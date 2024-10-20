3 день

Кронштадт. Экскурсия в Музей военно-морской славы России

Завтрак в отеле "шведский стол".

Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»).

Вы узнаете, почему в городе, призванном стать суровой морской твердыней, появился прекрасный Итальянский дворец, зачем так нужна была Кронштадту Голландская кухня, что такое «губернские дома», где находится «пуп Земли», а также побываете в величественном и торжественном Никольском Морском Соборе – главном военно-морском храме России.

Экскурсия в Музей военно-морской славы России.

МВМС – инновационный музейный комплекс в г. Кронштадт, стены которого хранят в себе память об исторических событиях.

Здесь посетитель не просто играет роль наблюдателя, здесь он становится исследователем.

Посещение Морского собора.

Посещение музейно-исторического парка «Остров фортов».

Обед в кафе города.

Возвращение в Петербург

Дополнительно:

Вечерняя экскурсия на разведение мостов. Стоимость 1000 руб. /чел – взр., 800 руб. /чел – шк.