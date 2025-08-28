Мои заказы

Санкт-Петербург на 5 дней. Летняя золотая коллекция

Санкт-Петербург на 5 дней
Отправитесь в сказочный мир Санкт-Петербурга, где история и роскошь сливаются в каждом уголке! Вас ждёт великолепие Петергофа — дворцово-парковый ансамбль с фонтанами, взметающими струи до семиэтажных домов.

Перед вами откроются тайны
читать дальше

основания города: прогулка по Петропавловской крепости, музей редкостей Кунсткамера и история первых шагов Петра I в создании европейского шедевра на болотах. Посетите Царское Село: Екатерининский дворец и легендарную Янтарную комнату. Продолжите путешествие на воде: прогулка по каналам и рекам, где город раскрывается с новой стороны. А также сделаете визит в музей Фаберже — мир ювелирных шедевров, сияющих в лучах солнца и фонарей. Программа тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 5 дней.

Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели в период с 28 апреля по 28 сентября.

5
2 отзыва
Санкт-Петербург на 5 дней. Летняя золотая коллекцияФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Санкт-Петербург на 5 дней. Летняя золотая коллекцияФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Санкт-Петербург на 5 дней. Летняя золотая коллекцияФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
22
мая27
мая1
июн6
июн11
июн16
июн21
июн

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

09:00-09:30Встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

09:00-10:00Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).

10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».

09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы.

Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой Родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.

Экскурсия в Юсуповский дворец. Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности.

Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.

Экскурсия в Исаакиевский собор. Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.

Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~5 часов.

Понедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский соборПонедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский соборПонедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский соборПонедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский соборПонедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский собор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

09:00-10:00 Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).

10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».

09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике». Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива.

Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.

Экскурсия по Кронштадту. Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания. Побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.

Посещение Никольского морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество.

Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта. Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта.

Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадской морской крепости.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. С экскурсоводом вы прогуляетесь по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~8,5 часа.

Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Летний Сад. Эрмитаж

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

09:00-10:00 Встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).

10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

09:00-10:00 Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).

10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».

09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник».

Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм.

Прогулка по Летнему саду. Это самый старый сад Санкт-Петербурга, излюбленное место отдыха горожан и гостей города.

Он возник по воле царя Петра в самом начале XVIII века. Тенистые аллеи, множество скульптур и оригинальных фонтанов, игра воды, зелени и света – вот чем и поныне завораживает Летний сад всех своих посетителей.

Свободное время на обед.

Экскурсия в Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других.

После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по музею и более детально рассмотреть его экспонаты.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~5,5 часа.

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Летний Сад. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Летний Сад. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Летний Сад. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Летний Сад. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Летний Сад. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Летний Сад. Эрмитаж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

09:00-09:30 Встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

09:00-10:30 Встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

09:00-10:00 Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).

10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого». Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.

Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Экскурсия в Фермерский дворец в парке Александрия (проводится в мае-июне 2025). Очаровательная летняя дача императорской семьи на территории парка Александрия, единственный в России дворец, который построили специально для Александра II.

Экскурсия в Большой Императорский дворец (проводится в июле-сентябре 2025). Величественный, роскошный и изысканный — это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля.

В прошлом — это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый «коронный дворец». Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.

Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа (проводится в июле-сентябре 2025). В список достопримечательностей дворцово-паркового ансамбля Петергофа входит множество музеев: Гроты, Церковный корпус, Государевы потехи, Музей фонтанного дела, в одном из которых Вам предстоит побывать.

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа. Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.

У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~9 часов.

Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Пятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

09:00-10:00 Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).

10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».

09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город.

Экскурсия в Кунсткамеру. Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов.

Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств.

Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.

Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.

Побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

Экскурсия в Петропавловском соборе. Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.

В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона. В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» — тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~5,5 часа.

Пятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепостиПятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепостиПятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

09:00-10:00 Встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).

10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

09:00-10:30 Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).

10:30 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.

В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.

Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~6 часов.

Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

09:00-10:00 Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).

10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».

09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы.

Дома и дворцы, мосты и набережные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. Приглашаем вас на встречу с чарующей красотой парадного центра Санкт-Петербурга!

Экскурсия в Музей Фаберже. Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.

Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.

Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Она позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Увидите город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки.

