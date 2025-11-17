Погрузитесь в богатую историю города:
июн
Программа тура по дням
Отъезд в Санкт-Петербург
19:00 Подача автобуса из г. Электросталь, проспект Ленина, 08 Б (остановка рядом с Эльградом).
19:15 Отправление из г. Электросталь.
19:30 Подача автобуса в г. Ногинск, ул. Комсомольская, 76 (рядом с остановкой).
19:45 Отправление из Ногинска.
20:30 Подача автобуса в г. Балашиха.
22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
22:30 Отъезд в Санкт-Петербург по трассе М11 (время в пути около 10 часов, ~700 км).
Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).
23:30 Возможна посадка в г. Солнечногорск (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.
00:00 Возможна посадка в г. Клин (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) по предварительной договоренности.
01:00 Возможна Посадка в г. Тверь (ТЦ «Глобус», Октябрьский пр., д. 101) по предварительной договоренности.
Петергоф и Кронштадт
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск, имперское величие». Путевая экскурсия «Старая Петергофская дорога».
Экскурсия по Нижнему парку — знакомство с историей создания «столицы фонтанов мира». Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и сохранил все особенности своих французских оригиналов.
Планировку Нижнего парка определяют две системы аллей, расходящихся веером от Большого дворца и дворца Марли. Схема планировки продумана настолько глубоко, что ни одно садовое украшение, ни одна деталь не прячется от взглядов гостей.
Каждая аллея заканчивается либо дворцом, либо фонтаном, которых в Нижнем парке 150.
Далее мы отправимся в город Кронштадт по подводному тоннелю.
Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»).
Вы узнаете, почему в городе, призванном стать суровой морской твердыней, появился прекрасный Итальянский дворец, зачем так нужна была Кронштадту Голландская кухня, что такое «губернские дома», где находится «пуп Земли».
А также побываете в величественном и торжественном Никольском Морском Соборе – главном военно-морском храме России.
Обед в кафе города.
Размещение в отеле «Космос Пулковская» 4*.
Свободное время.
Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с посещением Спаса на крови
Завтрак в отеле «шведский стол».
Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект — первый проспект города, Дворцовая площадь — главная площадь города с украшающей её Александровской колонной.
Зимний дворец (Эрмитаж) — изумительное творение талантливейших зодчих, резиденция российской монархии, Сенатская площадь с украшающим ее символом имперского Петербурга — Медным всадником, панорама Стрелки Васильевского острова, Марсово поле, храм Спаса-на-Крови.
Пешеходная экскурсия «Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.
Исаакиевский собор – неотъемлемая часть архитектурного облика Санкт-Петербурга. Наряду с Медным всадником, Петропавловской крепостью и шпилем Адмиралтейства он является одним из символов города на Неве.
Экскурсия в собор Спаса на крови. В самом центре Петербурга, на набережной канала Грибоедова, привлекает внимание своим нарядным, многоцветным обликом храм Воскресения Христова (Спас на крови).
Обед в кафе города.
Дополнительно:
- экскурсия на катере по рекам и каналам «Северная Венеция»: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.;
- ночная экскурсия с разведением мостов: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.
Экскурсия на катере и ночная с разведением мостов оплачивается на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.
Экскурсия в Александровский дворец с прогулкой по парку. Посещение Федоровского собора
Завтрак в отеле «шведский стол». Выезд с вещами.
Выезд в Царское село (г. Пушкин).
Экскурсия в Александровский дворец. В северной части живописного Александровского парка стоит великолепное здание с двухвековой историей — Новый Царскосельский (впоследствии — Александровский) дворец.
Вы увидите Приёмную, Рабочий кабинет, Мавританскую, Камердинерскую и Парадный кабинет (половина императора Николая II)
А также Свитскую, Спальню, Сиреневый кабинет, Палисандровую и Кленовую гостиную (половина императрицы Александры Фёдоровны), Угловую гостиную и помещения Библиотек.
В остальных помещениях дворца реставрация ещё продолжается.
Прогулка по Александровскому парку. Пейзажныйпарк возник вокруг Александровского дворца и был любимым местом для прогулок императорской семьи. Здесь есть множество достопримечательностей, относящихся к царской семье, например, Детский домик.
Посещение Федоровского собора. Феодоровский Государев собор величаво возвышается над Федоровским городком – казармами для полков охраны императорской семьи.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.
Возвращение в Москву к станции метро ВДНХ ориентировочно в 00:00.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Внимание: стоимость тура указана за 1 человека в рублях:
Отель «Космос Пулковская» 4*.
|2-местный стандартный
|26900
|1-местный стандартный
|29400
|Третий в 2-местном номере (на доп. месте)
|25500
Варианты проживания
Отель «Космос Пулковская» 4
«Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel» предоставляет своим гостям размещение в северной столице. К достоинствам сервиса относятся: скоростной интернет, парковка, трансфер, круглосуточная стойка регистрации, прачечная, ежедневная уборка, массаж, бассейн, сауна, вечерняя программа, экскурсионное обслуживание.
Просторные номера, оформленные в лаконичном стиле, оснащены всеми удобствами для проживания с комфортом. В распоряжении постояльцев будут: телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная, средства личной гигиены, тапочки, фен.
На территории отеля работает баварский ресторан-пивоварня Paulaner, который понравится ценителям немецкой культуры питания. А уютный ресторан KamInn с камином поможет насладиться вкусными завтраками, подающимися по системе «Шведский стол».
В организации корпоративных мероприятий поможет 21 современный зал и современный конгресс-холл, который вмещает до 600 человек.
Удобное расположение отеля на Московском проспекте обеспечивает лёгкий доступ ко многим достопримечательностям в округе. Например, к площади Победы, Парку городов-героев и архитектурным памятникам города. Расстояние до аэропорта Пулково – 5,7 км, до Балтийского ж/д вокзала – 7,3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле «Космос Пулковская» 4* 2 ночи
- Питание, указанное в программе тура: 3 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Дополнительные экскурсии: ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов (взрослый) - 1000 руб., (ребенок) 800 руб. экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (взрослый) - 1000 руб., (ребенок) - 800 руб
- Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов (взрослый) - 1000 руб., (ребенок) 800 руб
- Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (взрослый) - 1000 руб., (ребенок) - 800 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?
В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):
|Название
|Номер в реестре и ссылка на страницу в реестре
|Станция Премьер S12
|С782024018797
|Смарт Нео Московский
|С782024018435
|Порт Комфорт Мойка
|С782024017469
|Порт Комфорт Сенная площадь
|С782024000309
|Коринтия
|С782024010657
|Гранд Отель Мойка 22
|С782024004585
|Бутик-отель Оникс
|С782024004790
|Элкус
|С782024003199
|Вало Бизнес
|С782024004770
|Балтия
|С782024011948
|Хелен отель
|С782024014377
|Вало Рамада Плаза
|С782024004769
|Русь
|С782024004054
|IZZZI у Владимирской
|С782024012345
|Репинский курорт
|С782024019681
|Азимут Парк Отель и Спа Репино
|С782025003900
|Порт Комфорт на Лиговском
|С782024001158
|IZZZI на Банковском
|С782024022482
|Кравт Невский
|С782024000500
|Невский Берег 93
|С782025003929
|Невский Берег 122
|С782025003929
|Новотель Санкт-Петербург Центр
|С782024016019
|Сокрома Бохо
|С782024001182
|Ривер Палас Отель
|С782024005857
|Ярд Резиденс Апарт Отель
|С782024003123
|Атриум
|С782024002811
|IZZZI у Гостиного двора
|С782024022470
|Талион Империал Отель
|С782024007601
|Гранд Отель Эмеральд
|С782024015550
|Космос Селекшен Невский Роял Отель
|С782024000889
|Палас Бридж
|С782024011687
|Лотте Отель Санкт-Петербург
|С782024000428
|Гранд Отель Европа
|С782024013240
|Англетер
|С782024014066
|Космос Невский
|С782024013054
|Космос Прибалтийская
|С782024022202
|Москва
|С782024013026
|Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц Центр
|С782024017451
|Амбассадор
|С782024000663
|Индиго Санкт-Петербург - Чайковского
|С782024019843
|Ибис
|С782024007799
|Экспресс Садовая
|С782024005332
|Рэдиссон Соня
|С782024003700
|Достоевский
|С782024015569
|Азимут Отель Санкт-Петербург
|С782024008882
|Арт Деко Невский
|С782024019973
|Арт Нуво Палас
|С782024020006
|Кронвелл Инн Стремянная
|С782024014938
|Резиденция Дашковой
|С782024006859
|Бест Вестерн Плюс Центр Отель
|С782024010272
|Вало Нетворк
|С782024008718
|Россия
|С782024020386
|Театральная Площадь
|С782024007993
|Адмиралтейская
|С782024013136
|Отель Санкт-Петербург
|С782024013950
|Новый Петергоф
|С782024012530
|Станция М19
|С782024014633
|Самсон
|С782024006946
|Станция L1
|С782024017055
|Октябрьская
|С782024015106
|Отель на Римского-Корсакова
|С782024013237
|Петровский Арт Лофт
|С782024011398
|Отель Парк Крестовский
|С782024005893