Величие Исаакиевского собора откроется вам через его потрясающие мозаики и картины, а прогулка по Кронштадту
Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
График отъезда автобусов от гостиниц можно посмотреть в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы.
Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой Родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.
Экскурсия в Юсуповский дворец. Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности.
Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.
Экскурсия в Исаакиевский собор. Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.
Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков.
Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~ 4,5 часов.
Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
График отъезда автобусов от гостиниц можно посмотреть в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива.
Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.
Экскурсия по Кронштадту. Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания. Побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.
Посещение Никольского морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество.
Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта. Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта.
Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадской морской крепости.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. С экскурсоводом вы прогуляетесь по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории.
Место окончания программы: гост. «Октябрьская», / гост. «Азимут».
Продолжительность программы: ~ 8,5 часов.
Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Летний Сад. Эрмитаж
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
График отъезда автобусов от гостиниц можно посмотреть в разделе «Важно знать».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом.
Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник».
Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм.
Прогулка по Летнему саду. Это самый старый сад Санкт-Петербурга, излюбленное место отдыха горожан и гостей города.
Он возник по воле царя Петра в самом начале XVIII века. Тенистые аллеи, множество скульптур и оригинальных фонтанов, игра воды, зелени и света – вот чем и поныне завораживает Летний сад всех своих посетителей.
Свободное время на обед.
Экскурсия в Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других.
После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по музею и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~5,5 часов.
Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
График отъезда автобусов от гостиниц можно посмотреть в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия в Петергоф». Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.
Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Экскурсия Большой Императорский дворец. Величественный, роскошный и изысканный — это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля.
В прошлом — это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый «коронный дворец». Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.
Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа. В список достопримечательностей дворцово-паркового ансамбля Петергофа входит множество музеев: Гроты, Церковный корпус, Государевы потехи, Музей фонтанного дела, в одном из которых Вам предстоит побывать.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа. Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.
