1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия в Стрельну «В гости к Президенту». Экскурсия в Константиновский дворец

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии).

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия в Стрельну «В гости к Президенту»*. Стрельна – небольшое поселение на южном берегу Финского залива, к которому ведет старинная дорога, проложенная еще Петром I в начале XVIII века.

Проехав по «дороге среди усадеб», Вы почувствуете колорит ушедших эпох. Узнаете, почему уже в ходе строительства роскошный парк с фонтанами императору пришлось перенести в другое место и зачем в Стрельне появилось сразу два дворца для одного царя.

Экскурсия в Константиновский дворец. Экскурсионный маршрут проходит по анфиладе парадных залов и гостиных дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной обстановке.

Экскурсия позволит составить полное представление об истории дворцово-паркового ансамбля и о его современной функции в качестве «Дворца конгрессов».

*В дни проведения государственных мероприятий возможна замена на экскурсию в Ораниенбаум. Большой Меньшиковский дворец.

Место окончания программы: гостиница «Октябрьская».

Продолжительность программы: ~5 часов (окончание в ~15:30).

