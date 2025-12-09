Мои заказы

Путешествие в новогоднюю сказку на 5 дней. Санкт-Петербург и Великий Новгород

Путешествие в новогоднюю сказку на 5 дней
Погрузитесь в атмосферу императорского Петербурга на экскурсиях по сверкающему центру и в театре-макете «Петровская Акватория», а затем раскроете секреты Эрмитажа — сокровищницы мировой культуры.

А после — вас ждёт настоящая русская сказка в Великом Новгороде! В музее «Витославлицы» оживут народные обряды, зимние забавы и герои легенд.

Станете участником театрализованного действа в древнем Кремле и ощутите волшебство праздника, идущего из глубины веков!
Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Посещение театра-макета «Петровская Акватория»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата:уточнять).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (только по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (только по предварительной заявке). Групповой трансфер.

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (только по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Самостоятельное размещение в гостинице. Встреча с гидом, табличка с названием тура.

14:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в т. ч. для гостей из гостиницы «Элкус»).

15:00 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН».

15:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в т. ч. для гостей из гостиниц «Атриум», «Арт Деко Невский», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).

Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

16:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января, и кто был главным героем этого торжества.

В конце вас ждёт небольшой подарок.

17:30 Продолжение автобусной экскурсии.

18:00-19:30 Трансфер по базовым гостиницам. Свободное время.

Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах.

Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге». В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.

Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений (2900 руб. взр.; 2600 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6-ти лет бесплатно).

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Посещение театра-макета «Петровская Акватория»
2 день

Свободный день

Поздний завтрак в гостинице.

Свободный день.

Свободный день
3 день

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Экскурсия в Эрмитаж

Завтрак.

08:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в т. ч. для гостей из гостиницы «Элкус»).

09:00 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН».

09:15 Отъезд от гостиницы «Москва» (в т. ч. для гостей из гостиниц «Атриум», «Арт Деко Невский», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).

09:00-12:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.

Пройдём по центру современного Петербурга: Невский проспект, Дворцовая площадь, Сенатская и Исаакиевская.

12:00 Экскурсия в Эрмитаж – крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.

14:00 На выбор: Трансфер от музея до базовых гостиниц или свободное время в Эрмитаже без трансфера (Эрмитаж работает до 19:00).

14:30-15:00 Свободное время.

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Экскурсия в Эрмитаж
4 день

Великий Новгород

Завтрак.

07:50 Отъезд от гостиницы «Москва» (в т. ч. для гостей из гостиниц «Атриум», «Арт Деко Невский», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).

08:05 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН».

08:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в т. ч. для гостей из гостиницы «Элкус»).

Экскурсия в Великий Новгород. Трассовая экскурсия.

Автобусная обзорная экскурсия по городу, знакомство с Софийской и Торговой сторонами.

Посещение Юрьева монастыря (Святого великомученика Георгия) – действующего, самого крупного в Новгороде. Посещение его главного храма – Георгиевского собора (1119 г.).

11:30 Посещение музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы» – уникального архитектурного и природного заповедника деревянного зодчества. Участие в празднике «Сказочное Новогодье в Витославлицах».

По уже сложившейся многолетней традиции новгородцев и гостей города ждёт увлекательное путешествие по сказочной деревне, где можно окунуться в мир крестьянской культуры с его обычаями и традициями.

Участники праздника присоединятся к театрализованным действам по мотивам русских народных сказок, покатаются в санной упряжке и, конечно, не упустят возможность скатиться с горки. Любителям игр на льду придется по вкусу забава под названием «Котёл».

Также посетителей музея ждет встреча с героями любимых с детства сказок – Емелей, Машенькой, Медведем и другими сказочными героями.

Дети и взрослые попробуют заселить Рукавичку, поиграть с Колобком, обвести вокруг пальца Бабу Ягу и её подружку Кикимору.

15:00 Обед в кафе.

17:00 Экскурсия по Новгородскому кремлю: театрализованная программа с посадником Сбыславом или посадницей Евфимией.

Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города: Новгородский кремль, Софийский собор и звонницу с коллекцией колоколов, памятник «Тысячелетие России», Грановитую палату, церковь Андрея Стратилата, церковь Входа Господня в Иерусалим, Тайничные водяные ворота и многое другое.

Свободное время для ознакомления с достопримечательностями.

21:00-22:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург в базовые гостиницы.

Великий Новгород
5 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Завтрак.

Свободный день.

Освобождение номеров.

Программа на выбор за дополнительную плату:

1. 08:00-20:00 Экскурсия в Выборг– город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки.

А также великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века. Знакомство с Выборгским замком и Старым городом.

Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох (2950 руб. взр., 2550 руб. шк., 2800 руб. ст. пенс.).

08:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в т. ч. для гостей из гостиницы «Элкус»).

08:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в т. ч. для гостей из гостиниц «Атриум», «Арт Деко Невский», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).

2. 07:00-23:00 Экскурсия «Жемчужина Карелии – Рускеала». Вас ждёт путешествие на север от Петербурга – в Карелию. По пути осмотрим крепость Кексгольм в Приозерске и бывший финский город Сортавала.

А потом отправимся на природу: к водопадам Ахвенкоски и в горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия вокруг мраморного карьера и свободное время для прогулки. Отъезд от метро «Пл. Восстания» (цены позже, ориентировочно 4500 р.).

07:00 Отъезд от Площади Восстания – Лиговский пр. 10 (смс с телефоном гида накануне).

