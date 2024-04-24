Петербургская коллекция весна-лето
Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста — Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур.
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 4 дня в период с 22 апреля 2024 г. по 13 октября 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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Программа тура по дням
Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30). Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
17:30 Возвращение на автобусе в центр города к ст. метро «Пл. Восстания» на Московский вокзал.
Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Вторник. Кронштадт: парк «Остров фортов»
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10),для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно:
15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
23:30-02:30 Дополнительно:
Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк.,1000 студ.,1000 пенс.).
Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и
воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.
Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:00 Отъезд от гостиницы «Москва»,в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10),для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
09:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
09:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно:
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.)
16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
Посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400пенс.).
Окончание у ст. м. «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пятница. Летний сад - Эрмитаж
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10),для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце –резиденции русских царей.
14:00 Дополнительно:
Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)
18:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.).
23:30-02:30 Дополнительно:
Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).
Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
11:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Экскурсионный пакет без проживания: 4 дня – 8300 рублей с человека.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Арт Нуво Палас 4*. Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Улучшенный
22.04.24 - 27.04.24
12050
15050
14900
14300
19550
28.04.24
13050
16800
15300
|14550
|20550
29.04.24
14050
18550
15700
14800
21550
30.04.24 - 02.05.24
15050
20300
16100
15050
22550
03.05.24
14650
19450
15900
14950
22200
04.05.24
14250
18600
15700
14850
21850
05.05.24 - 12.05.24
13850
17750
15500
14750
21500
13.05.24
14450
19000
15700
14850
21850
14.05.24
15050
20250
15900
14950
22200
15.05.24 - 28.05.24
15650
21500
16100
15050
22550
29.05.24
16050
22000
16700
15450
23450
30.05.24
16450
22500
17300
15850
24350
31.05.24 - 30.06.24
16850
23000
17900
16250
25250
01.07.24
16250
22100
17300
15850
24350
02.07.24
15650
21200
16700
15450
23450
03.07.24 - 28.07.24
15050
20300
16100
15050
22550
29.07.24
14950
19800
15750
14850
21950
30.07.24
14850
19300
15400
14650
21350
31.07.24 - 25.08.24
14750
18800
15050
14450
20750
26.08.24
14500
18450
15050
14450
20750
27.08.24
14250
18100
15050
14450
20750
28.08.24 - 22.09.24
14000
17750
15050
14450
20750
23.09.24
13600
17100
14750
14250
19850
24.09.24
13200
16450
14450
14050
18950
25.09.24 - 10.10.24
12800
15800
14150
13850
18050
Россия 3*. Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандарт
Комфорт
Бизнес
Бизнес с конд.
22.04 - 24.04
12650
17000
14300
14000
20300
13400
12800
16850
13700
13100
17150
25.04.24
13450
18600
15200
14400
22050
14100
13300
18000
14500
13600
18450
