Прогуляетесь по современным кварталам и поднимитесь на смотровую площадку «Лахта-центр» для панорамных видов.
Отправитесь на загородные
Программа тура по дням
Понедельник. Загородная автобусная экскурсия в Выборг
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 09:00.
Сегодня мы совершим с Вами путешествие во времени – отправимся в средневековый Выборг.
Вас ждет захватывающая прогулка по неповторимому историческому центру Выборга и посещение территории легендарного средневекового замка — единственного в нашей стране!
Также Вы восхититесь красотами живописного скально-пейзажного парка Монрепо, природного шедевра, аналогов которому нет на Северо-Западе России. Каждый его уголок пропитан особой атмосферой, наполненной спокойствием и гармонией.
Создаётся ощущение, будто время здесь замедляется, позволяя полностью погрузиться в красоту окружающего мира. Однако красота Монрепо – это не только дикая, нетронутая природа. В течение многих лет искусные мастера создавали здесь гармоничное единство природы и искусства.
В Выборге, основанном в XIII веке крестоносцами, гармонично переплелись шведское, русское и финское наследие. Этот уникальный город был и неприступной шведской крепостью, и частью Российской империи, и входил в состав Финляндского княжества.
Вы пройдетесь по узким мощеным булыжником улочкам, полюбуетесь на самый старый жилой дом России, восхититесь каменными башнями. И, тут же, увидите современные здания в стиле финского национального романтизма.
Во время нашей экскурсии Вы полностью погрузитесь в невероятную атмосферу Выборга, полного тайн и мифов, богатого необыкновенной архитектурой и увлекательной историей!
Продолжительность экскурсии 10,5 часов.
Транспорт не предоставляется.
Вторник. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» с посещением Эрмитажа
Завтрак в гостинице.
Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» с посещением Эрмитажа. Путешествие на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off – идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях.
Билет действителен 24 часа, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.
И, чтобы Вы ничего не пропустили, экскурсия в формате аудиогида расскажет о достопримечательностях Петербурга самым захватывающим образом. Для маленьких путешественников есть совершенно особенная, детская версия аудиогида, полная удивительных историй и невероятных фактов!
Посещение Эрмитажа на одной из остановок автобуса. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.
Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.
Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.
И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа — уникальные Золотые часы «Павлин» — не только великолепное произведение искусства, но и удивительный механизм — единственный в мире автомат XVIII века, дошедший до нас нетронутым временем и сохранивший свою функциональность!
Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!
Транспорт предоставляется на обзорную самостоятельную экскурсию.
Среда. Пешеходная экскурсия "Новый взгляд на Петербург" с прогулкой по Крестовскому острову, парку 300-летия и посещением смотровой площадки "Лахта-центр"
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Крестовский остров». Отправление на экскурсию в 11:00.
Петербург — это не история, застывшая в камне, а это город, который растет и развивается. Он восхищает не только дворцами, соборами и памятниками – шедеврами прошлых веков, созданными из мрамора и золота, но и суперсовременными кварталами из стекла и металла.
И сегодня нам предстоит в этом убедиться – ведь мы окажемся с Вами в том районе города, который создает историю современной архитектуры Петербурга.
Мы пройдем с Вами по центральной аллее Крестовского острова, как перед матчем идут десятки тысяч болельщиков футбольной команды «Зенит» и увидим самый всепогодный, самый технологичный, и что уж тут говорить, самый дорогой и самый посещаемый стадион России – «Газпром арена».
Мы прогуляемся по самому длинному и самому высокому пешеходному мосту города. Вспомним 300-летнюю историю Петербурга в парке, который был разбит в честь этого юбилея. А потом покорим смотровую площадку «Лахта-центра» – самого высокого небоскреба не только России, но и всей Европы!
С 83-го этажа перед Вами раскинется умопомрачительная панорама Петербурга и Финского залива. Город – как на ладони! А в ясную погоду Вы сможете увидеть даже его живописные пригороды.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Четверг. Экскурсия в музей «Магазин купцов Елисеевых» и посещение музея Фаберже
Завтрак в гостинице.
Давайте проведем этот день, как настоящие петербургские аристократы – посетим магазин купцов Елисеевых и музей Фаберже – «Поставщиков Двора Его Императорского Величества».
Вас ждет Магазин Купцов Елисеевых — знаковая достопримечательность, где блистательная роскошь встречается с гастрономией! На экскурсии, вместе с невероятной историей этого величественного здания, Вы узнаете о судьбе его легендарных владельцев — семьи Елисеевых.
Вы проследите за жизнью магазина сквозь разные эпохи — до революции, в советское время и сегодня. А самое главное — Вы попадете в закрытые от посторонних глаз помещения гастронома, где время словно остановилось.
