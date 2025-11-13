1 день

Свободный день или экскурсия в Кронштадт за доп. плату

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную плату:

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:20.

Вас ждет захватывающее путешествие в Кронштадт — легендарный город-крепость, овеянный славой русских моряков!

Здесь, как и в Петербурге, все было впервые — появился Балтийский флот, проведены опыты с радиоволнами, во время первой мировой войны впервые использован наркоз, а также сошел со стапелей первый ледокол в мире.

Сначала мы увидим величественный комплекс защитных сооружений от наводнений, откуда Вам откроется захватывающая дух панорама бескрайнего Финского залива, усеянного неприступными кронштадтскими фортами — каменными стражами Петербурга.

А дальше Вас ждет самый удивительный и непохожий ни на один другой пригород Санкт-Петербурга. Морской защитник города, долгие годы остававшийся закрытым для посещения.

Величественный Морской собор — ослепительная жемчужина Кронштадта, уникальный петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток.

В продолжение экскурсии в Кронштадт за дополнительную оплату Вы можете отправиться на теплоходную прогулку вдоль главного морского фарватера, увидите знаменитые форты Кронштадта (морская прогулка доступна только в период навигации с мая по октябрь).

Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

