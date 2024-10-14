1 день

Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).



Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.



С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.



Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Москва» , «Октябрьская» , «Азимут Отель Санкт-Петербург» , отправляются на экскурсии от отеля проживания ;

, , , отправляются на экскурсии ; туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс Центр» , «Станция L1» , «Станция М19» , на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10);

, , , на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу (Лиговский пр., д. 10); туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка» , на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус);

, на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу (рядом стоящий корпус); туристы, проживающие в «Апарт-отеле Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2).

12:00 Отъезд от гостиницы «Москва».

12:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Отель Санкт-Петербург».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу.

Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.

Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.



Экскурсия в Эрмитаж.

Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.

Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.

Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.

Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро - «Адмиралтейская».

Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~17:00).