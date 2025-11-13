В туре есть свободные дни, когда вы можете самостоятельно
Программа тура по дням
Свободный день или экскурсия в Кронштадт за доп. плату
Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную плату:
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:20.
Вас ждет захватывающее путешествие в Кронштадт — легендарный город-крепость, овеянный славой русских моряков!
Здесь, как и в Петербурге, все было впервые — появился Балтийский флот, проведены опыты с радиоволнами, во время первой мировой войны впервые использован наркоз, а также сошел со стапелей первый ледокол в мире.
Сначала мы увидим величественный комплекс защитных сооружений от наводнений, откуда Вам откроется захватывающая дух панорама бескрайнего Финского залива, усеянного неприступными кронштадтскими фортами — каменными стражами Петербурга.
А дальше Вас ждет самый удивительный и непохожий ни на один другой пригород Санкт-Петербурга. Морской защитник города, долгие годы остававшийся закрытым для посещения.
Величественный Морской собор — ослепительная жемчужина Кронштадта, уникальный петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток.
В продолжение экскурсии в Кронштадт за дополнительную оплату Вы можете отправиться на теплоходную прогулку вдоль главного морского фарватера, увидите знаменитые форты Кронштадта (морская прогулка доступна только в период навигации с мая по октябрь).
Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:20.
Невероятные архитектурные ансамбли Северной столицы, скульптурные композиции, панорамы и очарование набережных подарят Вам полное погружение в историю и атмосферу Петербурга, признанного одним из самых красивых городов Европы!
Вы увидите всё самое значимое и прекрасное, что делает Петербург неповторимым: парадный Невский проспект, величественный Исаакиевский и грандиозный Казанский соборы, роскошный Зимний дворец.
Главную площадь города — Дворцовую, легендарный «Медный всадник», уникальный Спас-на-Крови, стремительную Стрелку Васильевского острова, корабль номер один в России — Крейсер «Аврора» и неприступную Петропавловскую крепость.
Экскурсия в Эрмитаж. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.
Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью, и блеском. Тронный зал восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад. Вас поразят работы Леонардо да Винчи и восхитят холсты Рафаэля.
Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело. И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа — уникальные Золотые часы «Павлин».
Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Свободный день или экскурсия с Петергоф за доп. плату
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему Парку.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов», строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в летний период в Петергоф. Более 150 фонтанов и 4 каскада, раскинувшись на огромной площади создают неповторимую атмосферу праздника!
Здесь Вас ждет всемирно известный Большой каскад — шедевр фонтанного искусства, в центре которого находится «Самсон, разрывающий пасть льва». А спрятанные по всему парку фонтаны-шутихи добавят веселья и водных брызг в Вашу прогулку.
Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Экскурсионная программа без проживания и питания: 3630 руб.
Скидка для детей до 14 лет: 450 руб.
|Размещение
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб. до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|26.04-12.05
|9490
|9490
|14890
|450
|5400
|5400
|8100
|13.05-22.05
|8780
|8780
|13505
|450
|4725
|4725
|7090
|23.05-15.07
|9770
|9770
|15440
|450
|5670
|5670
|8505
|16.07-25.09
|9205
|9205
|14335
|450
|5130
|5130
|7695
|26.09-12.10
|7785
|7785
|11565
|450
|3780
|3780
|5670
|Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс
|26.04-10.05
|10965
|под запрос
|16685
|450
|6265
|6805
|под запрос
|11.05-31.05
|9770
|под запрос
|14360
|450
|5130
|5670
|под запрос
|01.06-31.08
|10965
|под запрос
|16685
|450
|6265
|6805
|под запрос
|01.09-12.10
|9065
|под запрос
|12975
|450
|4455
|4995
|под запрос
|Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|25.04-11.05
|12040
|10440
|19060
|450
|7425
|7830
|10665
|12.05-23.05
|11335
|10235
|17675
|450
|6750
|7155
|9990
|24.05-30.06
|14455
|11155
|23770
|450
|9720
|10125
|12960
|01.07-31.08
|12045
|10440
|19060
|450
|7425
|7830
|10665
|01.09-30.09
|11335
|10235
|17675
|450
|6750
|7155
|9990
|01.10-12.10
|9915
|9815
|14910
|450
|5400
|5805
|8640
|Россия 3*, Бизнес с конд., завтрак шведский стол
|25.04-11.05
|10440
|7770
|15435
|450
|5650
|6305
|7655
|12.05-01.06
|9445
|7475
|12120
|450
|4015
|5360
|6710
|02.06-14.07
|12285
|8315
|18345
|450
|7060
|8060
|9410
|15.07-31.08
|10440
|7770
|15435
|450
|5650
|6305
|7655
|31.08-04.10
|9445
