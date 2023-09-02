Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)

Обзорная экскурсия по Карелии и Валааму на автобусе из Санкт-Петербурга за 4 дня
Карелия — это девственная природа и уникальные памятники. За этим приезжают туристы в Карелию. Мы решили объединить все главные достопримечательности этого края в одной экскурсии. С нами вы отправитесь в двухдневное путешествие по Карелии. За два дня вы посетите город Сортавала, Рускеальский парк и остров Кижи. Познакомьтесь с чудесами северной природы.
4.78
9 отзывов
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

В наших поездках мы используем импортные автобусы класса двух основных категорий:

  • 20-местные автобусы марки Мерседес. Это комфортабельные и надежные машины (всё-таки это Мерседес) имеют такие же кресла, как и в больших автобусах. Единственное отличие в количестве мест в салоне. Главное преимущество небольших автобусов — скорость. На них можно успеть там, где не успеть на большом автобусе. И дело не столько в технике, сколько в размере группы. Малые группы туристов более мобильные. В них люди не ждут друг друга подолгу из кафе и туалетов, поэтому больше времени остается на экскурсии и достопримечательности.
  • 50-местные туристические автобусы работают на обслуживании больших групп. Мы стараемся набирать большие группы в каждый тур, поэтому скорее всего вы поедете именно на большом автобусе. Главное преимущество больших автобусов — панорамные окна. Можно ехать и смотреть во все глаза на места, о которых рассказывает экскурсовод в микрофон.
  • В наших автобусах нет туалетов. Даже если технически они есть, они закрыты и не используются. Это сделано для того, чтобы неприятный запах не мешал туристам. В наших автобусах нет бойлеров. Использование водонагревателей в туристических автобусах запрещено. Чтобы компенсировать это неудобство мы предусмотрели санитарно-технические остановки по пути следования. Там можно не только сходить в туалет, но и попить кофе с булочкой.
  • В наших автобусах есть мультимедийная система, климат-контроль и стеклопакеты. Это важно, так как мы организуем туры круглый год. Наши автобусы ездят даже в самые сильные морозы. В наших автобусах есть багажные отсеки для ваших вещей. Мы рекомендуем пристёгиваться ремнями безопасности на всём протяжении поездки и брать с собой таблетки от укачивания. Правила оплаты тура: Предоплата либо полная оплата тура на Sputnik8.com онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки; Предоплата на Sputnik8.com и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки. Представляем дополненную версию самой популярной программы “Гран-тур Вся Карелия” с возможностью посетить Валаамский архипелаг и самые известные его святыни с самой подробной экскурсией от паломнической службы. Мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии. Вы соприкоснетесь с нетронутой природой региона и проедете по продуманному насыщенному маршруту с интерактивами и этнокультурными программами. Откройте свою Карелию вместе с нами!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель «Бюджет». Одноместный номер29 850 ₽
Отель «Хит». Одноместный номер44 550 ₽
Отель «Оптима». Цена за человека в 2-х местном номере26 350 ₽
Отель «Оптима». Одноместный номер35 400 ₽
Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере31 450 ₽
Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номере22 650 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фермерская усадьба
  • Александро-Свирский монастырь
  • Олонец. Музей карелов-ливвиков
  • Деревня Киндасово
  • Петрозаводск
  • Вулкан Гирвас
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
  • Остров Кижи
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Поездка на ретропоезде (по желанию)
  • Сортавала
  • Валаам на «Метеоре»
  • Ладожские шхеры (по желанию на выбор за доп. плату)
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Входные билеты и экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты и экскурсия в заповедник «Кивач»
  • Входные билеты и экскурсия на территорию вулкана Гирвас
  • Входные билеты в парк «Вотчина ТалвиУкко» и экскурсия
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
Что не входит в цену
  • "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", "Ж/д билеты: ретропоезд "Рускеала" - Сортавала", "По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама. Оплата на сайте oopt-rk. ru", "Экскурсия на о. Кижи на "Метеоре": 5900 руб. /взр. студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 5400 руб./чел. 3550 руб. / дети от 2 до 17 лет
  • (Стоимость услуги указана предварительно и может быть увеличена ближе к сезону навигации) «, » Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 5900 руб. /взр., 2650 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
  • (Стоимость услуги указана предварительно и может быть увеличена ближе к сезону навигации) ", "Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2024, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2024: 6500 руб. /взр., 3250 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно", "Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
  • Дети до 7 лет - бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел. ", "Активные развлечения в горном парке "Рускеала": по ценам парка"
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Данный тур участвует в программе CashBack для путешествий по России
  • Чтобы получить кешбэк:
  • 1. Если у вас нет карты «Мир», оформите её в одном из банков-участников
  • 2. Зарегистрируйте вашу карту на официальном сайте
  • 3. Произведите полную оплату тура по ссылке, которую Вам направит тур. оператор после подтверждения бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
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1
2
1
т
2 сен 2023
Никто не предупредил, что трансфер от гостиницы до метеора на кижи за свой счет, как и возвращение в гостиницу. До сих пор секрет, каким образом я попаду домой из Сортавалы, если мой гид днем раньше с другой группой уезжает раньше!!???????????????? Кто ответит за это безобразие????
Н
19 июля 2023
С
6 окт 2022
Лучший экскурсовод на Валааме, это Галина Васильевна, превосходно знающая историю острова и его обитателей, и замечательный рассказчик.
Я
17 авг 2022
Е
30 июня 2022
К
6 июня 2022
И
2 июня 2022
Н
12 авг 2021
5-6 августа Мы с мужен и внучкой ездили в тур по карелии и Валаам. Хочу поделится нашими впечатлениями. Нам очень понравилось начиная с того как мы покупали покупали тур и
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до приезда назад в СПб. Все очень хорошо организовано. Так же очень хочется отметить гида Оксану Федорову - чувствуется что она любит свою работу очень интересно и заразительно рассказывает и хочется еще больше узнавать. Мы единственные были с ребенком,но не почуйствовали ни какого дискамфорта, а наоборот нам было уделено внимание. Так же хочется отметить высокий профессионализм водителя,правда знаю только его имя Алексей, если я не ошибаюсь. Правда у нас произошла" маленькая" накладка - была отменена поездка на Валаам, но наш гид Оксана нас не бросила. Мы еще не успели доехать до Спб,а СканТур нам уже прислала письмо на почту о возврате денег. Очень хорошо работают Все. Спасибо Вам всем - надеемся на дальнейшее с Вами общение. ещё

Л
22 июля 2021
Были на Валааме 19.07.2021 года.,Огромная благодарность работникам и организаторам. Хочу отметить высокий профессионализм, интеллигентность, доброжелательность гида- Жуков Кирилл. Длительная поездка с ним это плюс. Узнали много интересного и нового. Все в оригинальной форме, с чувством юмора. Большое спасибо. В следующем году обязательно поедем с ним в Карелию. Елисеева Людмила и Бутаков Илья.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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