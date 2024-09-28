1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Круиз по Парадной Неве

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).



С 13:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

15:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Обзорная экскурсия подробно познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы. Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, сохранившиеся до наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I. Перед Вами во всем великолепии предстанут панорамы парадных набережных Санкт-Петербурга и ансамбли центральных площадей.

Вы побываете на Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города – Летний сад; проедете по главной улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, Казанский собор. Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс современного города.

Теплоходная прогулка «Парадный Петербург с выходом в Финский залив».

Это один из самых популярных городских маршрутов. За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его главными символами – Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова, и ультрасовременные здания новейшей истории города – стадион Газпром Арена в виде летающей тарелки и самый высокий небоскреб Европы Лахта-центр.

Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой прогулочной палубой с обзорным видом.

На борту теплохода работает ресторан с авторским меню от шеф-повара: за дополнительную плату вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней.

Место окончания: центр города (причал у "спуска со львами", Адмиралтейская наб., д. 2).

Продолжительность: ~4,5 часа (окончание: ~19:45).