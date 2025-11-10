Особое место занимает остров «Новая Голландия» —
Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия в Стрельну «В гости к Президенту». Экскурсия в Константиновский дворец
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия в Стрельну «В гости к Президенту»*. Стрельна – небольшое поселение на южном берегу Финского залива, к которому ведет старинная дорога, проложенная еще Петром I в начале XVIII века.
Проехав по «дороге среди усадеб», Вы почувствуете колорит ушедших эпох. Узнаете, почему уже в ходе строительства роскошный парк с фонтанами императору пришлось перенести в другое место и зачем в Стрельне появилось сразу два дворца для одного царя.
Экскурсия в Константиновский дворец. Экскурсионный маршрут проходит по анфиладе парадных залов и гостиных дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной обстановке.
Экскурсия позволит составить полное представление об истории дворцово-паркового ансамбля и о его современной функции в качестве «Дворца конгрессов».
*В дни проведения государственных мероприятий возможна замена на экскурсию в Ораниенбаум. Большой Меньшиковский дворец.
Место окончания программы: гостиница «Октябрьская».
Продолжительность программы: ~5 часов (окончание в ~15:30).
Вторник. Пешеходная экскурсия «Великолепие Невского: прошлое и современность». Посещение дворца Владимира Александровича
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
Пешеходный день.
09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
10:00 Отправление от гостиницы «Октябрьская». Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.
Пешеходная экскурсия «Великолепие Невского: прошлое и современность». Приглашаем вас окунуться в атмосферу одного из самых знаменитых проспектов мира – Невского проспекта!
На протяжении этой увлекательной прогулки от площади Восстания до Дворцовой вы познакомитесь с историей, архитектурой и культурными памятниками, которые сделали этот проспект символом Санкт-Петербурга.
Продолжительность маршрута: 3,5 км.
Экскурсия во дворец великого князя Владимира Александровича. «Малый императорский двор» – так до революции называли этот дворец, один из самых известных великокняжеских дворцов города.
Здесь, в залах, украшенных богатейшими коллекциями предметов искусства, буквально «кипела» светская жизнь: устраивали балы, литературные и музыкальные вечера. Впоследствии во дворце разместился Дом учёных.
Во время экскурсии вы сможете, погрузившись в атмосферу величия и роскоши, так характерную для имперских времён, полюбоваться великолепными интерьерами, услышать рассказ о судьбах творцов и обитателей дворца, а также узнать о его сегодняшнем дне.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~3 часа (окончание ~13:00).
Среда. Автобусная экскурсия "Новая География Петербурга". Посещение музея "Эрарта" и "Севкабельпорта"
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
12:00-13:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
13:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «Новая География Петербурга». Вы увидите современный Петербург – те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе не так давно, но уже завоевали популярность у жителей города и стали настоящими местами притяжения для многих его гостей.
Вы отправитесь в современный район города, названный «Петербургским Дубаем». Вы проедете по современной городской скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.
Увидите самый высокий небоскреб в Европе, новую высотную доминанту нашего города – «Лахта-центр». Расположенный прямо на берегу залива небоскреб стал точкой применения более 100 инновационных инженерных и архитектурных решений, символом нового Петербурга, формирующим его современный ландшафт.
И, конечно, вы полюбуетесь похожим на космический корабль, стадионом «Газпром Арена», принимавшим Кубок Чемпионов и Чемпионат мира по футболу 2018.
Экскурсия по острову «Новая Голландия». В результате реновации исторической территории острова «Новая Голландия», сегодня это место стало настоящим центром современной культуры, живой событийной площадкой, где проходят кинопоказы, концерты, выставки и фестивали.
Во время прогулки по территории острова экскурсовод расскажет об истории Новой Голландии, восходящей ко временам Петра Великого, об архитектурных особенностях ее построек, о реновации, превратившей полузаброшенный исторический квартал в одно из самых модных мест современного Петербурга.
