Морская душа Петербурга

Приглашаем вас окунуться в атмосферу праздника в честь дня Морского флота в самом красивом городе России – в Санкт-Петербург! Узнаете интересные факты о морской истории города, насладитесь видами праздничной Невы
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с теплохода и прочувствуйте атмосферу величия и мощи флота.

Вас ждут известные достопримечательности города, такие как Петропавловская крепость, Марсово поле, Адмиралтейство, Кунсткамера, «Медный всадник». Насладитесь прогулками по набережным Невы, посетите Петергоф, музей Фаберже и Кронштадт.

5
3 отзыва
Морская душа Петербурга
Морская душа Петербурга
Морская душа Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1900 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Экскурсия в Музей Фаберже.

Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 3,5 часа.

Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей ФабержеПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей ФабержеПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей ФабержеПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей ФабержеПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей ФабержеПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей ФабержеПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей ФабержеПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже
2 день

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусно-теплоходная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…».

Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.

Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Метеор из Петергофа в Петербург.

После экскурсии вы отправитесь в город на скоростном комфортабельном «Метеоре».

Теплоход на подводных крыльях буквально пролетает по Финскому заливу и за пол часа доставит вас прямо в центр Петербурга.

Место окончания программы: центр города (причал Дворцовая наб. 39).

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
3 день

Свободный день. Праздничный салют с теплохода в честь Дня Военно-Морского Флота России

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Самостоятельное участие в праздничной программе, посвященной Дню ВМФ.

20:30 Встреча с представителем компании на причале, указанном в посадочном ваучере. Посадка на теплоход.

До причала Вы добираетесь самостоятельно.

20:30 Отправление теплохода.

Праздничный салют с теплохода в честь Дня Военно-Морского Флота России.

Это будет незабываемый вечер в объятьях Невы!

Во время водного путешествия Вы насладитесь великолепными панорамами вечернего Санкт-Петербурга, увидите силуэты зданий, шпили и купола на фоне вечернего неба.

Кульминацией программы станет салют, которым Вы будете любоваться с акватории Невы, находясь на борту теплохода.

Место окончания программы: причал теплохода.

Продолжительность программы: ~ 2 часа.

Возвращение в гостиницу – самостоятельно.

Свободный день. Праздничный салют с теплохода в честь Дня Военно-Морского Флота РоссииСвободный день. Праздничный салют с теплохода в честь Дня Военно-Морского Флота России
4 день

Автобусная экскурсия в Кронштадт «В честь русской славы и побед!». Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Отъезд на программу с вещами.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «В честь русской славы и побед!».

Экскурсия знакомит с маленьким гордым городом, слава о котором далеко вышла за его границы. Основанный Петром I, Кронштадт многие годы был защитником Санкт-Петербурга с моря и главной базой Балтийского флота. Во время экскурсии по Кронштадту вы увидите военные учебные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей, величественный Никольский Морской собор, напоминающий храмы древней Византии. Вы познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями. Побываете на Якорной площади и территории Старого Адмиралтейства, где сейчас создан парк Культуры и отдыха.

Посещение Никольского Морского собора.

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта.

Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадской морской крепости.

Место окончания программы: Площадь Восстания, Московский вокзал.

Продолжительность программы: ~ 6,5 часов (окончание не ранее 15:30).

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «В честь русской славы и побед!». Завершение программыАвтобусная экскурсия в Кронштадт «В честь русской славы и побед!». Завершение программыАвтобусная экскурсия в Кронштадт «В честь русской славы и побед!». Завершение программыАвтобусная экскурсия в Кронштадт «В честь русской славы и побед!». Завершение программыАвтобусная экскурсия в Кронштадт «В честь русской славы и побед!». Завершение программыАвтобусная экскурсия в Кронштадт «В честь русской славы и побед!». Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Арт Нуво Палас****стандартный26.07.202429.07.20241973019280--
улучшенный26.07.202429.07.20242015019690168201727029190
Азимут Отель Санкт-Петербург****смарт26.07.202429.07.20242282022370--
IZZZI у Гостиного двора***комфорт26.07.202429.07.202423560231201723017680
смарт с БК26.07.202429.07.20242294022490--31860

Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.

Варианты проживания

Азимут Отель Санкт-Петербург***

3 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***

Отель Art Nuvo Palace

3 ночи

Комфортабельный отель «Art Nuvo Palace» находится в Василеостровском районе города Санкт-Петербурга. Здесь гостей встретит атмосфера уюта и качественный уровень обслуживания.

Каждый номер выполнен в классическом стиле. Категории оснащены удобной мебелью с отделкой из дерева, современной техникой, а также собственной ванной комнатой. На территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане быстрого питания по системе «Шведский стол», где представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус и предпочтение.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15,8 км, а до железнодорожного вокзала - 4,8 км. В шаговой доступности находятся различные достопримечательности: Андреевский собор, Стадион Петровский, Часовня Святой Ксении Петербургской.

Отель Art Nuvo PalaceОтель Art Nuvo PalaceОтель Art Nuvo PalaceОтель Art Nuvo PalaceОтель Art Nuvo PalaceОтель Art Nuvo PalaceОтель Art Nuvo PalaceОтель Art Nuvo PalaceОтель Art Nuvo Palace

Отель izzzi 3* у Гостиного двора

3 ночи

Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро Гостиный двор и в 800 м от станции Невский проспект.

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.

Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 3 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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28 сен 2024
Побывала в туре "Классический Санкт-Петербург" (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура на высшем уровне - размещение, сопровождение профессионального экскурсовода и комфортабельных автобусов с водителями-профессионалами, экскурсионная наполненность тура! Всё отлично! Я полна положительных эмоций и впечатлений! Надеюсь еще не раз попутешествовать вместе с Вами! Спасибо!
Побывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура на
Г
26 сен 2024
Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро, хорошо, шведский стол понравился. Экскурсовод в вечернее время бы более ответственный, на второй день
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было ощущение, что нужно только собрать деньги за канатную дорогу и оружейную палату, кружились 2 часа вокруг кремля на автобусе, а самой экскурсии по кремлю и красной площади не было раздали карты и билеты и отправили в добрый путь, а хотелось немного узнать истории об этом месте нашей столицы просветить чуть больше, (можно было бы сначала,провести по кремлю, а потом на канатную дорогу, везти),особая благодарность водителям автобусов, везли аккуратно, вывозили из пробок быстро. Р.S. для кого-то это просто работа до 14:00,а для кого-то это была поездка в столицу нашей страны с подростками, поездка за впечатлениями, событиями, эмоциями и памятью на всю жизнь…. а так всё хорошо, все понравилось, будем ещё приезжать…

Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия Владимировна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Л
24 сен 2024
Отдельное спасибо хочу сказать экскурсоводу Екатерине Сергеевне Бурдиной за интересные рассказы и внимательное отношение к нам туристам.
Отдельное спасибо хочу сказать экскурсоводу Екатерине Сергеевне Бурдиной за интересные рассказы и внимательное отношение к нам туристам.Отдельное спасибо хочу сказать экскурсоводу Екатерине Сергеевне Бурдиной за интересные рассказы и внимательное отношение к нам туристам.Отдельное спасибо хочу сказать экскурсоводу Екатерине Сергеевне Бурдиной за интересные рассказы и внимательное отношение к нам туристам.Отдельное спасибо хочу сказать экскурсоводу Екатерине Сергеевне Бурдиной за интересные рассказы и внимательное отношение к нам туристам.Отдельное спасибо хочу сказать экскурсоводу Екатерине Сергеевне Бурдиной за интересные рассказы и внимательное отношение к нам туристам.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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