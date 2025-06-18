На второй день вас ждут Петергоф и Ораниенбаум —
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Круиз по Парадной Неве с выходом в Финский залив
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2300 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Представитель ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отправление на программу от отеля проживания.
15:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия. Гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство дворцов и храмов… Что же может быть прекраснее! Маршрут обзорной экскурсии пройдет по самым красивым уголкам Санкт-Петербурга.
Вы проедете по «царевой перспективе» – знаменитому Невскому проспекту и полюбуетесь парадными набережными Невы. Вас ждет знакомство с двумя главными площадям города – Сенатской и Исаакиевской, названной так по имени возвышающегося здесь собора.
А со Стрелки Васильевского острова Вам откроется величественная панорама города, жемчужинами которой являются многочисленные императорские и великокняжеские дворцы.
Круиз по Парадной Неве с выходом в Финский залив (~1ч 45 минут). Ваша прогулка пройдет по самой красивой части парадной Невы, а также охватит современную часть города: стадион Газпром Арена и Лахта-центр. Лучший маршрут для первого знакомства с городом.
На двухпалубном теплоходе вы сможете расслабиться, полюбоваться парадным центром Санкт-Петербурга и Финским заливом. На борту можно пообедать, выбрав изысканные блюда и напитки из меню (самостоятельно за дополнительную плату).
Место окончания программы: причал в центре города (ближайшая станция метро - «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~4,5 часа.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум. Посещение китайского дворца
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:30 Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум. На этой экскурсии Вы за один день сможете посетить два блистательных пригорода Санкт-Петербурга.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Хрустальные струи воды, бьющие в небеса, вольный ветер с залива, блеск и сияние золотых статуй — все это ждет Вас на экскурсии по парку.
Переезд в Ораниенбаум (~30 мин.). Это единственный из пригородов, который в годы Великой Отечественной войны не был оккупирован фашистами, и поэтому не подвергся уничтожению.
Поврежденные, но не разрушенные, дворцы-музеи города Ломоносова сохранили во всей своей достоверности и неповторимости декоративное убранство XVIII века.
Экскурсия в Китайский дворец. Китайский дворец по праву считается жемчужиной дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Главной достопримечательностью Китайского дворца является Стеклярусный кабинет.
Во время экскурсии Вы узнаете о непростой истории комплекса Собственная дача и осмотрите интерьеры дворца, состоящие из двух половин — екатерининской и павловской.
В связи с погодными условиями возможна замена на экскурсию в Большой Меншиковский дворец.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~8,5 часов.
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Посещение Никольского морского собора
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная экскурсия «Кронштадт: очевидный и невероятный». Эта экскурсия для тех, кто ценит романтику и остался ребенком в душе.
Вы узнаете о роли маленького города в жизни всего Российского государства, поговорите о подвигах и славе русских мореплавателей, погрузившись в историю русского военного флота.
Музейно-исторический парк «Остров фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.
Музей военно-морской славы — новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте. В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации.
Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея, Главный экспонат – это легендарная первая атомная советская подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» (внешний осмотр).
Посещение Никольского морского собора – главного храма русских моряков. На площади перед ним принимают присягу выпускники морских училищ Санкт-Петербурга. Вы увидите уникальное убранство храма, которое показывает христианские символы древних христиан и одновременно символы морские.
Возвращение в Санкт-Петербург.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов.
Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов» с посещением Юсуповского дворца и Исаакиевского собора
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы.
Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой Родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.
Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности.
Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.
Экскурсия в Исаакиевский собор. Он предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.
Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12:000 цветов и оттенков.
Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма. А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).
Место окончания программы: центр города, Московский вокзал (станция метро "Площадь Восстания").
Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~14:00).
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Космос Санкт-Петербург Прибалтийская****
|стандартный
|12.06.2025
|15.06.2025
|23450
|22150
|18350
|19650
|30650
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|12.06.2025
|15.06.2025
|26720
|25420
|-
|-
|37550
|izzzi 3* на Банковском***
|смарт с БК (без завтрака)
|12.06.2025
|15.06.2025
|27650
|26350
|-
|-
|43590
|комфорт (без завтрака)
|12.06.2025
|15.06.2025
|28890
|27590
|16670
|17970
|46090
Доплата за иностранного туриста составит 2090 руб.
Варианты проживания
Космос Санкт-Петербург Прибалтийская***
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.
Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.
Азимут Отель Санкт-Петербург***
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Izzzi 3* на Банковском**
Апарт-отель «izzzi 3* на Банковском» расположен в центральном районе Санкт-Петербурга, возле Казанского собора.
Двухместные номера комфорт и смарт оснащены двуспальными кроватями, прикроватной мебелью, телевизорами, столиками и комплектом чистого постельного белья и полотенец. Лаундж зона обустроена мягкими креслами для комфортного общения.
Кухонные гарнитуры оборудованы техникой для приготовления еды, холодильником и посудой, установлен обеденный стол.
Рядом с объектом находятся главные достопримечательности города, в 15-ти минутах ходьбы располагаются сады Адмиралтейский и Александровский, Государственный Эрмитаж, Дворцовый мост, Исаакиевский собор и Кунсткамера, а также множество заведений, развлекательных и торговых центров. Расстояние до аэропорта 15 км. До ж/д вокзала Витебский — 1,3 км.
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе тура: 3 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2300 руб. /машина)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны изменения в программе?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Также в связи с погодными условиями возможна замена экскурсии в Китайский дворец во 2 день тура на экскурсию в Большой Меншиковский дворец.
Отзывы и рейтинг
Нам очень понравилось.
Все организовано на высшем уровне.
Несмотря на праздничные дни мы не почувствовали дискомфорта.