У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.
Место окончания программы: гост. «Октябрьская» / гост. «Азимут».
Продолжительность программы: ~ 9 часов.
Пятница. Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Музей Фаберже. Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
График отъезда автобусов от гостиниц можно посмотреть в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы.
Дома и дворцы, мосты и набережные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. Приглашаем вас на встречу с чарующей красотой парадного центра Санкт-Петербурга!
Экскурсия в Музей Фаберже. Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.
Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.
Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Она позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Увидите город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки.
Посмотрите на мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~4 часа.
Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
График отъезда автобусов от гостиниц можно посмотреть в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия в Царское Село. Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания программы: гост. «Октябрьская» / гост. «Азимут».
Продолжительность программы: ~6 часов.
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
График отъезда автобусов от гостиниц можно посмотреть в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город.
Экскурсия в Кунсткамеру. Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов.
Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств.
Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.
Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.
Побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
Экскурсия в Петропавловском соборе. Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.
В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона. В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» — тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~5,5 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Октябрьская 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
комфорт
45880
43480
38800
41200
69360
10.05.2026
17.05.2026
комфорт
55600
53200
39990
42390
88800
18.05.2026
24.05.2026
комфорт
53640
51240
39990
42390
84880
25.05.2026
01.06.2026
комфорт
64920
62520
41200
43600
97990
02.06.2026
13.06.2026
комфорт
62240
59840
40400
42800
93600
14.06.2026
22.06.2026
комфорт
64920
62520
41200
43600
97990
23.06.2026
28.06.2026
комфорт
62240
59840
40400
42800
93600
29.06.2026
04.07.2026
комфорт
58720
56320
41200
43600
83990
05.07.2026
22.08.2026
комфорт
51990
49590
37200
39600
71990
23.08.2026
25.09.2026
комфорт с БК
45880
43480
38800
41200
69360
10.05.2026
17.05.2026
комфорт с БК
55600
53200
39990
42390
88800
18.05.2026
24.05.2026
комфорт с БК
53640
51240
39990
42390
84880
25.05.2026
01.06.2026
комфорт с БК
64920
62520
41200
43600
97990
02.06.2026
13.06.2026
комфорт с БК
62240
59840
40400
42800
93600
14.06.2026
22.06.2026
комфорт с БК
64920
62520
41200
43600
97990
23.06.2026
28.06.2026
комфорт с БК
62240
59840
40400
42800
93600
29.06.2026
04.07.2026
комфорт с БК
58720
56320
41200
43600
83990
05.07.2026
22.08.2026
комфорт с БК
51990
49590
37200
39600
71990
23.08.2026
25.09.2026
джуниор сьют
56390
53990
39990
42390
80400
30.04.2026
17.05.2026
джуниор сьют
68920
66520
40400
42800
106400
18.05.2026
30.05.2026
джуниор сьют
72480
70080
41200
43600
113840
31.05.2026
13.06.2026
джуниор сьют
68920
66520
40400
42800
106400
14.06.2026