26.04.24
14250
20200
16100
14800
23800
14800
13800
19150
15300
14100
19750
27.04 - 28.04
15050
21800
17000
15200
25550
15500
14300
20300
16100
14600
21050
29.04.24
14550
20800
16350
14800
24300
14950
13950
19200
15650
14300
19800
30.04.24
14050
19800
15700
14400
23050
14400
13600
18100
15200
14000
18550
01.05 - 05.05
13550
18800
15050
14000
21800
13850
13250
17000
14750
13700
17300
06.05.24
14050
19800
15700
14400
23050
14400
13600
18100
15200
14000
18550
07.05.24
14550
20800
16350
14800
24300
14950
13950
19200
15650
14300
19800
08.05 - 09.05
15050
21800
17000
15200
25550
15500
14300
20300
16100
14600
21050
10.05.24
14550
20800
16350
14800
24300
14950
13950
19200
15650
14300
19800
11.05.24
14050
19800
15700
14400
23050
14400
13600
18100
15200
14000
18550
12.05 - 30.05
13550
18800
15050
14000
21800
13850
13250
17000
14750
13700
17300
31.05.24
14500
20700
16300
14850
24300
14900
13900
19250
15800
14400
19750
01.06.24
15450
22600
17550
15700
26800
15950
14550
21500
16850
15100
22200
02.06.24
20600
32900
24450
21100
40600
22150
19450
30000
23300
20200
31750
03.06.24
24800
41300
30100
25650
51900
27300
23700
36250
28700
24600
38850
04.06 - 05.06
29000
49700
35750
30200
63200
32450
27950
42500
34100
29000
45950
06.06.24
24800
41300
30100
25650
51900
27300
23700
36250
28700
24600
38850
07.06.24
20600
32900
24450
21100
40600
22150
19450
30000
23300
20200
31750
08.06 - 12.07
16400
24500
18800
16550
29300
17000
15200
23750
17900
15800
24650
13.07.24
15950
23600
18200
16100
28050
16500
14900
22600
17300
15400
23450
14.07.24
15500
22700
17600
15650
26800
16000
14600
21450
16700
15000
22250
15.07 - 28.08
15050
21800
17000
15200
25550
15500
14300
20300
16100
14600
21050
29.08.24
14550
20800
16350
14800
24300
14950
13950
19200
15650
14300
19800
30.08.24
14050
19800
15700
14400
23050
14400
13600
18100
15200
14000
18550
31.08 - 02.10
13550
18800
15050
14000
21800
13850
13250
17000
14750
13700
17300
03.10.24
13250
18200
14800
13850
21300
13700
13100
16950
14400
13500
17250
04.10.24
12950
17600
14550
13700
20800
13550
12950
16900
14050
13300
17200
05.10 - 10.10
12650
17000
14300
13550
20300
13400
12800
16850
13700
13100
17150
Москва 4*. Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Комфорт
22.04 - 23.04
14000
14150
18500
15350
15050
21050
24.04.24
14950
14850
20450
16450
15850
23300
25.04.24
15900
15550
22400
17550
16650
25550
26.04 - 09.05
16850
16250
24350
18650
17450
27800
10.05.24
16600
16100
23750
18450
17350
27450
11.05.24
16350
15950
23150
18250
17250
27100
12.05 - 28.05
16100
15800
22550
18050
17150
26750
29.05.24
17100
16450
24550
19450
18050
29500
30.05.24
18100
17100
26550
20850
18950
32250
31.05 - 28.06
19100
17750
28550
22250
19850
35000
29.06.24
18350
17250
27150
21050
19050
32600
30.06.24
17600
16750
25750
19850
18250
30200
01.07 - 29.08
16850
16250
24350
18650
17450
27800
30.08.24
16600
16100
23750
18450
17350
27450
31.08.24
16350
15950
23150
18250
17250
27100
01.09 - 28.09
16100
15800
22550
18050
17150
26750
29.09.24
15400
15250
21200
17150
16450
24850
30.09.24
14700
14700
19850
16250
15750
22950
01.10 - 10.10
14000
14150
18500
15350
15050
21050
Космос Прибалтийская 4*. Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
Одноместный
Стандартный
Супериор.
22.04 - 24.04
14150
13700
12800
13250
17000
16100
15050
14000
14450
20750
25.04.24
15050
14400
13500
13950
18750
16950
15750
14700
15150
22500
26.04.24
15950
15100
14200
14650
20500
17800
16450
15400
15850
24250
27.04 - 09.05
16850
15800
14900
15350
22250
18650
17150
16100
16550
26000
10.05.24
16600
15650
14700
15200
21750
18400
16950
15950
16400
25500
11.05.24
16350
15500
14500
15050
21250
18150
16750
15800
16250
25000
12.05 - 01.06
16100
15350
14300
14900
20750
17900
16550
15650
16100
24500
02.06.24
17650
16400
15350
15950
23850
19450
17600
16700
17150
