Новый взгляд на Петербург. Тур на 5 дней

Новый взгляд на Петербург
Вы рассмотрите Санкт-Петербург на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off, сделаете остановку у Эрмитажа и насладитесь шедеврами искусства.

Прогуляетесь по современным кварталам и поднимитесь на смотровую площадку «Лахта-центр» для панорамных видов.

Отправитесь на загородные
экскурсии: в средневековый Выборг с его легендарным замком и живописным парком Монрепо, а также в Кронштадт, где вас ждут грандиозные гидротехнические сооружения и Музей Военно-Морской Славы. Программа тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 5 дней.

Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели в период с 26 апреля по 12 октября.

Ближайшие даты:
25
апр30
апр5
мая10
мая15
мая20
мая25
мая

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Загородная автобусная экскурсия в Выборг

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 09:00.

Сегодня мы совершим с Вами путешествие во времени – отправимся в средневековый Выборг.

Вас ждет захватывающая прогулка по неповторимому историческому центру Выборга и посещение территории легендарного средневекового замка — единственного в нашей стране!

Также Вы восхититесь красотами живописного скально-пейзажного парка Монрепо, природного шедевра, аналогов которому нет на Северо-Западе России. Каждый его уголок пропитан особой атмосферой, наполненной спокойствием и гармонией.

Создаётся ощущение, будто время здесь замедляется, позволяя полностью погрузиться в красоту окружающего мира. Однако красота Монрепо – это не только дикая, нетронутая природа. В течение многих лет искусные мастера создавали здесь гармоничное единство природы и искусства.

В Выборге, основанном в XIII веке крестоносцами, гармонично переплелись шведское, русское и финское наследие. Этот уникальный город был и неприступной шведской крепостью, и частью Российской империи, и входил в состав Финляндского княжества.

Вы пройдетесь по узким мощеным булыжником улочкам, полюбуетесь на самый старый жилой дом России, восхититесь каменными башнями. И, тут же, увидите современные здания в стиле финского национального романтизма.

Во время нашей экскурсии Вы полностью погрузитесь в невероятную атмосферу Выборга, полного тайн и мифов, богатого необыкновенной архитектурой и увлекательной историей!

Продолжительность экскурсии 10,5 часов.

Транспорт не предоставляется.

2 день

Вторник. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» с посещением Эрмитажа

Завтрак в гостинице.

Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» с посещением Эрмитажа. Путешествие на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off – идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях.

Билет действителен 24 часа, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.

И, чтобы Вы ничего не пропустили, экскурсия в формате аудиогида расскажет о достопримечательностях Петербурга самым захватывающим образом. Для маленьких путешественников есть совершенно особенная, детская версия аудиогида, полная удивительных историй и невероятных фактов!

Посещение Эрмитажа на одной из остановок автобуса. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.

Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.

Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.

И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа — уникальные Золотые часы «Павлин» — не только великолепное произведение искусства, но и удивительный механизм — единственный в мире автомат XVIII века, дошедший до нас нетронутым временем и сохранивший свою функциональность!

Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!

Транспорт предоставляется на обзорную самостоятельную экскурсию.

3 день

Среда. Пешеходная экскурсия "Новый взгляд на Петербург" с прогулкой по Крестовскому острову, парку 300-летия и посещением смотровой площадки "Лахта-центр"

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Крестовский остров». Отправление на экскурсию в 11:00.

Петербург — это не история, застывшая в камне, а это город, который растет и развивается. Он восхищает не только дворцами, соборами и памятниками – шедеврами прошлых веков, созданными из мрамора и золота, но и суперсовременными кварталами из стекла и металла.

И сегодня нам предстоит в этом убедиться – ведь мы окажемся с Вами в том районе города, который создает историю современной архитектуры Петербурга.

Мы пройдем с Вами по центральной аллее Крестовского острова, как перед матчем идут десятки тысяч болельщиков футбольной команды «Зенит» и увидим самый всепогодный, самый технологичный, и что уж тут говорить, самый дорогой и самый посещаемый стадион России – «Газпром арена».

