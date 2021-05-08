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Авторский тур
1 день 18 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30
12 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня 17 часов
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:30
36 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня 16 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
31 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня 16 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
36 450₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Расписание: Среда, Суббота в 06:45
10 450₽ за человека
Авторский тур
1 день 13 часов
Расписание: Среда, Суббота в 07:45
8 350₽ за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
Расписание: Среда, Суббота в 07:15
10 450₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Расписание: Среда, Суббота в 06:45
7 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня 14 часов
Расписание: Пятница в 07:15
15 150₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛена8 мая 2021Карельские выходные: Рускеала и викингиСегодня ездили в однодневный тур по Карелии. Экскурсия великолепная. Гид Александр Шаров очень интересно преподносил информацию. Сначала был невероятно интересный
- ТТатьяна26 апреля 2021Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дняТур "Вся Карелия" Замечательная организация тура, гид Надежда Борисова - профессионал своего дела, заслушаешься) Программа организована на высшем уровне, очень довольны поездкой: насыщенно, познавательно, а природа, а воздух…)) Благодарим! Обязательно поедем с вами по другим маршрутам.
- ГГуля20 июля 2020Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дняТри незабываемых дня! Спасибо всем организаторам! Спасибо гиду Никите! Мы жили в лучшей гостинице Петрозаводска! Три. дня пролетели, очень познавательно! Живописные места! Спасибо Никите! Создал атмосферу дружелюбную и комфортную! Обязательно ещё вернёмся в Карелию!!!
- ММакс30 декабря 2019Карельские выходные: Рускеала и викингиДобрый день,28-29 числа тура были просто великолепны,блестяще владеющий своей профессией гид Александр Шаров,рассказывал удивительные вещи из истории Карелии,воистину леденящие кровь.
- ННадежда2 октября 2018Карельские выходные: Рускеала и викингиДобрый день!) Милана, благодарим Вас за чудесную экскурсию в Карелию 29 -30 сентября! Часто от них устаешь, а у Вас
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Необычные»
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