Посмотрите на мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~4,5 часа.

Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ARTSTUDIO Nevsky 4*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
студия стандарт32140301404467028.04.202529.05.2025
студия стандарт33990319904840030.05.202529.06.2025
студия стандарт32400304004520030.06.202531.08.2025
студия стандарт29470274703934001.09.202524.09.2025
студия стандарт (без завтрака)27600256004014028.04.202529.05.2025
студия стандарт (без завтрака)29470274704387030.05.202529.06.2025
студия стандарт (без завтрака)27870258704067030.06.202531.08.2025
студия стандарт (без завтрака)24940229403480001.09.202524.09.2025
студия стандарт с БК32140301404467028.04.202529.05.2025
студия стандарт с БК33990319904840030.05.202529.06.2025
студия стандарт с БК32400304004520030.06.202531.08.2025
студия стандарт с БК29470274703934001.09.202524.09.2025
студия стандарт с БК (без завтрака)27600256004014028.04.202529.05.2025
студия стандарт с БК (без завтрака)29470274704387030.05.202529.06.2025
студия стандарт с БК (без завтрака)27870258704067030.06.202531.08.2025
студия стандарт с БК (без завтрака)24940229403480001.09.202524.09.2025

Октябрьская 4*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
комфорт321403014025070270704360028.04.202519.05.2025
комфорт385403654025070270705774020.05.202506.06.2025
комфорт401403814025870278706040007.06.202529.06.2025
комфорт385403654025070270705774030.06.202505.07.2025
комфорт366703467025870278705214006.07.202523.08.2025
комфорт324003040023200252004467024.08.202524.09.2025
комфорт DBL321403014025070270704360028.04.202519.05.2025
комфорт DBL385403654025070270705774020.05.202506.06.2025
комфорт DBL401403814025870278706040007.06.202529.06.2025
комфорт DBL385403654025070270705774030.06.202505.07.2025
комфорт DBL366703467025870278705214006.07.202523.08.2025
комфорт DBL324003040023200252004467024.08.202524.09.2025
джуниор сьют352303323025070270704974028.04.202519.05.2025
джуниор сьют425404054025070270706574020.05.202506.06.2025
джуниор сьют446704267025870278706999007.06.202529.06.2025
джуниор сьют425404054025070270706574030.06.202505.07.2025
джуниор сьют404003840025870278705987006.07.202523.08.2025
джуниор сьют357403374023200252005107024.08.202524.09.2025
стандартный (туркласс)3107029070--4174028.04.202519.05.2025
стандартный (туркласс)3640034400--5347020.05.202506.06.2025
стандартный (туркласс)3799035990--5667007.06.202529.06.2025
стандартный (туркласс)3640034400--5347030.06.202505.07.2025
стандартный (туркласс)3480032800--4867006.07.202523.08.2025
стандартный (туркласс)3160029600--4227024.08.202524.09.2025
стандартный (туркласс) DBL3107029070--4174028.04.202519.05.2025
стандартный (туркласс) DBL3640034400--5347020.05.202506.06.2025
стандартный (туркласс) DBL3799035990--5667007.06.202529.06.2025
стандартный (туркласс) DBL3640034400--5347030.06.202505.07.2025
стандартный (туркласс) DBL3480032800--4867006.07.202523.08.2025
стандартный (туркласс) DBL3160029600--4227024.08.202524.09.2025

Азимут Отель Санкт-Петербург 4*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
смарт3027028270--4120029.06.202530.08.2025
смарт2894026940--3907031.08.202524.09.2025

Ибис Санкт-Петербург Центр 3*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный30270282704280030.04.202509.05.2025
стандартный32400304004547010.05.202530.05.2025
стандартный33470314704814031.05.202512.06.2025
стандартный33470314704814022.06.202528.06.2025
стандартный32940309404627029.06.202528.08.2025
стандартный30800288004280029.08.202524.09.2025
стандартный с БК30270282704280030.04.202509.05.2025
стандартный с БК32400304004547010.05.202530.05.2025
стандартный с БК33470314704814031.05.202512.06.2025
стандартный с БК33470314704814022.06.202528.06.2025
стандартный с БК32940309404627029.06.202528.08.2025
стандартный с БК30800288004280029.08.202524.09.2025