22.06.2026
джуниор сьют
72480
70080
41200
43600
113840
23.06.2026
28.06.2026
джуниор сьют
68920
66520
40400
42800
106400
29.06.2026
04.07.2026
джуниор сьют
64840
62440
41200
43600
96880
05.07.2026
22.08.2026
джуниор сьют
57600
55200
37200
39600
82560
23.08.2026
25.09.2026
стандартный (туркласс)
44720
42320
-
-
67040
10.05.2026
17.05.2026
стандартный (туркласс)
52600
50200
-
-
82800
18.05.2026
24.05.2026
стандартный (туркласс)
50840
48440
-
-
79280
25.05.2026
01.06.2026
стандартный (туркласс)
61360
58960
-
-
91840
02.06.2026
13.06.2026
стандартный (туркласс)
58720
56320
-
-
86560
14.06.2026
22.06.2026
стандартный (туркласс)
61360
58960
-
-
91840
23.06.2026
28.06.2026
стандартный (туркласс)
58720
56320
-
-
86560
29.06.2026
04.07.2026
стандартный (туркласс)
55440
53040
-
-
78240
05.07.2026
22.08.2026
стандартный (туркласс)
50720
48320
-
-
68080
23.08.2026
25.09.2026
стандартный (туркласс) с БК
44720
42320
-
-
67040
10.05.2026
17.05.2026
стандартный (туркласс) с БК
52600
50200
-
-
82800
18.05.2026
24.05.2026
стандартный (туркласс) с БК
50840
48440
-
-
79280
25.05.2026
01.06.2026
стандартный (туркласс) с БК
61360
58960
-
-
91840
02.06.2026
13.06.2026
стандартный (туркласс) с БК
58720
56320
-
-
86560
14.06.2026
22.06.2026
стандартный (туркласс) с БК
61360
58960
-
-
91840
23.06.2026
28.06.2026
стандартный (туркласс) с БК
58720
56320
-
-
86560
29.06.2026
04.07.2026
стандартный (туркласс) с БК
55440
53040
-
-
78240
05.07.2026
22.08.2026
стандартный (туркласс) с БК
50720
48320
-
-
68080
23.08.2026
25.09.2026
джуниор сьют с БК
56390
53990
39990
42390
80400
30.04.2026
17.05.2026
джуниор сьют с БК
68920
66520
40400
42800
106400
18.05.2026
30.05.2026
джуниор сьют с БК
72480
70080
41200
43600
113840
31.05.2026
13.06.2026
джуниор сьют с БК
68920
66520
40400
42800
106400
14.06.2026
22.06.2026
джуниор сьют с БК
72480
70080
41200
43600
113840
23.06.2026
28.06.2026
джуниор сьют с БК
68920
66520
40400
42800
106400
29.06.2026
04.07.2026
джуниор сьют с БК
64840
62440
41200
43600
96880
05.07.2026
22.08.2026
джуниор сьют с БК
57600
55200
37200
39600
82560
23.08.2026
25.09.2026
Бест Вестерн Плюс Центр Отель 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|комфорт
|50040
|47640
|39990
|42390
|68880
|4.30.2026
|5.17.2026
|комфорт
|61600
|59200
|40960
|43360
|91600
|5.18.2026
|5.30.2026
|комфорт
|63990
|61590
|42720
|45120
|95600
|5.31.2026
|6.29.2026
|комфорт
|61600
|59200
|40960
|43360
|91600
|6.30.2026
|7.4.2026
|комфорт
|58390
|55990
|43040
|45440
|83200
|7.5.2026
|8.22.2026
|комфорт
|51390
|48990
|37920
|40320
|71200
|8.23.2026
|9.25.2026
|комфорт DBL
|50040
|47640
|39990
|42390
|68880
|4.30.2026
|5.17.2026
|комфорт DBL
|61600
|59200
|40960
|43360
|91600
|5.18.2026
|5.30.2026
|комфорт DBL
|63990
|61590
|42720
|45120
|95600
|5.31.2026
|6.29.2026
|комфорт DBL
|61600
|59200
|40960
|43360
|91600
|6.30.2026
|7.4.2026
|комфорт DBL
|58390
|55990
|43040
|45440
|83200
|7.5.2026
|8.22.2026
|комфорт DBL
|51390
|48990
|37920
|40320
|71200
|8.23.2026
|9.25.2026
Азимут Отель Санкт-Петербург 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|смарт
|46390
|43990
|-
|-
|62400
|4.30.2026
|5.21.2026
|смарт
|50390
|47990
|-
|-
|70400
|5.22.2026
|5.28.2026
|смарт
|52390
|49990
|-
|-
|74400
|5.29.2026
|6.7.2026
|смарт
|51990
|49590
|-
|-
|73600
|6.8.2026
|6.28.2026
|смарт
|48800
|46400
|-
|-
|64800
|6.29.2026
|8.30.2026
|смарт
|45200
|42800
|-
|-
|61600
|8.31.2026
|9.28.2026
Новотель 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|59600
|57200
|-
|-
|85600
|4.30.2026
|8.22.2026
