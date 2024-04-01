А ещё побываете в одном из старейших книжных магазинов — «Подписных изданиях» и увидите форты Кронштадта и фонтаны Петергофа. Тур получил статус национального маршрута.
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Программа тура по дням
Автобусная экскурсия "Новая География Петербурга". Экскурсия в Музее современного искусства "Эрарта". Посещение "Севкабельпорта"
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Октябрьская», «Азимут» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостиницах «Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал», «Новотель», «Станция L1» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская».
13:00Отъезд от гостиницы «Азимут».
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «Новая География Петербурга».
Вы увидите современный Петербург – те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе не так давно, но уже завоевали популярность у жителей города и стали настоящими местами притяжения для многих его гостей. Вы отправитесь в современный район города, названный «Петербургским Дубаем». Вы проедете по современной городской скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив. Вы увидите самый высокий небоскреб в Европе, новую высотную доминанту нашего города – «Лахта-центр». Расположенный прямо на берегу залива небоскреб стал точкой применения более 100 инновационных инженерных и архитектурных решений, символом нового Петербурга, формирующим его современный ландшафт. И, конечно, вы полюбуетесь похожим на космический корабль, стадионом «Газпром Арена», принимавшим Кубок Чемпионов и Чемпионат мира по футболу 2018. Из новых районов города автобус привезет Вас в современное городское пространство «Севкабельпорт».
Экскурсия в Музее современного искусства «Эрарта».
«Эрарта» - самый крупный частный музей современного искусства в России. Коллекция музея насчитывает свыше 2800 работ более 300 художников из разных регионов страны. Главной целью создателей музея является воспитание вкуса у разного зрителя к тому, что называется современным искусством. В музее представлена живопись, фотография, графика, скульптура, инсталляция. Проекты Эрарты приближают современное искусство к широкому зрителю, позволяют каждому найти в нем для себя нечто важное и интересное. Музей был отмечен National Geographic в пятерке музеев Санкт-Петербурга, обязательных к посещению.
Посещение «Севкабельпорта».
Вы прогуляетесь до потрясающей пешеходной набережной нового культурного кластера «Севкабельпорт». У вас будет свободное время для того, чтобы познакомится с гастрономической культурой петербургской «уличной» еды и попробовать ее на вкус в расположившемся здесь фудкорте, а также полюбоваться новыми открыточными видами Петербурга и сделать прекрасные фотографии.
21:00 Возвращение в гостиницу «Азимут».
21:30 Возвращение в гостиницу «Октябрьская».
Автобусная экскурсия в Кронштадт и Петергоф
Завтрак в гостинице.
09:00 Отъезд от гостиницы «Азимут».
09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия в Кронштадт и Петергоф.
Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф, известная на весь мир своими многочисленными фонтанами, и город-крепость Кронштадт, который по праву можно считать колыбелью русского военно-морского флота.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Экскурсия в Музей Военно-морской славы России.
Это новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте. В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации. Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея, Главный экспонат - это легендарная первая атомная советская подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол".
Морская прогулка вокруг фортов Кронштадта.
Морская прогулка станет прекрасным дополнением к экскурсии в Кронштадт. Вы пройдете по главному Кронштадтскому рейду, увидите крепости-форты, которые были возведены прямо в воде на искусственных основаниях недалеко от острова Котлин, вдохнете морской, но несолёный воздух Финского залива!
Посещение Никольского Морского собора.
Никольский собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца - главный военно-морской храм России. Он был построен в начале XX века, как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Уникальное внутреннее убранство и сохраненные морские реликвии не оставят Вас равнодушными.
Обед в кафе города.
Переезд в Петергоф.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Петергоф – один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция. Главным украшением Петергофа стали фонтаны, каскады и малые дворцы Нижнего парка. Экскурсия в Петергоф знакомит с историей и достопримечательностями императорской резиденции. Вы совершите прогулку по Нижнему парку, заложенному в начале XVIII века в стиле французских регулярных садов с затейливо оформленными газонами, беломраморной и бронзовой золоченой скульптурой, мощными водяными струями многочисленных фонтанов и каскадов.