Невский Берег 122 3*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный3214030140--4520028.04.202528.05.2025
стандартный3694034940--5507029.05.202513.06.2025
стандартный4440042400--6999014.06.202520.06.2025
стандартный3694034940--5507021.06.202523.08.2025
стандартный3454032540--5134024.08.202501.09.2025
комфорт374703547026940289405587028.04.202528.05.2025
комфорт422704027026940289406574029.05.202513.06.2025
комфорт497404774026940289408067014.06.202520.06.2025
комфорт422704027026940289406574021.06.202523.08.2025
комфорт398703787026940289406199024.08.202501.09.2025

Невский Берег 93 3*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный3214030140--4520028.04.202528.05.2025
стандартный3694034940--5507029.05.202513.06.2025
стандартный4440042400--6999014.06.202520.06.2025
стандартный3694034940--5507021.06.202523.08.2025
стандартный3454032540--5134024.08.202501.09.2025
комфорт374703547026940289405587028.04.202528.05.2025
комфорт422704027026940289406574029.05.202513.06.2025
комфорт497404774026940289408067014.06.202520.06.2025
комфорт422704027026940289406574021.06.202523.08.2025
комфорт398703787026940289406199024.08.202501.09.2025

А Отель Фонтанка 3*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный2599023990--3374029.06.202530.08.2025
стандартный2414022140--3054031.08.202524.09.2025
3-мест Стандартный25990239901947021470-29.06.202530.08.2025
3-мест Стандартный24140221401947021470-31.08.202524.09.2025
супериор с БК2707025070--3587029.06.202530.08.2025
супериор с БК2520023200--3267031.08.202524.09.2025
супериор2707025070--3587029.06.202530.08.2025
супериор2520023200--3267031.08.202524.09.2025

Достоевский 4*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный3080028800--4174028.04.202528.05.2025
стандартный3560033600--5080029.05.202531.07.2025
стандартный3080028800--4174001.08.202524.09.2025
супериор324003040031200332004494028.04.202528.05.2025
супериор372003520032800348005454029.05.202531.07.2025
супериор324003040031200332004494001.08.202524.09.2025

Новотель 4*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
полулюкс425404054028540305406414028.04.202508.05.2025
полулюкс510704907028540305408120009.05.202523.08.2025
полулюкс425404054028540305406414024.08.202524.09.2025
стандартный3454032540--4814028.04.202508.05.2025
стандартный3774035740--5454009.05.202523.08.2025
стандартный3454032540--4814024.08.202524.09.2025

Апарт-отель YES Марата центр 3*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандарт апартаменты (без завтрака)318702987023990259904920028.04.202510.05.2025
стандарт апартаменты (без завтрака)299902799023990259904547011.05.202507.06.2025
стандарт апартаменты (без завтрака)345403254023990259905454008.06.202520.06.2025
стандарт апартаменты (без завтрака)299902799023990259904547021.06.202515.07.2025
стандарт апартаменты (без завтрака)286702667023990259904280016.07.202531.08.2025
стандарт апартаменты (без завтрака)270702507023990259903960001.09.202524.09.2025
стандарт апартаменты (с завтраком)345403254027470294705107028.04.202510.05.2025
стандарт апартаменты (с завтраком)326703067027470294704734011.05.202507.06.2025
стандарт апартаменты (с завтраком)372003520027470294705640008.06.202520.06.2025
стандарт апартаменты (с завтраком)326703067027470294704734021.06.202515.07.2025
стандарт апартаменты (с завтраком)313402934027470294704467016.07.202531.08.2025
стандарт апартаменты (с завтраком)296802768027470294704142001.09.202524.09.2025

