Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Посещение музея Фаберже
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение.
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (бронируется заранее вместе с туром). Групповой трансфер.
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (бронируется заранее вместе с туром). Групповой трансфер по гостиницам или на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
13:15 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс», «Багратион».
13:45 Встреча с гидом на Площади Островского 6 (ориентир Александринский театр) для гостей из гостиниц «Изззи у Гостиного», «Росси», «Достоевский».
14:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной),в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова», «Сокрома Бохо».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении.
Посмотрим Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова, а также увидим знаменитый и величественный Крейсер «Аврора», Сольный собор.
16:00 Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
17:00 Продолжение обзорной экскурсии.
Дополнительно: Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Прогулка на теплоходе(ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г.).
18:30-19:00 Окончание программы в базовых гостиницах.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.
10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
10:30 Встреча с гидом на Площади Островского 6 (ориентир Александринский театр) для гостей из гостиниц «Изззи у Гостиного», «Росси», «Достоевский».
10:40 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц: «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова», «Сокрома Бохо».
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Экскурсия в Екатерининский дворец и парк. Вы где увидите прекрасный Екатерининский дворец, прогуляетесь по саду и насладитесь пейзажами природы и архитектуры в стиле барокко.
Свободное время в Царском селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
13:30-14:30 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб.) или свободное время.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск. Экскурсия в Павловский дворец, прогулка по парку.
Павловск третья по величине жемчужина в ожерелье дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга. Поездка обещает отдых от бешеного ритма огромного мегаполиса, тишину, покой, почти уединение.
18:00Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания» на Московский вокзал. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: 23:30 Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (цены уточнять).
Экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург». Отъезд от базовых гостиниц.
10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
10:40 Встреча с гидом на Площади Островского 6 (ориентир Александринский театр)для гостей из гостиниц «Изззи у Гостиного», «Росси», «Достоевский».
10:55 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной),в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор»из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк., цены уточнять весной 2025 г).
17:30 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике»
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
10:40 Встреча с гидом на Площади Островского 6 (ориентир Александринский театр)для гостей из гостиниц «Изззи у Гостиного», «Росси», «Достоевский».
10:55 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике».
Проедем по дамбе через Финский залив. Посетим памятник всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.
14:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб.) или свободное время в Кронштадте.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов».
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин.
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости»(ориентировочно 1000 руб. взр., 800 руб. шк., 900 руб. студ., 900 руб. пенс. цены уточнять весной 2025 г).
18:00 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Экскурсия по центру Выборга. Посещение библиотеки Алвара Аалто
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд в Выборг.
09:00 Встреча с экскурсоводом на Финляндском вокзале г. Санкт-Петербурга (в центре главного зала под световым куполом). Табличка по названию тура. Переезд на «Ласточке» в Выборг.
Оставим вещи в камере хранения гостиницы «Дружба» и отправляемся на знакомство с городом.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга «Столица Русской Финляндии».
Вы увидите банковские и доходные дома в стиле национального романтизма, первый финский небоскрёб, самый комфортабельный и престижный дом Выборга, в котором жила фрейлина Александры Фёдоровны и её ближайшая подруга – Анна Вырубова.
13:15 Обед в кафе за доп. плату (ориентировочно 950 руб. взр.).
Заселение в гостиницу.
14:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Дружба».
15:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто, где вы откроете для себя удивительную архитектуру финского модернизма.
Продолжение пешеходной экскурсии, во время которой сделаем небольшую остановку у Выборгского трамвая – памятника трамвайному движению. В воссозданном трамвае находится небольшое кафе, где можно отведать горячий чай или кофе.
Дополнительно: 17:00 Теплоходная прогулка по Выборгскому заливу. Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива.
Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн. На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды. (цены уточнять – ориентировочно 800 руб.)
Свободное время в центре города.
Рекомендуем посетить Музей шоколада(открыт до 19:00), где можно приобрести вкусные сувениры, увидеть уменьшенные копии главных достопримечательностей Выборга или отведать в Гротешоколадное пиво, эль, сидр или глинтвейн.
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», «Медведь», «Сова», панорамный ресторан «Вкус».
Экскурсия по парку Монрепо. Экскурсия в Выставочный центр Эрмитаж-Выборг
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров, вещи – в камеру хранения гостиницы.
08:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Дружба». Трансфер в парк Монрепо.
09:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.
В ходе экскурсии в пределах небольшого парка мы совершим путешествие в различные страны и исторические эпохи. Побываем на Елисейских полях, откуда полюбуемся китайскими мостиками и деревянным усадебным домом в стиле классицизм.
Самой дальней точкой нашего путешествия станет Конец света, путь к которому пройдёт сквозь Грот желаний и ущелье Святого Николая, где нас встретит первый памятник литературному герою.
Трансфер в центр Выборга.
