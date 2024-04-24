Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Петербургская коллекция весна-лето

5
3 отзыва
Классический тур в Санкт-Петербург «Петербургская коллекция» на 4 дня.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста — Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 4 дня в период с 22 апреля 2024 г. по 13 октября 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти
Восхитительные интерьеры
Восхитительные интерьеры
Увидим украшенные интерьеры, наполненные многочисленными произведениями искусства
Гибкая программа
Гибкая программа
Решайте сами, что вы хотите посетить в этом туре по Санкт-Петербургу

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30). Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.

17:30 Возвращение на автобусе в центр города к ст. метро «Пл. Восстания» на Московский вокзал.

Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаны
2 день

Вторник. Кронштадт: парк «Остров фортов»

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10),для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно:

15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

23:30-02:30 Дополнительно:

Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк.,1000 студ.,1000 пенс.).

Вторник. Кронштадт: парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: парк «Остров фортов»
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».


3 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и
воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
4 день

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:00 Отъезд от гостиницы «Москва»,в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10),для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

09:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

09:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно:

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.)

16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

Посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400пенс.).

Окончание у ст. м. «Звенигородская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
5 день

Пятница. Летний сад - Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10),для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце –резиденции русских царей.

14:00 Дополнительно:

Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)

18:00 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.).

23:30-02:30 Дополнительно:

Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).

Пятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - Эрмитаж
6 день

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

11:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Экскурсионный пакет без проживания: 4 дня – 8300 рублей с человека.

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Арт Нуво Палас 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Улучшенный

22.04.24 - 27.04.24

12050

15050

14900

14300

19550

28.04.24

13050

16800

15300

 14550 20550

29.04.24

14050

18550

15700

14800

21550

30.04.24 - 02.05.24

15050

20300

16100

15050

22550

03.05.24

14650

19450

15900

14950

22200

04.05.24

14250

18600

15700

14850

21850

05.05.24 - 12.05.24

13850

17750

15500

14750

21500

13.05.24

14450

19000

15700

14850

21850

14.05.24

15050

20250

15900

14950

22200

15.05.24 - 28.05.24

15650

21500

16100

15050

22550

29.05.24

16050

22000

16700

15450

23450

30.05.24

16450

22500

17300

15850

24350

31.05.24 - 30.06.24

16850

23000

17900

16250

25250

01.07.24

16250

22100

17300

15850

24350

02.07.24

15650

21200

16700

15450

23450

03.07.24 - 28.07.24

15050

20300

16100

15050

22550

29.07.24

14950

19800

15750

14850

21950

30.07.24

14850

19300

15400

14650

21350

31.07.24 - 25.08.24

14750

18800

15050

14450

20750

26.08.24

14500

18450

15050

14450

20750

27.08.24

14250

18100

15050

14450

20750

28.08.24 - 22.09.24

14000

17750

15050

14450

20750

23.09.24

13600

17100

14750

14250

19850

24.09.24

13200

16450

14450

14050

18950

25.09.24 - 10.10.24

12800

15800

14150

13850

18050

Россия 3*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандарт

Комфорт

Бизнес

Бизнес с конд.