Вы удивитесь тому, как основанный более века назад Григорием Елисеевым, магазин стал первым торгово-развлекательным комплексом в Российской Империи: ведь торговый дом предлагал посетителям не только огромный выбор колониальных товаров, изысканных деликатесов и лучших вин, но и ресторан, и даже театр! Продолжительность сеанса 60 минут.
Посещение музея Фаберже, который распахнет перед Вами двери в сокровищницу ювелирного искусства, где блистает знаменитая на весь мир коллекция пасхальных яиц Фаберже, созданных для императорской семьи России!
Представьте себе великолепие «Коронационного» пасхального яйца, сверкающего платиной и золотом! А нежное пасхальное яйцо «Ландыши» — миниатюрные цветы из жемчуга, алмазы, бриллианты и сюрприз в виде скрытых портретов членов императорской семьи!
Пасхальные шедевры Фаберже — произведения искусства, наполненные смыслом и эмоциями. Ведь они связаны с важнейшими событиями в жизни императорской семьи и хранят память о знаковых событиях в истории России.
И это еще не все! Также Вы полюбуетесь многими другими роскошными украшениями, сотворенными в мастерских гениального мастера Фаберже. А после экскурсии в кафе музея Вы сможете попробовать уникальный десерт. Продолжительность сеанса 60 минут.
Транспорт не предоставляется.
Пятница. Автобусная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга»
Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Автобусная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга». Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 18:00.
Санкт-Петербург, город, воздвигнутый на болотах по воле Петра Великого, с самого своего основания окутан аурой загадочности. Его история, сплетённая из амбиций императоров, великих свершений и трагических событий, породила множество легенд и мистических поверий.
Во время автобусной экскурсии Вас ждет захватывающее путешествие в самое сердце петербургских тайн! Мы вспомним историю настоящей «Пиковой дамы», побываем на древнем капище в самом центре Петербурга, а также узнаем историю появления на берегах Невы тысячелетних сфинксов.
Ваше решение – верить во все эти истории или нет. Однако доля иронии обязательно пригодится Вам сегодня.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Суббота. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:45.
Приглашаем Вас в истинно морское приключение! Вы увидите уникальное сооружение — дамбу, которая не только соединяет остров Котлин с материком, но и связывает историю и современность.
На нашем маршруте Вас ждут невероятные открытия: грандиозные гидротехнические сооружения, такие как док Петра I — символ инженерной мысли, не имеющий аналогов в мире, Кронштадтский футшток — точка отсчета всех высот и глубин на территории России, Якорная площадь и грандиозный Морской собор.
И это только начало Вашего большего приключения. Увлекательный новый городской кластер, «Остров фортов» подарит удивительную возможность окунуться в настоящую морскую сказку, узнать о флотских традициях и подвигах отважных моряков, которые защищали наши воды.
А в Музее Военно-Морской Славы — современном музейном комплексе, взрослые и дети не просто посмотрят на экспонаты, а активно примут участие в приключениях!
У Вас будет возможность не только потрогать многие экспонаты руками, но и пробовать их в действии. Передайте сообщение с помощью морзянки, загляните внутрь легендарных кораблей XVIII века, посидите в настоящей офицерской кают-компании и откройте для себя удивительные секреты, узнав, что такое «бить склянки».
В завершение Вас ждет захватывающее виртуальное путешествие на ледоколе среди ледяных просторов!
Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Воскресенье. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов (начало мая — середина октября).
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.
Петергоф — самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов», строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в летний период в Петергоф. Более 150 фонтанов и 4 каскада, раскинувшись на огромной площади, создают неповторимую атмосферу праздника!
Здесь Вас ждет всемирно известный Большой каскад — шедевр фонтанного искусства, в центре которого находится «Самсон, разрывающий пасть льва». А спрятанные по всему парку фонтаны-шутихи добавят веселья и водных брызг в Вашу прогулку.
Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.
Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Экскурсионная программа без проживания и питания: 22255 руб.
Скидка для детей до 13 лет: 900 руб.