11:30 Экскурсия в Выставочный центр Эрмитаж-Выборг. Вы познакомитесь с произведениями из обширного собрания этого музея.
12:30 Свободное время для самостоятельного знакомства с городом. Возможность прогуляться по Замковому острову и осмотреть территорию Выборгского замка.
По желанию прогулка до Певческого поля. Это уникальная площадка, предназначавшаяся для проведения летних музыкальных и театрализованных мероприятий. Или можно дойти до Водонапорной башни на Батарейной горе – одной из самых больших в Фенноскандии.
Прогулка по Крепостной улице – главной городской артерии, где сосредоточены сувенирные магазины. Здесь можно приобрести выборгский эль, пиво и другие памятные вещицы.
13:30 Обед в кафе за доп. плату (ориентировочно 950 руб. взр.).
Рекомендуем посетить:
- Усадьбу бюргера, ежедневно без выходных с 11.00 до 19.00, Прогонная ул., 7А. В усадьбе богатого шведского горожанина в наши дни можно купить книги, сувениры, путеводители с картой Выборга и отведать местные деликатесы.
- Выставку «Выборг космический»ежедневно с 10:00 до 18:00, наб. 40 –летия ВЛКСМ д. 1, отель «Виктория», первый этаж, вход со стороны Рыночной площади. Вы увидите уникальную коллекцию раритетных книг о космосе и космонавтах с автографами советских и зарубежных покорителей вселенной, космическую пищу, значки, марки и нумизматику.
- Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. - с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1. В пространстве временных выставок вы увидите предметы из музейных фондов, художественную выставку, посвященную Выборгскому замку в изобразительном искусстве, и узнаете о тайнах затонувших кораблей.
- Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15. Музей расположен в деревянном финском доме конца XIX века, в нём в течение 2 недель скрывался Ленин накануне Октябрьской революции 1917 г. Вы узнаете о жизни «красных финнов» в Советской России, революционных событиях и гражданской войне в Выборге.
- Музей Шоколада,ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А. В бывшем пороховом погребе вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада, сможете купить сувениры, изготовленные музеем на собственном производстве, и выпить чашечку горячего шоколада в уютном кафе.
17:00 Отправление с ж/д вокзала г. Выборга на «Ласточке» в Петербург.
18:20 Возвращение на Финляндский вокзал г. Санкт-Петербурга.
Рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся с Московского вокзала не ранее 20:00 или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах в Санкт-Петербурге и в Выборге.
Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Петербурге):
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол": Москва 4*. Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|28.06.25
|37000
|53150
|05.07.25-16.08.25
|34750
|48650
Экспресс Садовая 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Экспресс Садовая 4*. Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|28.06.25-16.08.25
|40150
|55650
Театральная Площадь 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Театральная Площадь 4*. Адрес: Садовая ул., 62. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|28.06.25-16.08.25
|40550
|56650
izzzi 3* у Гостиного двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Гостиница izzzi 3* у Гостиного двора 3* Адрес: пер. Крылова, 7. Гостиница расположена рядом с Александринским театром, в 1 минуте пешком от Невского проспекта и 5 минутах от ст. м. «Гостиный двор».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Смарт + Стандартный
|28.06.25
|41250
|59550
|05.07.25-16.08.25
|38750
|54650
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Арт Деко Невский 4*. Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4* или 1 остановка на 253 автобусе, (цены округленные, перед продажей сверять цены в он-лайне).
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|28.06.25-19.07.25
|33350
|47050
|02.08.25-16.08.25
|29750
|40050
Сокрома Бохо 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Сокрома Бохо 3*Адрес: ул. Средняя Подьяческая, 4. Ближайшая станция метро: Сенная площадь/Садовая/Спасская. В 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Театральная».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|28.06.25
|33850
|45750
|05.07.25-12.07.25
|32750
|43650
|19.07.25
|33150
|44250
|02.08.25-16.08.25
|32150
|42450
Адмиралтейская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Адмиралтейская 3*. Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|28.06.25-16.08.25
|34350
|46650
|Арт
|28.06.25-16.08.25
|38150
|-
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком.
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Смарт без кухни + Стандартный
|28.06.25-19.07.25
|34350
|48450
|02.08.25-16.08.25
|32750
|45450
Азимут 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Азимут 4*. Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Театральная площадь 4*.
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Смарт стандарт + Стандартный
|28.06.25
|36650
|49800
|05.07.25-16.08.25
|36350
|49050
Атриум 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Атриум 3*. Адрес: Невский пр., д. 170/ Конная ул. 21. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. До места встречи гостиницы «Москва» 8 минут пешком.