22.04 - 24.04

12650

17000

14300

14000

20300

13400

12800

16850

13700

13100

17150

25.04.24

13450

18600

15200

14400

22050

14100

13300

18000

14500

13600

18450

26.04.24

14250

20200

16100

14800

23800

14800

13800

19150

15300

14100

19750

27.04 - 28.04

15050

21800

17000

15200

25550

15500

14300

20300

16100

14600

21050

29.04.24

14550

20800

16350

14800

24300

14950

13950

19200

15650

14300

19800

30.04.24

14050

19800

15700

14400

23050

14400

13600

18100

15200

14000

18550

01.05 - 05.05

13550

18800

15050

14000

21800

13850

13250

17000

14750

13700

17300

06.05.24

14050

19800

15700

14400

23050

14400

13600

18100

15200

14000

18550

07.05.24

14550

20800

16350

14800

24300

14950

13950

19200

15650

14300

19800

08.05 - 09.05

15050

21800

17000

15200

25550

15500

14300

20300

16100

14600

21050

10.05.24

14550

20800

16350

14800

24300

14950

13950

19200

15650

14300

19800

11.05.24

14050

19800

15700

14400

23050

14400

13600

18100

15200

14000

18550

12.05 - 30.05

13550

18800

15050

14000

21800

13850

13250

17000

14750

13700

17300

31.05.24

14500

20700

16300

14850

24300

14900

13900

19250

15800

14400

19750

01.06.24

15450

22600

17550

15700

26800

15950

14550

21500

16850

15100

22200

02.06.24

20600

32900

24450

21100

40600

22150

19450

30000

23300

20200

31750

03.06.24

24800

41300

30100

25650

51900

27300

23700

36250

28700

24600

38850

04.06 - 05.06

29000

49700

35750

30200

63200

32450

27950

42500

34100

29000

45950

06.06.24

24800

41300

30100

25650

51900

27300

23700

36250

28700

24600

38850

07.06.24

20600

32900

24450

21100

40600

22150

19450

30000

23300

20200

31750

08.06 - 12.07

16400

24500

18800

16550

29300

17000

15200

23750

17900

15800

24650

13.07.24

15950

23600

18200

16100

28050

16500

14900

22600

17300

15400

23450

14.07.24

15500

22700

17600

15650

26800

16000

14600

21450

16700

15000

22250

15.07 - 28.08

15050

21800

17000

15200

25550

15500

14300

20300

16100

14600

21050

29.08.24

14550

20800

16350

14800

24300

14950

13950

19200

15650

14300

19800

30.08.24

14050

19800

15700

14400

23050

14400

13600

18100

15200

14000

18550

31.08 - 02.10

13550

18800

15050

14000

21800

13850

13250

17000

14750

13700

17300

03.10.24

13250

18200

14800

13850

21300

13700

13100

16950

14400

13500

17250

04.10.24

12950

17600

14550

13700

20800

13550

12950

16900

14050

13300

17200

05.10 - 10.10

12650

17000

14300

13550

20300

13400

12800

16850

13700

13100

17150

Москва 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

22.04 - 23.04

14000

14150

18500

15350

15050

21050

24.04.24

14950

14850

20450

16450

15850

23300

25.04.24

15900

15550

22400

17550

16650

25550

26.04 - 09.05

16850

16250

24350

18650

17450

27800

10.05.24

16600

16100

23750

18450

17350

27450

11.05.24

16350

15950

23150

18250

17250

27100

12.05 - 28.05

16100

15800

22550

18050

17150

26750

29.05.24

17100

16450

24550

19450

18050

29500

30.05.24

18100

17100

26550

20850

18950

32250

31.05 - 28.06

19100

17750

28550

22250

19850

35000

29.06.24

18350

17250

27150

21050

19050

32600

30.06.24

17600

16750

25750

19850

18250

30200

01.07 - 29.08

16850

16250

24350

18650

17450

27800

30.08.24

16600

16100

23750

18450

17350

27450

31.08.24

16350

15950

23150

18250

17250

27100

01.09 - 28.09

16100

15800

22550

18050

17150

26750

29.09.24

15400

15250

21200

17150

16450

24850

30.09.24

14700

14700

19850

16250

15750

22950

01.10 - 10.10

14000

14150

18500

15350

15050

21050

Космос Прибалтийская 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)

Одноместный

Стандартный

Супериор.

22.04 - 24.04

14150

13700

12800

13250

17000

16100

15050

14000

14450

20750

25.04.24

15050

14400

13500

13950

18750

16950

15750

14700

15150

22500

26.04.24

15950

15100

14200

14650

20500

17800

16450

15400

15850

24250

27.04 - 09.05

16850

15800

14900

15350

22250

18650

17150

16100

16550

26000

10.05.24

16600

15650

14700

15200

21750

18400

16950

15950

16400

25500

11.05.24

16350

15500

14500

15050

21250

18150

16750

15800

16250

25000

12.05 - 01.06

16100

15350

14300

14900

20750

17900

16550

15650

16100

24500

02.06.24

17650

16400

15350

15950

23850

19450

17600

16700

17150

27600

03.06.24

19200

17450

16400

17000

26950

21000

18650

17750

18200

30700

04.06 - 05.06

20750

18500

17450

18050

30050

22550

19700

18800

19250

33800

06.06.24

19950

17950

16900

17500

28450

21750

19150

18250

18700

32200

07.06.24

19150

17400

16350

16950

26850

20950

18600

17700

18150

30600

08.06 - 28.06

18350

16850

15800

16400

25250

20150

18050

17150

17600

29000

29.06.24

17900

16550

15550

16100

24350

19700

17800

16850

17300

28100

30.06.24

17450

16250

15300

15800

23450

19250

17550

16550

17000

27200

01.07 - 29.08

17000

15950

15050

15500

22550

18800

17300

16250

16700

26300

30.08.24

16450

15450

14550

15000

21450

18250

16800

15750

16200

25200

31.08.24

15900

14950

14050

14500

20350

17700

16300

15250

15700

24100

01.09 - 10.10

15350

14450

13550

14000

19250

17150

15800

14750

15200

23000

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)