Сеть апартов Сокрома центр

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)268002480014940169403799028.04.202511.05.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)252002320014940169403480012.05.202522.05.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)261402414014940169403667023.05.202505.06.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)272002520014940169403880006.06.202515.06.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)261402414014940169403667016.06.202529.06.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)254702347014940169403534030.06.202520.07.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)246702267014940169403374021.07.202524.08.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)226702067014940169402974025.08.202524.09.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)268002480014940169403799028.04.202511.05.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)252002320014940169403480012.05.202522.05.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)261402414014940169403667023.05.202505.06.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)272002520014940169403880006.06.202515.06.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)261402414014940169403667016.06.202529.06.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)254702347014940169403534030.06.202520.07.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)246702267014940169403374021.07.202524.08.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)226702067014940169402974025.08.202524.09.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)2680024800--3799028.04.202511.05.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)2520023200--3480012.05.202522.05.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)2614024140--3667023.05.202505.06.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)2720025200--3880006.06.202515.06.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)2614024140--3667016.06.202529.06.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)2547023470--3534030.06.202520.07.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)2467022670--3374021.07.202524.08.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)2267020670--2974025.08.202524.09.2025

Port Comfort on Ligovskiy 4*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный Мансарда с 2 кроватями3267030670--5080028.04.202510.05.2025
стандартный Мансарда с 2 кроватями2894026940--4334011.05.202519.05.2025
стандартный Мансарда с 2 кроватями3694034940--5934020.05.202528.06.2025
стандартный Мансарда с 2 кроватями3267030670--5080029.06.202520.07.2025
стандартный Мансарда с 2 кроватями3694034940--5934021.07.202526.07.2025
стандартный Мансарда с 2 кроватями3267030670--5080027.07.202523.08.2025
стандартный Мансарда с 2 кроватями2894026940--4334024.08.202524.09.2025
стандартный с 1 кроватью3267030670--5080028.04.202510.05.2025
стандартный с 1 кроватью2894026940--4334011.05.202519.05.2025
стандартный с 1 кроватью3694034940--5934020.05.202528.06.2025
стандартный с 1 кроватью3267030670--5080029.06.202520.07.2025
стандартный с 1 кроватью3694034940--5934021.07.202526.07.2025
стандартный с 1 кроватью3267030670--5080027.07.202523.08.2025
стандартный с 1 кроватью2894026940--4334024.08.202524.09.2025
3-мест апартаменты комфорт TWIN30460284602846030460-28.04.202510.05.2025
3-мест апартаменты комфорт TWIN27180251802518027180-11.05.202519.05.2025
3-мест апартаменты комфорт TWIN34270322703227034270-20.05.202528.06.2025
3-мест апартаменты комфорт TWIN30460284602846030460-29.06.202520.07.2025
3-мест апартаменты комфорт TWIN34270322703227034270-21.07.202526.07.2025
3-мест апартаменты комфорт TWIN30460284602846030460-27.07.202523.08.2025
3-мест апартаменты комфорт TWIN27180251802518027180-24.08.202524.09.2025

Апарт-отель Платформа 9 3/4

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
комфорт26540245403854028.04.202511.05.2025
комфорт27340253404014012.05.202519.07.2025
комфорт26540245403854020.07.202531.08.2025
комфорт22800208003107001.09.202524.09.2025
комфорт DBL26540245403854028.04.202511.05.2025
комфорт DBL27340253404014012.05.202519.07.2025
комфорт DBL26540245403854020.07.202531.08.2025
комфорт DBL22800208003107001.09.202524.09.2025

Русь 4*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
эконом2627024270--3799028.04.202519.05.2025
эконом2894026940--4334020.05.202512.07.2025
эконом2627024270--3799013.07.202520.09.2025
классик292002720023200252003480028.04.202519.05.2025
классик326703067023740257404174020.05.202512.07.2025
классик292002720023200252003480013.07.202520.09.2025
джуниор сюит321403014023200252004760028.04.202519.05.2025
джуниор сюит358703387023740257405507020.05.202512.07.2025
джуниор сюит321403014023200252004760013.07.202520.09.2025
4-мест 2-х комнатный семейный27600256002560027600-28.04.202519.05.2025
4-мест 2-х комнатный семейный30800288002880030800-20.05.202512.07.2025
4-мест 2-х комнатный семейный27600256002560027600-13.07.202520.09.2025