|7475
|12120
|450
|4015
|5360
|6710
|05.10-12.10
|8465
|7185
|11640
|450
|3800
|4430
|5780
|Невский берег, Стандарт, завтрак шведский стол
|26.04-31.05
|12610
|-
|19225
|450
|7495
|8370
|-
|01.06-16.06
|15305
|-
|24485
|450
|10060
|10935
|-
|17.06-21.06
|19275
|-
|32235
|450
|13840
|14715
|-
|22.06-24.08
|15305
|-
|24485
|450
|10060
|10935
|-
|25.08-01.09
|14025
|-
|22535
|450
|9115
|9720
|-
|Невский берег, Комфорт, завтрак шведский стол
|26.04-31.05
|15445
|12245
|24760
|450
|10195
|11070
|14445
|01.06-16.06
|18145
|13040
|30020
|450
|12760
|13635
|17010
|17.06-21.06
|22115
|14215
|37775
|450
|16540
|17415
|20790
|22.06-24.08
|18140
|13040
|30020
|450
|12760
|13635
|17010
|25.08-01.09
|16865
|12665
|28070
|450
|11815
|12420
|15795
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол
|26.04-11.05
|13745
|10745
|23195
|450
|9450
|9450
|12150
|12.05-24.05
|13035
|10535
|21810
|450
|8775
|8775
|11475
|25.05-05.07
|16015
|12015
|27625
|450
|11610
|11610
|14715
|06.07-23.08
|14880
|11680
|25410
|450
|10530
|10530
|13635
|24.08-30.09
|13745
|11145
|23195
|450
|9450
|9450
|12420
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол
|26.04-11.05
|16580
|11580
|20360
|450
|7965
|12150
|14850
|12.05-24.05
|15165
|11165
|19485
|450
|7560
|10800
|13500
|25.05-05.07
|19560
|13060
|24555
|450
|9990
|14985
|18090
|06.07-23.08
|18140
|12640
|22325
|450
|8910
|13635
|16740
|24.08-30.09
|16865
|12065
|20105
|450
|7830
|12420
|15390
|Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|26.04-31.08
|15165
|10365
|23265
|450
|9450
|10800
|12960
|01.09-12.10
|13460
|9860
|19940
|450
|7830
|9180
|11340
|Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол
|26.04-31.08
|17715
|11115
|28245
|450
|11880
|13230
|15390
|01.09-12.10
|16015
|10615
|24925
|450
|10260
|11610
|13770
|Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|26.04-31.08
|14595
|11195
|22155
|450
|8910
|10260
|13095
|01.09-12.10
|12895
|10695
|18835
|450
|7290
|8640
|11475
|Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол
|26.04-31.08
|17005
|11905
|26860
|450
|11205
|12555
|15390
|01.09-12.10
|15445
|11445
|23815
|450
|9720
|11070
|13905
|DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол
|26.04-11.05
|12610
|9410
|18820
|450
|7290
|8370
|10395
|12.05-01.06
|14025
|9825
|21585
|450
|8640
|9720
|11745
|02.06-05.07
|15305
|10205
|24080
|450
|9855
|10935
|12960
|06.07-28.08
|14025
|9825
|21585
|450
|8640
|9720
|11745
|29.08-12.10
|12610
|9410
|18820
|450
|7290
|8370
|10395
|Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|26.04-31.05
|15590
|-
|22745
|450
|9180
|11205
|-
|01.06-31.07
|18140
|-
|27725
|450
|11610
|13635
|-
|01.08-12.10
|15590
|-
|22745
|450
|9180
|11205
|-
|Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол
|26.04-31.05
|17150
|15750
|25790
|450
|10665
|12690
|18090
|01.06-31.07
|19560
|16460
|30495
|450
|12960
|14985
|20385
|01.08-12.10
|17150
|15750
|25790
|450
|10665
|12690
|18090
|Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол
|26.04-10.05
|12680
|10430
|20575
|450
|8170
|8440
|11140
|11.05-19.05
|10055
|8855
|15455
|450
|5670
|5940
|8100
|20.05-09.06
|11615
|9715
|18800
|450
|7155
|7425
|9855
|10.06-02.08
|12680
|10430
|20825
|450
|8170
|8440
|11140
|03.08-20.09
|11615
|9715
|18800
|450
|7155
|7425
|9855
|21.09-12.10
|10055
|8855
|15655
|450
|5670
|5940
|8100
|Станция L1 3* Стандарт, шведский стол
|26.04-10.05
|13035
|10535
|21270
|450
|8505
|8775
|11475
|11.05-19.05
|10340
|8940
|16010
|450
|5940
|6210
|8370
|20.05-09.06
|12040
|9845
|19330
|450
|7560
|7830
|10260
|10.06-02.08
|13035
|10535
|21270
|450
|8505
|8775
|11475
|03.08-20.09
|12040
|9845
|19330
|450
|7560
|7830
|10260
|21.09-12.10
|10340
|8940
|16010
|450
|5940
|6210
|8370
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Express Sadovaya Hotel
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Трио 2
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег 3
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Домина Пулково 4
Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.
Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.
Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.
Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 2 суток, при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Трансфер в день заезда и выезда
- Доп. экскурсии
- Питание, не указанное в программе тура: завтраки (при выборе тарифа без проживания), обеды и ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая важная информация есть в туре?
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
В период с 18.06-21.06.25 (проведением в городе Международного Экономического форума), а также на период проведения праздника «Алые паруса» (даты праздника уточняются), возможно изменение стоимости тура. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для детей до 14 лет: 450 руб.