Путешествие по парку на механическом поезде.
Оценить грандиозность Русской Версалии можно во время путешествия по Нижнему парку на механическом поезде. Вы сможете и отдохнуть, и полюбоваться прекрасными пейзажами, представив себе летнюю жизнь царской семьи.
20:00 Возвращение в гостиницу «Азимут».
20:30 Возвращение в гостиницу «Октябрьская».
Другой Эрмитаж. Фондохранилище и арт медиация
Завтрак в гостинице.
09:00 Отъезд от гостиницы «Азимут».
09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «Другой Эрмитаж».
Коллекция Государственного Эрмитажа насчитывает около 3 миллионов экспонатов. Традиционно, основное здание Эрмитажа - это обязательный пункт экскурсионной программы. При этом далеко не все самые интересные шедевры экспонируются в Главном здании музея, у Эрмитажа есть филиалы, которые «владеют» подлинными сокровищами! Именно в них сегодня Вы и побываете.
Просмотр VR фильма «Эрмитаж. Погружение в историю».
VR фильм - это не развлечение, а искусство. Это первый в России фильм - VR экскурсия по музею, которую проведет актер Константин Хабенский. Вместе с экскурсоводом зритель сможет не только побывать в секретных местах музея, но и стать участником важнейших исторических событий в жизни Эрмитажа. Сейчас в городе только наша компания имеет лицензию на показ этого фильма.
Экскурсия в фондохранилище Эрмитажа «РХЦ Старая Деревня».
У Вас появится поистине уникальная возможность заглянуть в «святая святых» эрмитажного собрания: Вы увидите вещи, которые долгие годы хранились в запасниках, и только в последнее время стали доступны публике. Во время экскурсии в фондохранилище Эрмитажа Вы полюбуетесь наиболее зрелищными открытыми хранениями, среди которых особенно выделяются роскошная Галерея костюма, Каретный сарай с образцами парадных имперских экипажей, коллекция западноевропейской и русской мебели, восточный текстиль с грандиозной турецкой палаткой XVIII века, скульптура, живопись, иконы и многое другое.
Обед в кафе города.
Арт-медиация в Главном Штабе Эрмитажа.
Формат Арт-медиаций – «новое слово» в жизни русских музеев. Такие экскурсии вовлекают зрителей в диалог с куратором музея и с произведениями искусства, предлагая вместо пассивного восприятия их активное познание. Вас ждет одно из лучших в мире собрание художников-импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов, кубистов – от Ренуара до Матисса и от Моне до Пикассо, которое хранится в Здании Главного Штаба. Вас ждет новая интерактивная программа «Арт-медиация» по экспозиции французского модернистского искусства, во время которой Вы вместе с экскурсоводом-медиатором попытаетесь понять почему работы Моне, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и Матисса вызывали скандалы и воспринимались как революция в мире живописи и искусства начала XX века.
17:00 Окончание экскурсии в Главном Штабе, Дворцовая площадь (ближайшая ст. метро "Адмиралтейская")
Автобусно-пешеходная экскурсия "Город глазами петербуржца". Посещение смотровой площадки. Экскурсия по острову "Новая Голландия"
Завтрак в гостинице.
09:00 Отъезд от гостиницы «Азимут».
09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусно-пешеходная экскурсия «Город глазами петербуржца».
В этот день Вы познакомитесь с популярной среди тысяч гостей внутренней стороной парадного Петербурга. Маршруты прогулок горожан, книжные магазины, креативные пространства и связанные с ними городские сюжеты вызывают сегодня самый горячий интерес. Ведь если приглядеться внимательно, то за фасадами старинных зданий проявится Петербург Достоевского, Куприна, Ахматовой, Довлатова и Бродского. Этот город помнит сотни историй и сам рассказывает их через приметы городского быта, а мы с Вами научимся их «читать».
