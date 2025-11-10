Отправьтесь в современный Петербург: с панорамными видами с ЗСД, вершинами «Петербургского Дубая» и символами прогресса — Лахта-центром и «Газпром Ареной». Узнаете, как город сочетает инновации с историей, и насладитесь его новыми обличьями.

Посетите Петергоф и Кронштадт — места, где царит морская слава и императорская роскошь. Впечатляющие фонтаны, музеи и памятники расскажут о богатом прошлом и славных традициях.

Продолжите путешествие в Эрмитаже: с уникальными филиалами, VR-путешествиями и сокровищами, скрытыми в запасниках. Этот тур — яркое сочетание современности, истории и культуры.

Программа тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели в период с 28 апреля по 28 сентября.