Одноместный

Стандартный с видом на Город

Стандартный с видом на Неву

22.04.24

17700

17050

16450

25700

19200

18050

17450

28800

23.04.24

19150

18000

17400

27350

20350

18800

18200

29800

24.04 - 13.05

20600

18950

18350

29000

21500

19550

18950

30800

14.05.24

21200

19400

18750

30850

22450

20200

19600

33300

15.05.24

21800

19850

19150

32700

23400

20850

20250

35800

16.05 - 02.06

22400

20300

19550

34550

24350

21500

20900

38300

03.06.24

31800

26550

25800

52050

33700

27750

27150

55800

04.06.24

41200

32800

32050

69550

43050

34000

33400

73300

05.06 - 06.06

50600

39050

38300

87050

52400

40250

39650

90800

07.06.24

41200

32800

32050

69550

43050

34000

33400

73300

08.06.24

31800

26550

25800

52050

33700

27750

27150

55800

09.06 - 08.07

22400

20300

19550

34550

24350

21500

20900

38300

09.07.24

22550

20350

19650

34200

24150

21350

20750

37300

10.07.24

22700

20400

19750

33850

23950

21200

20600

36300

11.07 - 29.08

22850

20450

19850

33500

23750

21050

20450

35300

30.08.24

21700

19700

19100

31250

22600

20300

19700

33050

31.08.24

20550

18950

18350

29000

21450

19550

18950

30800

01.09 - 28.09

19400

18200

17600

26750

20300

18800

18200

28550

29.09.24

18650

17700

17100

25850

19900

18550

17900

28300

30.09.24

17900

17200

16600

24950

19500

18300

17600

28050

01.10 - 10.10

17150

16700

16100

24050

19100

18050

17300

27800

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол". В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Мансарда

