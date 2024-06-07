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Авторский тур
1 день 18 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30
12 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня 17 часов
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:30
36 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня 16 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
31 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня 16 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
36 450₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Расписание: Среда, Суббота в 06:45
10 450₽ за человека
Авторский тур
1 день 13 часов
Расписание: Среда, Суббота в 07:45
8 350₽ за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
Расписание: Среда, Суббота в 07:15
10 450₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Расписание: Среда, Суббота в 06:45
7 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня 14 часов
Расписание: Пятница в 07:15
15 150₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «История и культура»
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