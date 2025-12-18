Описание тура
В этой поездке мы посетим Не туристические места Карелии! Довольно дикие и безлюдные! В этом путешествии мы будем передвигаться на комфортном минивене, а жить в теплых шатрах и вигвамах, но удобства расположены вне спальной зоны! Программа подойдет любому физически здоровому человеку без специальной подготовки! Набираем небольшую уютную группу из 10 человек. Путешествие подойдет тем, кто устал от городской суеты и хочет как следует отдохнуть!
Программа тура по дням
Знакомство с Ладогой и бухтой Импилахти
Встреча участников состоится в Санкт-Петербурге в 7:00 у метро Парнас. И ай-да, навстречу приключениям! Через полтора часа уже будем на первой локации- это старинный маяк Вуохенсало, который стоит на берегу Ладожского озера! Полюбуемся видами, перекусим и едем дальше. Пересечем границу с Карелией и остановимся на первой точке- гора Паасо, это, пожалуй, самая туристическая точка за все дни маршрута. Полюбуемся на виды и едем дальше в нашу бухту Импилахти, где находятся вигвамы, в которых мы будем жить. Вечером нас ждет вкусный ужин, просмотр фильма и костер!
Бухта Импилахти и экстрим
Завтракаем, садимся на лодки и плывем к началу тропы до zip-лайна! Сегодня есть возможность прокатиться на одном из самых длинных трэков в Карелии! А после поваляемся в огромном гамаке между деревьев, а кто хочет больше экстрима, сможет попробовать роуп-джампинг со скалы 45 метров! После такого приключения нас ждет прогулка по Ладожским шхерам, а после банька, ужин из местной рыбки у костра и живописнейшие белые ночи Карелии!
Маяк Хейнялуото
Завтракаем и выдвигаемся в город Питкяранта! Там нас ждет скоростной катер, который доставит нас на остров Хейнялуото, где мы заберемся на высоченный одноименный маяк! И даже, скорее всего, увидим нерп, они частенько бывают в этих местах! Потрясающие виды и фото обеспечены! На острове сделаем перекус, заберемся на маяк, полюбуемся красотой Ладоги и будем выдвигаться обратно! Вечером нас ждет дорога домой!
Варианты проживания
2-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Санкт-Петербурга и на всем протяжении маршрута
- Проживание в вигвамах на берегу Ладожского озера (4х местные шатры с комфортными кроватями и обогревателями)
- Катание на zip-line
- Кино на проекторе
- Банька
- Питание (завтрак+ужин, перекусы на обеды)
- Сопровождение гида
- Катер до острова Хейнялуото
- Морская прогулка по Ладожским шхерам
- Посещение маяков Хейнялуото и Вуохенсало
Что не входит в цену
- Билет на самолет/поезд до Санкт-Петербурга
- Прыжок со скалы 45 метров
О чём нужно знать до поездки
Путешествие начинается в Санкт-Петербурге у станции метро Парнас в 7:00, обратно мы вернемся в последний день путешествия после 20:00, если вы из другого города, билеты на поезд или самолет нужно смотреть после 23:30, потому что в данном направлении бывают пробки
Мы оставляем за собой право менять программу исходя из погодных условий и других непредвиденных ситуаций
Пожелания к путешественнику
В этом путешествии мы будем передвигаться на комфортном минивене, а жить в теплых шатрах и вигвамах, но удобства расположены вне спальной зоны (душ и туалет отдельно)!
Программа подойдет любому физически здоровому человеку без специальной подготовки!
Оптимальные вещи в путешествии
Полотенце
Сменная обувь (кроксы, кроссовки или все, в чём комфортно, но удобнее кроксов ничего нет, хех)
Лёгкая куртка с капюшоном
Купальный костюм
Головной убор
Рубашка с длинным рукавом
Накидка от дождя (дождевик)
Солнцезащитные очки
Фонарик (в июне не нужен, белые ночи)
Средство от насекомых
Кружка или кружка-термос
Крем от загара
Теплая пижама для сна или термобелье
Средство от насекомых
Личная аптечка
Сиденье туристическое из пеноматериала (пенопопа) необязательно, но если есть, то берите!