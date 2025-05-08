1 день

Ночная экскурсия на развод мостов

Отправление поезда «Сапсан» №776А «Москва — Санкт-Петербург» с Ленинградского вокзала в 17:30.

До Ленинградского вокзала вы добираетесь самостоятельно.

21:19 Прибытие на Московский вокзал Санкт-Петербурга.

Встреча у вагона, табличка «Про Петербург».

Трансфер в гостиницы «Москва» и «izzzi 3* у Гостиного двора».

Размещение в гостинице.

С 22:00 до 23:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

23:00Отправление автобуса от отеля Москва.

23:30 Отправление автобуса от отеля izzzi 3* у Гостиного двора.

Ночная экскурсия на развод мостов.

Совершите путешествие по ночному городу и насладитесь незабываемым зрелищем разведения петербургских мостов.

Вы полюбуйтесь удивительной иллюминацией ночного города, когда яркие огни Невского проспекта сменяет таинственный полумрак старинных улиц, а фасады дворцов отражаются в темных водах рек и каналов.

Вы увидите великолепный Смольный собор, таинственный Михайловский замок, знаменитый памятник Чижику-Пыжику и подлинных египетских сфинксов.

А в завершении Вас ждет настоящий спектакль над Невой, где главные роли исполняют невские мосты. Вы увидите, как раскрывает свои крылья Дворцовый мост, ему вторят Троицкий и Литейный.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~3 часа.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160