Бест Вестерн Плюс Центр Отель 4*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
комфорт315002950025070270704280028.04.202519.05.2025
комфорт374703547024800268005571020.05.202506.06.2025
комфорт390703707025870278705827007.06.202529.06.2025
комфорт374703547024800268005571030.06.202505.07.2025
комфорт358703387025870278705027006.07.202523.08.2025
комфорт316002960023200252004387024.08.202524.09.2025
комфорт DBL315002950025070270704280028.04.202519.05.2025
комфорт DBL374703547024800268005571020.05.202506.06.2025
комфорт DBL390703707025870278705827007.06.202529.06.2025
комфорт DBL374703547024800268005571030.06.202505.07.2025
комфорт DBL358703387025870278705027006.07.202523.08.2025
комфорт DBL316002960023200252004387024.08.202524.09.2025

Фабрика 4*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный28540265404040028.04.202511.05.2025
стандартный29340273404199012.05.202519.07.2025
стандартный28540265404040020.07.202531.08.2025
стандартный25990239903560001.09.202524.09.2025
стандартный DBL28540265404040028.04.202511.05.2025
стандартный DBL29340273404199012.05.202519.07.2025
стандартный DBL28540265404040020.07.202531.08.2025
стандартный DBL25990239903560001.09.202524.09.2025

Станция L1 3*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный299902799022940249404414030.04.202510.05.2025
стандартный270702507021870238703827011.05.202516.05.2025
стандартный299902799022940249404414017.05.202506.06.2025
стандартный308002880023990259904574007.06.202502.08.2025
стандартный299902799022940249404414003.08.202520.09.2025
стандартный270702507021870238703827021.09.202524.09.2025
стандартный с мансардным окном294702747022940249404307030.04.202510.05.2025
стандартный с мансардным окном265402454021870238703720011.05.202516.05.2025
стандартный с мансардным окном294702747022940249404307017.05.202506.06.2025
стандартный с мансардным окном302702827023990259904467007.06.202502.08.2025
стандартный с мансардным окном294702747022940249404307003.08.202520.09.2025
стандартный с мансардным окном265402454021870238703720021.09.202524.09.2025

Космос Санкт-Петербург Невский отель 4*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный3694034940--5347028.04.202512.05.2025
стандартный3534033340--5027013.05.202528.05.2025
стандартный3799035990--5560029.05.202525.07.2025
стандартный3640034400--5240026.07.202531.08.2025
стандартный3534033340--5027001.09.202524.09.2025
улучшенный401403814026400284005987028.04.202512.05.2025
улучшенный385403654026400284005667013.05.202528.05.2025
улучшенный412003920026400284006199029.05.202525.07.2025
улучшенный396003760026400284005880026.07.202531.08.2025
улучшенный385403654026400284005667001.09.202524.09.2025

Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель 5*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный5107049070--7907028.04.202512.05.2025
стандартный4840046400--7374013.05.202528.05.2025
стандартный5240050400--8174029.05.202512.06.2025
стандартный4894046940--7480022.06.202525.07.2025
стандартный4547043470--6787026.07.202531.08.2025
стандартный3799035990--5294001.09.202524.09.2025
премиум6174059740317403374010040028.04.202512.05.2025
премиум590705707031740337409507013.05.202528.05.2025
премиум6307061070317403374010307029.05.202512.06.2025
премиум596005760031740337409614022.06.202525.07.2025
премиум561405414031740337408920026.07.202531.08.2025
премиум486704667031740337407427001.09.202524.09.2025

Доплата за иностранных туристов: 2690 руб.

Варианты проживания

А Отель Фонтанка**

4 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В отеле нет номеров дабл, только номера с раздельными кроватями. Одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами.

Стандарт: одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

Супериор: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: одна или две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

Супериор с БК: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Азимут Отель Санкт-Петербург***

4 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Апартаменты Sokroma Genius Aparts

4 ночи

Апартаменты «Sokroma Genius Aparts», расположенные в центральной части Санкт-Петербурга, как и остальные апартаменты данной сети имеет свой особенный стиль. Кроме удобств, обеспечиваемых внутренним оснащением номеров, благодаря комфортному местоположению и развитой инфраструктуре всё остальное находится под рукой.

Название апартаментов выбрано не случайно — каждый из них посвящён знаменитым людям из разных столетий, которые внесли заметный вклад в мировую историю. Двухъярусные студии способны вместить небольшую компанию. Дизайн помещения продуман так, чтобы небольшое пространство несло в себе максимальный функционал. Здесь есть всё от персональной ванной комнаты с феном и средствами личной гигиены до шкафа для хранения одежды и подставки для обуви.