Мы прогуляемся по самому длинному и самому высокому пешеходному мосту города. Вспомним 300-летнюю историю Петербурга в парке, который был разбит в честь этого юбилея. А потом покорим смотровую площадку «Лахта-центра» – самого высокого небоскреба не только России, но и всей Европы!

С 83-го этажа перед Вами раскинется умопомрачительная панорама Петербурга и Финского залива. Город – как на ладони! А в ясную погоду Вы сможете увидеть даже его живописные пригороды.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

4 день

Четверг. Экскурсия в музей «Магазин купцов Елисеевых» и посещение музея Фаберже

Завтрак в гостинице.

Давайте проведем этот день, как настоящие петербургские аристократы – посетим магазин купцов Елисеевых и музей Фаберже – «Поставщиков Двора Его Императорского Величества».

Вас ждет Магазин Купцов Елисеевых — знаковая достопримечательность, где блистательная роскошь встречается с гастрономией! На экскурсии, вместе с невероятной историей этого величественного здания, Вы узнаете о судьбе его легендарных владельцев — семьи Елисеевых.

Вы проследите за жизнью магазина сквозь разные эпохи — до революции, в советское время и сегодня. А самое главное — Вы попадете в закрытые от посторонних глаз помещения гастронома, где время словно остановилось.

Вы удивитесь тому, как основанный более века назад Григорием Елисеевым, магазин стал первым торгово-развлекательным комплексом в Российской Империи: ведь торговый дом предлагал посетителям не только огромный выбор колониальных товаров, изысканных деликатесов и лучших вин, но и ресторан, и даже театр! Продолжительность сеанса 60 минут.

Посещение музея Фаберже, который распахнет перед Вами двери в сокровищницу ювелирного искусства, где блистает знаменитая на весь мир коллекция пасхальных яиц Фаберже, созданных для императорской семьи России!

Представьте себе великолепие «Коронационного» пасхального яйца, сверкающего платиной и золотом! А нежное пасхальное яйцо «Ландыши» — миниатюрные цветы из жемчуга, алмазы, бриллианты и сюрприз в виде скрытых портретов членов императорской семьи!

Пасхальные шедевры Фаберже — произведения искусства, наполненные смыслом и эмоциями. Ведь они связаны с важнейшими событиями в жизни императорской семьи и хранят память о знаковых событиях в истории России.

И это еще не все! Также Вы полюбуетесь многими другими роскошными украшениями, сотворенными в мастерских гениального мастера Фаберже. А после экскурсии в кафе музея Вы сможете попробовать уникальный десерт. Продолжительность сеанса 60 минут.

Транспорт не предоставляется.

5 день

Пятница. Автобусная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга»

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Автобусная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга». Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 18:00.

Санкт-Петербург, город, воздвигнутый на болотах по воле Петра Великого, с самого своего основания окутан аурой загадочности. Его история, сплетённая из амбиций императоров, великих свершений и трагических событий, породила множество легенд и мистических поверий.

Во время автобусной экскурсии Вас ждет захватывающее путешествие в самое сердце петербургских тайн! Мы вспомним историю настоящей «Пиковой дамы», побываем на древнем капище в самом центре Петербурга, а также узнаем историю появления на берегах Невы тысячелетних сфинксов.

Ваше решение – верить во все эти истории или нет. Однако доля иронии обязательно пригодится Вам сегодня.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

6 день

Суббота. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:45.

Приглашаем Вас в истинно морское приключение! Вы увидите уникальное сооружение — дамбу, которая не только соединяет остров Котлин с материком, но и связывает историю и современность.

На нашем маршруте Вас ждут невероятные открытия: грандиозные гидротехнические сооружения, такие как док Петра I — символ инженерной мысли, не имеющий аналогов в мире, Кронштадтский футшток — точка отсчета всех высот и глубин на территории России, Якорная площадь и грандиозный Морской собор.

И это только начало Вашего большего приключения. Увлекательный новый городской кластер, «Остров фортов» подарит удивительную возможность окунуться в настоящую морскую сказку, узнать о флотских традициях и подвигах отважных моряков, которые защищали наши воды.

А в Музее Военно-Морской Славы — современном музейном комплексе, взрослые и дети не просто посмотрят на экспонаты, а активно примут участие в приключениях!

