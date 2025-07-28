1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Посещение музея Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение.

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (бронируется заранее вместе с туром). Групповой трансфер.

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (бронируется заранее вместе с туром). Групповой трансфер по гостиницам или на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург».

13:15 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс», «Багратион».

13:45 Встреча с гидом на Площади Островского 6 (ориентир Александринский театр) для гостей из гостиниц «Изззи у Гостиного», «Росси», «Достоевский».

14:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной),в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова», «Сокрома Бохо».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении.

Посмотрим Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова, а также увидим знаменитый и величественный Крейсер «Аврора», Сольный собор.

16:00 Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

17:00 Продолжение обзорной экскурсии.

Дополнительно: Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Прогулка на теплоходе(ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г.).

18:30-19:00 Окончание программы в базовых гостиницах.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160