Экскурсия в Музее современного искусства «Эрарта» – самый крупный частный музей современного искусства в России. Коллекция музея насчитывает свыше 2800 работ более 300 художников из разных регионов страны.
Главной целью создателей музея является воспитание вкуса у разного зрителя к тому, что называется современным искусством. В музее представлена живопись, фотография, графика, скульптура, инсталляция.
Проекты Эрарты приближают современное искусство к широкому зрителю, позволяют каждому найти в нем для себя нечто важное и интересное. Музей был отмечен National Geographic в пятерке музеев Санкт-Петербурга, обязательных к посещению.
Посещение «Севкабельпорта». Вы прогуляетесь до потрясающей пешеходной набережной нового культурного кластера «Севкабельпорт».
У вас будет свободное время для того, чтобы познакомится с гастрономической культурой петербургской «уличной» еды и попробовать ее на вкус в расположившемся здесь фудкорте, а также полюбоваться новыми открыточными видами Петербурга и сделать прекрасные фотографии.
Место окончания программы: гостиница «Октябрьская».
Продолжительность программы: ~8 часов (окончание в ~21:30).
Четверг. Автобусная экскурсия в Кронштадт и Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
08:45-09:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия в Кронштадт и Петергоф. Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра.
Это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф, известная на весь мир своими многочисленными фонтанами, и город-крепость Кронштадт, который по праву можно считать колыбелью русского военно-морского флота.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Экскурсия в Музей Военно-морской славы России. Это новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте. В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации.
Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея, Главный экспонат — это легендарная первая атомная советская подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».
Посещение Никольского Морского собора. Никольский собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца — главный военно-морской храм России.
Он был построен в начале XX века, как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Уникальное внутреннее убранство и сохраненные морские реликвии не оставят Вас равнодушными.
Обед (за доп. плату, по желанию).
Переезд в Петергоф.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа – одного из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция.
Главным украшением Петергофа стали фонтаны, каскады и малые дворцы Нижнего парка. Экскурсия в Петергоф знакомит с историей и достопримечательностями императорской резиденции.
Вы совершите прогулку по Нижнему парку, заложенному в начале XVIII века в стиле французских регулярных садов с затейливо оформленными газонами, беломраморной и бронзовой золоченой скульптурой, мощными водяными струями многочисленных фонтанов и каскадов.
Свободное время в парке ~ 1час.
Место окончания программы: гостиница «Октябрьская».
Продолжительность программы: ~11 часов (окончание: ~20:30).
Пятница. Экскурсия «Другой Эрмитаж»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
08:45-09:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «Другой Эрмитаж». Коллекция Государственного Эрмитажа насчитывает около 3 миллионов экспонатов. Традиционно, основное здание Эрмитажа — это обязательный пункт экскурсионной программы.
При этом далеко не все самые интересные шедевры экспонируются в Главном здании музея, у Эрмитажа есть филиалы, которые «владеют» подлинными сокровищами! Именно в них сегодня Вы и побываете.
Просмотр VR фильма «Эрмитаж. Погружение в историю». VR фильм — это не развлечение, а искусство. Это первый в России фильм — VR экскурсия по музею, которую проведет актер Константин Хабенский.
Вместе с экскурсоводом зритель сможет не только побывать в секретных местах музея, но и стать участником важнейших исторических событий в жизни Эрмитажа. Сейчас в городе только наша компания имеет лицензию на показ этого фильма.
Экскурсия в фондохранилище Эрмитажа «РХЦ Старая Деревня». У Вас появится поистине уникальная возможность заглянуть в «святая святых» эрмитажного собрания: Вы увидите вещи, которые долгие годы хранились в запасниках, и только в последнее время стали доступны публике.
Во время экскурсии в фондохранилище Эрмитажа Вы полюбуетесь наиболее зрелищными открытыми хранениями, среди которых особенно выделяются роскошная Галерея костюма, Каретный сарай, коллекция западноевропейской и русской мебели, восточный текстиль и многое другое.
Обед в кафе города (за доп. плату).