|стандартный
|52800
|50400
|-
|-
|71990
|8.23.2026
|9.28.2026
|премиум (Executive)
|67990
|65590
|-
|-
|102400
|4.30.2026
|8.22.2026
|премиум (Executive)
|58800
|56400
|-
|-
|83990
|8.23.2026
|9.28.2026
Космос Санкт-Петербург Невский Отель 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|58800
|56400
|-
|-
|85600
|4.30.2026
|5.12.2026
|стандартный
|56390
|53990
|-
|-
|80800
|5.13.2026
|5.27.2026
|стандартный
|61990
|59590
|-
|-
|91200
|6.7.2026
|7.25.2026
|стандартный
|59200
|56800
|-
|-
|85600
|7.26.2026
|8.31.2026
|стандартный
|57200
|54800
|-
|-
|82400
|9.1.2026
|9.28.2026
|улучшенный
|63200
|60800
|41590
|43990
|95990
|4.30.2026
|5.12.2026
|улучшенный
|62390
|59990
|41590
|43990
|92800
|5.13.2026
|5.27.2026
|улучшенный
|67200
|64800
|41590
|43990
|101600
|6.7.2026
|7.25.2026
|улучшенный
|64390
|61990
|41590
|43990
|95990
|7.26.2026
|8.31.2026
|улучшенный
|61990
|59590
|41590
|43990
|91990
|9.1.2026
|9.28.2026
Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель 5*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|81990
|79590
|-
|-
|127200
|5.1.2026
|5.12.2026
|стандартный
|75990
|73590
|-
|-
|122400
|5.13.2026
|5.27.2026
|стандартный
|83990
|81590
|-
|-
|131200
|6.7.2026
|6.30.2026
|стандартный
|77200
|74800
|-
|-
|117600
|7.1.2026
|7.25.2026
|стандартный
|71600
|69200
|-
|-
|106400
|7.26.2026
|8.31.2026
|стандартный
|59990
|57590
|-
|-
|83200
|9.1.2026
|9.28.2026
|премиум
|101990
|99590
|48800
|51200
|159200
|5.1.2026
|5.12.2026
|премиум
|91990
|89590
|48800
|51200
|147200
|5.13.2026
|5.27.2026
|премиум
|99990
|97590
|48800
|51200
|163200
|6.7.2026
|6.30.2026
|премиум
|93200
|90800
|48800
|51200
|149600
|7.1.2026
|7.25.2026
|премиум
|87600
|85200
|48800
|51200
|138400
|7.26.2026
|8.31.2026
|премиум
|75990
|73590
|48800
|51200
|115200
|9.1.2026
|9.28.2026
Апарт-отель YES Марата центр 3*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
стандарт апартаменты (без завтрака)
48640
46240
35990
38390
73600
6.8.2026
6.14.2026
стандарт апартаменты (без завтрака)
46640
44240
35990
38390
70400
6.15.2026
6.21.2026
стандарт апартаменты (без завтрака)
48640
46240
35990
38390
73600
6.22.2026
6.28.2026
стандарт апартаменты (без завтрака)
44960
42560
35990
38390
66990
6.29.2026
7.12.2026
стандарт апартаменты (без завтрака)
42390
39990
35990
38390
62400
7.13.2026
8.29.2026
стандарт апартаменты (без завтрака)
42080
39680
36480
38880
61760
8.30.2026
9.28.2026
стандарт апартаменты (с завтраком)
53760
51360
41200
43600
79600
6.8.2026
6.14.2026
стандарт апартаменты (с завтраком)
51760
49360
41200
43600
75520
6.15.2026
6.21.2026
стандарт апартаменты (с завтраком)
53760
51360
41200
43600
79600
6.22.2026
6.28.2026
стандарт апартаменты (с завтраком)
49990
47590
41200
43600
71990
6.29.2026
7.12.2026
стандарт апартаменты (с завтраком)
47600
45200
41200
43600
67200
7.13.2026
8.29.2026
стандарт апартаменты (с завтраком)
47120
44720
41590
43990
65990
8.30.2026
9.28.2026
Станция L1 3*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
стандартный (без завтрака)
39200
36800
32400
34800
55600
14.05.2026
21.05.2026
стандартный (без завтрака)
42800
40400
33990
36390
61200
22.05.2026
29.05.2026
стандартный (без завтрака)
44800
42400
33990
36390
65200
30.05.2026
25.07.2026
стандартный (без завтрака)
42800
40400
33990
36390
61200
26.07.2026
29.08.2026
стандартный (без завтрака)
38390
35990
32400
34800
53990
30.08.2026
28.09.2026
стандартный с мансардным окном (без завтрака)
38390
35990
32400
34800
53990
14.05.2026
21.05.2026
стандартный с мансардным окном (без завтрака)