Место нашлось и для кухонного уголка раковиной, электрической варочной поверхностью, микроволновой печью и холодильником. Не забыли и о посуде — Вы найдёте всё, что нужно для готовки. Продукты можно приобрести в магазинах и супермаркетах поблизости, а те, кто предпочитает проводить трапезы в кафе или ресторанах, смогут выбрать заведение на свой вкус.

На расстоянии 1,7 км от апарт-отеля расположен Таврический сад и дворец, около 3 км до Дворцовой площади. До метро Чернышевская всего 480 метров, а за 2 минуты можно дойти до камерного театра Малыщицкого.

Апартаменты Sokroma Genius ApartsАпартаменты Sokroma Genius ApartsАпартаменты Sokroma Genius ApartsАпартаменты Sokroma Genius Aparts
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Станция L1

4 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Русь Санкт-Петербург

4 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Отель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Best Western Plus Centre Hotel»

4 ночи

Отель «Best Western Plus Centre Hotel» был открыт в 1951 году в Санкт-Петербурге. И по сей день она радует гостей своим гостеприимством и имеет статус 4 звезды.

В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы Вам доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.

В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус. Вкусные и аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания.

В шаговой доступности вы увидите множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 15,8 км.

Отель «Best Western Plus Centre Hotel»Отель «Best Western Plus Centre Hotel»Отель «Best Western Plus Centre Hotel»Отель «Best Western Plus Centre Hotel»Отель «Best Western Plus Centre Hotel»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Октябрьская Санкт-Петербург

4 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Октябрьская Санкт-ПетербургОктябрьская Санкт-ПетербургОктябрьская Санкт-ПетербургОктябрьская Санкт-ПетербургОктябрьская Санкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» находится в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3

4 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.

Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»

4 ночи

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» - это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» - 770 м, до «Площади Восстания» - 670 м.

Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: стандарт «Новация», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств - своя ванная комната.

Каждый день сервируют завтрак "Шведский стол". Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Gourmetbar», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе “Слой” и ресторан “BabJib”.

Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.

В 200 м находится концертный зал «Колизей», в 870 м — Итальянский парк. В 1,41 км — театр «Я-Актёр!». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Апарт-отель Платформа 9 3/4

4 ночи

Апарт-отель «Платформа 9 3/4» расположился в центральной части Санкт-Петербурга. В шаговой доступности несколько станций метро и железнодорожный вокзал.

Интерьер апартаментов наполняет атмосфера историй о Гарри Поттере. Для размещения предлагаются номера различных категорий с комфортабельной мебелью. В распоряжении отдыхающих будет телевизор, собственная ванная комната с феном, а так же бесплатный Wi-fi.

Кухонный уголок оснащён электрическим чайником, микроволновой печью и холодильником. Поблизости находятся разнообразные кафе и рестораны.

Гости могут посетить Музей нонконформистского искусства - в 410 м, Концертный зал «Октябрьский» - в 645 м, Овсянниковский сад - в 654 м. Расстояние до аэропорта Пулково - 15,6 км, до ж/д вокзала - 189 м.

Апарт-отель Платформа 9 3/4Апарт-отель Платформа 9 3/4Апарт-отель Платформа 9 3/4Апарт-отель Платформа 9 3/4Апарт-отель Платформа 9 3/4Апарт-отель Платформа 9 3/4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Фабрика 4

4 ночи

В Центральном районе города Санкт-Петербург находится гостиница под названием "Фабрика". Заселение возможно в любое время, поскольку стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.

Номера представлены двумя категориями "Стандарт" и "Комфорт". Номерной фонд оборудован односпальными или двуспальными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом. Интерьер выполнен в приятной цветовой гамме.

По запросу завтрак предоставят в номер. Продукты можно оставить на хранение в холодильнике. Имеется чайник и чайный набор. В пешей доступности есть несколько кафе и ресторанов с разнообразными блюдами.

Рядом с гостиницей находится собор, несколько музеев, концертный зал и много других интересных мест. До аэропорта дорога в пути на общественном транспорте занимает примерно один час.

