В данной экскурсии только Кижи достойны внимания, остальное - деньги на ветер. Во-первых, нам достался ужасный гид Ольга, которая не могла и предложения произнести чтобы не запнуться. Информацию подавала очень сухо и скомкано, с кучей повторений и ошибок. Во-вторых, как сказала сама гид, это эконом вариант, в который не входит дополнительное экскурсионное сопровождение, в первый день просто с бешенной скоростью развозили по точкам. Мой совет - берите отдельный билет только в Кижи.