Нетуристическая Карелия и маяки

Маяки Карелии, катание на зиплайн, вигвамы в шхерах, морские прогулки, нерпы
Описание тура

В этой поездке мы посетим Не туристические места Карелии! Довольно дикие и безлюдные! В этом путешествии мы будем передвигаться на комфортном минивене, а жить в теплых шатрах и вигвамах, но удобства расположены вне спальной зоны! Программа подойдет любому физически здоровому человеку без специальной подготовки! Набираем небольшую уютную группу из 10 человек. Путешествие подойдет тем, кто устал от городской суеты и хочет как следует отдохнуть!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ладогой и бухтой Импилахти

Встреча участников состоится в Санкт-Петербурге в 7:00 у метро Парнас. И ай-да, навстречу приключениям! Через полтора часа уже будем на первой локации- это старинный маяк Вуохенсало, который стоит на берегу Ладожского озера! Полюбуемся видами, перекусим и едем дальше. Пересечем границу с Карелией и остановимся на первой точке- гора Паасо, это, пожалуй, самая туристическая точка за все дни маршрута. Полюбуемся на виды и едем дальше в нашу бухту Импилахти, где находятся вигвамы, в которых мы будем жить. Вечером нас ждет вкусный ужин, просмотр фильма и костер!

2 день

Бухта Импилахти и экстрим

Завтракаем, садимся на лодки и плывем к началу тропы до zip-лайна! Сегодня есть возможность прокатиться на одном из самых длинных трэков в Карелии! А после поваляемся в огромном гамаке между деревьев, а кто хочет больше экстрима, сможет попробовать роуп-джампинг со скалы 45 метров! После такого приключения нас ждет прогулка по Ладожским шхерам, а после банька, ужин из местной рыбки у костра и живописнейшие белые ночи Карелии!

3 день

Маяк Хейнялуото

Завтракаем и выдвигаемся в город Питкяранта! Там нас ждет скоростной катер, который доставит нас на остров Хейнялуото, где мы заберемся на высоченный одноименный маяк! И даже, скорее всего, увидим нерп, они частенько бывают в этих местах! Потрясающие виды и фото обеспечены! На острове сделаем перекус, заберемся на маяк, полюбуемся красотой Ладоги и будем выдвигаться обратно! Вечером нас ждет дорога домой!

Варианты проживания

2-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Санкт-Петербурга и на всем протяжении маршрута
  • Проживание в вигвамах на берегу Ладожского озера (4х местные шатры с комфортными кроватями и обогревателями)
  • Катание на zip-line
  • Кино на проекторе
  • Банька
  • Питание (завтрак+ужин, перекусы на обеды)
  • Сопровождение гида
  • Катер до острова Хейнялуото
  • Морская прогулка по Ладожским шхерам
  • Посещение маяков Хейнялуото и Вуохенсало
Что не входит в цену
  • Билет на самолет/поезд до Санкт-Петербурга
  • Прыжок со скалы 45 метров
О чём нужно знать до поездки

Путешествие начинается в Санкт-Петербурге у станции метро Парнас в 7:00, обратно мы вернемся в последний день путешествия после 20:00, если вы из другого города, билеты на поезд или самолет нужно смотреть после 23:30, потому что в данном направлении бывают пробки

Мы оставляем за собой право менять программу исходя из погодных условий и других непредвиденных ситуаций

Пожелания к путешественнику

В этом путешествии мы будем передвигаться на комфортном минивене, а жить в теплых шатрах и вигвамах, но удобства расположены вне спальной зоны (душ и туалет отдельно)!
Программа подойдет любому физически здоровому человеку без специальной подготовки!

Оптимальные вещи в путешествии

Полотенце

Сменная обувь (кроксы, кроссовки или все, в чём комфортно, но удобнее кроксов ничего нет, хех)

Лёгкая куртка с капюшоном

Купальный костюм

Головной убор

Рубашка с длинным рукавом

Накидка от дождя (дождевик)

Солнцезащитные очки

Фонарик (в июне не нужен, белые ночи)

Средство от насекомых

Кружка или кружка-термос

Крем от загара

Теплая пижама для сна или термобелье

Личная аптечка

Сиденье туристическое из пеноматериала (пенопопа) необязательно, но если есть, то берите!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лена
Лена — Тревел-эксперт
Вообще, я ветеринарный врач по образованию, но в какой-то момент, меня так захватил мир приключений, что пока я не могу остановиться. Сначала это были путешествия для друзей, потом для друзей друзей,
а потом я моргнула и вот уже тыкаю пальцем в зеленое небо на севере каждый месяц, показывая сияние абсолютно незнакомым людям. Потом началась череда странствий, изучение новых мест, книги о китах, походы в горы, а вот я уже где то на дальнем востоке катаюсь на доске и ловлю волны и так далее и далее!. Не смогла, в общем, остановиться! Вот и брожу до сих пор по нашей потрясающе красивой стране в поисках чего-то дальнего, непроходимого, дико страшного и безумно свободного и делюсь этим с вами!