Фабрика 4Фабрика 4Фабрика 4Фабрика 4Фабрика 4Фабрика 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель ARTSTUDIO Nevsky

4 ночи

Отель «ARTSTUDIO Nevsky», с высоким уровнем гостиничного сервиса, расположен в центре города Санкт-Петербург.

Апартаменты делятся на следующие категории: стандарт, делюкс, полулюкс, люкс. Независимо от категории в апартаментах имеются спальные места, шкаф, утюг, прикроватные тумбочки, сушилка для одежды, ванная комната, фен, тапочки.

В апартаментах имеется встроенный кухонный гарнитур с холодильником, варочной панелью, вытяжкой, электрическим чайником, необходимой посудой. В шаговой доступности находится кафе «Теремок».

Рядом расположен храм «Спас на Крови», музей «Мозаичный дворик», театр «Кукольный формат», станция метро «Площадь Восстания». Расстояние до железнодорожного вокзала «Московский» – 0,6 км, до аэропорта «Пулково» – 20,9 км.

Отель ARTSTUDIO NevskyОтель ARTSTUDIO NevskyОтель ARTSTUDIO NevskyОтель ARTSTUDIO Nevsky
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ибис

4 ночи

Открытый в 2008 году отель «Ибис Санкт-Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 54. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой. На нашем официальном сайте каждый гость сможет ознакомиться с актуальными ценами на номера отеля «Ибис Санкт-Петербург Центр», отобразить гостиницу на карте для удобства и внимательно изучить отзывы отдыхающих.

В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.

Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.

ИбисИбисИбисИбисИбисИбис
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Апарт-отель «MARATA YES»

4 ночи

Апарт-отели «YES» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «MARATA» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

Апарт-отель «MARATA YES»Апарт-отель «MARATA YES»Апарт-отель «MARATA YES»Апарт-отель «MARATA YES»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Апарт-отель Port Comfort on Ligovskiy

4 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный Wi-Fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Апарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on Ligovskiy
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel

4 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, благодаря чему, постояльцы могут добраться до основных достопримечательностей, затратив при этом минимум времени.

Отель отвечает всем требованиям современной гостиничной индустрии и станет прекрасным выбором для гостей, которые ценят уют и качественный сервис. К услугам постояльцев гостиницы: круглосуточная стойка регистрации, прокат автомобилей, фитнес-центр, трансфер от и до аэропорта.

269 номеров формируют номерной фонд гостиницы «Космос Невский Санкт-Петербург». По оформлению все комнаты стилистически выдержаны: приятные пастельные тона с акцентными цветами, которые отлично гармонируют между собой.

Среди категорий вы встретите стандарт, улучшенный, полулюкс. Все они имеют приятную атмосферу и оснащены кроватями с мягкими ортопедическими матрасами, мебелью из натурального дерева, кондиционером. В собственной ванной комнате установлена современная душевая кабинка. Набор средств гигиены, белоснежные и мягкие полотенца предоставляются.

Питание организовано на высшем уровне в ресторане отеля «Paulaner». Для вас подают изысканные блюда мюнхенской и традиционной баварской кухни, а также хиты интернационального направления готовки. В баре представлен огромный ассортимент напитков на любой вкус.

Для проведения деловых встреч, конференций, переговоров, можно воспользоваться одним из двух современных конференц-залов. Вместимость составляет от 6 до 24 человек.

Поблизости от отеля есть остановки общественного транспорта и станции метро «Площадь Восстания» и «Маяковская». В нескольких метрах находится Московский железнодорожный вокзал. В шаговой доступности от отеля также расположены такие достопримечательности, как Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор и торговый центр «Стокманн». Расстояние до аэропорта Пулково — 15,7 км, до ж/д вокзала — 222 м.

Cosmos Saint-Petersburg Nevsky HotelCosmos Saint-Petersburg Nevsky HotelCosmos Saint-Petersburg Nevsky HotelCosmos Saint-Petersburg Nevsky HotelCosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Космос Селекшн

4 ночи

Высокий уровень сервиса, квалифицированный персонал, уютные номера и выгодное расположение на Невском проспекте — «Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel». Современный пятизвездочный отель располагает всеми возможностями, чтобы сделать проживание каждого гостя максимально комфортным. Удобная локация вблизи станций метро «Маяковская» (400 м) и «Достоевская» (550 м) позволяет оставаться мобильным.

