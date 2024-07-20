1 день

Встреча на Парнасе, трансфер на Койонсаари

В 10:00 встречаемся в Санкт-Петербурге и на комфортном трансфере отправляемся на Ладогу, к острову Койонсаари.

От машины нам предстоит небольшая пешая прогулка налегке до нашего лагеря, в то время как вещи поедут на моторке. На острове вас уже ждут палатки, скорее расселяемся и готовим горячий обед вместе с дежурными. Во время обеда познакомимся друг с другом и и узнаем план мероприятий на ближайшие 3 дня.

После обеда нас ждет первая тренировка на сапах. Будем наслаждаться видами и учиться основам управления sup-бордом. Наши инструкторы уделяют особое внимание безопасности и комфорту каждого участника.

После тренировки и ужина встретим закат на одном из скальных массивов острова, а затем устроим уютные посиделки у костра.