Арт-медиация в Главном Штабе Эрмитажа. Формат Арт-медиаций – «новое слово» в жизни русских музеев. Такие экскурсии вовлекают зрителей в диалог с куратором музея и с произведениями искусства, предлагая вместо пассивного восприятия их активное познание.
Вас ждет одно из лучших в мире собрание художников-импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов, кубистов – от Ренуара до Матисса и от Моне до Пикассо, которое хранится в Здании Главного Штаба.
Посмотрите новую интерактивную программу «Арт-медиация» по экспозиции французского модернистского искусства.
Во время программы Вы вместе с экскурсоводом-медиатором попытаетесь понять почему работы Моне, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и Матисса вызывали скандалы и воспринимались как революция в мире живописи и искусства начала XX века.
Место окончания программы: Главный Штаб (Дворцовая площадь, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~7 часов (окончание в ~16:30).
Суббота. Пешеходная экскурсия "Дворы и парадные Петербурга". Посещение смотровой площадки и книжного пространства "Подписные издания"
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
Пешеходный день.
09:00-09:45 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
09:45 Отправление от гостиницы «Октябрьская». Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.
Пешеходная экскурсия «Дворы и парадные Петербурга». Продолжительность маршрута: 3 км.
В этот день Вы познакомитесь с популярной среди тысяч гостей внутренней стороной парадного Петербурга. Маршруты прогулок горожан, книжные магазины, креативные пространства и связанные с ними городские сюжеты вызывают сегодня самый горячий интерес.
Ведь если приглядеться внимательно, то за фасадами старинных зданий проявится Петербург Достоевского, Куприна, Ахматовой, Довлатова и Бродского. Этот город помнит сотни историй и сам рассказывает их через приметы городского быта, а мы с Вами научимся их «читать».
Посещение смотровой площадки в центре города. С высоты оборудованной смотровой площадки, лучше всего наслаждаться каноническим видом на петербургские крыши.
Раскинувшийся внизу Невский проспект и абсолютно все главные архитектурные доминанты города: от купола Исаакиевского Собора до «Лахта центра».
Смотровая площадка оборудована в соответствии со всеми требованиями техники безопасности. Для более яркого впечатления от посещения смотровой площадки гостям выдаются бинокли.
Посещение книжного пространства «Подписные издания». Вы познакомитесь с новым трендом в проведении петербургского досуга, заглянув в книжное пространство, куда стремится попасть весь современный Петербург: один из старейших книжных магазинов города «Подписные издания».
Вы услышите его историю, увидите сохранившийся и обновленный дизайн, ощутите элегантную красоту и притягательность этого модного места, где хочется остаться, выбрать книжку, уютно расположиться за столиком у витринного окна и забыть о времени.
Здесь вы сможете приобрести самые петербургские сувениры: открытки с видами Петербурга, значки, аксессуары, и даже кусочек петербургского поребрика!
Маршрут нашей пешеходной экскурсии продолжится в кварталах старого Петербурга. Вас ждут знаменитые петербургские дворики и необычные парадные со старинными окнами, коваными лестницами и роскошной лепниной.
Вы узнаете, какие дома в Петербурге называли доходными, когда они появились, и кто их населял, как жили простые горожане и знаменитые писатели старого Петербурга-Петрограда-Ленинграда.
Вы пройдете тайными закоулками, увидите Петербург глазами его жителей и заглянете в известную городскую парадную с неофициальным названием «Ромашка».
Место окончания программы: станция метро "Владимирская".
Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~13:00).
Воскресенье. Автобусно-теплоходная экскурсия «Парки на островах». Прогулка по Елагиноостровскому парку и дворцу
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусно-теплоходная экскурсия «Парки на островах». На экскурсии Вы сможете ощутить неповторимую атмосферу Санкт-Петербурга, соединяющую в себе колорит города у моря, красочные впечатления от элегантных интерьеров и гармонию одного из лучших парков для отдыха горожан.
Теплоходная экскурсия от Кунсткамеры до Елагина острова. Вы совершите водную экскурсионную прогулку по одному из самых красивых водных городских маршрутов и сможете полюбоваться видами нового Петербурга уже с воды.
