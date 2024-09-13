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Понедельник. Загородная автобусная экскурсия в Ораниенбаум с экскурсией по Большому Меншиковскому дворцу и Катальной горке

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Загородная автобусная экскурсия в Ораниенбаум с экскурсией по Большому Меншиковскому дворцу и Катальной горке.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 11:45.

На берегу Финского залива, в десяти километрах западнее Петергофа расположен Ораниенбаум – дворцово-парковый ансамбль в Ломоносове, городе-спутнике Санкт-Петербурга.

Мы проедем с Вами по Петергофской дороге – парадной «першпективе» императорских резиденций, великокняжеских усадеб и дач, прогуляемся по парку Ораниенбаума, где нет каскадов и фонтанов, но зато есть «очаровательная система террас, нарядно спускающихся к партеру перед морем и прихотливо играющих извилистыми линиями своих перил».

Посетим с экскурсией Большой Меншиковский дворец и павильон Катальная горка – прообраз американских горок, ведь недаром же во всем мире их называют «русским».

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.