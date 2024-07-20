Это не просто поездка к одному из самых красивых природных памятников, но и активный отдых на
Программа тура по дням
Встреча на Парнасе, трансфер на Койонсаари
В 10:00 встречаемся в Санкт-Петербурге и на комфортном трансфере отправляемся на Ладогу, к острову Койонсаари.
От машины нам предстоит небольшая пешая прогулка налегке до нашего лагеря, в то время как вещи поедут на моторке. На острове вас уже ждут палатки, скорее расселяемся и готовим горячий обед вместе с дежурными. Во время обеда познакомимся друг с другом и и узнаем план мероприятий на ближайшие 3 дня.
После обеда нас ждет первая тренировка на сапах. Будем наслаждаться видами и учиться основам управления sup-бордом. Наши инструкторы уделяют особое внимание безопасности и комфорту каждого участника.
После тренировки и ужина встретим закат на одном из скальных массивов острова, а затем устроим уютные посиделки у костра.
Sup-сёрфинг на шхерах
Начнем день с утренней зарядки и завтрака. Самые смелые могут попробовать йогу на sup-борде, всех остальных ждет тренировка на песчаном берегу с красивым видом на Ладогу и смелых sup-йожиков:)
После завтрака нас ждет прогулка в сопровождении моторной лодки к острову Хауккасаари. Если погода позволит, исследуем открытые воды Ладожского озера, пройдем вдоль его берегов и полюбуемся захватывающими видами на отвесные скалы, которые круто обрываются к воде.
Вечером нас ждет расслабляющая баня, после которой так приятно будет окунуться в Ладогу, и традиционные посиделки у костра, где можно поделиться главными впечатлениями дня.
Прогулка на острова и трансфер в Петербург
После завтрака все также в сопровождении моторной лодки мы отправимся к таинственному острову Линнасаари, известному в народе как Шапка Мономаха. Этот день предоставит вам возможность погрузиться в уникальный мир карельской природы, насладиться тишиной и первозданной красотой.
На самой живописной смотровой площадке устроим чаепитие и попробуем помедитировать.
К обеду возвращаемся в лагерь, собираем вещи и на комфортном трансфере уезжаем в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия на Парнас — между 20:00 и 21:00 (точное время зависит от дорожной обстановки, иногородним рекомендуем брать обратные билеты из расчета прибытия в город в 21:00, чтобы не опоздать).
Проживание
Вас ждут 2 ночи в уютном кемпинге на живописном острове Койоносаари.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из СПб от метро Парнас до Ладоги и обратно
- Прокат профессиональных сапбордов (в комплекте весло, спасательный жилет, гермочехол)
- Обучение технике управления сапбордом с нуля (предварительный опыт не требуется)
- Сопровождение моторной лодкой во время прогулок
- 2 ночи в оборудованном кемпинге на острове
- Палатки Red Fox
- Походная баня в субботу
- Вкусное трёхразовое питание
- Групповая аптечка
- Регистрация группы в МЧС
- Разрешение на посещение нацпарка Ладожские шхеры
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Личные вещи по списку
- Личная бутылка питьевой воды (1-1,5 литра на человека)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собирайтесь по списку, приведенному ниже, но всегда делайте поправку на погоду! Если жара — возьмите побольше воды и солнцезащитного крема; если дожди — побольше непромокаемых вещей.
Из специфического снаряжения с собой нужны только спальник и пенка (их можно взять у нас в прокат при желании). Всё остальное — это просто удобная одежда по погоде, ну и купальник, разумеется:)
Обе ночи мы проведем в одном месте: оборудованный палаточный лагерь. По островам и на сапборде передвигаемся налегке, поэтому можно ехать хоть с чемоданом.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая).
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- банное;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- термос (1л.);
- палатка;
- пуховик тонкий.
Как организовано питание?