41200
38800
33990
36390
57990
22.05.2026
29.05.2026
стандартный с мансардным окном (без завтрака)
42800
40400
33990
36390
61200
30.05.2026
25.07.2026
стандартный с мансардным окном (без завтрака)
41200
38800
33990
36390
57990
26.07.2026
29.08.2026
стандартный с мансардным окном (без завтрака)
37600
35200
32400
34800
52400
30.08.2026
28.09.2026
стандартный
41200
38800
33990
36390
59600
09.05.2026
21.05.2026
стандартный
45990
43590
38800
41200
67600
22.05.2026
29.05.2026
стандартный
49600
47200
38800
41200
72400
30.05.2026
25.07.2026
стандартный
45990
43590
38800
41200
67600
26.07.2026
29.08.2026
стандартный
41200
38800
33990
36390
57990
30.08.2026
28.09.2026
стандартный с мансардным окном
40390
37990
33990
36390
57990
09.05.2026
21.05.2026
стандартный с мансардным окном
45200
42800
38800
41200
65990
22.05.2026
29.05.2026
стандартный с мансардным окном
48390
45990
38800
41200
69990
30.05.2026
25.07.2026
стандартный с мансардным окном
45200
42800
38800
41200
65990
26.07.2026
29.08.2026
стандартный с мансардным окном
40390
37990
33990
36390
56400
30.08.2026
28.09.2026
Ирис Санкт-Петербург Центр (бывший Ибис Санкт-Петербург) 3*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|47990
|45590
|-
|-
|65600
|4.30.2026
|5.7.2026
|стандартный
|50390
|47990
|-
|-
|70400
|5.8.2026
|5.27.2026
|стандартный
|51600
|49200
|-
|-
|72800
|6.7.2026
|6.27.2026
|стандартный
|50800
|48400
|-
|-
|71200
|6.28.2026
|8.22.2026
|стандартный
|47200
|44800
|-
|-
|64800
|8.23.2026
|9.21.2026
|стандартный с БК
|47990
|45590
|-
|-
|65600
|4.30.2026
|5.7.2026
|стандартный с БК
|50390
|47990
|-
|-
|70400
|5.8.2026
|5.27.2026
|стандартный с БК
|51600
|49200
|-
|-
|72800
|6.7.2026
|6.27.2026
|стандартный с БК
|50800
|48400
|-
|-
|71200
|6.28.2026
|8.22.2026
|стандартный с БК
|47200
|44800
|-
|-
|64800
|8.23.2026
|9.21.2026
Русь 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|эконом
|41600
|39200
|-
|-
|60800
|4.30.2026
|5.10.2026
|эконом
|40390
|37990
|-
|-
|58400
|5.11.2026
|5.26.2026
|эконом
|45600
|43200
|-
|-
|68800
|5.27.2026
|7.11.2026
|эконом
|41600
|39200
|-
|-
|60800
|7.12.2026
|8.23.2026
|эконом
|40390
|37990
|-
|-
|58400
|8.24.2026
|9.14.2026
|классик
|46390
|43990
|38400
|40800
|52800
|4.30.2026
|5.10.2026
|классик
|45200
|42800
|37200
|39600
|51600
|5.11.2026
|5.26.2026
|классик
|51200
|48800
|42400
|44800
|63990
|5.27.2026
|7.11.2026
|классик
|46390
|43990
|38400
|40800
|52800
|7.12.2026
|8.23.2026
|классик
|45200
|42800
|37200
|39600
|51600
|8.24.2026
|9.14.2026
|джуниор сюит
|51200
|48800
|38400
|40800
|73600
|4.30.2026
|5.10.2026
|джуниор сюит
|49990
|47590
|37200
|39600
|72400
|5.11.2026
|5.26.2026
|джуниор сюит
|57600
|55200
|42400
|44800
|86400
|5.27.2026
|7.11.2026
|джуниор сюит
|51200
|48800
|38400
|40800
|73600
|7.12.2026
|8.23.2026
|джуниор сюит
|49990
|47590
|37200
|39600
|72400
|8.24.2026
|9.14.2026
|4-мест 2-х комнатный семейный
|42390
|39990
|39990
|42390
|-
|4.30.2026
|5.10.2026
|4-мест 2-х комнатный семейный
|42200
|39800
|39800
|42200
|-
|5.11.2026
|5.26.2026
|4-мест 2-х комнатный семейный
|49990
|47590
|47590
|49990
|-
|5.27.2026
|7.11.2026
|4-мест 2-х комнатный семейный
|42390
|39990
|39990
|42390
|-
|7.12.2026
|8.23.2026
|4-мест 2-х комнатный семейный
|42200
|39800
|39800
|42200
|-
|8.24.2026
|9.14.2026
Достоевский 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|44800
|42400
|-
|-
|60400
|4.30.2026
|5.28.2026
|стандартный
|67600
|65200
|-
|-
|106800
|5.29.2026
|6.6.2026
|стандартный
|49990
|47590
|-
|-
|71200
|6.7.2026
|6.22.2026
|стандартный