Свободный день или экскурсия за доп. плату
Проживание

В туре предусмотрено проживание в выбранном отеле г. Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного отеля и типа размещения:

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшии станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Россия 3*Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйБизнесКомфорт
Стоимость тура1550021300165001570021100177001670025700

Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Внимание, цены на гостиницу Москва 4* ориентировочные, перед покупкой уточнять реальные цены.

Москва 4*Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный
Стоимость тура199002010028100

КОРТ ИНН 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд + 100%. Внимание, цены на гостиницу Корт ИНН 4* ориентировочные, перед покупкой уточнять реальные цены.

КОРТ ИНН 4*Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Делюкс
Стоимость тура2170029700

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол". Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле или автобусе. В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%. Внимание, цены на гостиницу Арт Деко Невский 4* ориентировочные, перед покупкой уточнять реальные цены.

Арт Деко Невский 4*Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйМансардаУлучшенный
Стоимость тура18500245001850024500199001890027700

Кравт Невский СПА 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Невского, 8А. Отель в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости Невского проспекта. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Просторный номерной фонд со всем необходимым для семейного отдыха, SPA-комплекс при отеле с уникальным дизайном и широкими процедурными возможностями, а также ресторан NEVSKY на крыше отеля. 380 метров или 5 минут пешком до метро и гостиницы «Москва». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Кравт Невский СПА 4* Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюОдноместный
Стандартный
Стоимость тура3130047300

Скидки:

  • детям до 14 лет — 1000 руб.;
  • детям 14–16 лет — 400 руб.;
  • студентам (Российских государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (РФ) — 250 руб.

Варианты проживания

Россия

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия
Москва

4 ночи

«Москва» 4* — современный четырехзвездочный отель, расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом с главными достопримечательностями столицы и метро «Площадь Александра Невского». Гости могут воспользоваться услугами трансфера, прачечной и химчистки, экскурсионного обслуживания.

Для постояльцев подготовлены комфортабельные номера разных категорий: «Стандарт», «Комфорт», «Люкс», «Апартаменты». В каждом есть удобная мебель и современная техника, собственная ванная комната, а также следующие удобства: кондиционер, телевизор, Wi-Fi, сейф, телефон, холодильник, банные и гигиенические принадлежности. Из некоторых номеров открывается красивый вид на набережную Невы и городскую панораму.

В проживание включен завтрак формата «шведский стол». Дополнительно можно посетить другие заведения, работающие на территории отеля: рестораны русской, европейской, азиатской кухонь, кофейня, кафе быстрого питания, пекарня, чайхана, лобби-бар. Доступна доставка еды и напитков в номер.

Для проведения деловых и торжественных мероприятий возможна аренда площадок, оснащенных современным оборудованием: конференц-залы, кинозалы, банкетные залы.

Для досуга и приятного отдыха отель «Москва» 4* предоставляет множество сервисов: СПА-центр, тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр, торговый центр. На территории есть парковка. Расстояние до Московского железнодорожного вокзала — 1,64 км, до аэропорта — 21,8 км.

Москва
КОРТ ИНН

4 ночи

«CORT INN St.-Petersburg Hotel & Conference Center» приглашает гостей Санкт-Петербурга ощутить высокий уровень сервиса 4* и оценить комфорт.

На ресепшен вас приветливо встретят, оформят процедуру заселения, которая доступна в круглосуточном режиме. Здесь предлагают полный спектр услуг от базовых (прачечная, трансфер, парковка) до дополнительных (тренажерный зал, организация торжеств).

Простота и при этом изысканность 273-х номеров - это то, что располагает к отдыху. В комнатах представлено все для уюта: удобная и функциональная мебель, современная техника, собственная ванная комната с гигиеническими принадлежностями.

На территории работают несколько ресторанов, представляющих международную, русскую и немецкую кухни: «Поэма», «Бирштубе», «Онегин».

В аренду предоставляются несколько конференц-залов для проведения деловых мероприятий разного масштаба. Залы оснащены современным оборудованием. Сотрудники помогут с подключением и настройкой техники.

До Балтийского железнодорожного вокзала всего 1,5 км. Локация отеля позволяет быстро добираться до остановок общественного транспорта, достопримечательностей, до набережной Невы.

КОРТ ИНН
Kravt Nevsky Hotel & amp; SPA

4 ночи

Спа-отель «Kravt Nevsky Hotel & SPA» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.

Спа-отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.

При спа-отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.

Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.

В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.

Kravt Nevsky Hotel & amp; SPA
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе (завтраки)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида/
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание не входящее в стоимость тура: обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии по желанию:
  • Праздничный новогодний банкет в гостиницах по желанию (заказывается заранее)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Есть ли на тур скидки?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 5 дней 1000 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 5 дней 400 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре) 5 дней: 250 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Точную программу с утвержденным таймингом уточнять за неделю до заезда.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая стоимость новогоднего банкета в гостинице Москва?

Стоимость Новогоднего банкета:

Категория «А» – 25 000 рублей.
Категория «B» – 20 000 рублей.
Детский билет (для детей до 12 лет) – 50% от стоимости в зависимости от категории стола.

VIP зона

Это отдельный закрытый балкон на 2 этаже с лучшим видом на сцену.

Количество персон за столом – 4 человека.
Стоимость стола целиком – 120 000 рублей.

Что включено:
- комфортное размещение, лучший вид на сцену;
- столы с банкетным накрытием, безлимит игристого вина;
- индивидуальное обслуживание.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