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|28.06.25
|37000
|53150
|05.07.25-16.08.25
|34750
|48650
Порт Комфорт Сенная 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Порт Комфорт Сенная 4*. Адрес: Садовая ул., 53. Напротив Юсуповского сада, недалеко от Казанского собора, в 6 минутах пешком до гостиницы «Театральная».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|28.06.25
|39050
|58500
|05.07.25-16.08.25
|38150
|56650
Отель на Римского-Корсакова 3*, Завтрак "шведский стол". 10 минут пешком до отеля «Театральная площадь». Цены позже.
Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол". 10 минут пешком до отеля «Театральная площадь».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|28.06.25
|40550
|56650
|05.07.25
|39650
|54700
|12.07.25-19.07.25
|39350
|54050
|02.08.25-16.08.25
|36750
|49050
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Достоевский 4*. Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская». 15 минут пешком до Площади Островского, 6.
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|28.06.25-19.07.25
|42150
|57050
|02.08.25-16.08.25
|39150
|51450
Скидка школьникам до 14 лет(РФ): 1400 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет(РФ): 500 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения)и пенсионерам(РФ): 150 руб.
Варианты проживания
Москва 4
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» ждёт Вас в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся Вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Атриум 3
Отель «Атриум» находится в центра Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Арт Деко Невский 4
Отель "Art Deco Nevsky" находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, стойка регистрации работает круглосуточно, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Отель AZIMUT Санкт-Петербург
«АЗИМУТ отель Санкт-Петербург» расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под Ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.
Апарт-отель «YARD Residence»
Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.
В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол». В отеле «IZZZI у Гостиного двора» обустроена детская игровая площадка.
Адмиралтейская 3
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.
Апарт-отель Port Comfort by Sennaya Square
Апарт-отель «Port Comfort by Sennaya Square» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от Юсуповского сада и в шаговой доступности от метро Садовая. К услугам гостей Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Отдохнуть после насыщенного дня туристы смогут в подготовленных уютных апартаментах. В них выполнен свежий современный ремонт в теплых оттенках. Имеется приятная мягкая мебель, телевизор, а также собственная ванная комната с гигиеническими принадлежностями.
Кухня оснащена гарнитуром, варочной поверхностью, чайником и набором посуды. Поблизости есть кафе и рестораны, где можно пообедать.
Среди достопримечательностей - музеи, старинные архитектурные постройки, парковые зоны. Расстояние до аэропорта - 13,2 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км.
Сокрома Бохо
Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.
Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.
На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.
Этот объект привлекателен расстоянием до многих Питерских достопримечательностей. В радиусе 3 км можно посетить Эрмитаж, Зимний дворец, Музей Фаберже, Летний и Юсуповский Сад. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-1» составит 13,4 км, до железнодорожного вокзала - 1,7 км.
Отель на Римского-Корсакова 3
Отель «На Римского-Корсакова» 3* расположился в городе Санкт-Петербург. Точный адрес на карте города пр. Римского-Корсакова, д. 45 — центр Питера, вблизи Никольского сада. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.
Уютные и современные номера выполнены согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.
Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.
В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.
Отель Амбассадор 4
Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, ресторан, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.
Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.
В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы.
Гостиница Дружба 3* Выборг
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.
Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: завтраки со второго дня
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Встреча с Ладожского и Московского вокзала в первый день тура
- Билеты в музеи
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Ж/д билеты на "Ласточку" в Выборг и ж/д билеты из г. Выборга на "Ласточку" в Петербург
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание: обеды (можно приобрести за доп. плату заранее: 4 обеда за 3600 руб.) и ужины
- Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала (подробнее в разделе «Важно знать»)
- Дополнительные экскурсии
- Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2250 руб. (все экскурсии на русском)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Также на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Какой расчетный час в гостиницах?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Где можно поужинать в Выборге?
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», «Медведь», «Сова», панорамный ресторан «Вкус».
Сколько стоит индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д воказала?
Ж/д вокзал – отель или отель – ж/д вокзал:
- Легковой автомобиль комфорт-класса (1-3 человека) в дневное время 06:00-23:00 — 1800 руб. В ночное время 23:00-06:00 — 2700 руб.
- Минивен (4-6 человек) в дневное время 06:00-23:00 — 4400 руб. В ночное время 23:00-6:00 — 6600 руб.
Аэропорт – отель или отель – аэропорт:
- Легковой автомобиль комфорт-класса (1-3 человека) в дневное время 06:00-23:00 — 2100 руб. В ночное время 23:00-06:00 — 3150 руб.
- Минивен (4-6 человек) в дневное время 06:00-23:00 — 4400 руб. В ночное время 23:00-6:00 — 6600 руб.
Цены предварительные, возможна корректировка цен в конце марта.
Есть ли скидки в туре?
Скидка школьникам до 14 лет(РФ): 1400 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет(РФ): 500 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения)и пенсионерам(РФ): 150 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
- очень мало дается свободного времени в Царском селе, в Петергофе - к 16:00 уже привозили обратно в город.