|67600
|65200
|-
|-
|106800
|6.23.2026
|6.28.2026
|стандартный
|49990
|47590
|-
|-
|71200
|6.29.2026
|7.12.2026
|стандартный
|47200
|44800
|-
|-
|65600
|7.13.2026
|8.23.2026
|стандартный
|44800
|42400
|-
|-
|60400
|8.24.2026
|9.28.2026
|супериор
|48800
|46400
|43590
|45990
|68400
|4.30.2026
|5.28.2026
|супериор
|71600
|69200
|42800
|45200
|114800
|5.29.2026
|6.6.2026
|супериор
|53990
|51590
|43200
|45600
|79200
|6.7.2026
|6.22.2026
|супериор
|71600
|69200
|42800
|45200
|114800
|6.23.2026
|6.28.2026
|супериор
|53990
|51590
|43200
|45600
|79200
|6.29.2026
|7.12.2026
|супериор
|51200
|48800
|43200
|45600
|73600
|7.13.2026
|8.23.2026
|супериор
|48800
|46400
|43590
|45990
|68400
|8.24.2026
|9.28.2026
Фабрика 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|49200
|46800
|-
|-
|75990
|4.30.2026
|5.30.2026
|стандартный
|61200
|58800
|-
|-
|99990
|5.31.2026
|6.6.2026
|стандартный
|50390
|47990
|-
|-
|78400
|6.7.2026
|6.23.2026
|стандартный
|61200
|58800
|-
|-
|99990
|6.24.2026
|6.28.2026
|стандартный
|49200
|46800
|-
|-
|75990
|6.29.2026
|8.31.2026
|стандартный
|42390
|39990
|-
|-
|62400
|9.1.2026
|9.28.2026
|стандартный DBL
|49200
|46800
|-
|-
|75990
|4.30.2026
|5.30.2026
|стандартный DBL
|61200
|58800
|-
|-
|99990
|5.31.2026
|6.6.2026
|стандартный DBL
|50390
|47990
|-
|-
|78400
|6.7.2026
|6.23.2026
|стандартный DBL
|61200
|58800
|-
|-
|99990
|6.24.2026
|6.28.2026
|стандартный DBL
|49200
|46800
|-
|-
|75990
|6.29.2026
|8.31.2026
|стандартный DBL
|42390
|39990
|-
|-
|62400
|9.1.2026
|9.28.2026
Port Comfort on Ligovskiy 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный с 2 кроватями
|50800
|48400
|-
|-
|78800
|4.30.2026
|5.10.2026
|стандартный с 2 кроватями
|46390
|43990
|-
|-
|69990
|5.11.2026
|5.23.2026
|стандартный с 2 кроватями
|50800
|48400
|-
|-
|78800
|5.24.2026
|8.22.2026
|стандартный с 2 кроватями
|46390
|43990
|-
|-
|69990
|8.23.2026
|9.26.2026
|стандартный с 2 кроватями
|40800
|38400
|-
|-
|58800
|9.27.2026
|9.28.2026
А Отель Фонтанка 3*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|41200
|38800
|-
|-
|51990
|4.30.2026
|5.28.2026
|стандартный
|43990
|41590
|-
|-
|58800
|5.29.2026
|6.28.2026
|стандартный
|40800
|38400
|-
|-
|55200
|6.29.2026
|8.30.2026
|стандартный
|38800
|36400
|-
|-
|49600
|8.31.2026
|9.28.2026
|3-мест Стандартный
|41200
|38800
|30400
|32800
|-
|4.30.2026
|5.28.2026
|3-мест Стандартный
|43990
|41590
|30400
|32800
|-
|5.29.2026
|6.28.2026
|3-мест Стандартный
|40800
|38400
|30400
|32800
|-
|6.29.2026
|8.30.2026
|3-мест Стандартный
|38800
|36400
|30400
|32800
|-
|8.31.2026
|9.28.2026
|супериор с БК
|41990
|39590
|-
|-
|53600
|4.30.2026
|5.28.2026
|супериор с БК
|45600
|43200
|-
|-
|60400
|5.29.2026
|6.28.2026
|супериор с БК
|42390
|39990
|-
|-
|56800
|6.29.2026
|8.30.2026
|супериор с БК
|39600
|37200
|-
|-
|51200
|8.31.2026
|9.28.2026
|супериор
|41990
|39590
|-
|-
|53600
|4.30.2026
|5.28.2026
|супериор
|45600
|43200
|-
|-
|60400
|5.29.2026
|6.28.2026
|супериор
|42390
|39990
|-
|-
|56800
|6.29.2026
|8.30.2026
|супериор
|39600
|37200
|-
|-
|51200
|8.31.2026
|9.28.2026
Доплата за иностранных туристов: 4900 руб.
Варианты проживания
А-Отель Фонтанка
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке и получить стандартный набор услуг. Также большой выбор достопримечательностей поблизости тоже привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.
Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет.
Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены.
Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.