27600
03.06.24
19200
17450
16400
17000
26950
21000
18650
17750
18200
30700
04.06 - 05.06
20750
18500
17450
18050
30050
22550
19700
18800
19250
33800
06.06.24
19950
17950
16900
17500
28450
21750
19150
18250
18700
32200
07.06.24
19150
17400
16350
16950
26850
20950
18600
17700
18150
30600
08.06 - 28.06
18350
16850
15800
16400
25250
20150
18050
17150
17600
29000
29.06.24
17900
16550
15550
16100
24350
19700
17800
16850
17300
28100
30.06.24
17450
16250
15300
15800
23450
19250
17550
16550
17000
27200
01.07 - 29.08
17000
15950
15050
15500
22550
18800
17300
16250
16700
26300
30.08.24
16450
15450
14550
15000
21450
18250
16800
15750
16200
25200
31.08.24
15900
14950
14050
14500
20350
17700
16300
15250
15700
24100
01.09 - 10.10
15350
14450
13550
14000
19250
17150
15800
14750
15200
23000
Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
Одноместный
Стандартный с видом на Город
Стандартный с видом на Неву
22.04.24
17700
17050
16450
25700
19200
18050
17450
28800
23.04.24
19150
18000
17400
27350
20350
18800
18200
29800
24.04 - 13.05
20600
18950
18350
29000
21500
19550
18950
30800
14.05.24
21200
19400
18750
30850
22450
20200
19600
33300
15.05.24
21800
19850
19150
32700
23400
20850
20250
35800
16.05 - 02.06
22400
20300
19550
34550
24350
21500
20900
38300
03.06.24
31800
26550
25800
52050
33700
27750
27150
55800
04.06.24
41200
32800
32050
69550
43050
34000
33400
73300
05.06 - 06.06
50600
39050
38300
87050
52400
40250
39650
90800
07.06.24
41200
32800
32050
69550
43050
34000
33400
73300
08.06.24
31800
26550
25800
52050
33700
27750
27150
55800
09.06 - 08.07
22400
20300
19550
34550
24350
21500
20900
38300
09.07.24
22550
20350
19650
34200
24150
21350
20750
37300
10.07.24
22700
20400
19750
33850
23950
21200
20600
36300
11.07 - 29.08
22850
20450
19850
33500
23750
21050
20450
35300
30.08.24
21700
19700
19100
31250
22600
20300
19700
33050
31.08.24
20550
18950
18350
29000
21450
19550
18950
30800
01.09 - 28.09
19400
18200
17600
26750
20300
18800
18200
28550
29.09.24
18650
17700
17100
25850
19900
18550
17900
28300
30.09.24
17900
17200
16600
24950
19500
18300
17600
28050
01.10 - 10.10
17150
16700
16100
24050
19100
18050
17300
27800
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол". В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Мансарда
Улучшенный
22.04.24 - 27.04.24
13100
15800
13100
15800
14900
14300
19550
28.04.24
13750
17450
13750
17450
15300
14550
20550
29.04.24
14400
19100
14400
19100
15700
14800
21550
30.04.24 - 02.05.24
15050
20750
15050
20750
16100
15050
22550
03.05.24
14900
20350
14900
20350
15900
14950
22200
04.05.24
14750
19950
14750
19950
15700
14850
21850
05.05.24 - 12.05.24
14600
19550
14600
19550
15500
14750
21500
13.05.24
14750
19950
14750
19950
15700
14850
21850
14.05.24
14900
20350
14900
20350
15900
14950
22200
15.05.24 - 28.05.24
15050
20750
15050
20750
16100
15050
22550
29.05.24
15700
21600
15700
21600
16700
15450
23450
30.05.24
16350
22450
16350
22450
17300
15850
24350
31.05.24 - 30.06.24
17000
23300
17000
23300
17900
16250
25250
01.07.24
16350
22450
16350
22450
17300
15850
24350
02.07.24
15700
21600
15700
21600
16700
15450
23450
03.07.24 - 28.07.24
15050
20750
15050
20750
16100
15050
22550
29.07.24
14750
20100
14750
20100
15750
14850
21950
30.07.24
14450
19450
14450
19450
15400
14650
21350
31.07.24 - 22.09.24
14150
18800
14150
18800
15050
14450
20750
23.09.24
13800
17950
13800
17950
14750
14250
19850
24.09.24
13450
17100
13450
17100
14450
14050
18950
25.09.24 - 10.10.24
13100
16250
13100
16250
14150
13850
18050
Атриум 3*, Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандарт
22.04.24 - 25.04.24
13550
13250
17750
26.04.24
14550
14100
19750
27.04.24
15550
14950
21750
28.04.24 - 10.05.24
16550
15800
23750
11.05.24
16300
15600
23250
12.05.24
16050
15400
22750
13.05.24 - 29.05.24
15800
15200
22250
30.05.24