Улучшенный

22.04.24 - 27.04.24

13100

15800

13100

15800

14900

14300

19550

28.04.24

13750

17450

13750

17450

15300

14550

20550

29.04.24

14400

19100

14400

19100

15700

14800

21550

30.04.24 - 02.05.24

15050

20750

15050

20750

16100

15050

22550

03.05.24

14900

20350

14900

20350

15900

14950

22200

04.05.24

14750

19950

14750

19950

15700

14850

21850

05.05.24 - 12.05.24

14600

19550

14600

19550

15500

14750

21500

13.05.24

14750

19950

14750

19950

15700

14850

21850

14.05.24

14900

20350

14900

20350

15900

14950

22200

15.05.24 - 28.05.24

15050

20750

15050

20750

16100

15050

22550

29.05.24

15700

21600

15700

21600

16700

15450

23450

30.05.24

16350

22450

16350

22450

17300

15850

24350

31.05.24 - 30.06.24

17000

23300

17000

23300

17900

16250

25250

01.07.24

16350

22450

16350

22450

17300

15850

24350

02.07.24

15700

21600

15700

21600

16700

15450

23450

03.07.24 - 28.07.24

15050

20750

15050

20750

16100

15050

22550

29.07.24

14750

20100

14750

20100

15750

14850

21950

30.07.24

14450

19450

14450

19450

15400

14650

21350

31.07.24 - 22.09.24

14150

18800

14150

18800

15050

14450

20750

23.09.24

13800

17950

13800

17950

14750

14250

19850

24.09.24

13450

17100

13450

17100

14450

14050

18950

25.09.24 - 10.10.24

13100

16250

13100

16250

14150

13850

18050

Атриум 3*, Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандарт

22.04.24 - 25.04.24

13550

13250

17750

26.04.24

14550

14100

19750

27.04.24

15550

14950

21750

28.04.24 - 10.05.24

16550

15800

23750

11.05.24

16300

15600

23250

12.05.24

16050

15400

22750

13.05.24 - 29.05.24

15800

15200

22250

30.05.24

16900

16050

24350

31.05.24

18000

16900

26450

01.06.24 - 28.06.24

19100

17750

28550

29.06.24

18250

17100

26950

30.06.24

17400

16450

25350

01.07.24 - 29.08.24

16550

15800

23750

30.08.24

16300

15600

23250

31.08.24

16050

15400

22750

01.09.24 - 28.09.24

15800

15200

22250

29.09.24

15050

14550

20750

30.09.24

14300

13900

19250

01.10.24 - 10.10.24

13550

13250

17750

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Супериор

22.04.24 - 28.04.24

14000

18800

15050

14600

19550

29.04.24

14950

20300

15950

15450

21450

30.04.24

15900

21800

16850

16300

23350

01.05.24 - 29.05.24

16850

23300

17750

17150

25250

30.05.24

18100

25200

19600

18200

28350

31.05.24

19350

27100

21450

19250

31450

01.06.24 - 08.07.24

20600

29000

23300

20300

34550

09.07.24

19350

27100

21450

19250

31450

10.07.24

18100

25200

19600

18200

28350

11.07.24 - 28.09.24

16850

23300

17750

17150

25250

29.09.24

15900

21800

16850

16300

23350

30.09.24

14950

20300

15950

15450

21450

01.10.24 - 10.10.24

14000

18800

15050

14600

19550

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт (быв. Cмарт Плюс)