На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни, а также есть меню для вегетарианцев. Еще на территории ресторана находится «SKY BAR», из которого можно любоваться красивыми видами на город с высоты. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене. По утрам в отеле сервируется хороший завтрак, но Вы можете выбрать тариф и без питания и организовать себе питание в городе.
Для проведения бизнес-встреч в «A-Hotel Fontanka» имеется оборудованная переговорная комната с эргономичной мебелью, канцтоварами и интернетом Wi-Fi. Рядом со входом на пристани в отель расположен причал от которого в летний сезон отправляются экскурсионные пароходы и речные трамвайчики. Доброжелательный персонал на ресепшне подскажет как организовать экскурсию. Еще одним плюсом будет наличие стоянки, камеры хранения и магазин с сувенирами.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Гостиница «Русь»
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Бест Вестерн плюс
Отель «Best Western Plus Centre Hotel» был открыт в 1951 году в Санкт-Петербурге. И по сей день она радует гостей своим гостеприимством и имеет статус 4 звезды.
В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них гости найдут необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы проживающим доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.
В местном ресторане гости смогут поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус. Вкусные и аппетитные завтраки входят в стоимость проживания.
В шаговой доступности вы увидите множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 15,8 км.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.
Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.
Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.
На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.
Гостиница «Фабрика»
В Центральном районе города Санкт-Петербург находится гостиница под названием "Фабрика". Заселение возможно в любое время, поскольку стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.
Номера представлены двумя категориями "Стандарт" и "Комфорт". Номерной фонд оборудован односпальными или двуспальными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом. Интерьер выполнен в приятной цветовой гамме.
По запросу завтрак предоставят в номер. Продукты можно оставить на хранение в холодильнике. Имеется чайник и чайный набор. В пешей доступности есть несколько кафе и ресторанов с разнообразными блюдами.
Рядом с гостиницей находится собор, несколько музеев, концертный зал и много других интересных мест. До аэропорта дорога в пути на общественном транспорте занимает примерно один час.
YES Марата
Апарт-отели «YES» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «MARATA» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Порт комфорт Лиговский
Отель находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 16 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Космос Невский отель
«Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, благодаря чему, постояльцы могут добраться до основных достопримечательностей, затратив при этом минимум времени. Отель отвечает всем требованиям современной гостиничной индустрии и станет прекрасным выбором для гостей, которые ценят уют и качественный сервис. К услугам постояльцев гостиницы: круглосуточная стойка регистрации, прокат автомобилей, фитнес-центр, трансфер от и до аэропорта.
269 номеров формируют номерной фонд гостиницы «Космос Невский Санкт-Петербург». По оформлению все комнаты стилистически выдержаны: приятные пастельные тона с акцентными цветами, которые отлично гармонируют между собой. Среди категорий вы встретите стандарт, улучшенный, полулюкс. Все они имеют приятную атмосферу и оснащены кроватями с мягкими ортопедическими матрасами, мебелью из натурального дерева, кондиционером. В собственной ванной комнате установлена современная душевая кабинка. Набор средств гигиены, белоснежные и мягкие полотенца предоставляются.
Питание организовано на высшем уровне в ресторане отеля «Paulaner». Для вас подают изысканные блюда мюнхенской и традиционной баварской кухни, а также хиты интернационального направления готовки. В баре представлен огромный ассортимент напитков на любой вкус.
Для проведения деловых встреч, конференций, переговоров, можно воспользоваться одним из двух современных конференц-залов. Вместимость составляет от 6 до 24 человек.
Поблизости от отеля есть остановки общественного транспорта и станции метро «Площадь Восстания» и «Маяковская». В нескольких метрах находится Московский железнодорожный вокзал. В шаговой доступности от отеля также расположены такие достопримечательности, как Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор и торговый центр «Стокманн». Расстояние до аэропорта Пулково — 15,7 км, до ж/д вокзала — 222 м.
Космос Селекшн Невский Роял отель
Высокий уровень сервиса, квалифицированный персонал, уютные номера и выгодное расположение на Невском проспекте — «Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel». Современный пятизвездочный отель располагает всеми возможностями, чтобы сделать проживание каждого гостя максимально комфортным. Удобная локация вблизи станций метро «Маяковская» (400 м) и «Достоевская» (550 м) позволяет оставаться мобильным.