16900
16050
24350
31.05.24
18000
16900
26450
01.06.24 - 28.06.24
19100
17750
28550
29.06.24
18250
17100
26950
30.06.24
17400
16450
25350
01.07.24 - 29.08.24
16550
15800
23750
30.08.24
16300
15600
23250
31.08.24
16050
15400
22750
01.09.24 - 28.09.24
15800
15200
22250
29.09.24
15050
14550
20750
30.09.24
14300
13900
19250
01.10.24 - 10.10.24
13550
13250
17750
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Супериор
22.04.24 - 28.04.24
14000
18800
15050
14600
19550
29.04.24
14950
20300
15950
15450
21450
30.04.24
15900
21800
16850
16300
23350
01.05.24 - 29.05.24
16850
23300
17750
17150
25250
30.05.24
18100
25200
19600
18200
28350
31.05.24
19350
27100
21450
19250
31450
01.06.24 - 08.07.24
20600
29000
23300
20300
34550
09.07.24
19350
27100
21450
19250
31450
10.07.24
18100
25200
19600
18200
28350
11.07.24 - 28.09.24
16850
23300
17750
17150
25250
29.09.24
15900
21800
16850
16300
23350
30.09.24
14950
20300
15950
15450
21450
01.10.24 - 10.10.24
14000
18800
15050
14600
19550
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт (быв. Cмарт Плюс)
Супериор
22.04.24 - 25.04.24
14900
15050
20300
14900
20600
17150
30800
26.04.24
15800
15900
21550
15650
22100
18150
33800
27.04.24
16700
16750
22800
16400
23600
19150
36800
28.04.24 - 07.05.24
17600
17600
24050
17150
25100
20150
39800
08.05.24
17450
17500
23800
17050
24950
20050
39550
09.05.24
17300
17400
23550
16950
24800
19950
39300
10.05.24
17100
17250
23200
16750
24600
19800
38950
11.05.24
17050
17200
23100
16650
24550
19750
38850
12.05.24 - 14.05.24
17000
17150
23000
16550
24500
19700
38750
15.05.24
17050
17200
23100
16650
24550
19750
38850
16.05.24 - 17.05.24
17100
17250
23200
16750
24600
19800
38950
18.05.24
17050
17200
23100
16650
24550
19750
38850
19.05.24 - 21.05.24
17000
17150
23000
16550
24500
19700
38750
22.05.24
17050
17200
23100
16650
24550
19750
38850
23.05.24
18000
17750
24950
17600
25350
20300
40450
24.05.24
18800
18150
26550
18450
25900
20700
41550
25.05.24
19550
18500
28050
19200
26400
21050
42550
26.05.24 - 28.05.24
19400
18350
27800
19100
26150
20900
42050
29.05.24
19550
18500
28050
19200
26400
21050
42550
30.05.24 - 31.05.24
19700
18650
28300
19300
26650
21200
43050
01.06.24
19550
18500
28050
19200
26400
21050
42550
02.06.24 - 04.06.24
19400
18350
27800
19100
26150
20900
42050
05.06.24
19550
18500
28050
19200
26400
21050
42550
06.06.24 - 07.06.24
19700
18650
28300
19300
26650
21200
43050
08.06.24
19550
18500
28050
19200
26400
21050
42550
09.06.24 - 11.06.24
19400
18350
27800
19100
26150
20900
42050
12.06.24
19550
18500
28050
19200
26400
21050
42550
13.06.24 - 14.06.24
19700
18650
28300
19300
26650
21200
43050
15.06.24
19550
18500
28050
19200
26400
21050
42550
16.06.24 - 18.06.24
19400
18350
27800
19100
26150
20900
42050
19.06.24
19550
18500
28050
19200
26400
21050
42550
20.06.24
19700
18650
28300
19300
26650
21200
43050
21.06.24
19700
18650
28300
19300
26650
21200
43050
22.06.24
19550
18500
28050
19200
26400
21050
42550
23.06.24 - 25.06.24
19400
18350
27800
19100
26150
20900
42050
26.06.24
19550
18500
28050
19200
26400
21050
42550
27.06.24 - 28.06.24
19700
18650
28300
19300
26650
21200
43050
29.06.24
19200
18500
27300
18800
26400
21050
42550
30.06.24
18700
18350
26300
18300
26150
20900
42050
01.07.24 - 02.07.24
18350
18350
25550
17900
26150
20900
42050
03.07.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
04.07.24 - 05.07.24
18450
18650
25850
18000
26650
21200
43050
06.07.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
07.07.24 - 09.07.24
18350
18350
25550
17900
26150
20900
42050
10.07.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
11.07.24 - 12.07.24
18450
18650
25850
18000
26650
21200
43050
13.07.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
14.07.24 - 16.07.24
18350
18350
25550
17900
26150
20900
42050