Ваш путь будет лежать через Малую Неву под Биржевой мост, Вы выйдете в Финский залив, обогнете Крестовский остров, и перед Вами откроется панорама Лахта-центра и Газпром арены уже с водного эффектного ракурса. Закончится наша водная прогулка у парка ЦПКО им. Кирова.
Прогулка по Елагиноостровскому парку (без экскурсионного сопровождения).
Парк на Елагином острове – это место, где жители и гости города могут ощутить моменты слияния с природой, находясь в центре огромного мегаполиса. Здесь они катаются на роликах, кормят белок, уток и лебедей, посещают музыкальные вечера и просто гуляют по чудесным аллеям.
Здесь же проходят самые красивые городские праздники: фестиваль тюльпанов, международный фестиваль уличных театров, фестиваль крафтового мастерства. Вы прогуляетесь по историческому ландшафтному парку, и, возможно, подзарядитесь особой энергетикой этого творческого пространства.
Экскурсия по Елагиноостровскому дворцу. Вы посетите вновь открывший свои двери после реставрации Елагиноостровский дворец, расположенный в восточной самой высокой части острова.
Интерьеры дворца сочетали парадность и изысканность императорской резиденции и в течение XIX века не подвергались переделкам. До сих пор они по праву считаются одним из лучших памятников эпохи ампира в России.
Место окончания программы: гостиница «Октябрьская» (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»).
Продолжительность программы: ~ 5,5 часа (окончание в ~15:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Новотель Санкт-Петербург 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен(по дате заезда)
|полулюкс
|54360
|53940
|38940
|39360
|81360
|28.04.2025
|08.05.2025
|полулюкс
|65030
|64610
|38940
|39360
|102700
|09.05.2025
|23.08.2025
|полулюкс
|54360
|53940
|38940
|39360
|81360
|24.08.2025
|23.09.2025
|стандартный
|44360
|43940
|-
|-
|61360
|28.04.2025
|08.05.2025
|стандартный
|48360
|47940
|-
|-
|69360
|09.05.2025
|23.08.2025
|стандартный
|44360
|43940
|-
|-
|61360
|24.08.2025
|23.09.2025
Ибис Санкт-Петербург Центр 3*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен(по дате заезда)
|стандартный
|39030
|38610
|-
|-
|54700
|30.04.2025
|09.05.2025
|стандартный
|41700
|41280
|-
|-
|58030
|10.05.2025
|30.05.2025
|стандартный
|43030
|42610
|-
|-
|61360
|31.05.2025
|11.06.2025
|стандартный
|43030
|42610
|-
|-
|61360
|22.06.2025
|28.06.2025
|стандартный
|42360
|41940
|-
|-
|59030
|29.06.2025
|28.08.2025
|стандартный
|39700
|39280
|-
|-
|54700
|29.08.2025
|23.09.2025
|стандартный с БК
|39030
|38610
|-
|-
|54700
|30.04.2025
|09.05.2025
|стандартный с БК
|41700
|41280
|-
|-
|58030
|10.05.2025
|30.05.2025
|стандартный с БК
|43030
|42610
|-
|-
|61360
|31.05.2025
|11.06.2025
|стандартный с БК
|43030
|42610
|-
|-
|61360
|22.06.2025
|28.06.2025
|стандартный с БК
|42360
|41940
|-
|-
|59030
|29.06.2025
|28.08.2025
|стандартный с БК
|39700
|39280
|-
|-
|54700
|29.08.2025
|23.09.2025
Октябрьская 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен(по дате заезда)
|комфорт
|41360
|40940
|34610
|35030
|55700
|28.04.2025
|19.05.2025
|комфорт
|49360
|48940
|34610
|35030
|73360
|20.05.2025
|06.06.2025
|комфорт
|51360
|50940
|35610
|36030
|76700
|07.06.2025
|29.06.2025
|комфорт
|49360
|48940
|34610
|35030
|73360
|30.06.2025
|05.07.2025
|комфорт
|47030
|46610
