в первый день просто с бешенной скоростью развозили по точкам. Мой совет - берите отдельный билет только в Кижи.
Б
Блинков
18 сен 2023
Программа очень хорошая. Намного напрягло поселение в отеле "Заречная". Отель позиционируется как комфорт-класса, но находится в очень депрессивном районе. Поблизости нет ни одного кафе, все дороги в ямах. Круглосуточных магазинов нет поужинать после 22.30 вообще негде.
h
hi+79137
17 сен 2023
Благодарю вашу команду за отличный отдых! Нам с мужем очень понравилось путешествие в Карелию))
G
Gvfdecon
7 сен 2023
Очень плотный график, совсем нет свободного времени, приехали в Петрозаводск очень поздно, остались голодные!
Г
Галина
5 сен 2023
Мы чудесно путешествовали по Карелии, гид Оксана грамотно и интересно рассказала о посещаемых местах, водитель Сергей хорошо и бережно нас вёз. Экскурсия организована отлично, благодарим за доставленные удовольствия!
К
Кириленко
2 сен 2023
Много чего не увидели. В Рускеале не попали куда планировали, билеты были раскуплены оставались на более позднее время, но нам надо было уже уезжать. В Кижах посмотрели лишь пол острова вторую часть не успели посмотреть хотя там тоже много чего интересного и исторического.
Е
Екатерина
29 авг 2023
Организация экскурсии Топовые места Карелии очень понравилась. Гид Виктория - большая молодец! Профессионал! Если в Карелию, то только с ней.
И
ИРИНА
20 авг 2023
О
Оксана
5 авг 2023
Отлично! Гид Марина и водитель Алексей просто великолепные специалисты
Д
Деветерикова
31 июля 2023
Тур продуман и хорошо отработан. Карелия, конечно, красавица и в дождь и в солнечную погоду. Кижи ухоженые. Все понравилось. Спасибо.
И
Ирина
31 июля 2023
Посетили Карелию. Парк Рускеала великолепен. Прекрасные виды. Подвела погода, но даже она не испортила впечатления. Кижи без сомнения великолепны. Организовано всё чётко. Замечательный, очень заботливый Кирилл- наш гид. Большое спасибо за впечатления.
В
Вовна
25 июля 2023
Т
Татьяна
11 июля 2023
М
Мариянна
29 июня 2023
А
Анна
19 июня 2023
Поездка оставила прекрасное впечатление. Все четко, слаженно, по графику. Повезло с пассажирами. Никто не позволял себе опозданий по маршруту. Основной моей целью были Кижи. И это восторг. Закончилась реконструкция. Доступен подъем на колокольню в отличии от 2017 года. С погодой повезло. Отдельное впечатление оставила Онежская набережная в Петрозаводске. Отель был на первой линии. Прям у озера. Категория номера премиум. Сытный завтрак. Спасибо большое за организацию.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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