17.07.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
18.07.24 - 19.07.24
18450
18650
25850
18000
26650
21200
43050
20.07.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
21.07.24 - 23.07.24
18350
18350
25550
17900
26150
20900
42050
24.07.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
25.07.24 - 26.07.24
18450
18650
25850
18000
26650
21200
43050
27.07.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
28.07.24 - 30.07.24
18350
18350
25550
17900
26150
20900
42050
31.07.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
01.08.24 - 02.08.24
18450
18650
25850
18000
26650
21200
43050
03.08.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
04.08.24 - 06.08.24
18350
18350
25550
17900
26150
20900
42050
07.08.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
08.08.24 - 09.08.24
18450
18650
25850
18000
26650
21200
43050
10.08.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
11.08.24 - 13.08.24
18350
18350
25550
17900
26150
20900
42050
14.08.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
15.08.24
18450
18650
25850
18000
26650
21200
43050
16.08.24
18450
18650
25850
18000
26650
21200
43050
17.08.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
18.08.24
18350
18350
25550
17900
26150
20900
42050
19.08.24
18350
18350
25550
17900
26150
20900
42050
20.08.24
18350
18350
25550
17900
26150
20900
42050
21.08.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
22.08.24 - 23.08.24
18450
18650
25850
18000
26650
21200
43050
24.08.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
25.08.24 - 27.08.24
18350
18350
25550
17900
26150
20900
42050
28.08.24
18400
18500
25700
17950
26400
21050
42550
29.08.24
18450
18650
25850
18000
26650
21200
43050
30.08.24
18200
18250
25350
17750
26050
20750
41800
31.08.24
17900
17700
24700
17450
25200
20150
40050
01.09.24 - 28.09.24
17600
17150
24050
17150
24350
19550
38300
29.09.24
17250
17150
23450
16850
24350
19550
38300
30.09.24
16900
17150
22850
16550
24350
19550
38300
01.10.24 - 10.10.24
16550
17150
22250
16250
24350
19550
38300
Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 20-24 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Классик (стандарт)
Джуниор Сюит
22.04.24 - 27.04.24
14900
17000
16100
15350
21050
28.04.24
15950
18600
17450
16500
23950
29.04.24
17000
20200
18800
17650
26850
30.04.24 - 21.05.24
18050
21800
20150
18800
29750
22.05.24
19150
22950
21150
19650
31600
23.05.24
20250
24100
22150
20500
33450
24.05.24 - 11.07.24
21350
25250
23150
21350
35300
12.07.24
20250
24100
22150
20500
33450
13.07.24
19150
22950
21150
19650
31600
14.07.24
18050
21800
20150
18800
29750
15.07.24 - 19.09.24
18050
21800
20150
18800
29750
20.09.24
17000
20200
18800
17650
26850
21.09.24
15950
18600
17450
16500
23950
22.09.24 - 10.10.24
14900
17000
16100
15350
21050
Бест Вестерн Плюс Центр Отель 4*, Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
Комфорт
22.04 - 23.04
15500
14900
14600
20900
24.04.24
16400
15700
15350
22350
25.04.24
17300
16500
16100
23800
26.04 - 21.05
18200
17300
16850
25250
22.05.24
19350
18050
17650
27600
23.05.24
20500
18800
18450
29950
24.05 - 02.06
21650
19550
19250
32300
03.06.24
21950
19800
19450
32900
04.06.24
22250
20050
19650
33500
05.06 - 06.06
22550
20300
19850
34100
07.06.24
22250
20050
19650
33500
08.06.24
21950
19800
19450
32900
09.06 - 18.06
21650
19550
19250
32300
19.06.24
21950
19800
19450
32900
20.06.24
22250
20050
19650
33500
21.06.24
22550
20300
19850
34100
22.06.24
22250
20050
19650
33500
23.06.24
21950
19800
19450
32900
24.06 - 25.06
21650
19550
19250
32300
26.06.24
21950
19800
19450
32900
27.06 - 28.06
22250
20050
19650
33500
29.06.24
21950
19800
19450
32900
30.06 - 04.07
21650
19550
19250
32300
05.07.24
21100
19200
18850
31000
06.07.24
20550
18850
18450
29700
07.07 - 22.08
20000
18500
18050
28400
23.08.24
19200
17850
17450
27150