Роскошные номера, общей численностью 164 комнаты, оснащены качественной мебелью с отделкой из дерева, современной техникой, системой кондиционирования, а также кроватями с ортопедическими матрасами и ванными комнатами с косметическими средствами.

В стильном и уютном ресторане «Cannelle» постояльцев порадуют изысканными блюдами интернациональной кухни, а также напитками на любой вкус.

Также есть специально оборудованные конференц-залы, предназначенные для проведения семинаров, деловых встреч и лекций. Всего 3 зала вместимостью от 20 до 100 персон.

Удобное расположение отеля позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Недалеко располагается «Музей Фаберже» — 500 м и «Александринский театр» — 940 м.

Космос СелекшнКосмос СелекшнКосмос СелекшнКосмос Селекшн
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе: завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Доплата за иностранных туристов: 2690 руб
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без завтрака), обеды и ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где встреча с группой в первый день?

В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Про Петербург» в холле гостиниц «Азимут Отель Санкт-Петербург», «YES Марата Центр», «Октябрьская».

Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).

Туристы, проживающие в отелях «Port Comfort on Ligovskiy», «Бест Вестерн Плюс Центр», «Космос Санкт-Петербург Невский отель», «ARTSTUDIO Nevsky», «Невский берег 122», «Невский берег 93», «Фабрика», «Апарт-отель Платформа 9 3/4», «Новотель», «Станция М19», «Станция L1», «Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель», «Ибис Санкт-Петербург Центр», сеть апартов «Сокрома», «Достоевский», «Русь» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр. 10).

Расстояние до гостиницы «Гранд отель Октябрьская»**** (Лиговский пр. 10):

Название гос-цыАдрес гос-цыРасстояние
Port Comfort on Ligovskiy****Лиговский пр., 29120 м (2 мин пешком)
Бест Вестерн Плюс Центр****Лиговский пр., 41/83300 м (4 мин пешком)
ARTSTUDIO Nevsky****2-я Советская ул., 4320 м (4 мин пешком)
Невский берег 122***Невский пр. 122320 м (4 мин пешком)
Космос Санкт-Петербург Невский отель****Невский пр., д. 89 / ул. Гончарная, д. 4400 м (5 мин пешком)
Невский берег 93 ***Невский пр. 93440 м (5 мин пешком)
Фабрика****Гончарная ул., 10510 м (6 мин пешком)
Апарт-отель Платформа 9 3/4Гончарная ул., д. 8 510 м (6 мин пешком)
Новотель Санкт-Петербург****ул. Маяковского, 3а630 м (8 мин пешком)
Станция L1***Лиговский пр., 1700 м (8 мин пешком)
Сокрома Aristocrat HomeЛиговский пр. 65770 м (9 мин пешком)
Станция M19***ул. Марата 19930 м (11 мин пешком)
Космос Селекшн Невский Ройал Отель*****Невский пр., 49/2960 м (12 мин пешком)
Ибис Санкт-Петербург Центр***Лиговский пр. 541 км (12 мин пешком)
Сокрома Geniusул. Восстания 361,1 км (13 мин пешком)
Сокрома Jules VerneВладимирский пр. 161,3 км (16 мин пешком)
Достоевский****Владимирский пр. 191,3 км (16 мин пешком)
Русь****Артиллерийская д. 11,6 км (19 мин пешком)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Вита
28 авг 2025
Спасибо большое за отличный тур, все очень понравилось, море впечатлений, места экскурсий очень красивые, Побывали в Петергофе, Царском селе и и т. д.. Гостиница Азимут нам понравилась, заселили по приезду утром, персонал очень вежливый, экскурсоводы супер, рассказы захватывающие. Рекомендую особенно тем, кто хочет поехать в Санкт Петербург впервые.
Спасибо большое за отличный тур, все очень понравилось, море впечатлений, места экскурсий очень красивые, Побывали вСпасибо большое за отличный тур, все очень понравилось, море впечатлений, места экскурсий очень красивые, Побывали вСпасибо большое за отличный тур, все очень понравилось, море впечатлений, места экскурсий очень красивые, Побывали в
Н
Нелли
27 июн 2025
Поездка прошла очень хорошо, всё очень понравилось. Вам большое спасибо.

