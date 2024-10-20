Выходные в Северной столице – хороший вариант для тех, кто хочет успеть осмотреть больше достопримечательностей города.
Конечно же неспешные прогулки по еще открытым паркам зависят от непредсказуемой Петербургской погоды, но музеи и дворцы Питера будут доступны несмотря на дожди. Приглашаем вас провести ноябрьские праздничные дни в великолепном Петербурге!
Программа тура по дням
Отъезд в Санкт-Петербург
22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
22:30 Отъезд в Санкт-Петербург (время в пути около 12 часов, ~700 км).
Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).
Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Экскурсия в Музей железных дорог России
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга.
Пешеходная экскурсия «… Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.
Обед в кафе.
Экскурсия в Музей железных дорог России.
Этот музейный комплекс – главный железнодорожный музей России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире.
Торжественное открытие, приуроченное к 180-летию железных дорог России, состоялось 30 октября 2017 года.
Маршруты экскурсий проходят через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники.
Исторические артефакты соседствуют с действующими моделями, интерактивными инсталляциями и залами для временных выставок, образуя необычное и увлекательное музейное пространство.
Размещение в отеле Космос Прибалтийская 4*.
Свободное время.
Кронштадт. Экскурсия в Музей военно-морской славы России
Завтрак в отеле "шведский стол".
Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»).
Вы узнаете, почему в городе, призванном стать суровой морской твердыней, появился прекрасный Итальянский дворец, зачем так нужна была Кронштадту Голландская кухня, что такое «губернские дома», где находится «пуп Земли», а также побываете в величественном и торжественном Никольском Морском Соборе – главном военно-морском храме России.
Экскурсия в Музей военно-морской славы России.
МВМС – инновационный музейный комплекс в г. Кронштадт, стены которого хранят в себе память об исторических событиях.
Здесь посетитель не просто играет роль наблюдателя, здесь он становится исследователем.
Посещение Морского собора.
Посещение музейно-исторического парка «Остров фортов».
Обед в кафе города.
Возвращение в Петербург
Дополнительно:
Вечерняя экскурсия на разведение мостов. Стоимость 1000 руб. /чел – взр., 800 руб. /чел – шк.
Тематическая автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге». Эрмитаж
Завтрак в отеле “шведский стол”
Тематическая автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге».
Михайловский, Екатерининский, Павловский, Мраморный — эти и другие дворцы давно являются символами Петербурга и гордостью его архитектуры, культуры и истории.
Именитыми сооружениями можно полюбоваться во время прогулки, вспомнив заодно фамилии знаменитых зодчих того времени, архитектурные стили и их особенности.
Но, конечно, самым известным является Зимний дворец, в котором сегодня размещается Государственный Эрмитаж.
Экскурсия в Государственный Эрмитаж.
В самом сердце Санкт-Петербурга, на берегу Невы, находится один из известнейших музеев мира Эрмитаж.
Современный Эрмитаж – это уникальный музей.
Здесь можно изучать экспонаты, одновременно любуясь интерьерами дворцовых залов. Они поражают своей красотой.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.
Возвращение в Москву к станции метро ВДНХ ориентировочно в 23:30-24:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 2 ночи (Санкт-Петербург):
|Отель Космос Прибалтийская 4*
|Двухместный
|Одноместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|22000
|24300
|21400
Скидка на ребенка до 17 лет – 700 руб. /чел.
Возможно трехместное размещение в номерах повышенной комфортности с тремя полноценными спальными местами (под запрос).
Варианты проживания
Отель «Космос Прибалтийская» 4
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 2 ночи
- Питание - 3 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего по маршруту
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая важная информация есть в туре?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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