Питание на территории кемпинга входит в стоимость, готовим по дежурствам. Используем только натуральное питание, без "быстрых" каш и супов. В рационе будут свежие овощи, фрукты, яйца.
В этом заезде не предусмотрено повара, поэтому от каждого участника предполагается 1 раз за заезд помощь на кухне в готовке, делаем это вместе с инструктором.
Мы обязательно учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом в разделе про аллергии и непереносимости.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. По своему опыту можем сказать, что вегетарианцев в наши походы ходит много, и большинство из них дополнительных продуктов не берет, хватает стандартной раскладки. По желанию можете взять с собой дополнительный набор продуктов, заменяющих мясо.
Про воду. В лагере есть бутыль с помпой, где используется привозная вода из источника, пользоваться можно круглосуточно. На готовку берем воду из Ладоги (на кипячение). Если вы предпочитаете пить бутилированную воду, рекомендуем заранее купить ее самостоятельно, т. к. в лагере нет магазинов.
Можно ли с детьми?
Конечно! По нашему опыту, программа лучше всего подойдет для родителей с детьми от 5 лет, т. к. в этом возрасте дети уже готовы к тренировкам и прогулкам на сапборде вместе со взрослыми.
Дети от 7 и старше уже могут кататься на доске самостоятельно или вместе со взрослыми, в зависимости от уровня подготовки и индивидуальных особенностей. Наши инструкторы помогут каждому ребенку освоить технику катания и развить уверенность на воде.
Для каждого участника, вне зависимости от возраста, найдется множество спортивных и творческих развлечений и на берегу, например: баланс-борд, слеклайн, стояние на гвоздях, йога в гамаке и йога на сапборде — всё это и многое другое мы сможем попробовать всего за 3 дня!
Приезжайте сами и привозите детей, детей и родителей:)
Также рекомендуем обратить внимание на наш семейный sup-кемпинг. Там программа специально адаптирована для семей с детьми, акцент сделан на совместный досуг и приятное времяпрепровождение.
Кроме того, у нас есть большой sup-лагерь для взрослых, ориентированный на более подросшую аудиторию с упором на более продолжительные водные прогулки и мероприятия.
Ждём вас!
Про душ и туалет
В лагере есть "деревенский" туалет и баня, которую будем топить минимум 2 раза за заезд. Там можно будет и попариться, и просто помыться теплой водой.
Какая будет погода?
Погода в Карелии непредсказуемая, бывает что меняется несколько раз в день. Какая именно будет погода в наши даты, предугадать невозможно. Лучше готовиться к разной, в том числе и жаре, и прохладе, и дождю — тогда вы точно не прогадаете и получите максимум удовольствия от поездки!
Средняя температура днем:+18.2°C.
Средняя температура ночью:+15.3°C.
Температура воды в Ладоге всегда прохладная. В июле-августе на мелководьях в среднем составляет 15–18 градусов.
Можно ли приехать на машине? Что с парковкой?
Приехать на машине можно, за это мы готовы предоставить скидку от 500 до 1000 руб. на человека (уточняйте при бронировании).
До самого лагеря доехать на машине нельзя, т. к. он на острове. Вы приезжаете на берег Ладоги вместе с трансфером (пункт назначения по карте — поселок Вятиккя), перекладываете вещи на моторную лодку, а сами — по мостику и лесной тропинке пешком 2 километра. Если вы хотите приехать в другое время (не с трансфером), можем организовать для вас отдельную заброску за дополнительную плату.
Машину на время лагеря можно будет оставить на охраняемой парковки, стоимость 300 рублей в сутки.
Точные координаты встречи и парковки мы пришлем.
Можно ли с собакой?
Да, в наш лагерь можно поехать всей семьей, включая собаку.
Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей, других животных и не агрессивна.
Для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем.
Добираться до лагеря нужно либо на своей машине, либо собака должна быть в переноске.
Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести ее тщательную очистку от возможной шерсти.
Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы едете с собакой.