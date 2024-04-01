1 день

Автобусная экскурсия "Новая География Петербурга". Экскурсия в Музее современного искусства "Эрарта". Посещение "Севкабельпорта"

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).



С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.



Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Октябрьская» , «Азимут» отправляются на экскурсии от отеля проживания;

, отправляются на экскурсии от отеля проживания; туристы, проживающие в гостиницах «Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал», «Новотель», «Станция L1» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская».

13:00Отъезд от гостиницы «Азимут».

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия «Новая География Петербурга».

Вы увидите современный Петербург – те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе не так давно, но уже завоевали популярность у жителей города и стали настоящими местами притяжения для многих его гостей. Вы отправитесь в современный район города, названный «Петербургским Дубаем». Вы проедете по современной городской скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив. Вы увидите самый высокий небоскреб в Европе, новую высотную доминанту нашего города – «Лахта-центр». Расположенный прямо на берегу залива небоскреб стал точкой применения более 100 инновационных инженерных и архитектурных решений, символом нового Петербурга, формирующим его современный ландшафт. И, конечно, вы полюбуетесь похожим на космический корабль, стадионом «Газпром Арена», принимавшим Кубок Чемпионов и Чемпионат мира по футболу 2018. Из новых районов города автобус привезет Вас в современное городское пространство «Севкабельпорт».



Экскурсия в Музее современного искусства «Эрарта».

«Эрарта» - самый крупный частный музей современного искусства в России. Коллекция музея насчитывает свыше 2800 работ более 300 художников из разных регионов страны. Главной целью создателей музея является воспитание вкуса у разного зрителя к тому, что называется современным искусством. В музее представлена живопись, фотография, графика, скульптура, инсталляция. Проекты Эрарты приближают современное искусство к широкому зрителю, позволяют каждому найти в нем для себя нечто важное и интересное. Музей был отмечен National Geographic в пятерке музеев Санкт-Петербурга, обязательных к посещению.

Посещение «Севкабельпорта».

Вы прогуляетесь до потрясающей пешеходной набережной нового культурного кластера «Севкабельпорт». У вас будет свободное время для того, чтобы познакомится с гастрономической культурой петербургской «уличной» еды и попробовать ее на вкус в расположившемся здесь фудкорте, а также полюбоваться новыми открыточными видами Петербурга и сделать прекрасные фотографии.



21:00 Возвращение в гостиницу «Азимут».



21:30 Возвращение в гостиницу «Октябрьская».