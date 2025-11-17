2 день

Петергоф и Кронштадт

Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе города.

Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск, имперское величие». Путевая экскурсия «Старая Петергофская дорога».

Экскурсия по Нижнему парку — знакомство с историей создания «столицы фонтанов мира». Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и сохранил все особенности своих французских оригиналов.

Планировку Нижнего парка определяют две системы аллей, расходящихся веером от Большого дворца и дворца Марли. Схема планировки продумана настолько глубоко, что ни одно садовое украшение, ни одна деталь не прячется от взглядов гостей.

Каждая аллея заканчивается либо дворцом, либо фонтаном, которых в Нижнем парке 150.

Далее мы отправимся в город Кронштадт по подводному тоннелю.

Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»).

Вы узнаете, почему в городе, призванном стать суровой морской твердыней, появился прекрасный Итальянский дворец, зачем так нужна была Кронштадту Голландская кухня, что такое «губернские дома», где находится «пуп Земли».

А также побываете в величественном и торжественном Никольском Морском Соборе – главном военно-морском храме России.

Обед в кафе города.

Размещение в отеле «Космос Пулковская» 4*.

Свободное время.

