Вас ждет
Программа тура по дням
Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва», «Октябрьская», «Азимут Отель Санкт-Петербург», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс Центр», «Станция L1», «Станция М19», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10);
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус);
- туристы, проживающие в «Апарт-отеле Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2).
12:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
12:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Отель Санкт-Петербург».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу.
Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.
Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Экскурсия в Эрмитаж.
Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.
Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.
Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.
Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро - «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~17:00).
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице.
09:30. Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы».
Экскурсия представит Санкт-Петербург, как город, в котором, наряду с великолепными дворцами, особняками, общественными зданиями возводились храмы различных конфессий, заслуженно признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.
Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.
Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).
Место окончания программы: Исаакиевский собор, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~12:00).
Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»
Завтрак в гостинице.
09:30 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село».
Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет час свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~16:00.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Завершение тура
Завтрак в гостинице.
10:00 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».
Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.
Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
Экскурсия в Петропавловском соборе.
Заглянув в Петропавловский собор, Вы увидите захоронения русских императоров и императриц, великих князей и княгинь.
Долгое время собор являлся памятником славы русского оружия.
Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.
В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.
В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~15:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|04.10.2024
|21.10.2024
|15120
|12920
|11230
|13380
|18380
|25.10.2024
|04.11.2024
|15690
|13540
|11230
|13380
|19380
|08.11.2024
|23.12.2024
|14530
|12380
|11230
|13380
|17290
|супериор/
супериор с БК
|04.10.2024
|21.10.2024
|15770
|13620
|-
|-
|19770
|25.10.2024
|04.11.2024
|16380
|14230
|-
|-
|20760
|08.11.2024
|23.12.2024
|14990
|12850
|-
|-
|18230
|Станция L1***
|стандартный с мансардным окном
|04.10.2024
|07.10.2024
|15990
|13850
|12840
|14990
|22120
|11.10.2024
|21.10.2024
|14760
|12620
|12380
|14530
|20120
|25.10.2024
|04.11.2024
|16380
|14230
|12840
|14990
|22840
|08.11.2024
|23.12.2024
|13380
|11230
|11000
|13150
|17120
|10.01.2025
|13.01.2025
|16120
|13930
|13140
|15290
|22120
|17.01.2025
|17.02.2025
|13620
|11460
|11000
|13150
|17760
|28.02.2025
|03.03.2025
|13620
|11460
|11000
|13150
|17760
|07.03.2025
|10.03.2025
|15460
|13320
|12380
|14530
|21460
|14.03.2025
|17.03.2025
|13620
|11460
|11000
|13150
|17760
|21.03.2025
|24.03.2025
|17290
|15150
|14230
|16380
|24230
|28.03.2025
|31.03.2025
|16690
|14540
|13620
|15770
|23290
|04.04.2025
|14.04.2025
|15460
|13320
|12380
|14530
|21460
|стандартный
|04.10.2024
|07.10.2024
|16770
|14620
|12840
|14990
|23290
|11.10.2024
|21.10.2024
|15690
|13540
|12380
|14530
|20990
