Туры по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 9 туров в категории «История и культура» в Санкт-Петербурге, цены от 7 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
10 чудес Карелии. Лучшее за 2 дня
Авторский тур
1 день 18 часов
10 чудес Карелии. Лучшее за 2 дня
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30
12 950 за человека
Рускеала, Валаам и Кижи: 3 сочных дня в Карелии
Авторский тур
2 дня 17 часов
Рускеала, Валаам и Кижи: 3 сочных дня в Карелии
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:30
36 450 за человека
Вся Карелия и Валаам: гран-тур за 4 дня
Авторский тур
3 дня 16 часов
Вся Карелия и Валаам: гран-тур за 4 дня
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
31 450 за человека
Летние хиты Карелии за 5 дней
Авторский тур
4 дня 16 часов
Летние хиты Карелии за 5 дней
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
36 450 за человека
10 чудес Псковской земли. Лучшее за 2 дня
Авторский тур
1 день 16 часов
10 чудес Псковской земли. Лучшее за 2 дня
Расписание: Среда, Суббота в 06:45
10 450 за человека
Выборг. Погружение в Средневековье за 2 дня
Авторский тур
1 день 13 часов
Выборг. Погружение в Средневековье за 2 дня
Расписание: Среда, Суббота в 07:45
8 350 за человека
Великий Новгород и Старая Русса: яркие выходные (2 дня)
Авторский тур
1 день 14 часов
Великий Новгород и Старая Русса: яркие выходные (2 дня)
Расписание: Среда, Суббота в 07:15
10 450 за человека
В Пушкинские Горы на выходные (2 дня)
Авторский тур
1 день 16 часов
В Пушкинские Горы на выходные (2 дня)
Расписание: Среда, Суббота в 06:45
7 950 за человека
Русская тройка: Новгород, Порхов, Псков (3 дня)
Авторский тур
2 дня 14 часов
Русская тройка: Новгород, Порхов, Псков (3 дня)
Расписание: Пятница в 07:15
15 150 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «История и культура»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. 10 чудес Карелии. Лучшее за 2 дня
  2. Рускеала, Валаам и Кижи: 3 сочных дня в Карелии
  3. Вся Карелия и Валаам: гран-тур за 4 дня
  4. Летние хиты Карелии за 5 дней
  5. 10 чудес Псковской земли. Лучшее за 2 дня
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "История и культура" можно забронировать 9 авторских туров от 7 950 до 36 450.
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