|35610
|36030
|66360
|06.07.2025
|23.08.2025
|комфорт
|41700
|41280
|32280
|32700
|57030
|24.08.2025
|23.09.2025
|комфорт DBL
|41360
|40940
|34610
|35030
|55700
|28.04.2025
|19.05.2025
|комфорт DBL
|49360
|48940
|34610
|35030
|73360
|20.05.2025
|06.06.2025
|комфорт DBL
|51360
|50940
|35610
|36030
|76700
|07.06.2025
|29.06.2025
|комфорт DBL
|49360
|48940
|34610
|35030
|73360
|30.06.2025
|05.07.2025
|комфорт DBL
|47030
|46610
|35610
|36030
|66360
|06.07.2025
|23.08.2025
|комфорт DBL
|41700
|41280
|32280
|32700
|57030
|24.08.2025
|23.09.2025
|джуниор сьют
|45230
|44810
|34610
|35030
|63360
|28.04.2025
|19.05.2025
|джуниор сьют
|54360
|53940
|34610
|35030
|83360
|20.05.2025
|06.06.2025
|джуниор сьют
|57030
|56610
|35610
|36030
|88700
|07.06.2025
|29.06.2025
|джуниор сьют
|54360
|53940
|34610
|35030
|83360
|30.06.2025
|05.07.2025
|джуниор сьют
|51700
|51280
|35610
|36030
|76030
|06.07.2025
|23.08.2025
|джуниор сьют
|45860
|45440
|32280
|32700
|65030
|24.08.2025
|23.09.2025
|стандартный (туркласс)
|40030
|39610
|-
|-
|53360
|28.04.2025
|19.05.2025
|стандартный (туркласс)
|46700
|46280
|-
|-
|68030
|20.05.2025
|06.06.2025
|стандартный (туркласс)
|48700
|48280
|-
|-
|72030
|07.06.2025
|29.06.2025
|стандартный (туркласс)
|46700
|46280
|-
|-
|68030
|30.06.2025
|05.07.2025
|стандартный (туркласс)
|44700
|44280
|-
|-
|62030
|06.07.2025
|23.08.2025
|стандартный (туркласс)
|40700
|40280
|-
|-
|54030
|24.08.2025
|23.09.2025
|стандартный (туркласс) DBL
|40030
|39610
|-
|-
|53360
|28.04.2025
|19.05.2025
|стандартный (туркласс) DBL
|46700
|46280
|-
|-
|68030
|20.05.2025
|06.06.2025
|стандартный (туркласс) DBL
|48700
|48280
|-
|-
|72030
|07.06.2025
|29.06.2025
|стандартный (туркласс) DBL
|46700
|46280
|-
|-
|68030
|30.06.2025
|05.07.2025
|стандартный (туркласс) DBL
|44700
|44280
|-
|-
|62030
|06.07.2025
|23.08.2025
|стандартный (туркласс) DBL
|40700
|40280
|-
|-
|54030
|24.08.2025
|23.09.2025
Станция L1 3*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен(по дате заезда)
|стандартный
|38700
|38280
|31940
|32360
|56360
|30.04.2025
|10.05.2025
|стандартный
|35030
|34610
|30610
|31030
|49030
|11.05.2025
|16.05.2025
|стандартный
|38700
|38280
|31940
|32360
|56360
|17.05.2025
|06.06.2025
|стандартный
|39700
|39280
|33280
|33700
|58360
|07.06.2025
|02.08.2025
|стандартный
|38700
|38280
|31940
|32360
|56360
|03.08.2025
|20.09.2025
|стандартный
|35030
|34610
|30610
|31030
|49030
|21.09.2025
|23.09.2025
|стандартный с мансардным окном
|38030
|37610
|31940
|32360
|55030
|30.04.2025
|10.05.2025
|стандартный с мансардным окном
|34360
|33940
|30610
|31030
|47700
|11.05.2025
|16.05.2025
|стандартный с мансардным окном
|38030
|37610
|31940
|32360
|55030
|17.05.2025
|06.06.2025
|стандартный с мансардным окном
|39030
|38610
|33280
|33700
|57030
|07.06.2025
|02.08.2025
|стандартный с мансардным окном
|38030
|37610
|31940
|32360
|55030
|03.08.2025
|20.09.2025
|стандартный с мансардным окном
|34360
|33940
|30610
|31030
|47700
|21.09.2025
|23.09.2025
Платформа 9 3/4
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен(по дате заезда)
|комфорт
|34360
|33940
|-
|-
|49360
|28.04.2025
|11.05.2025
|комфорт
|35360
|34940
|-
|-
|51360
|12.05.2025
|19.07.2025
|комфорт
|34360
|33940
|-
|-
|49360
|20.07.2025
|31.08.2025
|комфорт
|29700
|29280
|-
|-
|40030
