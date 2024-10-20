Осеннее свидание с Петербургом. Автобусный тур из Москвы

Осеннее свидание с Петербургом
Прекрасному Петербургу очень идёт осень.

Выходные в Северной столице – хороший вариант для тех, кто хочет успеть осмотреть больше достопримечательностей города.

Конечно же неспешные прогулки по еще открытым паркам зависят от непредсказуемой Петербургской погоды, но музеи и дворцы Питера будут доступны несмотря на дожди. Приглашаем вас провести ноябрьские праздничные дни в великолепном Петербурге!
4.67
3 отзыва
Осеннее свидание с Петербургом. Автобусный тур из Москвы
Осеннее свидание с Петербургом. Автобусный тур из Москвы
Осеннее свидание с Петербургом. Автобусный тур из Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отъезд в Санкт-Петербург

22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

22:30 Отъезд в Санкт-Петербург (время в пути около 12 часов, ~700 км).

Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).

2 день

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Экскурсия в Музей железных дорог России

Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе города.

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга.

Пешеходная экскурсия «… Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.

Обед в кафе.

Экскурсия в Музей железных дорог России.

Этот музейный комплекс – главный железнодорожный музей России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире.

Торжественное открытие, приуроченное к 180-летию железных дорог России, состоялось 30 октября 2017 года.

Маршруты экскурсий проходят через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники.

Исторические артефакты соседствуют с действующими моделями, интерактивными инсталляциями и залами для временных выставок, образуя необычное и увлекательное музейное пространство.

Размещение в отеле Космос Прибалтийская 4*.

Свободное время.

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Экскурсия в Музей железных дорог РоссииОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Экскурсия в Музей железных дорог РоссииОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Экскурсия в Музей железных дорог РоссииОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Экскурсия в Музей железных дорог России
3 день

Кронштадт. Экскурсия в Музей военно-морской славы России

Завтрак в отеле "шведский стол".

Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»).

Вы узнаете, почему в городе, призванном стать суровой морской твердыней, появился прекрасный Итальянский дворец, зачем так нужна была Кронштадту Голландская кухня, что такое «губернские дома», где находится «пуп Земли», а также побываете в величественном и торжественном Никольском Морском Соборе – главном военно-морском храме России.

Экскурсия в Музей военно-морской славы России.

МВМС – инновационный музейный комплекс в г. Кронштадт, стены которого хранят в себе память об исторических событиях.

Здесь посетитель не просто играет роль наблюдателя, здесь он становится исследователем.

Посещение Морского собора.

Посещение музейно-исторического парка «Остров фортов».

Обед в кафе города.

Возвращение в Петербург

Дополнительно:

Вечерняя экскурсия на разведение мостов. Стоимость 1000 руб. /чел – взр., 800 руб. /чел – шк.

Кронштадт. Экскурсия в Музей военно-морской славы РоссииКронштадт. Экскурсия в Музей военно-морской славы РоссииКронштадт. Экскурсия в Музей военно-морской славы РоссииКронштадт. Экскурсия в Музей военно-морской славы РоссииКронштадт. Экскурсия в Музей военно-морской славы РоссииКронштадт. Экскурсия в Музей военно-морской славы России
4 день

Тематическая автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге». Эрмитаж

Завтрак в отеле “шведский стол”

Тематическая автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге».

Михайловский, Екатерининский, Павловский, Мраморный — эти и другие дворцы давно являются символами Петербурга и гордостью его архитектуры, культуры и истории.

Именитыми сооружениями можно полюбоваться во время прогулки, вспомнив заодно фамилии знаменитых зодчих того времени, архитектурные стили и их особенности.

Но, конечно, самым известным является Зимний дворец, в котором сегодня размещается Государственный Эрмитаж.

Экскурсия в Государственный Эрмитаж.

В самом сердце Санкт-Петербурга, на берегу Невы, находится один из известнейших музеев мира Эрмитаж.

Современный Эрмитаж – это уникальный музей.

Здесь можно изучать экспонаты, одновременно любуясь интерьерами дворцовых залов. Они поражают своей красотой.

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.

Возвращение в Москву к станции метро ВДНХ ориентировочно в 23:30-24:00.

Тематическая автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге». ЭрмитажТематическая автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге». ЭрмитажТематическая автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге». ЭрмитажТематическая автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге». ЭрмитажТематическая автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге». Эрмитаж

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 2 ночи (Санкт-Петербург):

Отель Космос Прибалтийская 4*ДвухместныйОдноместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)
220002430021400

Скидка на ребенка до 17 лет – 700 руб. /чел.

Возможно трехместное размещение в номерах повышенной комфортности с тремя полноценными спальными местами (под запрос).

Варианты проживания

Отель «Космос Прибалтийская» 4

2 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.

Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 2 ночи
  • Питание - 3 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего по маршруту
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Проезд до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая важная информация есть в туре?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
20 окт 2024
Не совсем было удобно добираться до места отбытия автобуса, как то не получилось согласовать место проживания и сбора группы.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
О
15 окт 2024
Все хорошо.
С
12 окт 2024
Санкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! Роскошный нижний парк, величественный Гатчинский дворец и исторический Юсуповский дворец - все это оставило неизгладимое
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впечатление. Гиды и принимающая сторона были настоящими профессионалами, заботились о нас и делились интересными историями о городе и достопримечательностях.

Отдельное спасибо за возможность посетить Выборг! Парк Монрепо просто завораживает своими осенними пейзажами. Сам город показался мне уютным, чистым и невероятно красивым.

Санкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! РоскошныйСанкт-Петербург просто покорил меня! Поездка получилась невероятно яркой и запоминающейся. Петергоф - это настоящая жемчужина! Роскошный

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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