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-12.05
|34740
|5400
|13.05-22.05
|33320
|4725
|23.05-15.07
|35305
|5670
|16.07-25.09
|34170
|5130
|26.09-12.10
|31335
|3780
|1-местн. номер
|26.04-12.05
|45540
|5400
|13.05-22.05
|42770
|4725
|23.05-15.07
|46645
|5670
|16.07-25.09
|44430
|5130
|26.09-12.10
|38895
|3780
|Доп. место
|26.04-12.05
|34740
|2700
|13.05-22.05
|33320
|2365
|23.05-15.07
|35305
|2835
|16.07-25.09
|34170
|2565
|26.09-12.10
|31335
|1890
Трио 2*
Стандарт, завтрак Ланчбокс
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-10.05
|37690
|6805
|11.05-31.05
|35305
|5670
|01.06-31.08
|37690
|6805
|01.09-12.10
|33885
|4995
|1-местн. номер
|26.04-10.05
|49135
|6265
|11.05-31.05
|44485
|5130
|01.06-31.08
|49135
|6265
|01.09-12.10
|35915
|4455
|Доп. место
|26.04-12.10
|под запрос
|под запрос
Москва 4*
Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|25.04-11.05
|39845
|7830
|12.05-23.05
|38425
|7155
|24.05-30.06
|44665
|10125
|01.07-31.08
|39845
|7830
|01.09-30.09
|38425
|7155
|01.10-12.10
|35585
|5805
|1-местн. номер
|25.04-11.05
|53885
|7425
|12.05-23.05
|51115
|6750
|24.05-30.06
|63295
|9720
|01.07-31.08
|53885
|7425
|01.09-30.09
|51115
|6750
|01.10-12.10
|45575
|5400
|Доп. место
|25.04-11.05
|36645
|2835
|12.05-23.05
|36225
|2835
|24.05-30.06
|38065
|2835
|01.07-31.08
|36645
|2835
|01.09-30.09
|36225
|2835
|01.10-12.10
|35385
|2835
Станция L1 3*
Мансарда/Атриум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-10.05
|41120
|8440
|11.05-19.05
|35875
|5940
|20.05-09.06
|38995
|7425
|10.06-02.08
|41120
|8440
|03.08-20.09
|38995
|7425
|21.09-12.10
|35875
|5940
|1-местн. номер
|26.04-10.05
|56915
|8170
|11.05-19.05
|46675
|5670
|20.05-09.06
|52765
|7160
|10.06-02.08
|56915
|8170
|03.08-20.09
|52765
|7155
|21.09-12.10
|46675
|5670
|Доп. место
|26.04-10.05
|36620
|2700
|11.05-19.05
|33475
|2160
|20.05-09.06
|35195
|2430
|10.06-02.08
|36620
|2700
|03.08-20.09
|35195
|2430
|21.09-12.10
|33475
|2160
Станция L1 3*
Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-10.05
|41830
|8775
|11.05-19.05
|36440
|6210
|20.05-09.06
|39845
|7830
|10.06-02.08
|41830
|8775
|03.08-20.09
|39845
|7830
|21.09-12.10
|36440
|6210
|1-местн. номер
|26.04-10.05
|58300
|8505
|11.05-19.05
|47780
|5940
|20.05-09.06
|54425
|7560
|10.06-02.08
|58300
|8505
|03.08-20.09
|54425
|7560
|21.09-12.10
|47780
|5940
|Доп. место
|26.04-10.05
|36830
|2700
|11.05-19.05
|33640
|2160
|20.05-09.06
|35445
|2430
|10.06-02.08
|36830
|2700
|03.08-20.09
|35445
|2430
|21.09-12.10
|33640
|2160
Россия 3*
Бизнес с конд., завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|25.04-11.05
|36635
|6305
|12.05-01.06
|34655
|5360
|02.06-14.07
|40325
|8060
|15.07-31.08
|36635
|6305
|31.08-04.10
|34655
|5360
|05.10-12.10
|32695
|4430
|1-местн. номер
|25.04-11.05
|46625
|5650
|12.05-01.06
|39995
|4020
|02.06-14.07
|52445
|7065
|15.07-31.08
|46625
|5650
|31.08-04.10
|39995
|4015
|05.10-12.10
|39035
|3800
|Доп. место
|25.04-11.05
|31295
|1350
|12.05-01.06
|30715
|1350
|02.06-14.07
|32385
|1350
|15.07-31.08
|31295
|1350
|31.08-04.10
|30715
|1350
|05.10-12.10
|30135
|1350
Невский берег
Стандарт, завтрак "Шведский стол"
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.05
|40980
|8370
|01.06-16.06
|46370
|10935
|17.06-21.06
|54315
|14715
|22.06-24.08
|46370
|10935
|25.08-01.09
|43815
|9720
|1-местн. номер
|26.04-31.05
|54210
|7495
|01.06-16.06
|64730
|10055
|17.06-21.06
|80235
|13835
|22.06-24.08
|64730
|10055
|25.08-01.09
|60825
|9115
Невский берег
Комфорт, завтрак "Шведский стол"
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.05
|46655
|11070
|01.06-16.06
|52045
|13635
|17.06-21.06
|59985
|17415
|22.06-24.08
|52045
|13635
|25.08-01.09
|49490
|12420
|1-местн. номер
|26.04-31.05
|65285
|10195
|01.06-16.06
|75805
|12760
|17.06-21.06
|91305
|16540
|22.06-24.08
|75805
|12760
|25.08-01.09
|71900
|11815
|Доп. место
|26.04-31.05
|40255
|3375
|01.06-16.06
|41845
|3375
|17.06-21.06
|44185
|3375
|22.06-24.08
|41845
|3375
|25.08-01.09
|41090
|3375