У Вас будет возможность не только потрогать многие экспонаты руками, но и пробовать их в действии. Передайте сообщение с помощью морзянки, загляните внутрь легендарных кораблей XVIII века, посидите в настоящей офицерской кают-компании и откройте для себя удивительные секреты, узнав, что такое «бить склянки».

В завершение Вас ждет захватывающее виртуальное путешествие на ледоколе среди ледяных просторов!

Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

7 день

Воскресенье. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов (начало мая — середина октября).

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.

Петергоф — самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов», строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в летний период в Петергоф. Более 150 фонтанов и 4 каскада, раскинувшись на огромной площади, создают неповторимую атмосферу праздника!

Здесь Вас ждет всемирно известный Большой каскад — шедевр фонтанного искусства, в центре которого находится «Самсон, разрывающий пасть льва». А спрятанные по всему парку фонтаны-шутихи добавят веселья и водных брызг в Вашу прогулку.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.

Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Экскурсионная программа без проживания и питания: 22255 руб.

Скидка для детей до 13 лет: 900 руб.

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-12.05347405400
13.05-22.05333204725
23.05-15.07353055670
16.07-25.09341705130
26.09-12.10313353780
1-местн. номер26.04-12.05455405400
13.05-22.05427704725
23.05-15.07466455670
16.07-25.09444305130
26.09-12.10388953780
Доп. место26.04-12.05347402700
13.05-22.05333202365
23.05-15.07353052835
16.07-25.09341702565
26.09-12.10313351890

Трио 2*

Стандарт, завтрак Ланчбокс

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-10.05376906805
11.05-31.05353055670
01.06-31.08376906805
01.09-12.10338854995
1-местн. номер26.04-10.05491356265
11.05-31.05444855130
01.06-31.08491356265
01.09-12.10359154455
Доп. место26.04-12.10под запроспод запрос

Москва 4*

Стандарт, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

25.04-11.05398457830
12.05-23.05384257155
24.05-30.064466510125
01.07-31.08398457830
01.09-30.09384257155
01.10-12.10355855805
1-местн. номер25.04-11.05538857425
12.05-23.05511156750
24.05-30.06632959720
01.07-31.08538857425
01.09-30.09511156750
01.10-12.10455755400
Доп. место25.04-11.05366452835
12.05-23.05362252835
24.05-30.06380652835
01.07-31.08366452835
01.09-30.09362252835
01.10-12.10353852835

Станция L1 3*

Мансарда/Атриум, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-10.05411208440
11.05-19.05358755940
20.05-09.06389957425
10.06-02.08411208440
03.08-20.09389957425
21.09-12.10358755940
1-местн. номер26.04-10.05569158170
11.05-19.05466755670
20.05-09.06527657160
10.06-02.08569158170
03.08-20.09527657155
21.09-12.10466755670
Доп. место26.04-10.05366202700
11.05-19.05334752160
20.05-09.06351952430
10.06-02.08366202700
03.08-20.09351952430
21.09-12.10334752160

Станция L1 3*

Стандарт, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-10.05418308775
11.05-19.05364406210
20.05-09.06398457830
10.06-02.08418308775
03.08-20.09398457830
21.09-12.10364406210
1-местн. номер26.04-10.05583008505
11.05-19.05477805940
20.05-09.06544257560
10.06-02.08583008505
03.08-20.09544257560
21.09-12.10477805940
Доп. место26.04-10.05368302700
11.05-19.05336402160
20.05-09.06354452430
10.06-02.08368302700
03.08-20.09354452430
21.09-12.10336402160

Россия 3*

Бизнес с конд., завтрак шведский стол

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

25.04-11.05366356305
12.05-01.06346555360
02.06-14.07403258060
15.07-31.08366356305
31.08-04.10346555360
05.10-12.10326954430
1-местн. номер25.04-11.05466255650
12.05-01.06399954020
02.06-14.07524457065
15.07-31.08466255650
31.08-04.10399954015
05.10-12.10390353800
Доп. место25.04-11.05312951350
12.05-01.06307151350
02.06-14.07323851350
15.07-31.08312951350
31.08-04.10307151350
05.10-12.10301351350

