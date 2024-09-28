Отправляйтесь в незабываемое путешествие, чтобы насладиться красотой фонтанов, золотой осенью и уютной атмосферой города на Неве.
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Круиз по Парадной Неве
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
С 13:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
15:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Обзорная экскурсия подробно познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы. Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, сохранившиеся до наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I. Перед Вами во всем великолепии предстанут панорамы парадных набережных Санкт-Петербурга и ансамбли центральных площадей.
Вы побываете на Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города – Летний сад; проедете по главной улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, Казанский собор. Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс современного города.
Теплоходная прогулка «Парадный Петербург с выходом в Финский залив».
Это один из самых популярных городских маршрутов. За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его главными символами – Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова, и ультрасовременные здания новейшей истории города – стадион Газпром Арена в виде летающей тарелки и самый высокий небоскреб Европы Лахта-центр.
Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой прогулочной палубой с обзорным видом.
На борту теплохода работает ресторан с авторским меню от шеф-повара: за дополнительную плату вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней.
Место окончания: центр города (причал у "спуска со львами", Адмиралтейская наб., д. 2).
Продолжительность: ~4,5 часа (окончание: ~19:45).
Исаакиевский собор. Музей Фаберже. Посещение праздника фонтанов в Петергофе
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками, полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков; подивитесь тому обилию различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
Экскурсия в Музей Фаберже.
Музей Фаберже – это крупнейшее в мире собрание работ фирмы Фаберже в Шуваловском дворце Санкт-Петербурга. Один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Окончание в центре города, музей Фаберже в ~14:00.
Продолжительность дневной части программы: ~3,5 часа.
Свободное время.
18:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Трансфер в Петергоф.
Посещение праздника фонтанов в Петергофе.
Вы станете свидетелями потрясающего фантастического зрелища, которое проводится только раз в год! Вас ждет грандиозное пиротехническое шоу, театрализованное музыкальное представление, салюты и фейерверки в Нижнем парке на Большом каскаде вблизи Большого дворца.
Место окончания: гостиница.
Продолжительность: ~5 часов (окончание после 00:00).
Царское Село. Завершение программы
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров. Выезд на программу с вещами. Желающие могут оставить вещи в камере хранения в отеле.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга - примерно в часе езды. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Свободное время на прогулку по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу Вы сможете самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания: Московский вокзал, ст. метро “Площадь Восстания”.
Продолжительность: ~ 5,5 часов (окончание ~15:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга на выбор:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Вертикаль We&I Московская****
|стандарт
|20.09.2024
|22.09.2024
|14820
|13660
|-
|-
|супериор
|20.09.2024
|22.09.2024
|15490
|14350
|11470
|12620
|18790
|ЭЛКУС***
|стандартный
|20.09.2024
|22.09.2024
|14950
|13790
|12020
|13170
|Русь****
|эконом
|20.09.2024
|22.09.2024
|15090
|13940
|-
|-
|классик
|20.09.2024
|22.09.2024
|16590
|15440
|13390
|14540
|20570
|джуниор сюит
|20.09.2024
|22.09.2024
|18090
|16950
|13390
|14540
|25220
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|20.09.2024
|22.09.2024
|16730
|15580
|-
|-
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
Варианты проживания
Вертикаль (Московская)
Апарт-отель We&I Ramada by Vertical располагается в Санкт-Петербурге.
Этот апарт-отель находится в 11 км от центра города. Рядом с апарт-отелем можно прогуляться. Неподалёку: Московская, Чесменская церковь и Александро-Невская лавра.
Для гостей работает лобби-бар. Также в апарт-отеле есть бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована парковка.
В путешествие можно взять питомца. Возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату. Доступная среда: работает лифт. А ещё в распоряжении гостей прачечная. Персонал апарт-отеля говорит на английском и русском.
В номере есть телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Отель Элкус
«Элкус» – современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Отель Достоевский
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Отель Азимут
«АЗИМУТ отель Санкт-Петербург» расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под Ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 2 завтрака в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Индивидуальный трансфер с вокзала или из/до аэропорта
- Доп. ночи
- Доплата за иностранного туриста 830 руб
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Когда и сколько длится?
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