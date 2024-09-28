Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1900 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Экскурсия в Музей Фаберже.
Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 3,5 часа.
Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусно-теплоходная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…».
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Метеор из Петергофа в Петербург.
После экскурсии вы отправитесь в город на скоростном комфортабельном «Метеоре».
Теплоход на подводных крыльях буквально пролетает по Финскому заливу и за пол часа доставит вас прямо в центр Петербурга.
Место окончания программы: центр города (причал Дворцовая наб. 39).
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Свободный день. Праздничный салют с теплохода в честь Дня Военно-Морского Флота России
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Самостоятельное участие в праздничной программе, посвященной Дню ВМФ.
20:30 Встреча с представителем компании на причале, указанном в посадочном ваучере. Посадка на теплоход.
До причала Вы добираетесь самостоятельно.
20:30 Отправление теплохода.
Праздничный салют с теплохода в честь Дня Военно-Морского Флота России.
Это будет незабываемый вечер в объятьях Невы!
Во время водного путешествия Вы насладитесь великолепными панорамами вечернего Санкт-Петербурга, увидите силуэты зданий, шпили и купола на фоне вечернего неба.
Кульминацией программы станет салют, которым Вы будете любоваться с акватории Невы, находясь на борту теплохода.
Место окончания программы: причал теплохода.
Продолжительность программы: ~ 2 часа.
Возвращение в гостиницу – самостоятельно.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «В честь русской славы и побед!». Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Отъезд на программу с вещами.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «В честь русской славы и побед!».
Экскурсия знакомит с маленьким гордым городом, слава о котором далеко вышла за его границы. Основанный Петром I, Кронштадт многие годы был защитником Санкт-Петербурга с моря и главной базой Балтийского флота. Во время экскурсии по Кронштадту вы увидите военные учебные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей, величественный Никольский Морской собор, напоминающий храмы древней Византии. Вы познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями. Побываете на Якорной площади и территории Старого Адмиралтейства, где сейчас создан парк Культуры и отдыха.
Посещение Никольского Морского собора.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта.
Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадской морской крепости.
Место окончания программы: Площадь Восстания, Московский вокзал.
Продолжительность программы: ~ 6,5 часов (окончание не ранее 15:30).
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Арт Нуво Палас****
|стандартный
|26.07.2024
|29.07.2024
|19730
|19280
|-
|-
|улучшенный
|26.07.2024
|29.07.2024
|20150
|19690
|16820
|17270
|29190
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|26.07.2024
|29.07.2024
|22820
|22370
|-
|-
|IZZZI у Гостиного двора***
|комфорт
|26.07.2024
|29.07.2024
|23560
|23120
|17230
|17680
|смарт с БК
|26.07.2024
|29.07.2024
|22940
|22490
|-
|-
|31860
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
Варианты проживания
Азимут Отель Санкт-Петербург***
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Отель Art Nuvo Palace
Комфортабельный отель «Art Nuvo Palace» находится в Василеостровском районе города Санкт-Петербурга. Здесь гостей встретит атмосфера уюта и качественный уровень обслуживания.
Каждый номер выполнен в классическом стиле. Категории оснащены удобной мебелью с отделкой из дерева, современной техникой, а также собственной ванной комнатой. На территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане быстрого питания по системе «Шведский стол», где представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус и предпочтение.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15,8 км, а до железнодорожного вокзала - 4,8 км. В шаговой доступности находятся различные достопримечательности: Андреевский собор, Стадион Петровский, Часовня Святой Ксении Петербургской.
Отель izzzi 3* у Гостиного двора
Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро Гостиный двор и в 800 м от станции Невский проспект.
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.
Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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