|25.10.2024
|04.11.2024
|17120
|14920
|12840
|14990
|24230
|08.11.2024
|23.12.2024
|13840
|11690
|11000
|13150
|17990
|10.01.2025
|13.01.2025
|16990
|14850
|13140
|15290
|23920
|17.01.2025
|17.02.2025
|14530
|12380
|11000
|13150
|19620
|28.02.2025
|03.03.2025
|14530
|12380
|11000
|13150
|19620
|07.03.2025
|10.03.2025
|15920
|13770
|12380
|14530
|22380
|14.03.2025
|17.03.2025
|14530
|12380
|11000
|13150
|19620
|21.03.2025
|24.03.2025
|18230
|16120
|14230
|16380
|26120
|28.03.2025
|31.03.2025
|17460
|15320
|13620
|15770
|24840
|04.04.2025
|14.04.2025
|15920
|13770
|12380
|14530
|22380
|Москва****
|стандартный
|04.10.2024
|21.10.2024
|16150
|13990
|14970
|17120
|21230
|25.10.2024
|04.11.2024
|17120
|14920
|16310
|18460
|23530
|08.11.2024
|23.12.2024
|15920
|13770
|14970
|17120
|21230
|10.01.2025
|10.03.2025
|17120
|14920
|14970
|17120
|23530
|Станция М19***
|стандартный
|04.10.2024
|07.10.2024
|16990
|14850
|13000
|15150
|24120
|11.10.2024
|21.10.2024
|15460
|13320
|12840
|14990
|21460
|25.10.2024
|04.11.2024
|17530
|15380
|12840
|14990
|25150
|08.11.2024
|23.12.2024
|13840
|11690
|11470
|13620
|17990
|10.01.2025
|13.01.2025
|17380
|15230
|13140
|15290
|24690
|17.01.2025
|17.02.2025
|14760
|12620
|11000
|13150
|20120
|21.02.2025
|24.02.2025
|16260
|14120
|12380
|14530
|23120
|28.02.2025
|03.03.2025
|14760
|12620
|11000
|13150
|20120
|07.03.2025
|10.03.2025
|16260
|14120
|12380
|14530
|23120
|14.03.2025
|17.03.2025
|14760
|12620
|11000
|13150
|20120
|21.03.2025
|24.03.2025
|18690
|16540
|14230
|16380
|26990
|28.03.2025
|31.03.2025
|17880
|15730
|13620
|15770
|25690
|04.04.2025
|14.04.2025
|16260
|14120
|12380
|14530
|23120
|Октябрьская****
|стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL
|04.10.2024
|14.10.2024
|17290
|15150
|-
|-
|22620
|18.10.2024
|04.11.2024
|17760
|15620
|-
|-
|23530
|08.11.2024
|23.12.2024
|16840
|14690
|-
|-
|21690
|10.01.2025
|10.03.2025
|17530
|15380
|-
|-
|23120
|комфорт/
комфорт DBL
|04.10.2024
|14.10.2024
|17880
|15730
|13540
|15690
|23530
|18.10.2024
|04.11.2024
|18230
|16120
|14000
|16150
|24460
|08.11.2024
|23.12.2024
|17290
|15150
|13080
|15230
|22620
|10.01.2025
|10.03.2025
|17990
|15850
|14470
|16620
|23760
|джуниор сьют
|04.10.2024
|14.10.2024
|19380
|17230
|13540
|15690
|26530
|18.10.2024
|04.11.2024
|19840
|17690
|14000
|16150
|27690
|08.11.2024
|23.12.2024
|18920
|16770
|13080
|15230
|25840
|10.01.2025
|10.03.2025
|19320
|17160
|14470
|16620
|27460
|Бест Вестерн Плюс Центр Отель****
|комфорт/
комфорт DBL
|04.10.2024
|14.10.2024
|17760
|15620
|13540
|15690
|23120
|18.10.2024
|04.11.2024
|18230
|16120
|13540
|15690
|23990
|08.11.2024
|23.12.2024
|17530
|15380
|13310
|15460
|22620
|10.01.2025
|10.03.2025
|17530
|15380
|14000
|16150
|23530
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|04.10.2024
|07.10.2024
|18690
|16540
|-
|-
|24460
|11.10.2024
|14.10.2024
|18150
|15990
|-
|-
|23460
|18.10.2024
|21.10.2024
|16620
|14460
|-
|-
|20530
|25.10.2024
|04.11.2024
|17290
|15150
|-
|-
|22150
|08.11.2024
|23.12.2024
|16150
|13990
|-
|-
|20120
Варианты проживания
А Отель Фонтанка**
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Азимут Отель Санкт-Петербург***
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Москва***
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Отель Best Western Zoom Hotel
Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.
Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.
Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.
В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Отель Станция М19
Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.
Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежих продуктов, которые заряжают на новый день.
В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Гостиница «Октябрьская» 4
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.