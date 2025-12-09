1 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Посещение театра-макета «Петровская Акватория»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата:уточнять).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (только по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (только по предварительной заявке). Групповой трансфер.

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (только по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Самостоятельное размещение в гостинице. Встреча с гидом, табличка с названием тура.

14:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в т. ч. для гостей из гостиницы «Элкус»).

15:00 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН».

15:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в т. ч. для гостей из гостиниц «Атриум», «Арт Деко Невский», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).

Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

16:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января, и кто был главным героем этого торжества.

В конце вас ждёт небольшой подарок.

17:30 Продолжение автобусной экскурсии.

18:00-19:30 Трансфер по базовым гостиницам. Свободное время.

Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах.

Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге». В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.

Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений (2900 руб. взр.; 2600 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6-ти лет бесплатно).

