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до приезда назад в СПб. Все очень хорошо организовано. Так же очень хочется отметить гида Оксану Федорову - чувствуется что она любит свою работу очень интересно и заразительно рассказывает и хочется еще больше узнавать. Мы единственные были с ребенком,но не почуйствовали ни какого дискамфорта, а наоборот нам было уделено внимание. Так же хочется отметить высокий профессионализм водителя,правда знаю только его имя Алексей, если я не ошибаюсь. Правда у нас произошла" маленькая" накладка - была отменена поездка на Валаам, но наш гид Оксана нас не бросила. Мы еще не успели доехать до Спб,а СканТур нам уже прислала письмо на почту о возврате денег. Очень хорошо работают Все. Спасибо Вам всем - надеемся на дальнейшее с Вами общение. ещё