Посещение книжного пространства «Подписные издания».
Вы познакомитесь с новым трендом в проведении петербургского досуга, заглянув в книжное пространство, куда стремится попасть весь современный Петербург: один из старейших книжных магазинов города «Подписные издания». Вы услышите его историю, увидите сохранившийся и обновленный дизайн, ощутите элегантную красоту и притягательность этого модного места, где хочется остаться, выбрать книжку, уютно расположиться за столиком у витринного окна и забыть о времени. Здесь же вы сможете приобрести самые петербургские сувениры: открытки с видами Петербурга, значки, аксессуары, и даже кусочек петербургского поребрика!
Пешеходная экскурсия «Дворы и парадные Петербурга».
Маршрут нашей пешеходной экскурсии пройдет по кварталам старого Петербурга. Вас ждут знаменитые петербургские дворики и необычные парадные со старинными окнами, коваными лестницами и роскошной лепниной. Вы узнаете, какие дома в Петербурге называли доходными, когда они появились, и кто их населял, как жили простые горожане и знаменитые писатели старого Петербурга-Петрограда-Ленинграда. Вы пройдете тайными закоулками, увидите Петербург глазами его жителей и заглянете в известную городскую парадную с неофициальным названием «Ромашка».
Посещение смотровой площадки в центре города.
С высоты оборудованной смотровой площадки, лучше всего наслаждаться каноническим видом на петербургские крыши, раскинувшийся внизу Невский проспект и абсолютно все главные архитектурные доминанты города: от купола Исаакиевского Собора до «Лахта центра». Смотровая площадка оборудована в соответствии со всеми требованиями техники безопасности. Для более яркого впечатления от посещения смотровой площадки гостям выдаются бинокли.
Обед в кафе города.
Экскурсия по острову «Новая Голландия».
В результате реновации исторической территории острова «Новая Голландия», сегодня это место стало настоящим центром современной культуры, живой событийной площадкой, где проходят кинопоказы, концерты, выставки и фестивали. Во время прогулки по территории острова экскурсовод расскажет об истории Новой Голландии, восходящей ко временам Петра Великого, об архитектурных особенностях ее построек, о реновации, превратившей полузаброшенный исторический квартал в одно из самых модных мест современного Петербурга.
Стильный и комфортный «оазис» в историческом центре города, где каждый гость найдет для себя что-то интересное!
16:00 Окончание экскурсии в «Новой Голландии» (ближайшая ст. метро "Сенная площадь").
Парки на островах и Елагин остров
Завтрак в гостинице.
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут».
Автобусно-теплоходная экскурсия «Парки на островах».
На экскурсии Вы сможете ощутить неповторимую атмосферу Санкт-Петербурга, соединяющую в себе колорит города у моря, красочные впечатления от элегантных интерьеров только что отреставрированной императорской резиденции и гармонию одного из лучших парков для отдыха горожан.
Теплоходная экскурсия от Кунсткамеры до Елагина острова.
Вы совершите водную экскурсионную прогулку по одному из самых красивых водных городских маршрутов и сможете полюбоваться видами нового Петербурга уже с воды. Ваш путь будет лежать через Малую Неву под Биржевой мост, Вы выйдете в Финский залив, обогнете Крестовский остров, и перед Вами откроется панорама Лахта-центра и Газпром арены уже с водного эффектного ракурса. Закончится наша водная прогулка у парка ЦПКО им. Кирова.
Экскурсия по Елагиноостровскому парку.
Парк на Елагином острове – это место, где жители и гости города могут ощутить моменты слияния с природой, находясь в центре огромного мегаполиса. Здесь они катаются на роликах, кормят белок, уток и лебедей, посещают музыкальные вечера и просто гуляют по чудесным аллеям. Здесь же проходят самые красивые городские праздники: фестиваль тюльпанов, международный фестиваль уличных театров, фестиваль крафтового мастерства. Вы прогуляетесь по историческому ландшафтному парку, и, возможно, подзарядитесь особой энергетикой этого творческого пространства.
