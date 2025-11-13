Мои заказы

Петербург лайт за 3 дня

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга с автобусной экскурсией «Портрет Великого города», где вы увидите архитектурные шедевры и посетите Эрмитаж с его произведениями искусства.

В туре есть свободные дни, когда вы можете самостоятельно
исследовать город или выбрать дополнительные экскурсии, например, в Петергоф с его великолепными фонтанами и парками.

Также можете открыть для себя Кронштадт — легендарный город-крепость, где вас ждут величественный Морской собор и захватывающие панорамы Финского залива.

Ближайшие даты:
1
мая8
мая15
мая22
мая29
мая5
июн12
июн

Программа тура по дням

1 день

Свободный день или экскурсия в Кронштадт за доп. плату

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную плату:

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:20.

Вас ждет захватывающее путешествие в Кронштадт — легендарный город-крепость, овеянный славой русских моряков!

Здесь, как и в Петербурге, все было впервые — появился Балтийский флот, проведены опыты с радиоволнами, во время первой мировой войны впервые использован наркоз, а также сошел со стапелей первый ледокол в мире.

Сначала мы увидим величественный комплекс защитных сооружений от наводнений, откуда Вам откроется захватывающая дух панорама бескрайнего Финского залива, усеянного неприступными кронштадтскими фортами — каменными стражами Петербурга.

А дальше Вас ждет самый удивительный и непохожий ни на один другой пригород Санкт-Петербурга. Морской защитник города, долгие годы остававшийся закрытым для посещения.

Величественный Морской собор — ослепительная жемчужина Кронштадта, уникальный петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток.

В продолжение экскурсии в Кронштадт за дополнительную оплату Вы можете отправиться на теплоходную прогулку вдоль главного морского фарватера, увидите знаменитые форты Кронштадта (морская прогулка доступна только в период навигации с мая по октябрь).

Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

2 день

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:20.

Невероятные архитектурные ансамбли Северной столицы, скульптурные композиции, панорамы и очарование набережных подарят Вам полное погружение в историю и атмосферу Петербурга, признанного одним из самых красивых городов Европы!

Вы увидите всё самое значимое и прекрасное, что делает Петербург неповторимым: парадный Невский проспект, величественный Исаакиевский и грандиозный Казанский соборы, роскошный Зимний дворец.

Главную площадь города — Дворцовую, легендарный «Медный всадник», уникальный Спас-на-Крови, стремительную Стрелку Васильевского острова, корабль номер один в России — Крейсер «Аврора» и неприступную Петропавловскую крепость.

Экскурсия в Эрмитаж. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.

Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью, и блеском. Тронный зал восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад. Вас поразят работы Леонардо да Винчи и восхитят холсты Рафаэля.

Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело. И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа — уникальные Золотые часы «Павлин».

Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

3 день

Свободный день или экскурсия с Петергоф за доп. плату

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему Парку.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов», строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в летний период в Петергоф. Более 150 фонтанов и 4 каскада, раскинувшись на огромной площади создают неповторимую атмосферу праздника!

Здесь Вас ждет всемирно известный Большой каскад — шедевр фонтанного искусства, в центре которого находится «Самсон, разрывающий пасть льва». А спрятанные по всему парку фонтаны-шутихи добавят веселья и водных брызг в Вашу прогулку.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Экскурсионная программа без проживания и питания: 3630 руб.

Скидка для детей до 14 лет: 450 руб.

РазмещениеПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерСкидка на реб. до 14 летДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие26.04-12.059490949014890450540054008100
13.05-22.058780878013505450472547257090
23.05-15.079770977015440450567056708505
16.07-25.099205920514335450513051307695
26.09-12.107785778511565450378037805670
Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс26.04-10.0510965под запрос1668545062656805под запрос
11.05-31.059770под запрос1436045051305670под запрос
01.06-31.0810965под запрос1668545062656805под запрос
01.09-12.109065под запрос1297545044554995под запрос
Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол25.04-11.051204010440190604507425783010665
12.05-23.05113351023517675450675071559990
24.05-30.0614455111552377045097201012512960
01.07-31.081204510440190604507425783010665
01.09-30.09113351023517675450675071559990
01.10-12.109915981514910450540058058640
Россия 3*, Бизнес с конд., завтрак шведский стол25.04-11.0510440777015435450565063057655
12.05-01.069445747512120450401553606710
02.06-14.0712285831518345450706080609410
15.07-31.0810440777015435450565063057655
31.08-04.109445747512120450401553606710
05.10-12.108465718511640450380044305780
Невский берег, Стандарт, завтрак шведский стол26.04-31.0512610-1922545074958370-
01.06-16.0615305-244854501006010935-
17.06-21.0619275-322354501384014715-
22.06-24.0815305-244854501006010935-
25.08-01.0914025-2253545091159720-
Невский берег, Комфорт, завтрак шведский стол26.04-31.05154451224524760450101951107014445
01.06-16.06181451304030020450127601363517010
17.06-21.06221151421537775450165401741520790
22.06-24.08181401304030020450127601363517010
25.08-01.09168651266528070450118151242015795
Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол26.04-11.051374510745231954509450945012150
12.05-24.051303510535218104508775877511475
25.05-05.07160151201527625450116101161014715
06.07-23.08148801168025410450105301053013635
24.08-30.091374511145231954509450945012420
Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол26.04-11.0516580115802036045079651215014850
12.05-24.0515165111651948545075601080013500
25.05-05.0719560130602455545099901498518090
06.07-23.0818140126402232545089101363516740
24.08-30.0916865120652010545078301242015390
Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол26.04-31.0815165103652326545094501080012960
01.09-12.10134609860199404507830918011340
Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол26.04-31.08177151111528245450118801323015390
01.09-12.10160151061524925450102601161013770
Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол26.04-31.0814595111952215545089101026013095
01.09-12.101289510695188354507290864011475
Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол26.04-31.08170051190526860450112051255515390
01.09-12.1015445114452381545097201107013905
DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол26.04-11.05126109410188204507290837010395
12.05-01.06140259825215854508640972011745
02.06-05.0715305102052408045098551093512960
06.07-28.08140259825215854508640972011745
29.08-12.10126109410188204507290837010395
Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол26.04-31.0515590-22745450918011205-
01.06-31.0718140-277254501161013635-
01.08-12.1015590-22745450918011205-
Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол26.04-31.05171501575025790450106651269018090
01.06-31.07195601646030495450129601498520385
01.08-12.10171501575025790450106651269018090
Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол26.04-10.051268010430205754508170844011140
11.05-19.0510055885515455450567059408100
20.05-09.0611615971518800450715574259855
10.06-02.081268010430208254508170844011140
03.08-20.0911615971518800450715574259855
21.09-12.1010055885515655450567059408100
Станция L1 3* Стандарт, шведский стол26.04-10.051303510535212704508505877511475
11.05-19.0510340894016010450594062108370
20.05-09.06120409845193304507560783010260
10.06-02.081303510535212704508505877511475
03.08-20.09120409845193304507560783010260
21.09-12.1010340894016010450594062108370

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

2 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Отель «Москва» 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель Санкт-Петербург 4

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

Отель «Достоевский» 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Отель Станция L1

2 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Express Sadovaya Hotel

2 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4

2 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Трио 2

2 ночи

Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».

Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.

В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.

Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.

Россия 3

2 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Невский берег 3

2 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Домина Пулково 4

2 ночи

Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.

Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.

Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.

Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице 2 суток, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Трансфер в день заезда и выезда
  • Доп. экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура: завтраки (при выборе тарифа без проживания), обеды и ужины
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая важная информация есть в туре?

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

В период с 18.06-21.06.25 (проведением в городе Международного Экономического форума), а также на период проведения праздника «Алые паруса» (даты праздника уточняются), возможно изменение стоимости тура. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Есть ли скидки в туре?

Скидка для детей до 14 лет: 450 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