Невский берег

Стандарт, завтрак "Шведский стол"

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.05409808370
01.06-16.064637010935
17.06-21.065431514715
22.06-24.084637010935
25.08-01.09438159720
1-местн. номер26.04-31.05542107495
01.06-16.066473010055
17.06-21.068023513835
22.06-24.086473010055
25.08-01.09608259115

Невский берег

Комфорт, завтрак "Шведский стол"

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.054665511070
01.06-16.065204513635
17.06-21.065998517415
22.06-24.085204513635
25.08-01.094949012420
1-местн. номер26.04-31.056528510195
01.06-16.067580512760
17.06-21.069130516540
22.06-24.087580512760
25.08-01.097190011815
Доп. место26.04-31.05402553375
01.06-16.06418453375
17.06-21.06441853375
22.06-24.08418453375
25.08-01.09410903375

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*

Стандарт Двор, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-11.05432509450
12.05-24.05418308775
25.05-05.074779011610
06.07-23.084552010530
24.08-30.09432509450
1-местн. номер26.04-11.05621509450
12.05-24.05593808775
25.05-05.077101011610
06.07-23.086658010530
24.08-30.09621509450
Доп. место26.04-11.05372502700
12.05-24.05368302700
25.05-05.07397903105
06.07-23.08391203105
24.08-30.09380502970

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*

Стандарт Нева, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-11.054892512150
12.05-24.054608510800
25.05-05.075488014985
06.07-23.085204513635
24.08-30.094949012420
1-местн. номер26.04-11.05564857965
12.05-24.05547257560
25.05-05.07648709990
06.07-23.08604158910
24.08-30.09559707830
Доп. место26.04-11.05389252700
12.05-24.05380852700
25.05-05.07418803105
06.07-23.08410453105
24.08-30.09398902970

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт, завтрак шведский стол (дополнительное место поставить невозможно)

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.054693511205
01.06-31.075204513635
01.08-12.104693511205
1-местн. номер26.04-31.05612459180
01.06-31.077121511610
01.08-12.10612459180

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.055005512690
01.06-31.075488014985
01.08-12.105005512690
1-местн. номер26.04-31.056733510665
01.06-31.077675012960
01.08-12.106733510665
Доп. место26.04-31.05472555400
01.06-31.07486805400
01.08-12.10472555400

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.084495010260
01.09-12.10415458640
1-местн. номер26.04-31.08600708910
01.09-12.10534257290
Доп. место26.04-31.08381502835
01.09-12.10371452835

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.084977512555
01.09-12.104665511070
1-местн. номер26.04-31.086948511205
01.09-12.10633959720
Доп. место26.04-31.08395752835
01.09-12.10386552835

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.084608510800
01.09-12.10426809180
1-местн. номер26.04-31.08622859450
01.09-12.10556407830
Доп. место26.04-31.08364852160
01.09-12.10354802160

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Премиум, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.085119513230
01.09-12.104778511610
1-местн. номер26.04-31.087225511880
01.09-12.106560510260
Доп. место26.04-31.08379902160
01.09-12.10369852160

DOMINA Пулково 4*

Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-11.05409808370
12.05-01.06438159720
02.06-05.074637010935
06.07-28.08438159720
29.08-12.10409808370
1-местн. номер26.04-11.05533957290
12.05-01.06589358640
02.06-05.07639209855
06.07-28.08589358640
29.08-12.10533957290
Доп. место26.04-11.05345802025
12.05-01.06354152025
02.06-05.07361702025
06.07-28.08354152025
29.08-12.10345752025

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Отель «Москва» 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель Санкт-Петербург 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

Отель «Достоевский» 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Отель Станция L1

4 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Express Sadovaya Hotel

4 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4

4 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Трио 2

4 ночи

Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».

Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.

В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.

Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.

Россия 3

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Невский берег 3

4 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Домина Пулково 4

4 ночи

Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.

Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.

Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.

Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00), при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Трансфер в день заезда и выезда
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая важная информация есть в туре?

Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Есть ли скидки в туре?

Скидка для детей до 13 лет: 900 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