24.08.24
18400
17200
16850
25900
25.08 - 28.09
17600
16550
16250
24650
Кронвелл Инн Стремянная/Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол». В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Комфорт
22.04.24 - 25.04.24
15650
23000
16400
16250
24500
26.04.24
16150
24000
16900
16600
25500
27.04.24
16650
25000
17400
16950
26500
28.04.24 - 23.05.24
17150
26000
17900
17300
27500
24.05.24
18050
27750
18800
17850
29250
25.05.24
18950
29500
19700
18400
31000
26.05.24 - 07.07.24
19850
31250
20600
18950
32750
08.07.24
19200
30000
19950
18550
31500
09.07.24
18550
28750
19300
18150
30250
10.07.24 - 19.08.24
17900
27500
18650
17750
29000
20.08.24
17450
26600
18200
17450
28100
21.08.24
17000
25700
17750
17150
27200
22.08.24 - 28.09.24
16550
24800
17300
16850
26300
29.09.24
16250
24200
17000
16650
25700
30.09.24
15950
23600
16700
16450
25100
01.10.24 - 10.10.24
15650
23000
16400
16250
24500
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*, Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт без кухни
Смарт
Студия
22.04.24 - 26.04.24
16250
23600
16850
24650
17300
16550
25850
27.04.24
16350
23850
16950
24900
17450
16600
26100
28.04.24
16450
24100
17050
25150
17600
16650
26350
29.04.24 - 24.05.24
16550
24350
17150
25400
17750
16700
26600
25.05.24
17250
25700
17950
27050
18550
17250
28200
26.05.24
17950
27050
18750
28700
19350
17800
29800
27.05.24 - 31.05.24
18650
28400
19550
30350
20150
18350
31400
01.06.24
18950
29050
19900
30950
20600
18650
32300
02.06.24
19250
29700
20250
31550
21050
18950
33200
03.06.24 - 07.06.24
19550
30350
20600
32150
21500
19250
34100
08.06.24
19250
29700
20250
31550
21050
18950
33200
09.06.24
18950
29050
19900
30950
20600
18650
32300
10.06.24 - 12.07.24
18650
28400
19550
30350
20150
18350
31400
13.07.24
18350
27800
19200
29600
19700
18050
30550
14.07.24
18050
27200
18850
28850
19250
17750
29700
15.07.24 - 23.08.24
17750
26600
18500
28100
18800
17450
28850
24.08.24
17100
25350
17850
26850
18250
17100
27700
25.08.24
16450
24100
17200
25600
17700
16750
26550
26.08.24 - 04.10.24
15800
22850
16550
24350
17150
16400
25400
27.08.24 - 13.09.24
15800
22850
16550
24350
17150
16400
25400
14.09.24
15800
22850
16500
24200
17050
16300
25150
15.09.24
15800
22850
16450
24050
16950
16200
24900
16.09.24 - 04.10.24
15800
22850
16400
23900
16850
16100
24650
05.10.24
15700
22600
16300
23650
16750
16050
24550
06.10.24
15600
22350
16200
23400
16650
16000
24450
07.10.24 - 10.10.24
15500
22100
16100
23150
16550
15950
24350
Невский берег (122) 3*и Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандарт
Комфорт
22.04.24 - 24.04.24
16250
21650
18650
17150
26600
25.04.24
16700
22550
19200
17700
27700
26.04.24
17150
23450
19750
18250
28800
27.04.24 - 01.06.24
17600
24350
20300
18800
29900
02.06.24
20400
29950
23150
20900
35550
03.06.24
23200
35550
26000
23000
41200
04.06.24 - 05.06.24
26000
41150
28850
25100
46850
06.06.24
24450
38050
27250
23850
43700
07.06.24
22900
34950
25650
22600
40550
08.06.24 - 29.07.24
21350
31850
24050
21350
37400
30.07.24
20500
30200
23250
20800
35800
31.07.24
19650
28550
22450
20250
34200
01.08.24 - 29.08.24
18800
26900
21650
19700
32600
30.08.24
17950
25150
20650
18850
30600
31.08.24
17100
23400
19650
18000
28600
01.09.24 - 10.10.24
16250
21650
18650
17150
26600
Ибис 3*. Завтрак "шведский стол». В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Стандарт
22.04.24 - 11.05.24
17150
23900
12.05.24
17900
25450
13.05.24
18650
27000
14.05.24 - 27.06.24
19400
28550
28.06.24
19000
27650
29.06.24
18600
26750
30.06.24 - 29.08.24
18200
25850
30.08.24
17850
25250
31.08.24
17500
24650
01.09.24 - 26.09.24
17150
24050
27.09.24
16500
22750
28.09.24
15850
21450
29.09.24 - 10.10.24
15200
20150
Багратион 4*, Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Москва 4*