Супериор

22.04.24 - 25.04.24

14900

15050

20300

14900

20600

17150

30800

26.04.24

15800

15900

21550

15650

22100

18150

33800

27.04.24

16700

16750

22800

16400

23600

19150

36800

28.04.24 - 07.05.24

17600

17600

24050

17150

25100

20150

39800

08.05.24

17450

17500

23800

17050

24950

20050

39550

09.05.24

17300

17400

23550

16950

24800

19950

39300

10.05.24

17100

17250

23200

16750

24600

19800

38950

11.05.24

17050

17200

23100

16650

24550

19750

38850

12.05.24 - 14.05.24

17000

17150

23000

16550

24500

19700

38750

15.05.24

17050

17200

23100

16650

24550

19750

38850

16.05.24 - 17.05.24

17100

17250

23200

16750

24600

19800

38950

18.05.24

17050

17200

23100

16650

24550

19750

38850

19.05.24 - 21.05.24

17000

17150

23000

16550

24500

19700

38750

22.05.24

17050

17200

23100

16650

24550

19750

38850

23.05.24

18000

17750

24950

17600

25350

20300

40450

24.05.24

18800

18150

26550

18450

25900

20700

41550

25.05.24

19550

18500

28050

19200

26400

21050

42550

26.05.24 - 28.05.24

19400

18350

27800

19100

26150

20900

42050

29.05.24

19550

18500

28050

19200

26400

21050

42550

30.05.24 - 31.05.24

19700

18650

28300

19300

26650

21200

43050

01.06.24

19550

18500

28050

19200

26400

21050

42550

02.06.24 - 04.06.24

19400

18350

27800

19100

26150

20900

42050

05.06.24

19550

18500

28050

19200

26400

21050

42550

06.06.24 - 07.06.24

19700

18650

28300

19300

26650

21200

43050

08.06.24

19550

18500

28050

19200

26400

21050

42550

09.06.24 - 11.06.24

19400

18350

27800

19100

26150

20900

42050

12.06.24

19550

18500

28050

19200

26400

21050

42550

13.06.24 - 14.06.24

19700

18650

28300

19300

26650

21200

43050

15.06.24

19550

18500

28050

19200

26400

21050

42550

16.06.24 - 18.06.24

19400

18350

27800

19100

26150

20900

42050

19.06.24

19550

18500

28050

19200

26400

21050

42550

20.06.24

19700

18650

28300

19300

26650

21200

43050

21.06.24

19700

18650

28300

19300

26650

21200

43050

22.06.24

19550

18500

28050

19200

26400

21050

42550

23.06.24 - 25.06.24

19400

18350

27800

19100

26150

20900

42050

26.06.24

19550

18500

28050

19200

26400

21050

42550

27.06.24 - 28.06.24

19700

18650

28300

19300

26650

21200

43050

29.06.24

19200

18500

27300

18800

26400

21050

42550

30.06.24

18700

18350

26300

18300

26150

20900

42050

01.07.24 - 02.07.24

18350

18350

25550

17900

26150

20900

42050

03.07.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

04.07.24 - 05.07.24

18450

18650

25850

18000

26650

21200

43050

06.07.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

07.07.24 - 09.07.24

18350

18350

25550

17900

26150

20900

42050

10.07.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

11.07.24 - 12.07.24

18450

18650

25850

18000

26650

21200

43050

13.07.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

14.07.24 - 16.07.24

18350

18350

25550

17900

26150

20900

42050

17.07.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

18.07.24 - 19.07.24

18450

18650

25850

18000

26650

21200

43050

20.07.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

21.07.24 - 23.07.24

18350

18350

25550

17900

26150

20900

42050

24.07.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

25.07.24 - 26.07.24

18450

18650

25850

18000

26650

21200

43050

27.07.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

28.07.24 - 30.07.24

18350

18350

25550

17900

26150

20900

42050

31.07.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

01.08.24 - 02.08.24

18450

18650

25850

18000

26650

21200

43050

03.08.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

04.08.24 - 06.08.24

18350

18350

25550

17900

26150

20900

42050

07.08.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

08.08.24 - 09.08.24

18450

18650

25850

18000

26650

21200

43050

10.08.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

11.08.24 - 13.08.24

18350

18350

25550

17900

26150

20900

42050

14.08.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

15.08.24

18450

18650

25850

18000

26650

21200

43050

16.08.24

18450

18650

25850

18000

26650

21200

43050

17.08.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

18.08.24

18350

18350

25550

17900

26150

20900

42050

19.08.24

18350

18350

25550

17900

26150

20900

42050

20.08.24

18350

18350

25550

17900

26150

20900

42050

21.08.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

22.08.24 - 23.08.24

18450

18650

25850

18000

26650

21200

43050

24.08.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

25.08.24 - 27.08.24

18350

18350

25550

17900

26150

20900

42050

28.08.24

18400

18500

25700

17950

26400

21050

42550

29.08.24

18450

18650

25850

18000

26650

21200

43050

30.08.24

18200

18250

25350

17750

26050

20750

41800

31.08.24

17900

17700

24700

17450

25200

20150

40050

01.09.24 - 28.09.24

17600

17150

24050

17150

24350

19550

38300

29.09.24

17250

17150

23450

16850

24350

19550

38300

30.09.24

16900

17150

22850

16550

24350

19550

38300

01.10.24 - 10.10.24

16550

17150

22250

16250

24350

19550

38300

Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 20-24 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Классик (стандарт)

Джуниор Сюит

22.04.24 - 27.04.24

14900

17000

16100

15350

21050

28.04.24

15950

18600

17450

16500

23950

29.04.24

17000

20200

18800

17650

26850

30.04.24 - 21.05.24

18050

21800

20150

18800

29750

22.05.24

19150

22950

21150

19650

31600

23.05.24

20250

24100

22150

20500

33450

24.05.24 - 11.07.24

21350

25250

23150

21350

35300

12.07.24

20250

24100

22150

20500

33450

13.07.24

19150

22950

21150

19650

31600

14.07.24

18050

21800

20150

18800

29750

15.07.24 - 19.09.24

18050

21800

20150

18800

29750

20.09.24

17000

20200

18800

17650

26850

21.09.24

15950

18600

17450

16500

23950

22.09.24 - 10.10.24

14900

17000

16100

15350

21050

Бест Вестерн Плюс Центр Отель 4*, Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный

Комфорт

22.04 - 23.04

15500

14900

14600

20900

24.04.24

16400

15700

15350

22350

25.04.24

17300

16500

16100

23800

26.04 - 21.05

18200

17300

16850

25250

22.05.24

19350

18050

17650

27600

23.05.24

20500

18800

18450

29950

24.05 - 02.06

21650

19550

19250

32300

03.06.24

21950

19800

19450

32900

04.06.24

22250

20050

19650

33500

05.06 - 06.06

22550

20300

19850

34100

07.06.24

22250

20050

19650

33500

08.06.24

21950

19800

19450

32900

09.06 - 18.06

21650

19550

19250

32300

19.06.24

21950

19800

19450

32900

20.06.24

22250

20050

19650

33500

21.06.24

22550

20300

19850

34100

22.06.24

22250

20050

19650

33500

23.06.24

21950

19800

19450

32900

24.06 - 25.06

21650

19550

19250

32300

26.06.24

21950

19800

19450

32900

27.06 - 28.06

22250

20050

19650

33500

29.06.24

21950

19800

19450

32900

30.06 - 04.07

21650

19550

19250

32300

05.07.24

21100

19200

18850

31000

06.07.24

20550

18850

18450

29700

07.07 - 22.08

20000

18500

18050

28400

23.08.24

19200

17850

17450

27150

24.08.24

18400

17200

16850

25900

25.08 - 28.09

17600

16550

16250

24650

Кронвелл Инн Стремянная/Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол». В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