Роскошные номера, общей численностью 164 комнаты, оснащены качественной мебелью с отделкой из дерева, современной техникой, системой кондиционирования, а также кроватями с ортопедическими матрасами и ванными комнатами с косметическими средствами.
В стильном и уютном ресторане «Cannelle» постояльцев порадуют изысканными блюдами интернациональной кухни, а также напитками на любой вкус.
Также есть специально оборудованные конференц-залы, предназначенные для проведения семинаров, деловых встреч и лекций. Всего 3 зала вместимостью от 20 до 100 персон.
Удобное расположение отеля позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Недалеко располагается «Музей Фаберже» — 500 м и «Александринский театр» — 940 м.
Отель «Станция L1»
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Ирис Санкт-Петербург Центр
Открытая в 2008 году гостиница «Ирис Санкт–Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 54. Она имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.
В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.
Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе: завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Доплата за иностранных туристов: 4900 руб
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без завтрака), обеды и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где встреча с группой в первый день?
В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Про Петербург» в холле гостиниц «Азимут Отель Санкт-Петербург», «YES Марата Центр», «Октябрьская».
Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).
Туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс Центр», «Космос Санкт-Петербург Невский отель», «ARTSTUDIO Nevsky», «Фабрика», «Новотель Санкт-Петербург», «Станция L1», «Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель», «Ирис Санкт-Петербург Центр», «Достоевский», «Русь» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр. 10).
Расстояние до гостиницы «Гранд отель Октябрьская»**** (Лиговский пр. 10):
|Название гос-цы
|Адрес гос-цы
|Расстояние
|Бест Вестерн Плюс Центр****
|Лиговский пр, 41/83
|300 м (4 мин пешком)
|ARTSTUDIO Nevsky****
|2-я Советская ул., 4
|320 м (4 мин пешком)
|Космос Санкт-Петербург Невский отель****
|Невский пр., д. 89 / ул. Гончарная, д. 4
|400 м (5 мин пешком)
|Фабрика****
|Гончарная ул., 10
|510 м (6 мин пешком)
|Новотель Санкт-Петербург****
|ул. Маяковского, 3а
|630 м (8 мин пешком)
|Станция L1***
|Лиговский пр., 1
|700 м (8 мин пешком)
|Космос Селекшн Невский Ройал Отель*****
|Невский пр., 49/2
|960 м (12 мин пешком)
|Ирис Санкт-Петербург Центр***
|Лиговский пр. 54
|1 км (12 мин пешком)
|Достоевский****
|Владимирский пр. 19
|1,3 км (16 мин пешком)
|Русь****
|Артиллерийская д. 1
|1,6 км (19 мин пешком)
ПОНЕДЕЛЬНИК
- 09:00-09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии);
- 09:30 отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»;
- 09:00-10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии);
- 10:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская»;
- 10:0011:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии);
- 11:00 отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».
ВТОРНИК
- 09:00-09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии);
- 09:30 отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»;
- 09:00-10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии);
- 10:00 отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр»;
- 09:00-10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии);
- 10:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская».
СРЕДА
- 09:00-10:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии);
- 10:00 отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»;
- 09:00-10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии);
- 10:00 отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр»;
- 09:00-10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии);
- 10:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская».
ЧЕТВЕРГ
- 08:45-09:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии);
- 09:00 отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»;
- 09:00-10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии);
- 10:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская»;
- 10:00-11:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии);
- 11:00 отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».
ПЯТНИЦА
- 09:00-09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии);
- 09:30 отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»;
- 09:00-10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии);
- 10:00 отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр»;
- 09:00-10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии);
- 10:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская».
СУББОТА
- 09:00-10:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии);
- 10:00 отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»;
- 09:00-10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии);
- 10:00 отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр»;
- 09:00-10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии);
- 10:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
- 09:00-10:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии);
- 10:00 отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»;
- 09:00-10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии);
- 10:00 отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр»;
- 09:00-10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии);
- 10:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская».