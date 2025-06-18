1 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Круиз по Парадной Неве с выходом в Финский залив

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2300 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Представитель ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отправление на программу от отеля проживания.

15:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия. Гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство дворцов и храмов… Что же может быть прекраснее! Маршрут обзорной экскурсии пройдет по самым красивым уголкам Санкт-Петербурга.

Вы проедете по «царевой перспективе» – знаменитому Невскому проспекту и полюбуетесь парадными набережными Невы. Вас ждет знакомство с двумя главными площадям города – Сенатской и Исаакиевской, названной так по имени возвышающегося здесь собора.

А со Стрелки Васильевского острова Вам откроется величественная панорама города, жемчужинами которой являются многочисленные императорские и великокняжеские дворцы.

Круиз по Парадной Неве с выходом в Финский залив (~1ч 45 минут). Ваша прогулка пройдет по самой красивой части парадной Невы, а также охватит современную часть города: стадион Газпром Арена и Лахта-центр. Лучший маршрут для первого знакомства с городом.

На двухпалубном теплоходе вы сможете расслабиться, полюбоваться парадным центром Санкт-Петербурга и Финским заливом. На борту можно пообедать, выбрав изысканные блюда и напитки из меню (самостоятельно за дополнительную плату).

Место окончания программы: причал в центре города (ближайшая станция метро - «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~4,5 часа.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160