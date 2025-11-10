А прогулки по архитектурным шедеврам Санкт-Петербурга и легендарным площадям
Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
09:00-09:30Встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
09:00-10:00Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».
09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы.
Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой Родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.
Экскурсия в Юсуповский дворец. Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности.
Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.
Экскурсия в Исаакиевский собор. Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.
Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков.
Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~5 часов.
Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
09:00-10:00 Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».
09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике». Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива.
Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.
Экскурсия по Кронштадту. Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания. Побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.
Посещение Никольского морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество.
Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта. Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта.
Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадской морской крепости.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. С экскурсоводом вы прогуляетесь по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~8,5 часа.
Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Летний Сад. Эрмитаж
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-10:00 Встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
09:00-10:00 Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».
09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник».
Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм.
Прогулка по Летнему саду. Это самый старый сад Санкт-Петербурга, излюбленное место отдыха горожан и гостей города.
Он возник по воле царя Петра в самом начале XVIII века. Тенистые аллеи, множество скульптур и оригинальных фонтанов, игра воды, зелени и света – вот чем и поныне завораживает Летний сад всех своих посетителей.
Свободное время на обед.
Экскурсия в Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других.
После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по музею и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~5,5 часа.
Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-09:30 Встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
09:00-10:30 Встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
09:00-10:00 Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого». Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.
Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Экскурсия в Фермерский дворец в парке Александрия (проводится в мае-июне 2025). Очаровательная летняя дача императорской семьи на территории парка Александрия, единственный в России дворец, который построили специально для Александра II.
Экскурсия в Большой Императорский дворец (проводится в июле-сентябре 2025). Величественный, роскошный и изысканный — это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля.
В прошлом — это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый «коронный дворец». Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.
Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа (проводится в июле-сентябре 2025). В список достопримечательностей дворцово-паркового ансамбля Петергофа входит множество музеев: Гроты, Церковный корпус, Государевы потехи, Музей фонтанного дела, в одном из которых Вам предстоит побывать.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа. Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.
У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~9 часов.
Пятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
09:00-10:00 Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».
09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город.
Экскурсия в Кунсткамеру. Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов.
Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств.
Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.
Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.
Побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
Экскурсия в Петропавловском соборе. Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.
В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона. В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» — тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~5,5 часа.
Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-10:00 Встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
09:00-10:30 Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».
Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~6 часов.
Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
09:00-10:00 Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».
09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы.
Дома и дворцы, мосты и набережные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. Приглашаем вас на встречу с чарующей красотой парадного центра Санкт-Петербурга!
Экскурсия в Музей Фаберже. Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.
Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.
Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Она позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Увидите город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки.
Посмотрите на мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~4,5 часа.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Доплата за иностранных туристов: 2690 руб.
Варианты проживания
А Отель Фонтанка**
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В отеле нет номеров дабл, только номера с раздельными кроватями. Одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами.
Стандарт: одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: одна или две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор с БК: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Азимут Отель Санкт-Петербург***
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Апартаменты Sokroma Genius Aparts
Апартаменты «Sokroma Genius Aparts», расположенные в центральной части Санкт-Петербурга, как и остальные апартаменты данной сети имеет свой особенный стиль. Кроме удобств, обеспечиваемых внутренним оснащением номеров, благодаря комфортному местоположению и развитой инфраструктуре всё остальное находится под рукой.
Название апартаментов выбрано не случайно — каждый из них посвящён знаменитым людям из разных столетий, которые внесли заметный вклад в мировую историю. Двухъярусные студии способны вместить небольшую компанию. Дизайн помещения продуман так, чтобы небольшое пространство несло в себе максимальный функционал. Здесь есть всё от персональной ванной комнаты с феном и средствами личной гигиены до шкафа для хранения одежды и подставки для обуви.
Место нашлось и для кухонного уголка раковиной, электрической варочной поверхностью, микроволновой печью и холодильником. Не забыли и о посуде — Вы найдёте всё, что нужно для готовки. Продукты можно приобрести в магазинах и супермаркетах поблизости, а те, кто предпочитает проводить трапезы в кафе или ресторанах, смогут выбрать заведение на свой вкус.
На расстоянии 1,7 км от апарт-отеля расположен Таврический сад и дворец, около 3 км до Дворцовой площади. До метро Чернышевская всего 480 метров, а за 2 минуты можно дойти до камерного театра Малыщицкого.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Отель Русь Санкт-Петербург
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Отель «Best Western Plus Centre Hotel»
Отель «Best Western Plus Centre Hotel» был открыт в 1951 году в Санкт-Петербурге. И по сей день она радует гостей своим гостеприимством и имеет статус 4 звезды.
В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы Вам доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.
В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус. Вкусные и аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания.
В шаговой доступности вы увидите множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 15,8 км.
Октябрьская Санкт-Петербург
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» находится в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» - это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» - 770 м, до «Площади Восстания» - 670 м.
Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: стандарт «Новация», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств - своя ванная комната.
Каждый день сервируют завтрак "Шведский стол". Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Gourmetbar», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе “Слой” и ресторан “BabJib”.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.
В 200 м находится концертный зал «Колизей», в 870 м — Итальянский парк. В 1,41 км — театр «Я-Актёр!». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.
Апарт-отель Платформа 9 3/4
Апарт-отель «Платформа 9 3/4» расположился в центральной части Санкт-Петербурга. В шаговой доступности несколько станций метро и железнодорожный вокзал.
Интерьер апартаментов наполняет атмосфера историй о Гарри Поттере. Для размещения предлагаются номера различных категорий с комфортабельной мебелью. В распоряжении отдыхающих будет телевизор, собственная ванная комната с феном, а так же бесплатный Wi-fi.
Кухонный уголок оснащён электрическим чайником, микроволновой печью и холодильником. Поблизости находятся разнообразные кафе и рестораны.
Гости могут посетить Музей нонконформистского искусства - в 410 м, Концертный зал «Октябрьский» - в 645 м, Овсянниковский сад - в 654 м. Расстояние до аэропорта Пулково - 15,6 км, до ж/д вокзала - 189 м.
Фабрика 4
В Центральном районе города Санкт-Петербург находится гостиница под названием "Фабрика". Заселение возможно в любое время, поскольку стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.
Номера представлены двумя категориями "Стандарт" и "Комфорт". Номерной фонд оборудован односпальными или двуспальными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом. Интерьер выполнен в приятной цветовой гамме.
По запросу завтрак предоставят в номер. Продукты можно оставить на хранение в холодильнике. Имеется чайник и чайный набор. В пешей доступности есть несколько кафе и ресторанов с разнообразными блюдами.
Рядом с гостиницей находится собор, несколько музеев, концертный зал и много других интересных мест. До аэропорта дорога в пути на общественном транспорте занимает примерно один час.
Отель ARTSTUDIO Nevsky
Отель «ARTSTUDIO Nevsky», с высоким уровнем гостиничного сервиса, расположен в центре города Санкт-Петербург.
Апартаменты делятся на следующие категории: стандарт, делюкс, полулюкс, люкс. Независимо от категории в апартаментах имеются спальные места, шкаф, утюг, прикроватные тумбочки, сушилка для одежды, ванная комната, фен, тапочки.
В апартаментах имеется встроенный кухонный гарнитур с холодильником, варочной панелью, вытяжкой, электрическим чайником, необходимой посудой. В шаговой доступности находится кафе «Теремок».
Рядом расположен храм «Спас на Крови», музей «Мозаичный дворик», театр «Кукольный формат», станция метро «Площадь Восстания». Расстояние до железнодорожного вокзала «Московский» – 0,6 км, до аэропорта «Пулково» – 20,9 км.
Ибис
Открытый в 2008 году отель «Ибис Санкт-Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 54. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой. На нашем официальном сайте каждый гость сможет ознакомиться с актуальными ценами на номера отеля «Ибис Санкт-Петербург Центр», отобразить гостиницу на карте для удобства и внимательно изучить отзывы отдыхающих.
В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.
Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.
Апарт-отель «MARATA YES»
Апарт-отели «YES» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «MARATA» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Апарт-отель Port Comfort on Ligovskiy
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel
«Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, благодаря чему, постояльцы могут добраться до основных достопримечательностей, затратив при этом минимум времени.
Отель отвечает всем требованиям современной гостиничной индустрии и станет прекрасным выбором для гостей, которые ценят уют и качественный сервис. К услугам постояльцев гостиницы: круглосуточная стойка регистрации, прокат автомобилей, фитнес-центр, трансфер от и до аэропорта.
269 номеров формируют номерной фонд гостиницы «Космос Невский Санкт-Петербург». По оформлению все комнаты стилистически выдержаны: приятные пастельные тона с акцентными цветами, которые отлично гармонируют между собой.
Среди категорий вы встретите стандарт, улучшенный, полулюкс. Все они имеют приятную атмосферу и оснащены кроватями с мягкими ортопедическими матрасами, мебелью из натурального дерева, кондиционером. В собственной ванной комнате установлена современная душевая кабинка. Набор средств гигиены, белоснежные и мягкие полотенца предоставляются.
Питание организовано на высшем уровне в ресторане отеля «Paulaner». Для вас подают изысканные блюда мюнхенской и традиционной баварской кухни, а также хиты интернационального направления готовки. В баре представлен огромный ассортимент напитков на любой вкус.
Для проведения деловых встреч, конференций, переговоров, можно воспользоваться одним из двух современных конференц-залов. Вместимость составляет от 6 до 24 человек.
Поблизости от отеля есть остановки общественного транспорта и станции метро «Площадь Восстания» и «Маяковская». В нескольких метрах находится Московский железнодорожный вокзал. В шаговой доступности от отеля также расположены такие достопримечательности, как Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор и торговый центр «Стокманн». Расстояние до аэропорта Пулково — 15,7 км, до ж/д вокзала — 222 м.
Космос Селекшн
Высокий уровень сервиса, квалифицированный персонал, уютные номера и выгодное расположение на Невском проспекте — «Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel». Современный пятизвездочный отель располагает всеми возможностями, чтобы сделать проживание каждого гостя максимально комфортным. Удобная локация вблизи станций метро «Маяковская» (400 м) и «Достоевская» (550 м) позволяет оставаться мобильным.
Роскошные номера, общей численностью 164 комнаты, оснащены качественной мебелью с отделкой из дерева, современной техникой, системой кондиционирования, а также кроватями с ортопедическими матрасами и ванными комнатами с косметическими средствами.
В стильном и уютном ресторане «Cannelle» постояльцев порадуют изысканными блюдами интернациональной кухни, а также напитками на любой вкус.
Также есть специально оборудованные конференц-залы, предназначенные для проведения семинаров, деловых встреч и лекций. Всего 3 зала вместимостью от 20 до 100 персон.
Удобное расположение отеля позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Недалеко располагается «Музей Фаберже» — 500 м и «Александринский театр» — 940 м.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе: завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Доплата за иностранных туристов: 2690 руб
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без завтрака), обеды и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где встреча с группой в первый день?
В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Про Петербург» в холле гостиниц «Азимут Отель Санкт-Петербург», «YES Марата Центр», «Октябрьская».
Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).
Туристы, проживающие в отелях «Port Comfort on Ligovskiy», «Бест Вестерн Плюс Центр», «Космос Санкт-Петербург Невский отель», «ARTSTUDIO Nevsky», «Невский берег 122», «Невский берег 93», «Фабрика», «Апарт-отель Платформа 9 3/4», «Новотель», «Станция М19», «Станция L1», «Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель», «Ибис Санкт-Петербург Центр», сеть апартов «Сокрома», «Достоевский», «Русь» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр. 10).
Расстояние до гостиницы «Гранд отель Октябрьская»**** (Лиговский пр. 10):
|Название гос-цы
|Адрес гос-цы
|Расстояние
|Port Comfort on Ligovskiy****
|Лиговский пр., 29
|120 м (2 мин пешком)
|Бест Вестерн Плюс Центр****
|Лиговский пр., 41/83
|300 м (4 мин пешком)
|ARTSTUDIO Nevsky****
|2-я Советская ул., 4
|320 м (4 мин пешком)
|Невский берег 122***
|Невский пр. 122
|320 м (4 мин пешком)
|Космос Санкт-Петербург Невский отель****
|Невский пр., д. 89 / ул. Гончарная, д. 4
|400 м (5 мин пешком)
|Невский берег 93 ***
|Невский пр. 93
|440 м (5 мин пешком)
|Фабрика****
|Гончарная ул., 10
|510 м (6 мин пешком)
|Апарт-отель Платформа 9 3/4
|Гончарная ул., д. 8
|510 м (6 мин пешком)
|Новотель Санкт-Петербург****
|ул. Маяковского, 3а
|630 м (8 мин пешком)
|Станция L1***
|Лиговский пр., 1
|700 м (8 мин пешком)
|Сокрома Aristocrat Home
|Лиговский пр. 65
|770 м (9 мин пешком)
|Станция M19***
|ул. Марата 19
|930 м (11 мин пешком)
|Космос Селекшн Невский Ройал Отель*****
|Невский пр., 49/2
|960 м (12 мин пешком)
|Ибис Санкт-Петербург Центр***
|Лиговский пр. 54
|1 км (12 мин пешком)
|Сокрома Genius
|ул. Восстания 36
|1,1 км (13 мин пешком)
|Сокрома Jules Verne
|Владимирский пр. 16
|1,3 км (16 мин пешком)
|Достоевский****
|Владимирский пр. 19
|1,3 км (16 мин пешком)
|Русь****
|Артиллерийская д. 1
|1,6 км (19 мин пешком)