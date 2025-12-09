А после — вас ждёт настоящая русская сказка в Великом Новгороде! В музее «Витославлицы» оживут народные обряды, зимние забавы и герои легенд.
Станете участником театрализованного действа в древнем Кремле и ощутите волшебство праздника, идущего из глубины веков!
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Посещение театра-макета «Петровская Акватория»
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата:уточнять).
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (только по предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (только по предварительной заявке). Групповой трансфер.
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (только по предварительной заявке). Групповой трансфер.
Самостоятельное размещение в гостинице. Встреча с гидом, табличка с названием тура.
14:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в т. ч. для гостей из гостиницы «Элкус»).
15:00 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН».
15:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в т. ч. для гостей из гостиниц «Атриум», «Арт Деко Невский», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
16:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января, и кто был главным героем этого торжества.
В конце вас ждёт небольшой подарок.
17:30 Продолжение автобусной экскурсии.
18:00-19:30 Трансфер по базовым гостиницам. Свободное время.
Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах.
Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге». В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.
Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.
Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений (2900 руб. взр.; 2600 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6-ти лет бесплатно).
Свободный день
Поздний завтрак в гостинице.
Свободный день.
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Экскурсия в Эрмитаж
Завтрак.
08:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в т. ч. для гостей из гостиницы «Элкус»).
09:00 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН».
09:15 Отъезд от гостиницы «Москва» (в т. ч. для гостей из гостиниц «Атриум», «Арт Деко Невский», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
09:00-12:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.
Пройдём по центру современного Петербурга: Невский проспект, Дворцовая площадь, Сенатская и Исаакиевская.
12:00 Экскурсия в Эрмитаж – крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.
14:00 На выбор: Трансфер от музея до базовых гостиниц или свободное время в Эрмитаже без трансфера (Эрмитаж работает до 19:00).
14:30-15:00 Свободное время.
Великий Новгород
Завтрак.
07:50 Отъезд от гостиницы «Москва» (в т. ч. для гостей из гостиниц «Атриум», «Арт Деко Невский», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
08:05 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН».
08:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в т. ч. для гостей из гостиницы «Элкус»).
Экскурсия в Великий Новгород. Трассовая экскурсия.
Автобусная обзорная экскурсия по городу, знакомство с Софийской и Торговой сторонами.
Посещение Юрьева монастыря (Святого великомученика Георгия) – действующего, самого крупного в Новгороде. Посещение его главного храма – Георгиевского собора (1119 г.).
11:30 Посещение музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы» – уникального архитектурного и природного заповедника деревянного зодчества. Участие в празднике «Сказочное Новогодье в Витославлицах».
По уже сложившейся многолетней традиции новгородцев и гостей города ждёт увлекательное путешествие по сказочной деревне, где можно окунуться в мир крестьянской культуры с его обычаями и традициями.
Участники праздника присоединятся к театрализованным действам по мотивам русских народных сказок, покатаются в санной упряжке и, конечно, не упустят возможность скатиться с горки. Любителям игр на льду придется по вкусу забава под названием «Котёл».
Также посетителей музея ждет встреча с героями любимых с детства сказок – Емелей, Машенькой, Медведем и другими сказочными героями.
Дети и взрослые попробуют заселить Рукавичку, поиграть с Колобком, обвести вокруг пальца Бабу Ягу и её подружку Кикимору.
15:00 Обед в кафе.
17:00 Экскурсия по Новгородскому кремлю: театрализованная программа с посадником Сбыславом или посадницей Евфимией.
Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города: Новгородский кремль, Софийский собор и звонницу с коллекцией колоколов, памятник «Тысячелетие России», Грановитую палату, церковь Андрея Стратилата, церковь Входа Господня в Иерусалим, Тайничные водяные ворота и многое другое.
Свободное время для ознакомления с достопримечательностями.
21:00-22:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург в базовые гостиницы.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Завтрак.
Свободный день.
Освобождение номеров.
Программа на выбор за дополнительную плату:
1. 08:00-20:00 Экскурсия в Выборг– город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки.
А также великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века. Знакомство с Выборгским замком и Старым городом.
Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох (2950 руб. взр., 2550 руб. шк., 2800 руб. ст. пенс.).
08:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в т. ч. для гостей из гостиницы «Элкус»).
08:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в т. ч. для гостей из гостиниц «Атриум», «Арт Деко Невский», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
2. 07:00-23:00 Экскурсия «Жемчужина Карелии – Рускеала». Вас ждёт путешествие на север от Петербурга – в Карелию. По пути осмотрим крепость Кексгольм в Приозерске и бывший финский город Сортавала.
А потом отправимся на природу: к водопадам Ахвенкоски и в горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия вокруг мраморного карьера и свободное время для прогулки. Отъезд от метро «Пл. Восстания» (цены позже, ориентировочно 4500 р.).
07:00 Отъезд от Площади Восстания – Лиговский пр. 10 (смс с телефоном гида накануне).