Экскурсия по Елагиноостровскому дворцу.
Вы посетите вновь открывший свои двери после реставрации Елагиноостровский дворец, расположенный в восточной самой высокой части острова. Дворец был построен архитектором Карлом Росси по заказу императора Александра I для его матери вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Интерьеры дворца сочетали парадность и изысканность императорской резиденции и в течение XIX века не подвергались переделкам. До сих пор они по праву считаются одним из лучших памятников эпохи ампира в России.
15:30 Окончание экскурсии - гостиница «Октябрьская», ближайшая ст. метро “Площадь Восстания”.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
В туре предусмотрено проживание на выбор в отелях Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Станция L1***
|стандартный с мансардным окном
|01.05.2024
|05.05.2024
|31860
|30820
|28410
|29460
|08.05.2024
|12.05.2024
|33190
|32140
|28410
|29460
|44390
|15.05.2024
|19.05.2024
|29460
|28420
|26810
|27860
|36930
|22.05.2024
|26.05.2024
|31330
|30280
|27610
|28660
|40660
|29.05.2024
|11.08.2024
|33190
|32140
|28410
|29460
|44390
|14.08.2024
|01.09.2024
|31860
|30820
|28410
|29460
|41730
|04.09.2024
|29.09.2024
|29460
|28420
|26810
|27860
|36930
|стандартный
|01.05.2024
|05.05.2024
|33190
|32140
|28410
|29460
|44390
|08.05.2024
|12.05.2024
|34260
|33220
|28410
|29460
|46530
|15.05.2024
|19.05.2024
|30260
|29220
|26810
|27860
|38530
|22.05.2024
|26.05.2024
|32260
|31220
|27610
|28660
|42530
|29.05.2024
|11.08.2024
|34260
|33220
|28410
|29460
|46530
|14.08.2024
|01.09.2024
|33190
|32140
|28410
|29460
|44390
|04.09.2024
|29.09.2024
|30260
|29220
|26810
|27860
|38530
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|01.05.2024
|12.05.2024
|33190
|32140
|-
|-
|15.05.2024
|19.05.2024
|31860
|30820
|-
|-
|39590
|22.05.2024
|26.05.2024
|33990
|32940
|-
|-
|43730
|29.05.2024
|02.06.2024
|35530
|34480
|-
|-
|46590
|12.06.2024
|30.06.2024
|36330
|35280
|-
|-
|48120
|03.07.2024
|21.07.2024
|33460
|32420
|-
|-
|42260
|24.07.2024
|25.08.2024
|34130
|33120
|-
|-
|43730
|28.08.2024
|01.09.2024
|32930
|31880
|-
|-
|41190
|04.09.2024
|29.09.2024
|32390
|31340
|-
|-
|40130
|стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL
|01.05.2024
|19.05.2024
|34130
|33120
|-
|-
|43860
|22.05.2024
|26.05.2024
|36390
|35340
|-
|-
|48390
|29.05.2024
|02.06.2024
|38660
|37620
|-
|-
|52930
|05.06.2024
|09.06.2024
|39990
|38940
|-
|-
|55330
|12.06.2024
|16.06.2024
|38660
|37620
|-
|-
|52930
|19.06.2024
|30.06.2024
|39990
|38940
|-
|-
|55330
|03.07.2024
|07.07.2024
|38660
|37620
|-
|-
|52930
|10.07.2024
|25.08.2024
|36260
|35220
|-
|-
|47330
|28.08.2024
|29.09.2024
|33330
|32280
|-
|-
|42530
|комфорт/
комфорт DBL
|01.05.2024
|19.05.2024
|35120
|33990
|29740
|30790
|45460
|22.05.2024
|26.05.2024
|37790
|36750
|29740
|30790
|50930
|29.05.2024
|02.06.2024
|40530
|39480
|29740
|30790
|56390
|05.06.2024
|09.06.2024
|41860
|40820
|29740
|30790
|58790
|12.06.2024
|16.06.2024
|40530
|39480
|29740
|30790
|56390
|19.06.2024
|30.06.2024
|41860
|40820
|29740
|30790
|58790
|03.07.2024
|07.07.2024
|40530
|39480
|29740
|30790
|56390
|10.07.2024
|25.08.2024
|37860
|36820
|30280
|31330
|50260
|28.08.2024
|29.09.2024
|34390
|33340
|28140
|29190
|44930
|джуниор сьют
|01.05.2024
|19.05.2024
|37730
|36680
|29740
|30790
|50790
|22.05.2024
|26.05.2024
|40860
|39820
|29740
|30790
|57190
|29.05.2024
|02.06.2024
|43990
|42940
|29740
|30790
|63590
|05.06.2024
|09.06.2024
|45730
|44680
|29740
|30790
|66530
|12.06.2024
|16.06.2024
|43990
|42940
|29740
|30790
|63590
|19.06.2024
|30.06.2024
|45290
|44250
|29740
|30790
|65790
|03.07.2024
|07.07.2024
|43990
|42940
|29740
|30790
|63590
|10.07.2024
|25.08.2024
|40930
|39880
|30280
|31330
|56660
|28.08.2024
|29.09.2024
|36930
|35880
|28140
|29190
|49990
|Новотель Санкт-Петербург****
|стандартный
|01.05.2024
|12.05.2024
|36130
|35120
|-
|-
|15.05.2024
|25.08.2024
|39330
|38280
|-
|-
|52930
|28.08.2024
|29.09.2024
|36660
|35620
|-
|-
|47590
|Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель*****
|стандартный
|01.05.2024
|07.07.2024
|52930
|51880
|43880
|44930
|10.07.2024
|21.07.2024
|49990
|48940
|43880
|44930
|74260
|24.07.2024
|28.07.2024
|48660
|47620
|43880
|44930
|71590
|31.07.2024
|01.09.2024
|47330
|46280
|43880
|44930
|68930
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
Варианты проживания
AZIMUT Отель Санкт-Петербург
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города.
Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором.
В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем. На территории установлены банкоматы.
В экскурсионном бюро отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» можно получить информацию о местных достопримечательностях.
По запросу для гостей организуют трансфер до аэропорта Пулково.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Novotel Санкт-Петербург Центр
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» - это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» - 770 м, до «Площади Восстания» - 670 м.
Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: стандарт «Новация», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств - своя ванная комната.
Каждый день сервируют завтрак "Шведский стол". Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Gourmetbar», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе “Слой” и ресторан “BabJib”.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.
В 200 м находится концертный зал «Колизей», в 870 м — Итальянский парк. В 1,41 км — театр «Я-Актёр!». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.
Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel
«Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel» выполнен в классическом стиле и расположен на главной улице города - Невском проспекте. Здесь гостей ждут современные удобства и высокий уровень сервиса. До станции метро «Маяковская» - 400 м, а до станции «Достоевская» - 550 м.
Роскошные номера оснащены качественной мебелью с отделкой из дерева, современной техникой, системой кондиционирования, а также кроватями с ортопедическими матрасами и ванными комнатами с косметическими средствами.
В стильном и уютном ресторане на территории отеля гостей порадуют изысканными блюдами интернациональной кухни, а также напитками на любой вкус.
Также есть специально оборудованный конференц-зал, предназначенный для проведения семинаров, деловых встреч и лекций.
Удобное расположение отеля позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Недалеко располагается «Музей Фаберже» - 500 м и «Александринский театр» - 940 м.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки в гостинице, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Доплата за иностранного туриста
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.