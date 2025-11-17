Мои заказы

Магия белых ночей Санкт-Петербурга

Вы откроете для себя имперское величие сохранившее дух эпохи Петра I. Прогулки по фонтанным аллеям Нижнего парка и подводный туннель в Кронштадт останутся в памяти надолго.

Погрузитесь в богатую историю города:
читать дальше

обзорные экскурсии по архитектурным шедеврам, посещение Петропавловской крепости и Спаса на крови — символов Петербурга.

Узнаете тайны царской резиденции в Александровском дворце и прогуляетесь по паркам, где оживают легенды и эпохи. Завершите путешествие в Царском Селе — месте, где роскошь и история сливаются воедино. Вдохновляющие виды, дворцы, соборы и прогулки по паркам оставят незабываемые впечатления.

Ближайшие даты:
11
июн

Программа тура по дням

1 день

Отъезд в Санкт-Петербург

19:00 Подача автобуса из г. Электросталь, проспект Ленина, 08 Б (остановка рядом с Эльградом).

19:15 Отправление из г. Электросталь.

19:30 Подача автобуса в г. Ногинск, ул. Комсомольская, 76 (рядом с остановкой).

19:45 Отправление из Ногинска.

20:30 Подача автобуса в г. Балашиха.

22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

22:30 Отъезд в Санкт-Петербург по трассе М11 (время в пути около 10 часов, ~700 км).

Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).

23:30 Возможна посадка в г. Солнечногорск (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.

00:00 Возможна посадка в г. Клин (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) по предварительной договоренности.

01:00 Возможна Посадка в г. Тверь (ТЦ «Глобус», Октябрьский пр., д. 101) по предварительной договоренности.

2 день

Петергоф и Кронштадт

Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе города.

Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск, имперское величие». Путевая экскурсия «Старая Петергофская дорога».

Экскурсия по Нижнему парку — знакомство с историей создания «столицы фонтанов мира». Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и сохранил все особенности своих французских оригиналов.

Планировку Нижнего парка определяют две системы аллей, расходящихся веером от Большого дворца и дворца Марли. Схема планировки продумана настолько глубоко, что ни одно садовое украшение, ни одна деталь не прячется от взглядов гостей.

Каждая аллея заканчивается либо дворцом, либо фонтаном, которых в Нижнем парке 150.

Далее мы отправимся в город Кронштадт по подводному тоннелю.

Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»).

Вы узнаете, почему в городе, призванном стать суровой морской твердыней, появился прекрасный Итальянский дворец, зачем так нужна была Кронштадту Голландская кухня, что такое «губернские дома», где находится «пуп Земли».

А также побываете в величественном и торжественном Никольском Морском Соборе – главном военно-морском храме России.

Обед в кафе города.

Размещение в отеле «Космос Пулковская» 4*.

Свободное время.

Петергоф и Кронштадт
3 день

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с посещением Спаса на крови

Завтрак в отеле «шведский стол».

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект — первый проспект города, Дворцовая площадь — главная площадь города с украшающей её Александровской колонной.

Зимний дворец (Эрмитаж) — изумительное творение талантливейших зодчих, резиденция российской монархии, Сенатская площадь с украшающим ее символом имперского Петербурга — Медным всадником, панорама Стрелки Васильевского острова, Марсово поле, храм Спаса-на-Крови.

Пешеходная экскурсия «Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.

Исаакиевский собор – неотъемлемая часть архитектурного облика Санкт-Петербурга. Наряду с Медным всадником, Петропавловской крепостью и шпилем Адмиралтейства он является одним из символов города на Неве.

Экскурсия в собор Спаса на крови. В самом центре Петербурга, на набережной канала Грибоедова, привлекает внимание своим нарядным, многоцветным обликом храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Обед в кафе города.

Дополнительно:

  • экскурсия на катере по рекам и каналам «Северная Венеция»: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.;
  • ночная экскурсия с разведением мостов: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.

Экскурсия на катере и ночная с разведением мостов оплачивается на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с посещением Спаса на крови
4 день

Экскурсия в Александровский дворец с прогулкой по парку. Посещение Федоровского собора

Завтрак в отеле «шведский стол». Выезд с вещами.

Выезд в Царское село (г. Пушкин).

Экскурсия в Александровский дворец. В северной части живописного Александровского парка стоит великолепное здание с двухвековой историей — Новый Царскосельский (впоследствии — Александровский) дворец.

Вы увидите Приёмную, Рабочий кабинет, Мавританскую, Камердинерскую и Парадный кабинет (половина императора Николая II)

А также Свитскую, Спальню, Сиреневый кабинет, Палисандровую и Кленовую гостиную (половина императрицы Александры Фёдоровны), Угловую гостиную и помещения Библиотек.

В остальных помещениях дворца реставрация ещё продолжается.

Прогулка по Александровскому парку. Пейзажныйпарк возник вокруг Александровского дворца и был любимым местом для прогулок императорской семьи. Здесь есть множество достопримечательностей, относящихся к царской семье, например, Детский домик.

Посещение Федоровского собора. Феодоровский Государев собор величаво возвышается над Федоровским городком – казармами для полков охраны императорской семьи.

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.

Возвращение в Москву к станции метро ВДНХ ориентировочно в 00:00.

Экскурсия в Александровский дворец с прогулкой по парку. Посещение Федоровского собора
Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Внимание: стоимость тура указана за 1 человека в рублях:

Отель «Космос Пулковская» 4*.

2-местный стандартный26900
1-местный стандартный29400
Третий в 2-местном номере (на доп. месте)25500

Варианты проживания

Отель «Космос Пулковская» 4

2 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel» предоставляет своим гостям размещение в северной столице. К достоинствам сервиса относятся: скоростной интернет, парковка, трансфер, круглосуточная стойка регистрации, прачечная, ежедневная уборка, массаж, бассейн, сауна, вечерняя программа, экскурсионное обслуживание.

Просторные номера, оформленные в лаконичном стиле, оснащены всеми удобствами для проживания с комфортом. В распоряжении постояльцев будут: телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная, средства личной гигиены, тапочки, фен.

На территории отеля работает баварский ресторан-пивоварня Paulaner, который понравится ценителям немецкой культуры питания. А уютный ресторан KamInn с камином поможет насладиться вкусными завтраками, подающимися по системе «Шведский стол».

В организации корпоративных мероприятий поможет 21 современный зал и современный конгресс-холл, который вмещает до 600 человек.

Удобное расположение отеля на Московском проспекте обеспечивает лёгкий доступ ко многим достопримечательностям в округе. Например, к площади Победы, Парку городов-героев и архитектурным памятникам города. Расстояние до аэропорта Пулково – 5,7 км, до Балтийского ж/д вокзала – 7,3 км.

Отель «Космос Пулковская» 4
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле «Космос Пулковская» 4* 2 ночи
  • Питание, указанное в программе тура: 3 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Дополнительные экскурсии: ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов (взрослый) - 1000 руб., (ребенок) 800 руб. экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (взрослый) - 1000 руб., (ребенок) - 800 руб
  • Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов (взрослый) - 1000 руб., (ребенок) 800 руб
  • Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (взрослый) - 1000 руб., (ребенок) - 800 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