22.04.24 - 25.04.24

15650

23000

16400

16250

24500

26.04.24

16150

24000

16900

16600

25500

27.04.24

16650

25000

17400

16950

26500

28.04.24 - 23.05.24

17150

26000

17900

17300

27500

24.05.24

18050

27750

18800

17850

29250

25.05.24

18950

29500

19700

18400

31000

26.05.24 - 07.07.24

19850

31250

20600

18950

32750

08.07.24

19200

30000

19950

18550

31500

09.07.24

18550

28750

19300

18150

30250

10.07.24 - 19.08.24

17900

27500

18650

17750

29000

20.08.24

17450

26600

18200

17450

28100

21.08.24

17000

25700

17750

17150

27200

22.08.24 - 28.09.24

16550

24800

17300

16850

26300

29.09.24

16250

24200

17000

16650

25700

30.09.24

15950

23600

16700

16450

25100

01.10.24 - 10.10.24

15650

23000

16400

16250

24500

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*, Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт без кухни

Смарт

Студия

22.04.24 - 26.04.24

16250

23600

16850

24650

17300

16550

25850

27.04.24

16350

23850

16950

24900

17450

16600

26100

28.04.24

16450

24100

17050

25150

17600

16650

26350

29.04.24 - 24.05.24

16550

24350

17150

25400

17750

16700

26600

25.05.24

17250

25700

17950

27050

18550

17250

28200

26.05.24

17950

27050

18750

28700

19350

17800

29800

27.05.24 - 31.05.24

18650

28400

19550

30350

20150

18350

31400

01.06.24

18950

29050

19900

30950

20600

18650

32300

02.06.24

19250

29700

20250

31550

21050

18950

33200

03.06.24 - 07.06.24

19550

30350

20600

32150

21500

19250

34100

08.06.24

19250

29700

20250

31550

21050

18950

33200

09.06.24

18950

29050

19900

30950

20600

18650

32300

10.06.24 - 12.07.24

18650

28400

19550

30350

20150

18350

31400

13.07.24

18350

27800

19200

29600

19700

18050

30550

14.07.24

18050

27200

18850

28850

19250

17750

29700

15.07.24 - 23.08.24

17750

26600

18500

28100

18800

17450

28850

24.08.24

17100

25350

17850

26850

18250

17100

27700

25.08.24

16450

24100

17200

25600

17700

16750

26550

26.08.24 - 04.10.24

15800

22850

16550

24350

17150

16400

25400

27.08.24 - 13.09.24

15800

22850

16550

24350

17150

16400

25400

14.09.24

15800

22850

16500

24200

17050

16300

25150

15.09.24

15800

22850

16450

24050

16950

16200

24900

16.09.24 - 04.10.24

15800

22850

16400

23900

16850

16100

24650

05.10.24

15700

22600

16300

23650

16750

16050

24550

06.10.24

15600

22350

16200

23400

16650

16000

24450

07.10.24 - 10.10.24

15500

22100

16100

23150

16550

15950

24350

Невский берег (122) 3*и Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандарт

Комфорт

22.04.24 - 24.04.24

16250

21650

18650

17150

26600

25.04.24

16700

22550

19200

17700

27700

26.04.24

17150

23450

19750

18250

28800

27.04.24 - 01.06.24

17600

24350

20300

18800

29900

02.06.24

20400

29950

23150

20900

35550

03.06.24

23200

35550

26000

23000

41200

04.06.24 - 05.06.24

26000

41150

28850

25100

46850

06.06.24

24450

38050

27250

23850

43700

07.06.24

22900

34950

25650

22600

40550

08.06.24 - 29.07.24

21350

31850

24050

21350

37400

30.07.24

20500

30200

23250

20800

35800

31.07.24

19650

28550

22450

20250

34200

01.08.24 - 29.08.24

18800

26900

21650

19700

32600

30.08.24

17950

25150

20650

18850

30600

31.08.24

17100

23400

19650

18000

28600

01.09.24 - 10.10.24

16250

21650

18650

17150

26600

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол». В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Стандарт