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*
Стандарт Двор, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-11.05
|43250
|9450
|12.05-24.05
|41830
|8775
|25.05-05.07
|47790
|11610
|06.07-23.08
|45520
|10530
|24.08-30.09
|43250
|9450
|1-местн. номер
|26.04-11.05
|62150
|9450
|12.05-24.05
|59380
|8775
|25.05-05.07
|71010
|11610
|06.07-23.08
|66580
|10530
|24.08-30.09
|62150
|9450
|Доп. место
|26.04-11.05
|37250
|2700
|12.05-24.05
|36830
|2700
|25.05-05.07
|39790
|3105
|06.07-23.08
|39120
|3105
|24.08-30.09
|38050
|2970
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*
Стандарт Нева, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-11.05
|48925
|12150
|12.05-24.05
|46085
|10800
|25.05-05.07
|54880
|14985
|06.07-23.08
|52045
|13635
|24.08-30.09
|49490
|12420
|1-местн. номер
|26.04-11.05
|56485
|7965
|12.05-24.05
|54725
|7560
|25.05-05.07
|64870
|9990
|06.07-23.08
|60415
|8910
|24.08-30.09
|55970
|7830
|Доп. место
|26.04-11.05
|38925
|2700
|12.05-24.05
|38085
|2700
|25.05-05.07
|41880
|3105
|06.07-23.08
|41045
|3105
|24.08-30.09
|39890
|2970
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт, завтрак шведский стол (дополнительное место поставить невозможно)
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.05
|46935
|11205
|01.06-31.07
|52045
|13635
|01.08-12.10
|46935
|11205
|1-местн. номер
|26.04-31.05
|61245
|9180
|01.06-31.07
|71215
|11610
|01.08-12.10
|61245
|9180
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.05
|50055
|12690
|01.06-31.07
|54880
|14985
|01.08-12.10
|50055
|12690
|1-местн. номер
|26.04-31.05
|67335
|10665
|01.06-31.07
|76750
|12960
|01.08-12.10
|67335
|10665
|Доп. место
|26.04-31.05
|47255
|5400
|01.06-31.07
|48680
|5400
|01.08-12.10
|47255
|5400
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.08
|44950
|10260
|01.09-12.10
|41545
|8640
|1-местн. номер
|26.04-31.08
|60070
|8910
|01.09-12.10
|53425
|7290
|Доп. место
|26.04-31.08
|38150
|2835
|01.09-12.10
|37145
|2835
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Премиум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.08
|49775
|12555
|01.09-12.10
|46655
|11070
|1-местн. номер
|26.04-31.08
|69485
|11205
|01.09-12.10
|63395
|9720
|Доп. место
|26.04-31.08
|39575
|2835
|01.09-12.10
|38655
|2835
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.08
|46085
|10800
|01.09-12.10
|42680
|9180
|1-местн. номер
|26.04-31.08
|62285
|9450
|01.09-12.10
|55640
|7830
|Доп. место
|26.04-31.08
|36485
|2160
|01.09-12.10
|35480
|2160
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Премиум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.08
|51195
|13230
|01.09-12.10
|47785
|11610
|1-местн. номер
|26.04-31.08
|72255
|11880
|01.09-12.10
|65605
|10260
|Доп. место
|26.04-31.08
|37990
|2160
|01.09-12.10
|36985
|2160
DOMINA Пулково 4*
Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-11.05
|40980
|8370
|12.05-01.06
|43815
|9720
|02.06-05.07
|46370
|10935
|06.07-28.08
|43815
|9720
|29.08-12.10
|40980
|8370
|1-местн. номер
|26.04-11.05
|53395
|7290
|12.05-01.06
|58935
|8640
|02.06-05.07
|63920
|9855
|06.07-28.08
|58935
|8640
|29.08-12.10
|53395
|7290
|Доп. место
|26.04-11.05
|34580
|2025
|12.05-01.06
|35415
|2025
|02.06-05.07
|36170
|2025
|06.07-28.08
|35415
|2025
|29.08-12.10
|34575
|2025
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Express Sadovaya Hotel
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Трио 2
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег 3
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Домина Пулково 4
Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.
Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.
Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.
Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00), при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Трансфер в день заезда и выезда
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая важная информация есть в туре?
Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для детей до 13 лет: 900 руб.