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Стандарт
22.04.24 - 24.04.24
18050
24500
25.04.24
18900
26500
26.04.24
19750
28500
27.04.24 - 09.05.24
20600
30500
10.05.24
20250
29500
11.05.24
19900
28500
12.05.24 - 29.05.24
19550
27500
30.05.24
20450
29350
31.05.24
21350
31200
01.06.24
22250
33050
02.06.24
24000
36550
03.06.24
25750
40050
04.06.24 - 07.06.24
27500
43550
08.06.24
25750
40050
09.06.24
24000
36550
10.06.24 - 29.07.24
22250
33050
30.07.24
21700
32200
31.07.24
21150
31350
01.08.24 - 29.08.24
20600
30500
30.08.24
20250
29500
31.08.24
19900
28500
01.09.24 - 28.09.24
19550
27500
29.09.24
19050
26500
30.09.24
18550
25500
01.10.24 - 10.10.24
18050
24500
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Стандартный
Люкс (быв. Полулюкс)
Премиум
22.04.24 - 10.05.24
19100
26000
22850
21050
33500
21800
31550
11.05.24
19850
27500
24200
22000
36250
22900
33700
12.05.24
20600
29000
25550
22950
39000
24000
35850
13.05.24 - 22.08.24
21350
30500
26900
23900
41750
25100
38000
23.08.24
20700
29250
25650
23050
39250
24150
36100
24.08.24
20050
28000
24400
22200
36750
23200
34200
25.08.24 - 10.10.24
19400
26750
23150
21350
34250
22250
32300
Скидка детям до 14 лет: 4 дня 1450 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 4 дня 800 руб.
Скидка студентам(Российских Государственных вузов дневного отделения): 450 рублей.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 600 рублей.
Варианты проживания
Ярд Резиденс Апарт Отель 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Арт Деко Невский 4
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.
В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Ибис 3
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Center Hotel 4
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.
Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.
В номере:
- Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
- Возможность дополнительного спального места.
- ЖК телевизор 32 дюйма.
- Бесплатный доступ в Интернет.
- Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
- Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Novotel St. Petersburg Centre 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Ривер Палас Отель 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
В числе удобств отеля River Palace терраса.
В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.
Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.
Арт Нуво Палас 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.
Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.
Отель Багратион
Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.
Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.
Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.
В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.
Cosmos Pribaltiyskaya Hotel
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег 3
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Кронвелл Инн 4
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Атриум 3
Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Русь 4
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 600 руб
- Индивидуальный трансфер: Дневной тариф (6:00-23:00): ж/д-отель - 1800 руб., отель-аэропорт - 2100 руб. Ночной тариф (23:00-6:00): ж/д - отель - 2700 руб, отель-аэропорт - 3150 руб
- Дополнительные экскурсии (оплачиваются на месте):
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован тур?
Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.
В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Туристы, которые присоединяются к программе без гостиницы, отправляются от гостиницы “Октябрьская” или “Москва”, необходимо указать при бронировании.
Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время встречи уточнять перед заездом.
Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.