Программа тура по дням
Ночная экскурсия на развод мостов
Отправление поезда «Сапсан» №776А «Москва — Санкт-Петербург» с Ленинградского вокзала в 17:30.
До Ленинградского вокзала вы добираетесь самостоятельно.
21:19 Прибытие на Московский вокзал Санкт-Петербурга.
Встреча у вагона, табличка «Про Петербург».
Трансфер в гостиницы «Москва» и «izzzi 3* у Гостиного двора».
Размещение в гостинице.
С 22:00 до 23:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
23:00Отправление автобуса от отеля Москва.
23:30 Отправление автобуса от отеля izzzi 3* у Гостиного двора.
Ночная экскурсия на развод мостов.
Совершите путешествие по ночному городу и насладитесь незабываемым зрелищем разведения петербургских мостов.
Вы полюбуйтесь удивительной иллюминацией ночного города, когда яркие огни Невского проспекта сменяет таинственный полумрак старинных улиц, а фасады дворцов отражаются в темных водах рек и каналов.
Вы увидите великолепный Смольный собор, таинственный Михайловский замок, знаменитый памятник Чижику-Пыжику и подлинных египетских сфинксов.
А в завершении Вас ждет настоящий спектакль над Невой, где главные роли исполняют невские мосты. Вы увидите, как раскрывает свои крылья Дворцовый мост, ему вторят Троицкий и Литейный.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~3 часа.
Экскурсия в «Спас на Крови». Теплоходная экскурсия по рекам и каналам
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
12:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия в «Спас на Крови».
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя.
Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император.
Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам.
Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга.
Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~3 часа.
Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Великого Петра».
Экскурсия знакомит с одним из прославленных пригородов Санкт-Петербурга – Петергофом, который на протяжении двух столетий являлся блистательной загородной приморской императорской резиденцией.
Экскурсионный маршрут проходит вдоль южного побережья Финского залива по живописной дороге, которую уже в первой четверти XVIII века путешественники-иностранцы сравнивали с «прелестным переездом от Парижа до Версаля».
До сих пор эта дорога богата памятниками истории, архитектуры и садово-паркового искусства XVIII-XIX веков, которые напоминают о сиятельных владельцах загородных усадеб и выдающихся архитекторах, превративших пустынное южное побережье Финского залива в дивное ожерелье дворцово-парковых ансамблей.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк Петергофа – это волшебный мир природы, преображенной безудержной фантазией и талантом десятков архитекторов, скульпторов, инженеров, садовых мастеров и трудом тысяч «работных людей», воплотивших в жизнь их гениальные замыслы.
Во время самостоятельной прогулки Вы полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Блеск позолоты, шум воды, мраморные скульптуры, балтийский ветерок – все это подчеркивает идею владычества России на море, создавая незабываемое ощущение праздника.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов.
Автобусная экскурсия Тайны Дома Романовых. Экскурсия в одну из Галерей драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую)
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых.
Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения – каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга. Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались.
А посещение Государственного Эрмитажа раскроет Вам некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом – парадной зимней резиденцией российского императорского двора.
Прогулка по Дворцовой площади.
Экскурсия в одну из Галерей драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую).
В Золотой кладовой представлены уникальное собрание золота скифских царей, изумительные по красоте и технике исполнения изделия мастеров Древней Греции, Сибирская коллекция Петра Великого.
Здесь вы сможете полюбоваться драгоценностями стран Востока.
Среди них, богато украшенные самоцветами сокровища Великих Моголов – дары правителя Ирана Надир-Шаха русскому Двору, филигранные китайские украшения, великолепные образцы парадного оружия.
В Бриллиантовой кладовой представлены древние золотые и серебряные изделия, непревзойденные шедевры ювелирного искусства мастеров Западной Европы и России, драгоценности из коллекций членов семьи Романовых и частных собраний Петербурга, памятники церковного искусства, дипломатические подарки русскому Двору, изделия фирмы Фаберже.
По окончании экскурсии вы можете остаться в Эрмитаже и самостоятельно продолжить осмотр экспозиции.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~3 часа.
Автобусная экскурсия в Павловск. Завершение тура
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Павловск.
В ожерелье пригородных дворцово-парковых ансамблей Павловск – самый молодой. Его история началась в 1777 году, когда на высоком берегу реки Славянки был построен дворец и устроен роскошный парк, который стал одним из лучших пейзажных парков Европы.
В отличие от официальных резиденций – Царского Села и Петергофа, Павловск был частным владением императрицы Марии Федоровны и ее наследников. Этим объясняется и особая, камерная, уютная атмосфера великолепного Павловского дворца.
Экскурсия в Павловский дворец.
Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом. Расположенный в окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия.
Во время экскурсии по дворцу обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, представленные в экспозиции.
Место окончания программы: центр города, Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания».
Продолжительность программы: ~5 часов (окончание в ~14:30).
Свободное время.
17:10 Отправление поезда «Сапсан» 777А «Санкт-Петербург — Москва» с Московского вокзала.
21:11 Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице г. Санкт-Петербурга.
Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Москва****
|стандартный
|30.04.2025
|04.05.2025
|38290
|36520
|32200
|33990
|51090
|izzzi 3* у Гостиного двора***
|смарт с большой кроватью
|30.04.2025
|04.05.2025
|41760
|39970
|-
|-
|57490
|комфорт
|30.04.2025
|04.05.2025
|43630
|41840
|32200
|33990
|61230
Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.
Варианты проживания
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Izzzi у Гостиного двора**
Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.
Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 4 завтрака
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
- Проезд из Москвы до Санкт-Петербурга и обратно на поезде «Сапсан»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.