|01.09.2025
|23.09.2025
|комфорт DBL
|34360
|33940
|-
|-
|49360
|28.04.2025
|11.05.2025
|комфорт DBL
|35360
|34940
|-
|-
|51360
|12.05.2025
|19.07.2025
|комфорт DBL
|34360
|33940
|-
|-
|49360
|20.07.2025
|31.08.2025
|комфорт DBL
|29700
|29280
|-
|-
|40030
|01.09.2025
|23.09.2025
Варианты проживания
Октябрьская 4
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Станция L1 3
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Платформа 9 3/4
Апарт-отель «Платформа 9 3/4» расположился в центральной части Санкт-Петербурга. В шаговой доступности несколько станций метро и железнодорожный вокзал.
Интерьер апартаментов наполняет атмосфера историй о Гарри Поттере. Для размещения предлагаются номера различных категорий с комфортабельной мебелью. В распоряжении отдыхающих будет телевизор, собственная ванная комната с феном, а так же бесплатный Wi-fi.
Кухонный уголок оснащён электрическим чайником, микроволновой печью и холодильником. Поблизости находятся разнообразные кафе и рестораны.
Гости могут посетить Музей нонконформистского искусства - в 410 м, Концертный зал «Октябрьский» - в 645 м, Овсянниковский сад - в 654 м. Расстояние до аэропорта Пулково - 15,6 км, до ж/д вокзала - 189 м.
Ибис Санкт-Петербург Центр 3
Открытый в 2008 году отель «Ибис Санкт-Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 54. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.
В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.
Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.
Новотель Санкт-Петербург 4
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» — это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» — 770 м, до «Площади Восстания» — 670 м.
Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: категория «Стандарт», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств — своя ванная комната.
Каждый день сервируют завтрак «Шведский стол». Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Green», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе «Слой» и ресторан «BabJib».
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.
В 200 м находится концертный зал «Колизей», в 870 м — Итальянский парк. В 1,41 км — театр «Я-Актёр!». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе: завтраки со второго дня (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины, а также завтраки при выборе тарифа «без завтрака»
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
Заезд в любой день.
Продолжительность: от 2 до 7 дней.
Каждый день недели предусматривает четко определенную экскурсионную программу.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Про Петербург» в холле гостиницы «Октябрьская». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Туристы, проживающие в отелях «Новотель Санкт-Петербург», «Ибис Санкт-Петербург Центр», «Станция L1», апарт-отеле «Платформа 9 3/4» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр. 10).
Расстояние до гостиницы «Октябрьская»**** (Лиговский пр. 10):
|Название гос-цы
|Адрес гос-цы
Расстояние
|Апарт-отель Платформа 9 3/4
|Гончарная ул., д. 8
|510 м (6 мин пешком)
|Новотель Санкт-Петербург****
|ул. Маяковского, 3а
|630 м (8 мин пешком)
|Станция L1***
|Лиговский пр., 1
|700 м (8 мин пешком)
|Ибис Санкт-Петербург Центр***
|Лиговский пр. 54
|1 км (12 мин пешком)