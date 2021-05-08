Необычные туры по Санкт-Петербургу

Найдено 9 туров в категории «Необычные» в Санкт-Петербурге, цены от 7 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
10 чудес Карелии. Лучшее за 2 дня
Авторский тур
1 день 18 часов
10 чудес Карелии. Лучшее за 2 дня
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30
12 950 за человека
Рускеала, Валаам и Кижи: 3 сочных дня в Карелии
Авторский тур
2 дня 17 часов
Рускеала, Валаам и Кижи: 3 сочных дня в Карелии
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:30
36 450 за человека
Вся Карелия и Валаам: гран-тур за 4 дня
Авторский тур
3 дня 16 часов
Вся Карелия и Валаам: гран-тур за 4 дня
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
31 450 за человека
Летние хиты Карелии за 5 дней
Авторский тур
4 дня 16 часов
Летние хиты Карелии за 5 дней
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
36 450 за человека
10 чудес Псковской земли. Лучшее за 2 дня
Авторский тур
1 день 16 часов
10 чудес Псковской земли. Лучшее за 2 дня
Расписание: Среда, Суббота в 06:45
10 450 за человека
Выборг. Погружение в Средневековье за 2 дня
Авторский тур
1 день 13 часов
Выборг. Погружение в Средневековье за 2 дня
Расписание: Среда, Суббота в 07:45
8 350 за человека
Великий Новгород и Старая Русса: яркие выходные (2 дня)
Авторский тур
1 день 14 часов
Великий Новгород и Старая Русса: яркие выходные (2 дня)
Расписание: Среда, Суббота в 07:15
10 450 за человека
В Пушкинские Горы на выходные (2 дня)
Авторский тур
1 день 16 часов
В Пушкинские Горы на выходные (2 дня)
Расписание: Среда, Суббота в 06:45
7 950 за человека
Русская тройка: Новгород, Порхов, Псков (3 дня)
Авторский тур
2 дня 14 часов
Русская тройка: Новгород, Порхов, Псков (3 дня)
Расписание: Пятница в 07:15
15 150 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лена
    8 мая 2021
    Карельские выходные: Рускеала и викинги
    Сегодня ездили в однодневный тур по Карелии. Экскурсия великолепная. Гид Александр Шаров очень интересно преподносил информацию. Сначала был невероятно интересный
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    экскурс по истории России со времён Рюрика и до второй мировой. Затем более углубленная история Карелии. Мы посетили 2 старинных города. Затем водопад. И побывали в парке Рускеала. Так же посетили магазин с настойками, где была организована дегустация. Обед был очень вкусный и относительно недорогой (400р). Очень понравилась Уха. Пожалели, что не взяли 2-х дневный тур. Но мы обязательно вернемся и это исправим.

  • Т
    Татьяна
    26 апреля 2021
    Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня
    Тур "Вся Карелия" Замечательная организация тура, гид Надежда Борисова - профессионал своего дела, заслушаешься) Программа организована на высшем уровне, очень довольны поездкой: насыщенно, познавательно, а природа, а воздух…)) Благодарим! Обязательно поедем с вами по другим маршрутам.
  • Г
    Гуля
    20 июля 2020
    Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня
    Три незабываемых дня! Спасибо всем организаторам! Спасибо гиду Никите! Мы жили в лучшей гостинице Петрозаводска! Три. дня пролетели, очень познавательно! Живописные места! Спасибо Никите! Создал атмосферу дружелюбную и комфортную! Обязательно ещё вернёмся в Карелию!!!
  • М
    Макс
    30 декабря 2019
    Карельские выходные: Рускеала и викинги
    Добрый день,28-29 числа тура были просто великолепны,блестяще владеющий своей профессией гид Александр Шаров,рассказывал удивительные вещи из истории Карелии,воистину леденящие кровь.
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    Гид настолько восхитительно подавал свой материал что можно было слушать бесконечно,всё по делу,без лишних слов и отхождений от темы поездки. По своему опыту могу сказать что один из луших гидов,которых я видел. Не подумайте,что я его рекламирую,просто действительно устал от скучных и неинтересных ведущих туристических программ. Места просто шикарные,воздух поразительный,отличный вариант для поездки вдвоём. Виды Ладоги,водопадов,каньонов Рускеалы заставляют изумляться,историей Карелии. Что касается гостиницы,обедов и т. д одним словом, всё скромно,но со вкусом. Каких то негативных впечатлений от поездки, Ни я. ни моя спутница не получили. Спасибо Александру,а так же ТурФирме за восхитительные впечатления.

  • Н
    Надежда
    2 октября 2018
    Карельские выходные: Рускеала и викинги
    Добрый день!) Милана, благодарим Вас за чудесную экскурсию в Карелию 29 -30 сентября! Часто от них устаешь, а у Вас
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    все было просто и непринужденно!) Мы в восторге! Браво! Вы мастер своего дела!) Отдельное спасибо водителю Сергею за профессионализм. Чувствовалось, что вы - действительно команда! Команда по созданию определенно положительного настроения у нас, туристов. А это очень важно) Еще раз ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Необычные»

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