Проживание
В туре предусмотрено проживание в выбранном отеле г. Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного отеля и типа размещения:
Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшии станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
|Россия 3*
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Бизнес
|Комфорт
|Стоимость тура
|15500
|21300
|16500
|15700
|21100
|17700
|16700
|25700
Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
Внимание, цены на гостиницу Москва 4* ориентировочные, перед покупкой уточнять реальные цены.
|Москва 4*
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Стоимость тура
|19900
|20100
|28100
КОРТ ИНН 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд + 100%. Внимание, цены на гостиницу Корт ИНН 4* ориентировочные, перед покупкой уточнять реальные цены.
|КОРТ ИНН 4*
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Делюкс
|Стоимость тура
|21700
|29700
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол". Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле или автобусе. В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%. Внимание, цены на гостиницу Арт Деко Невский 4* ориентировочные, перед покупкой уточнять реальные цены.
|Арт Деко Невский 4*
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Мансарда
|Улучшенный
|Стоимость тура
|18500
|24500
|18500
|24500
|19900
|18900
|27700
Кравт Невский СПА 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Невского, 8А. Отель в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости Невского проспекта. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Просторный номерной фонд со всем необходимым для семейного отдыха, SPA-комплекс при отеле с уникальным дизайном и широкими процедурными возможностями, а также ресторан NEVSKY на крыше отеля. 380 метров или 5 минут пешком до метро и гостиницы «Москва». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Кравт Невский СПА 4*
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Стандартный
|Стоимость тура
|31300
|47300
Скидки:
- детям до 14 лет — 1000 руб.;
- детям 14–16 лет — 400 руб.;
- студентам (Российских государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (РФ) — 250 руб.
Варианты проживания
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Москва
«Москва» 4* — современный четырехзвездочный отель, расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом с главными достопримечательностями столицы и метро «Площадь Александра Невского». Гости могут воспользоваться услугами трансфера, прачечной и химчистки, экскурсионного обслуживания.
Для постояльцев подготовлены комфортабельные номера разных категорий: «Стандарт», «Комфорт», «Люкс», «Апартаменты». В каждом есть удобная мебель и современная техника, собственная ванная комната, а также следующие удобства: кондиционер, телевизор, Wi-Fi, сейф, телефон, холодильник, банные и гигиенические принадлежности. Из некоторых номеров открывается красивый вид на набережную Невы и городскую панораму.
В проживание включен завтрак формата «шведский стол». Дополнительно можно посетить другие заведения, работающие на территории отеля: рестораны русской, европейской, азиатской кухонь, кофейня, кафе быстрого питания, пекарня, чайхана, лобби-бар. Доступна доставка еды и напитков в номер.
Для проведения деловых и торжественных мероприятий возможна аренда площадок, оснащенных современным оборудованием: конференц-залы, кинозалы, банкетные залы.
Для досуга и приятного отдыха отель «Москва» 4* предоставляет множество сервисов: СПА-центр, тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр, торговый центр. На территории есть парковка. Расстояние до Московского железнодорожного вокзала — 1,64 км, до аэропорта — 21,8 км.
КОРТ ИНН
«CORT INN St.-Petersburg Hotel & Conference Center» приглашает гостей Санкт-Петербурга ощутить высокий уровень сервиса 4* и оценить комфорт.
На ресепшен вас приветливо встретят, оформят процедуру заселения, которая доступна в круглосуточном режиме. Здесь предлагают полный спектр услуг от базовых (прачечная, трансфер, парковка) до дополнительных (тренажерный зал, организация торжеств).
Простота и при этом изысканность 273-х номеров - это то, что располагает к отдыху. В комнатах представлено все для уюта: удобная и функциональная мебель, современная техника, собственная ванная комната с гигиеническими принадлежностями.
На территории работают несколько ресторанов, представляющих международную, русскую и немецкую кухни: «Поэма», «Бирштубе», «Онегин».
В аренду предоставляются несколько конференц-залов для проведения деловых мероприятий разного масштаба. Залы оснащены современным оборудованием. Сотрудники помогут с подключением и настройкой техники.
До Балтийского железнодорожного вокзала всего 1,5 км. Локация отеля позволяет быстро добираться до остановок общественного транспорта, достопримечательностей, до набережной Невы.
Kravt Nevsky Hotel & amp; SPA
Спа-отель «Kravt Nevsky Hotel & SPA» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.
Спа-отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.
При спа-отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.
Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.
В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе (завтраки)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида/
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание не входящее в стоимость тура: обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии по желанию:
- Праздничный новогодний банкет в гостиницах по желанию (заказывается заранее)
Место начала и завершения?
Есть ли на тур скидки?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 5 дней 1000 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 5 дней 400 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре) 5 дней: 250 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Точную программу с утвержденным таймингом уточнять за неделю до заезда.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая стоимость новогоднего банкета в гостинице Москва?
Стоимость Новогоднего банкета:
Категория «А» – 25 000 рублей.
Категория «B» – 20 000 рублей.
Детский билет (для детей до 12 лет) – 50% от стоимости в зависимости от категории стола.
VIP зона
Это отдельный закрытый балкон на 2 этаже с лучшим видом на сцену.
Количество персон за столом – 4 человека.
Стоимость стола целиком – 120 000 рублей.
Что включено:
- комфортное размещение, лучший вид на сцену;
- столы с банкетным накрытием, безлимит игристого вина;
- индивидуальное обслуживание.