22.04.24 - 11.05.24

17150

23900

12.05.24

17900

25450

13.05.24

18650

27000

14.05.24 - 27.06.24

19400

28550

28.06.24

19000

27650

29.06.24

18600

26750

30.06.24 - 29.08.24

18200

25850

30.08.24

17850

25250

31.08.24

17500

24650

01.09.24 - 26.09.24

17150

24050

27.09.24

16500

22750

28.09.24

15850

21450

29.09.24 - 10.10.24

15200

20150

Багратион 4*, Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Стандарт

22.04.24 - 24.04.24

18050

24500

25.04.24

18900

26500

26.04.24

19750

28500

27.04.24 - 09.05.24

20600

30500

10.05.24

20250

29500

11.05.24

19900

28500

12.05.24 - 29.05.24

19550

27500

30.05.24

20450

29350

31.05.24

21350

31200

01.06.24

22250

33050

02.06.24

24000

36550

03.06.24

25750

40050

04.06.24 - 07.06.24

27500

43550

08.06.24

25750

40050

09.06.24

24000

36550

10.06.24 - 29.07.24

22250

33050

30.07.24

21700

32200

31.07.24

21150

31350

01.08.24 - 29.08.24

20600

30500

30.08.24

20250

29500

31.08.24

19900

28500

01.09.24 - 28.09.24

19550

27500

29.09.24

19050

26500

30.09.24

18550

25500

01.10.24 - 10.10.24

18050

24500

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Стандартный

Люкс (быв. Полулюкс)

Премиум

22.04.24 - 10.05.24

19100

26000

22850

21050

33500

21800

31550

11.05.24

19850

27500

24200

22000

36250

22900

33700

12.05.24

20600

29000

25550

22950

39000

24000

35850

13.05.24 - 22.08.24

21350

30500

26900

23900

41750

25100

38000

23.08.24

20700

29250

25650

23050

39250

24150

36100

24.08.24

20050

28000

24400

22200

36750

23200

34200

25.08.24 - 10.10.24

19400

26750

23150

21350

34250

22250

32300

Скидка детям до 14 лет: 4 дня 1450 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 4 дня 800 руб.

Скидка студентам(Российских Государственных вузов дневного отделения): 450 рублей.

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 600 рублей.

Варианты проживания

Ярд Резиденс Апарт Отель 4

3 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4

Арт Деко Невский 4

3 ночи

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.

В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.

Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4

Достоевский 4

3 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Москва 4

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Ибис 3

3 ночи

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.

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Октябрьская 4

3 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Best Western Plus Center Hotel 4

3 ночи

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.

Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.

В номере:

  • Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
  • Возможность дополнительного спального места.
  • ЖК телевизор 32 дюйма.
  • Бесплатный доступ в Интернет.
  • Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
  • Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4

Novotel St. Petersburg Centre 4

3 ночи

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4

Ривер Палас Отель 4

3 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

В числе удобств отеля River Palace терраса.

В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.

Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.

Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4

Арт Нуво Палас 4

3 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.

Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.

Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4

Отель Багратион

3 ночи

Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.

Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.

Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.

В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.

Отель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель Багратион

Cosmos Pribaltiyskaya Hotel

3 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.

Cosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya Hotel

Россия 3

3 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Невский берег 3

3 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3

Кронвелл Инн 4

3 ночи

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4

Атриум 3

3 ночи

Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

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Порт Комфорт Лиговский 29 4

3 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

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Русь 4

3 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 600 руб
  • Индивидуальный трансфер: Дневной тариф (6:00-23:00): ж/д-отель - 1800 руб., отель-аэропорт - 2100 руб. Ночной тариф (23:00-6:00): ж/д - отель - 2700 руб, отель-аэропорт - 3150 руб
  • Дополнительные экскурсии (оплачиваются на месте):
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован тур?

Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.

В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Туристы, которые присоединяются к программе без гостиницы, отправляются от гостиницы “Октябрьская” или “Москва”, необходимо указать при бронировании.

Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время встречи уточнять перед заездом.

Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
24 апр 2024
Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне, Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.
И
24 апр 2024
Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на
О
24 апр 2024
Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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