Майский экспресс в Петербург. С билетами на «Сапсан»

Майский экспресс в Петербург
Устали от повседневности? Погрузитесь в атмосферу величия и красоты одного из самых удивительных городов мира – Санкт-Петербурга! Мы приглашаем вас в незабываемый тур, который оставит в вашем сердце самые яркие
воспоминания! Вас ждет ночная экскурсия по Санкт-Петербургу на развод мостов, посещение галереи драгоценностей Эрмитажа, храм «Спас на Крови», теплоходная прогулка по рекам и каналам, а также поездка в Петергоф и Павловск. Изюминка этого тура – билеты на «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург и обратно включены в стоимость. Быстро и комфортно до самого сердца Петербурга!

5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

Ночная экскурсия на развод мостов

Отправление поезда «Сапсан» №776А «Москва — Санкт-Петербург» с Ленинградского вокзала в 17:30.

До Ленинградского вокзала вы добираетесь самостоятельно.

21:19 Прибытие на Московский вокзал Санкт-Петербурга.

Встреча у вагона, табличка «Про Петербург».

Трансфер в гостиницы «Москва» и «izzzi 3* у Гостиного двора».

Размещение в гостинице.

С 22:00 до 23:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

23:00Отправление автобуса от отеля Москва.

23:30 Отправление автобуса от отеля izzzi 3* у Гостиного двора.

Ночная экскурсия на развод мостов.

Совершите путешествие по ночному городу и насладитесь незабываемым зрелищем разведения петербургских мостов.

Вы полюбуйтесь удивительной иллюминацией ночного города, когда яркие огни Невского проспекта сменяет таинственный полумрак старинных улиц, а фасады дворцов отражаются в темных водах рек и каналов.

Вы увидите великолепный Смольный собор, таинственный Михайловский замок, знаменитый памятник Чижику-Пыжику и подлинных египетских сфинксов.

А в завершении Вас ждет настоящий спектакль над Невой, где главные роли исполняют невские мосты. Вы увидите, как раскрывает свои крылья Дворцовый мост, ему вторят Троицкий и Литейный.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~3 часа.

2 день

Экскурсия в «Спас на Крови». Теплоходная экскурсия по рекам и каналам

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

12:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия в «Спас на Крови».

Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя.

Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император.

Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам.

Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга.

Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград.

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~3 часа.

3 день

Петергоф

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Великого Петра».

Экскурсия знакомит с одним из прославленных пригородов Санкт-Петербурга – Петергофом, который на протяжении двух столетий являлся блистательной загородной приморской императорской резиденцией.

Экскурсионный маршрут проходит вдоль южного побережья Финского залива по живописной дороге, которую уже в первой четверти XVIII века путешественники-иностранцы сравнивали с «прелестным переездом от Парижа до Версаля».

До сих пор эта дорога богата памятниками истории, архитектуры и садово-паркового искусства XVIII-XIX веков, которые напоминают о сиятельных владельцах загородных усадеб и выдающихся архитекторах, превративших пустынное южное побережье Финского залива в дивное ожерелье дворцово-парковых ансамблей.

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.

Нижний парк Петергофа – это волшебный мир природы, преображенной безудержной фантазией и талантом десятков архитекторов, скульпторов, инженеров, садовых мастеров и трудом тысяч «работных людей», воплотивших в жизнь их гениальные замыслы.

Во время самостоятельной прогулки Вы полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Блеск позолоты, шум воды, мраморные скульптуры, балтийский ветерок – все это подчеркивает идею владычества России на море, создавая незабываемое ощущение праздника.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7 часов.

4 день

Автобусная экскурсия Тайны Дома Романовых. Экскурсия в одну из Галерей драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую)

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых.

Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения – каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга. Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались.

А посещение Государственного Эрмитажа раскроет Вам некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом – парадной зимней резиденцией российского императорского двора.

Прогулка по Дворцовой площади.

Экскурсия в одну из Галерей драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую).

В Золотой кладовой представлены уникальное собрание золота скифских царей, изумительные по красоте и технике исполнения изделия мастеров Древней Греции, Сибирская коллекция Петра Великого.

Здесь вы сможете полюбоваться драгоценностями стран Востока.

Среди них, богато украшенные самоцветами сокровища Великих Моголов – дары правителя Ирана Надир-Шаха русскому Двору, филигранные китайские украшения, великолепные образцы парадного оружия.

В Бриллиантовой кладовой представлены древние золотые и серебряные изделия, непревзойденные шедевры ювелирного искусства мастеров Западной Европы и России, драгоценности из коллекций членов семьи Романовых и частных собраний Петербурга, памятники церковного искусства, дипломатические подарки русскому Двору, изделия фирмы Фаберже.

По окончании экскурсии вы можете остаться в Эрмитаже и самостоятельно продолжить осмотр экспозиции.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~3 часа.

5 день

Автобусная экскурсия в Павловск. Завершение тура

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Павловск.

В ожерелье пригородных дворцово-парковых ансамблей Павловск – самый молодой. Его история началась в 1777 году, когда на высоком берегу реки Славянки был построен дворец и устроен роскошный парк, который стал одним из лучших пейзажных парков Европы.

В отличие от официальных резиденций – Царского Села и Петергофа, Павловск был частным владением императрицы Марии Федоровны и ее наследников. Этим объясняется и особая, камерная, уютная атмосфера великолепного Павловского дворца.

Экскурсия в Павловский дворец.

Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом. Расположенный в окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия.

Во время экскурсии по дворцу обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, представленные в экспозиции.

Место окончания программы: центр города, Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания».

Продолжительность программы: ~5 часов (окончание в ~14:30).

Свободное время.

17:10 Отправление поезда «Сапсан» 777А «Санкт-Петербург — Москва» с Московского вокзала.

21:11 Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице г. Санкт-Петербурга.

Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Москва****стандартный30.04.202504.05.20253829036520322003399051090
izzzi 3* у Гостиного двора***смарт с большой кроватью30.04.202504.05.20254176039970--57490
комфорт30.04.202504.05.20254363041840322003399061230

Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.

Варианты проживания

Отель «Москва» 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Izzzi у Гостиного двора**

4 ночи

Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.

Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 4 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
  • Проезд из Москвы до Санкт-Петербурга и обратно на поезде «Сапсан»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Марина
8 мая 2025
Интересный тур. Хорошо продуманная программа. Особая благодарность нашему гиду Светлане, которая с большой любовью показала нам город. Повезло с погодой, было холодно, но солнечно. Петербург прекрасен. Планируем вернуться ещё не раз.
Интересный тур. Хорошо продуманная программа. Особая благодарность нашему гиду Светлане, которая с большой любовью показала нам город. Повезло с погодой, было холодно, но солнечно. Петербург прекрасен. Планируем вернуться ещё не раз.

